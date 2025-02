Як Китай інвестує в російську окупацію України. Розслідування

Китайські фірми створюють з нуля фабрики з видобутку та виробництва будматеріалів на окупованій частині Донецької області, щоб допомогти Росії швидко відбудовувати знищений нею ж Маріуполь та прокладати дороги для військової техніки, яка їде на українсько-російський фронт.

Китай, який позиціонує себе як миротворець та посередник, і побоюється західних санкцій, активно інвестує в російські проєкти на захоплених Росією територіях України. Україна та міжнародна спільнота поки що не дає оцінки такої політики та діяльності Китаю. “Реальна газета” провела розслідування, під час якого дізналася, як китайський бізнес працює в окупації, та хто за цим стоїть.

“Росія прийшла”?

Початок весни 2022 року, непримітне селище Мирне Волноваського району Донецької області щойно окуповане російськими військами.

Поки на південь від цього населеного пункту армія РФ стирає з землі півмільйонний Маріуполь, до Мирного несподівано приїжджає делегація від керівництва маріонеткової «ДНР».

Гості одразу їдуть на покинутий з 2008 року і частково затоплений Каранський кар’єр, де колись видобували щебінь для будівельних потреб. Наразі цим об’єктом, як пояснили донецькі візитери місцевим мешканцям селища, дуже зацікавилися деякі інвестори. Вже за кілька місяців на кар’єрі розпочинаються підготовчі роботи.

У серпні 2022-го до будівлі занедбаної фабрики провели електрику, завезли нову техніку та обладнання та одразу почали активно видобувати щебінь, розповіли «Реальній газеті» місцеві жителі. У жовтні 2022-го Каранський кар’єр та фабрику з переробки щебеню відкрили офіційно.

До травня 2023 року на підприємстві ТОВ «Каранський кар’єр» вже працювали 243 людини, в автопарку містилося 40 одиниць сучасної спецтехніки, а потужності фабрики дозволяли випускати близько 250 тонн на день товарного фракційного щебеню, заявляв заступник директора кар’єру Максим Єфименко в інтерв’ю пропагандистському каналу Оплот».

«Величезні екскаватори видобувають граніт 24 години на добу, зараз він особливо потрібний для відновлення «республіки», – так тоді донецькі медіа описували роботу підприємства та показували у своїх телесюжетах новенькі китайські екскаватори та вантажівки.

Напередодні святкування Дня перемоги 8 травня 2023 року селище відвідав “ВРІО голови ДНР» Денис Пушилін.

«Запуск селищного підприємства є дуже гідним свідченням того, що Росія прийшла! Росія повернулася!», – так пояснював він на урочистому мітингу мешканцям Мирного таємницю чудового відновлення та запуску Каранського кар’єру. Але «ВРІО» Пушилін збрехав – свою руку до відродження підприємства доклала зовсім не Росія.

Таємничі інвестори

У лютому 2024-го ватажок «ДНР» знову приїхав до Мирного, на той же кар’єр, відкривати нову фабрику з виробництва бетону. І тепер він, висловлюючи подяку таємничим інвесторам, які вклалися вже у другий промисловий об’єкт на окупованій території України, натякав на фінансування з інших країн.

«Вибудовуємо взаємодію вже з тими країнами, які нам близькі зараз, у розумінні всіх процесів, що відбуваються, де все працює на благо», – так туманно пояснював Пушилін свої успіхи в залученні інвестицій у селище Мирне. І заявив, що ТОВ «Каранський кар’єр», лише через півтора року після запуску, став найбільшим платником податків до казни окупованої Донецької області.

До речі, саме непоборне бажання функціонерів так званої «ДНР» похвалитися своїми зв’язками на міжнародній арені і дозволило «Реальній газеті» встановити справжнє походження інвестицій у цей, судячи зі всього, прибутковий будівельний бізнес на окупованій території України.

У листопаді 2023 року так званий прем’єр “ДНР” Євген Солнцев заявив про те, що Каранський кар’єр підписав угоди про співпрацю з двома китайськими фірмами.

