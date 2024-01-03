Як російське дослідне конструкторське бюро “Новатор” клепає ядерну загрозу для України й світу і хто за цим стоїть

У другий день 2024 року Україна була під черговим ракетним обстрілом з боку росії. Основною ціллю удару був Київ та Харків. росіяни використовували “шахеди”, “крилаті” та аеробалістичні ракети, зокрема — “Кинджали” та “Калібри”. За даними Повітряних Сил ЗС України, загалом ворог запустив 134 повітряних цілі. Зокрема, “Кинджали” і “Калібри”. Ще на початку грудня 2023 року Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України, заявив “Суспільному”, що росія, ймовірно, накопичує запаси ракет “Калібр”.

Де виробляють “Калібри” та хто за цим стоїть персонально — читайте у публікації від розслідувачів з Molfar.

“Калібри” — основний продукт ДКВ “Новатор”

14 липня 2022 року “крилаті” ракети “Калібр” були запущені з російського корабля у Чорному морі. Той обстріл призвів до загибелі 29 осіб у Вінниці. Президент України Зеленський звинуватив росію у навмисному бомбардуванні цивільних об’єктів, які не мали військового значення. Ми також робили про це розслідування, прочитати яке можна за посиланням.

Понад 20 людей загинули 10 жовтня 2022 року. Масовий ракетний обстріл території України в якому росія використовувала, ймовірно, і “Калібри”. Натомість росіяни хвалились точністю озброєння. Згідно з даними з відкритих джерел, більшість ракет влучили у цивільні обʼєкти: житлові будинки, дитсадки та дитячі майданчики.

Залишки ракети “Калібр”, знайдені неподалік міста Конотоп. Джерело: Міністерство Оборони України

Дослідне конструкторське бюро “Новатор” — головний виробник “Калібрів” у росії. Саме вони стоять за деякими ракетами для російських кораблів. Але, крім того, мають величезну номенклатуру виробництва.

Ракети сімейства “Калібр” (експортна назва “Club”) розроблені на базі ядерної крилатої ракети 3M-10 та протикорабельної ракети ЗМ-51. Двигуни ТРДД-50 для “Калібрів” виготовляє Рибінський моторний завод — ПАТ “ОДК-Сатурн” (ПАО “ОДК-Сатурн”), які у 2022 році почали збільшувати обсяги виробництва, через що відкрили понад 500 нових вакансій.

Згідно з постом міністерства оборони України, станом на 23.02.2022 у рф було 500 ракет “Калібр” (ймовірно, йдеться про найпопулярнішу версію ракети — 3М-14) Згідно із заявою представника ГУР МО, у рф можуть випускати 15-20 одиниць на місяць, а в наявності станом на січень 2023 року було 60 одиниць. Сумарний максимальний залп ракетами сімейства “Калібр” налічував 96 ракет. Двигуни ТРДД-50 також можуть бути використані на ракетах Х-55, Х-59 і Х-101, а також на протикорабельних крилатих ракетах Х-35 Уран. Згідно зі статтею, розробку нових “Калібрів” профінансовано до 2027 року.

За версією видання Forbes, орієнтовна ціна “Калібру” складає $6.5m. А вартість виготовлення версії 3М-14, при масовому її виробництві, складає від $300k до $350k, на експорт продають за $500k.

Над якими продуктами ще працює ДКБ “Новатор”?

В Архангєльскій області у 2019 році в забутому й глухому селі стався вибух і як наслідок — викид радіації. Як показало розслідування, це під час випробувань під водою вибухнув компактний ядерний реактор ракети “Буревісник”. Виробник цієї ракети – ДКБ (дослідне конструкторське бюро) “Новатор”.

Як пишуть російські сайти, за час свого існування ДКБ “Новатор” створило 6 зразків артилерії та 24 зразки ракетного озброєння.

Що таке “ДКБ Новатор” та місце розташування

ДКБ “Новатор” засноване в 1947 році у місті Єкатерінбург. Займається розробкою та виробництвом ракетних комплексів, “крилатих ракет”, зокрема, ракети сімейства “Калібр”, ракетних пускових установок, навчальних засобів комплексів наземного, морського та авіаційного базування.

