Ядерний шантаж Кремля: чому МАГАТЕ дозволяє терористам думати, що він працює

Найбільша в Європі АЕС – Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), що має шість енергоблоків загальною потужністю в 6000 МВт та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива на території, вже понад півтора року перебуває під російською окупацією. Вона не виробляє електроенергії, оскільки чотири із шести енергоблоків перебувають у режимі “холодного зупину”, а два – у режимі “гарячого”.

Станція повністю відключена від української енергосистеми, замінована російськими окупантами за периметром та в найкритичніших вузлах, її ставки-охолоджувачі відрізано від постійного та повноцінного доступу до води з Каховського водосховища через підрив росіянами Каховської ГЕС, а в машинних залах станції розміщено російську військову техніку.

Кремль використовує Запорізьку АЕС для ядерного шантажу України та всього світу. Це визнають міжнародні партнери України, однак далі занепокоєння справа не йде. Тим часом успішне просування ЗСУ на фронті, чи важливі міжнародні перемовини, що стосуються України, чи передання українським силам оборони новітніх зразків західної зброї супроводжуються посиленням ядерних погроз із боку Росії. Наприклад, наприкінці червня цього року українські спецслужби повідомляли, що Росія розглядала сценарій теракту на Запорізькій АЕС, щоб медійно та психологічно тиснути на західних партнерів України на Вільнюському саміті НАТО.

Натомість протидії ядерному шантажу Росії поки що не знайдено. Про це, зокрема, дискутували експерти з різних країн під час міжнародної конференції “Глобальний Крим. Зрозуміти Україну через Південь”, що відбувалася в Києві в жовтні.

Про те, чим загрожують світу безкарність за захоплення ЗАЕС, як можна цьому запобігти та чому країни Європи та Півдня не поспішають вводити санкції проти “Росатому”, як компанії, відповідальної за ядерний тероризм, читайте в матеріалі Центру прав людини ZMINA.

МАГАТЕ дозволяє терористам думати, що ядерний шантаж працює

Так, членкиня Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕ КП) Ольга Бабій переконана, що бездіяльність Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) породжує безкарність за ядерний шантаж.

“Росія захопила цивільний енергетичний об’єкт – Запорізьку АЕС і ядерне паливо на ній, показавши, як з атомних станцій можна робити ядерні бомби. Ми побачили в Україні руйнування інфраструктури АЕС, захоплення сховища ядерних відходів, руйнування Каховської ГЕС, яка впливала на роботу Запорізької АЕС, а у відповідь не побачили жодної реакції. Тож цим Росія дала сигнал іншим терористичним організаціям, що вони можуть таке робити в будь-якому куточку світу і їм за це нічого не буде“, – наголошує Ольга Бабій.

За її словами, МАГАТЕ, яке було створене для того, щоб стежити за обігом ядерного палива для цілей виробництва енергії, наразі бездіє.

Залежність від російського палива блокує санкції та підживлює війну в Україні

Дієвим механізмом покарання для Росії можуть стати санкції для російської державної корпорації з атомної енергії “Росатом”, яка причетна до окупації Запорізької АЕС та переоформлення української станції в російське акціонерне товариство “Експлуатаційна організація Запорізької АЕС” із реєстрацією в Москві.

Україна на початку року наклала санкції на цю компанію і неодноразово закликала зробити це своїх міжнародних партнерів. На це зголосилися Канада та США, застосовувавши санкції до низки осіб, пов’язаних з дочірніми компаніями “Росатому”. Втім, більшість європейських країн і надалі продовжує зв’язки з російською атомною компанією, яка є однією з домінантних у ланцюжку постачань ядерного палива.

Адже, як констатує виконавча директорка Центру глобалістики “Стратегія XXI” Оксана Іщук, Європа наразі надзвичайно залежна від російського ядерного палива, тож фінансово підживлює Росію, а відповідно, і війну з Україною:

“Дуже багато атомних об’єктів у Європі функціонують саме завдяки російському ядерному паливу. Країни, починаючи від Словаччини й закінчуючи Фінляндією, використовують реактори, розроблені в РФ, збільшуючи свою залежність від російського ядерного палива. І це виливається в максимально потужні фінансові потоки, які не лише підживлюють ядерні технології Росії, а й війну в Україні, яка співфінансується з цих європейських грошей. Необхідно зробити все, щоб зупинити ці фінансові потоки”.

Оксана Іщук пропонує європейським країнам зупинити діяльність спільних з “Росатомом” підприємств та проєктів. Так, як це зробили Фінляндія, яка відмовилася впроваджувати спільний з росіянами проєкт АЕС “Ханхіківі-1”, та Чехія, яка зупинила участь “Росатому” в будівництві АЕС “Дуковани” та припинила діяльність філії російської держкорпорації в країні. Однак це радше виняток із правил.