«ТОВ “Каранський кар’єр“ підписав угоди про співпрацю з двома китайськими підприємствами – фабрикою з виробництва обладнання для подрібнення порід Amma Сonstruction Machinery Co. Ltd та фабрикою з виробництва дробильно-сортувального обладнання Zhongxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd», – написав Солнцев у своєму Телеграм-каналі. І виклав фото, де він позує із китайською делегацією на тлі державного прапора КНР.

«Угоди, зокрема, передбачають реалізацію спільних проєктів з виробництва та переробки будівельних матеріалів, будівництва гірничо-збагачувальних фабрик та дробильно-сортувальних заводів, інформаційно-консультаційну підтримку щодо підбору та постачання обладнання в «ДНР», – заявляв чиновник окупаційної адміністрації.

Джерела «Реальної газети» в окупованому Донецьку кажуть, що китайські інвестиції «зайшли» в проєкт «Каранський кар’єр» із самого початку його окупації ще у 2022 році, але офіційно співпрацю оформили лише через рік. А функціонери угрупування «ДНР» за очі називають підприємством не «Каранським», а «Китайським кар’єром».

Велике будівництво по-китайськи

Дві нові фабрики – з виробництва бетону та подрібнювальну – завдяки проєкту з китайцями, побудували на території Каранського кар’єру минулого 2024 року в найкоротші терміни.

«Продукція компанії використовується для будівництва доріг та виробництва бетону не тільки у нас у «ДНР», а й у «ЛНР», Херсонській та Запорізькій областях», – так коментували запуск цих об’єктів на місцевому телебаченні.

Ми переглянули десятки публікацій, присвячених роботі цього проєкту у російських та донецьких медіа. Російська пропаганда називає промисловий комплекс, що виріс навколо Каранського кар’єру, серцем так званої «великої забудови», затіяної Кремлем на окупованій території України – мовляв, тепер кар’єр може забезпечити будматеріалами відновлення доріг та житлових будинків. Про те, що дороги та житлові будинки були перед цим зруйновані російською армією, а заводи навколо Каранського кар’єру збудовані китайськими фірмами, у цих публікаціях, як правило, замовчують.

Натомість у місцевих медіа пишуть, куди саме вивозять вантажівки щебінь, граніт та бетон із підприємства – на Маріупольський напрямок. Це укладання асфальтобетону на стратегічних для російської військової техніки трасах Донецьк – Маріуполь, Тельманове – Волноваха, Амвросіївка – Маріуполь та інших приазовських магістралях, це дороги та забудови в самому Маріуполі – ключові для РФ у цьому районі.

За інформацією, отриманою «Реальною газетою» від мешканців селища Мирне, заводи «Каранського кар’єру» у 2024 році працювали у кілька змін, щоб задовольнити будівельні апетити окупантів, які заливають асфальтобетоном братські могили мешканців українського Маріуполя, вбитих російською армією.

Восени 2023 року подивитися на «велике будівництво» у розбомбленому Маріуполі приїжджала делегація китайських «блогерів» (так візитерів назвали у російських та українських медіа).

Популярна співачка Ван Фан, у рамках цього візиту, заспівала пісню «Катюша» на будмайданчику будівлі, яку Росія зводить на місці Маріупольського драматичного театру.

https://youtu.be/0qy_Mr3ao3Q?si=PrnJoeloHcHSvhQC

За півтора року до того, 16 березня 2022 року, російський військовий літак скинув авіабомбу на будівлю драмтеатру, у бомбосховищі якого ховалися цивільні. Не допоміг запобігти цьому воєнному злочину навіть гігантський напис «ДІТИ». Загинуло за різними оцінками від 300 до 1200 людей.

Після свого турне до Маріуполя китайські гості дали пресконференцію, під час якої Ван Фан розповідала про те, які гнів та обурення у неї викликали розповіді про злочини проти дітей із боку… «українських нацистів». Поряд зі співачкою сидів її чоловік Чжоу Сяопін, відомий і впливовий китайський політик-антизахідник, член 14-го Національного комітету Народної політичної консультативної ради Китаю.

Фірми з провінції Хенань

Що відомо про китайські фірми, які уклали угоду з угрупуванням «ДНР» та будують заводи та фабрики навколо Каранського кар’єру?

«Прем’єр ДНР» у своєму телеграм-каналі називав партнерами ТОВ «Каранський кар’єр» Amma Сonstruction Machinery Co. Ltd (安玛工程设备(河南)有限公司)та Zhongxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd. «Реальна газета» вивчила, що відомо про ці два підприємства, і з’ясувала, що обидва зареєстровані в Китаї, при цьому активно ведуть бізнес за кордоном, зокрема з Росією.

Англомовна сторінка з інформацією про Amma Сonstruction Machinery Co. Ltd (安玛工程设备(河南)有限公司) каже, що фірма виробляє обладнання для широкого використання у китайських та міжнародних дорожніх будівельних проектах. Цікаво, що вказані телефон та адреса – російські. Справжню китайську адресу фірми ми знайшли в іншій базі даних, Sayary: No.51,14th floor, Unit 1,No.95 Jinshui Road, Jinshui district, Zhengzhou, Henan, China 450000. Назва цієї фірми китайською, це ми встановили вже за адресою реєстрації – 安玛工程设备(河南)有限公司。

У ще одній китайській базі даних Tianyancha знайшовся номер телефону, пов’язаний з цією компанією – +86 18803712013 (повний номер є в розпорядженні редакції «Реальної газети»). Ми «пробили» цей телефон за допомогою інструментів OSINT, він виявився прив’язаним до китайської соцмережі WeChat – номер зареєстрований у Женчшу, Хенань, за локацією реєстрації Amma Сonstruction Machinery Co. Ltd. на ім’я Хенгджі Лі, ця людина в базі даних компанії, отриманих за допомогою WireScreen, проходить як Legal Representative. Є велика ймовірність, що саме Хенгджі Лі є на груповому фото з «прем’єром ДНР» Євгеном Солнцевим.

Друга компанія, Zhongxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd (中鑫重工机器有限公司), – теж з провінції Хенань. Керівницею фірми, згідно з базою даних Wirescreen, є Liu Chenxia 刘晨), яка, можливо, також присутня на груповому фото з Солнцевим.

На сайті компанії написано, що Zhongxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd «є виробником дробильно-сортувального обладнання в Китаї, виробляє повний асортимент конусних, щокових та ударних дробарок, а також ударних дробарок з вертикальним валом, вібраційних гуркотів та живильників тощо»

Також на сайті та соцмережах цієї компанії йдеться, що вона веде успішний бізнес з Росією.

На цих відео з китайської відеоплатформи Bilibi легко побачити схожість обладнання з тим, яке працює на фабриках Каранського кар’єру.

Згідно зі знайденими нами документами, постачання великої партії обладнання від Zhongxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd в Росію від 11 травня 2023 року призначалося Кам’янському щебеневому заводу в Ростовській області.

Ростовська область безпосередньо межує з окупованою частиною Донецької області України, і якась частина цього обладнання далі могла бути – і, швидше за все, легко переправлена ​​на Каранський кар’єр недалеко від Маріуполя. У переліку поставок – дробильне обладнання. Нагадуємо, що угруповання ДНР урочисто відкрило на Каранському кар’єрі на початку 2024 року дробильну фабрику. За тими ж даними з бази даних офіційного імпорту в РФ партія будівельного обладнання Amma Сonstruction Machinery Co. Ltd була відправлена ​​до Росії у грудні 2023 року.

Хлопець з бавовняної плантації

Чому саме фірми з провінції Хенань стали партнерами промислового комплексу на Каранському кар’єрі, цієї ключової ланки у «великому будівництві» навколо окупованого Маріуполя?

Ми знайшли посередників, які допомагали окупантам налагодити зв’язки з Китаєм.