Тим часом Росія продовжує зберігати свій колосальний вплив на атомну енергетику в усьому світі, зокрема, за словами Іщук, 20% атомних станцій у Європі використовують російське ядерне паливо.

Щорічний виторг “Росатому” від експорту ядерного палива, обладнання та послуг протягом останніх кількох років становить близько 9 мільярдів доларів. На глобальному ринку ядерного палива частка Росії становить 17%. І ця цифра майже не зменшується, оскільки перехід АЕС у країнах, які експлуатують російське ядерне паливо, на інше паливо для ядерних блоків – це довготривалий, складний та дорогий процес. Саме тому накладення санкцій на “Росатом” так пробуксовує.

Це підтверджує політичний аналітик, спікер та професор Школи міжнародних відносин Фонду Гетуліу Варгаса (FGV) у Сан-Паулу (Бразилія) Олівер Делла Коста Штункель.

За його словами, деяким країнам ЄС та Глобального Півдня важко зайняти чітку позицію щодо російського вторгнення в Україну, оскільки вони серйозно залежні від постачання російського ядерного палива.

“Наприклад, Бангладеш та Єгипет залежать від Росії і її ядерного палива, оскільки РФ фінансує і будує там атомні станції, і це певною мірою зв’язує руки цим країнам. Залежність від Росії пояснює, чому деякі країни не роблять рішучіших кроків, бо їхня економіка вразлива. Це стосується багатьох країн Глобального Півдня”, – наголошує Олівер Делла Коста Штункель.

Зруйнувати монополію “Росатому” можна. Україна пропонує план

Утім, українські експерти вважають, що попри все країни мають заморозити всі поточні проєкти з “Росатомом” та відмовитися від використання російського ядерного палива вже найближчим часом. Особливо в Європі, адже це питання безпеки: через ядерні технології Росія дедалі більше інтегрується в економіку країн і робить їх залежними від себе.

“Відкрийте сайт “Росатому” і побачите, скільки вони будують у світі. Від цього стає страшно, тому що через відсутність відповідальності Росія посилює вплив на ці країни. Вона володіє всією технічною документацією щодо атомних об’єктів і в будь-який момент, як це було в нас на Запорізькій АЕС, вона може захопити їх силою і погрожувати ядерною катастрофою всьому світу. Цей шантаж має бути припинений”, – закликає Ольга Бабій.

Український президент Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ України неодноразово зверталися до Євросоюзу з проханням накласти санкції на “Росатом”.

Українська сторона разом з американською компанією Westinghouse, яка також виробляє ядерне паливо, навіть уже запропонувала альтернативу російській продукції – паливо, яке замінює російське на атомних електростанціях у країнах ЄС, побудованих Росією і Радянським Союзом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це “зруйнує монополію” Росії на постачання ядерного палива в країнах ЄС.

“Ми дали вудку в руки ЄС, щоб вона зловила велику жирну санкційну рибу “Росатому”. Але, на жаль, ми поки що цього результату не бачимо. Вважаємо це помилкою”, – наголосив Кулеба під час нещодавнього спілкування з журналістами в Брюсселі. Українська позиція полягає в тому, щоб зараз почати диверсифікацію постачання ядерного палива на АЕС із одночасним поступовим накладанням санкцій на “Росатом”. Так через три-п’ять років країни зможуть позбутися залежності від російського ядерного палива.

“Це час для перехідного періоду, для того щоб енергокомпанії могли перепрофілюватися на інші джерела постачання ядерного палива. Це допоможе не дозволити Росії використовувати мирний атом як зброю у ХХІ столітті”, – наголошує Оксана Іщук.

Змінити підхід до покарання за ядерні злочини

Ще одним механізмом протидії російському ядерному шантажу є зміна правил поводження з ядерним паливом, експлуатації атомних електростанцій та реагування на порушення правил безпеки на ядерних об’єктах. Україна має намір ініціювати перед ООН та всіма безпековими майданчиками зміну протоколів поводження з ядерним паливом та встановлення реальної відповідальності на рівні міжнародного права за порушення цих правил.

Ольга Бабій вважає, що доцільно було б встановити довічне покарання за захоплення атомних станцій та ядерного палива.

“Логічно визначити, що будь-яка фізична особа, яка захопила ядерний об’єкт, АЕС чи щось інше, буде притягнута в міжнародному контексті до відповідальності у вигляді довічного ув’язнення. І коли цей запобіжник з’явиться в міжнародному праві, то хто б не віддавав наказ солдату захопити атомну станцію, солдат розумітиме, що він є персонально відповідальним перед трибуналом і буде ув’язнений довічно”, – вважає членкиня НКРЕ КП України.

На її переконання, це буде першим кроком створення системи превенції злочинів, пов’язаних із захопленням ядерних об’єктів. Наразі, за словами Ольги Бабій, Україна лише починає міжнародну комунікацію щодо цього.

Автор: Лілія Ржеутська

Джерело: Центру прав людини ZMINA