18 березня 2023 р. «прем’єр ДНР» Євген Солнцев проводив зустріч із представниками так званого «Російсько-китайського Центру Гуманітарного співробітництва»

Фрагменти відеозапису цієї зустрічі Солнцев виклав у своєму телеграм-каналі: “Для нас, звичайно, дуже важливо, що китайський бізнес або держкомпанії заходитимуть до нас на територію”, – заявляв Солнцев на зустрічі. – «Це для нас, звичайно, підмога. Ми готові надати пул тих підприємств, які ми бачили б найважливішими для нас…»

“Ми б ще розглядали міста-побратими”, – відповідав йому Чжан Цзінвей, голова Російсько-китайського центру гуманітарного співробітництва з боку Китаю. – Під ці проєкти можна відкрити технопарки, співпрацю з вишами, а також залучення інвестицій у різних галузях».

Хто ж такий Чжан Цзінвей? У подкасті, записаному під егідою російського “Президентського фонду культурних ініціатив”, Цзінвея називають “російським математиком з Китаю” – він із Шенцю, провінція Хенань (звідки і дві компанії Zhongxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd і Amma Сonstruction Machinery Co. Ltd, які уклали договори про співпрацю з “Каранським кар’єром)”. Подкаст називається “Як хлопець із бавовняної плантації у провінції Хенань переміг у конкурсі “Лідери Росії”. На обкладинці подкасту Цзінвей позує з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Чжан Цзінвей – колишній студент та нинішній аспірант Південного Федерального університету (ЮФУ) у Ростові-на-Дону. Паралельно завзятий студент створив фірму з відправки китайських студентів до російських вишів. На базі цієї фірми відкрив мовну школу і навіть збирався “створити на Півдні Росії єдину платформу, яка об’єднає китайців у діаспору”. У подкасті Цзінвей фантазував, що хоче створити в Ростові своє “місто в місті”, Чайнатаун ​​- з китайськими ресторанами, філією китайських університетів та технопарком, куди він збирається “запросити китайських чиновників та бізнесменів робити спільні проєкти на Півдні Росії”:

«Я говорю своїм китайцям, яких курую: “Ми зараз стоїмо біля машини історії. Раніше такі машини проходили повз, зараз вона зупинилася перед нами. І ми не маємо іншого виходу, окрім як сісти в неї і їхати вперед”, – заявляв Чжан Цзінвей.

У результаті “машина історії” привезла Цзінвея максимально близько до окупованих Росією територій України. «Хлопець із бавовняної плантації» не лише допомагав «прем’єру ДНР» Солнцеву укладати угоди з китайськими фірмами, а і як науковець брав участь у розробці технологій для російського оборонпрому. У серпні 23 роки російські ЗМІ написали про нього:

“Аспірант ПФУ з Китаю створив ефективну мережу для швидкого виявлення цілі за допомогою безпілотників.

Молодий вчений запропонував полегшений та ефективніший алгоритм під назвою «L-YOLO». Він включає нову головку виявлення для підвищення точності пошуку невеликих цілей, а також змінений розмір осередків прив’язки, що відповідає масштабам потенційних цілей, з використанням алгоритму кластеризації. «Алгоритм L-YOLO має не тільки високу ефективність виявлення невеликих цілей, але й легшу модель, підтверджуючи, що виявлення цілей з безпілотних літальних апаратів має хороші перспективи застосування. Порівняно з YOLOV5 наш алгоритм продемонстрував скорочення обчислювальних витрат на 42,42% та кількості параметрів на 48,6%», – розповів Чжан Цзінвей.

Наразі у цьому напрямку Чжан Цзінвей активно співпрацює з Пекінським науково-технічним університетом та Хенаньським професійним університетом легкої промисловості (партнери Південного федерального університету)… У сучасних реаліях розвиток безпілотної авіації стає ще більш актуальним і є одним із пріоритетних завдань Росії”.

Вихованці Кирієнка

Кілька слів про Євгена Солнцева, топменеджера угруповання «ДНР», який особисто займається зв’язками окупаційної адміністрації з Китаєм.

До того, як стати «прем’єром ДНР», цей російський політик та підприємець, родом із Воронежа, встиг попрацювати у різних російських будівельних структурах. В його офіційній біографії йдеться про те, що Солнцев «освоїв програму «кадрового управлінського резерву» Вищої школи державного управління (ВШДУ), яку також називають «школою губернаторів».

Школа існує при адміністрації президента РФ, їй особисто опікується перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Кирієнко також очолює наглядову раду конкурсу для управлінців «Лідери Росії», яка своєю чергою запустила російську політичну кар’єру “хлопця з бавовняної плантації” – вченого та посередника Чжан Цзінвея.

Ці школи та конкурси дозволяють заступнику голови адміністрації російського президента збирати кадри для формальних та неформальних структур, що забезпечують функціонування системи управління та економіки на окупованих територіях. З кінця весни 2022 року Путін розширив повноваження Кирієнка, закріпивши за ним окуповані території України. Той же Євген Солнцев потрапив на роботу до окупаційної адміністрації Донецької області влітку 2022 року, ставши одним з перших російських управлінців з пулу випускників «школи губернаторів», яких за вказівкою Кирієнка почали висувати на керівні посади в так званих «нових регіонах» – «ЛНР», «ДНР» та захоплених Росією частинах Запорізької та Херсонської областей.

Судячи з того, як Солнцев активно працює над залученням китайських інвесторів до окупованої частини Донецької області, цей напрямок його діяльності – один із найпріоритетніших.

“100% State-Owned”

Участь двох приватних китайських компаній в інфраструктурних проєктах угруповання “ДНР”, схоже, лише розігріла апетити цього російського “ефективного менеджера”. 2024 року Солнцев намагався заманити в захоплену частину Донецької області вже державні концерни з Китаю. У квітні 2024 року “прем’єр ДНР” Євген Солнцев їде як учасник на Російсько-китайський будівельний форум у Харбін, КНР.

Там він презентує керівництву Уханьського проєктно-дослідного інституту чорної металургії «інвестиційний потенціал ДНР».

«Обговорили з колегами можливості із запуску та модернізації наших металургійних підприємств», – заявив Солнцев у своєму телеграм-каналі. – Також були намічені варіанти взаємодії з двома китайськими компаніями Genertec International Co Ltd та з China Xinxing Group Co Ltd, які реалізують проєкти щодо будівництва висотних будинків, бізнес-центрів, соцзакладів, автомагістралей та мостів».

«Реальна газета» вивчила, що відомо про ці компанії.

Компанія Genertec International Holding Co., Ltd. займається зовнішньою торгівлею в галузі машинобудування та електроніки, імпортує технології та обладнання.

China Xinxing Group Co., Ltd. пропонує послуги з будівництва інфраструктури. Компанія здійснює та будує дорожнє проєктування, громадську інфраструктуру, електромеханічне монтажне проєктування, архітектурне декорування та інші види інжинірингу. China Xinxing Group також займається розвитком нерухомості, торгівлею, логістикою та іншими видами бізнесу.

Але найважливіше – обидві компанії є дочірніми компаніями China General Technology (Group) Holding Co., Ltd, гігантської державної корпорації, 100% акцій якої належить уряду Китайської народної республіки.

Її активи станом на 2021 рік становили 34,5 млрд доларів, співробітниками компанії вважалися понад 52 тисячі осіб.

Дочірні структури China General Technology Group проєктують та будують промислові підприємства та індустріальні парки, сонячні, вітряні, газові та вугільні електростанції, залізниці та автомобільні дороги, портові споруди, а також спортивні та військові об’єкти. Наприклад, пов’язані з China General Technology Group корпорації зводили об’єкти для Олімпіади в Пекіні.

Джерела «Реальної газети» у так званій «ЛНР» кажуть, що луганська окупаційна влада теж активно намагається залучити китайські інвестиції в регіон.

Зокрема, зустрічі з потенційними китайськими інвесторами проходили у рамках економічного форуму у Санкт-Петербурзі 5-8 червня 2024 року.

Як відреагують офіційні Китай та союзники України?

Цікаво, що контакти Китайської Народної Республіки з представниками російських окупаційних адміністрацій на захоплених територіях України поки що не викликали помітної реакції з боку українських офіційних відомств. Навіть поїздка відомої китайської співачки Ван Фан у зруйнований Маріуполь та їхня спільна з партійним діячем КПК Чжоу Сяопіном скандальна пресконференція були розцінені українськими медіа скоріше як випадковий інцидент, «викрутас китайських блогерів».

Офіційний український урядовий сайт «Центр національного спротиву» влітку 2024 року писав, що «підтверджень від китайської сторони про наміри інвестувати у тимчасово окуповану Луганщину немає».

Але китайські інвестиції у будівництво фабрик навколо Каранського кар’єру неподалік окупованого Маріуполя, підкріплені договорами угруповання «ДНР» з двома будівельними компаніями з китайської провінції Хенань – це, судячи з нашого розслідування, доведений факт. І слід розуміти, що Китай – комуністична держава. Китайський уряд навряд чи дозволив би Zhongxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd та Amma Сonstruction Machinery Co. Ltd вести бізнес з угрупуванням «ДНР» у розріз із китайською зовнішньою політикою.

Нагадаємо, що Китай позиціює себе глобальним миротворцем на тлі російсько-української війни. Але хіба може миротворець, неупереджений посередник у конфлікті вести бізнес-проєкти на окупованих агресором територіях незалежної держави?

На думку Уни Олександри Берзіні-Черенкової, керівниці Центру досліджень Китаю при Ризькому університеті імені Страдиня, з якою ми консультувалися під час підготовки цього розслідування, Китай усіма силами намагається уникати потрапляння під західні санкції.

За словами експертки, китайці підтримують Росію настільки, щоб це не перейшло межу, за якою їх почнуть активно піддавати міжнародним санкціям. І санкції мають стримувальну силу. Втім, дослідниця вважає, що після того, як історія про китайський бізнес на окупованій Донеччині стане відомою, Китайський уряд все заперечуватиме:

«Звичайно, підхід Китаю буде таким самим, як і у випадку з гібридними операціями в Балтійському морі із судами китайських компаній. Вони будуть говорити: це не має жодного відношення до уряду ! І думаю, що вони наведуть аргумент, що, мовляв, «ми насправді допомагаємо цим зруйнованим територіям теж. Але в будь-якому випадку це розслідування та результати, які ви отримаєте, безперечно вплинуть, і є безумовно новою, знову ж таки, важливою рисою. Це новий рівень залучення Китаю, чого ми раніше не бачили».

Ексглава МЗС України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко також вважає, що приватні компанії в Китаї не можуть діяти автономно від уряду:

“Китай – це тоталітарна централізована система, і, мені здається, що там навіть і думати про таке не можна без відповідних дозволів. Тут треба відзначити, що Китай, як країна стоїть безумовно на боці російського агресора, Китай допомагає цьому агресору отримувати з усього світу те, що йому необхідно для використання в своїх озброєннях. Китай купує у Росії нафту. Принаймні робив це до останніх дуже жорстких санкцій з боку попередньої адміністрації Байдена. Китай – це ідеологічний союзник Росії. Тому думати, що він може дозволити комусь щось робити без санкцій, я думаю, що це просто нереалістично”.

Редакція «Реальної газети» сподівається побачити реакцію на розслідування з боку державних структур.

Журналісти видання також вважають, що як мінімум дві китайські компанії Zhongxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd та Amma Сonstruction Machinery Co. Ltd мають стати об’єктом міжнародних санкцій. Інакше, через безкарність та байдужість, майбутня участь в «інвестиційних проєктах» на окупованій території тепер уже державних мега-корпорацій Китаю стане лише питанням часу.

Реальна газета звернулася до китайських компаній, які, згідно з нашим розслідуванням інвестують в економіку окупованих територій, а також до Чжана Цзінвея із запитами, та очікує відповіді.

Автор: Андрій Діхтяренко

Джерело: Реальна газета