Так виглядає прохідна ДКБ “Новатор”. Джерело: Яндекс карти

У 2002 році згідно з указом президента рф путіна, ДКБ увійшло до складу АТ “Концерн ВКО „Алмаз-Антей“. З 2016 року головою ради директорів концерну “Алмаз-Антей“ є Міхаїл Єфрємовіч Фрадков (Михаил Ефемович Фрадков), колишній директор Служби зовнішньої розвідки рф (2007-2016 рр.). До того ним керував Камнєв Павєл Івановіч (Камнев Павел Иванович). Син колишнього генерального директора та головного конструктора Павла Камнєва — Павєл Павловіч (рос. Каменев Павел Павлович) працював головним юристом “ДКБ “Новатор”. У 2016 році його знайшли повішеним в одному з кабінетів “Новатора”. Причиною смерті назвали самогубство.

Згідно з вакансією фрезерувальника, на 2021 завод працював у 2 зміни: з 7:30 до 16:00 та з 15:45 до 00:15. У вакансії для слюсаря-інструментальника (лекальник) вказана ще третя зміна — з 00:00 до 7:30.

У серпні 2019 на центральному полігоні ВМФ рф “Ньонокса” (“Нёнокса”) стався вибух. В результаті загинула одна особа, був підвищений радіаційний фон. Згідно з розслідуванням svoboda.org, вибух стався під водою під час спроби підняти на поверхню компактний ядерний реактор, тобто ракети “Буревестник” (виробництва ДКБ “Новатор”) або “Посейдон”.

Як виглядає територія “Новатора”?

Головні корпуси знаходяться у м. Єкатєрінгбург, проспект Космонавтів, 18. Ймовірно, саме там займаються виробництвом і збиранням “Калібрів” — у корпусі 18Щ та неназваному корпусі біля нього, позаяк біля цих корпусів є тубуси для ракет, що схожі на “Калібри”.

Завод ДКБ “Новатор” розташований на території у 2750 м2. Там також знаходиться виробництво “МЗиК” — машинобудівний завод ім. М. І. Калініна. Фактично, це одна й та ж структура. “Новатор” засновано у 1947 році на базі заводу Калініна.

Синім позначено усю територію виробництва загалом.

Ймовірні потужності виробництва “Калібрів”, всі будівлі з’єднані між собою. Деякі з будівель здаються в оренду під офіси

Ця частина виробничих приміщень знаходиться поза територією ДКБ “Новатор”. Тут зокрема знаходятся офіси та будівлі різних виробництв які орендують приміщення. Наприклад – трамвайне депо, центр обслуговування автівок, автосалон та магазин іграшок.

Частину приміщень у 4-поверхової офісної будівлі на території заводу здають в оренду. Ймовірно, це будівля, яка виходить на проспект Космонавтів. Тобто вона неподалік від прохідної заводу.

Схема корпусу №6, де планується забудова, щоб заправляти й завантажувати “Калібри”

Інші корпуси та військові частини:

Одна з будівель льотно-випробувального центру у місті Ахтубінськ, де проводили ремонт у вересні 2022 року

Льотно-випробувальний центр — місто Ахтубінск-7, в/ч ВВС рф 15650. У січні, квітні, серпні та вересні 2022 року проводили тендери на ремонт виробничої споруди.

Одна з будівель промислового майданчика №1 у Свердловській області росії

Промисловий майданчик №1 — Свердловська область, місто Кіровград, с. Нєйво-Рудянка, вул. Заводська, 4. Територія колишнього лісохімічного заводу (streetview, фото, фото зі супутника 2019 з металевими об’єктами циліндричної форми. Одна зі споруд — площею 3000 м² у 2015 була виставлена на продаж (1, 2).

Ремонт корпусів, вибухи й смерті на заводі

У вересні 2016 року ДКБ “Новатор” розпочало будівництво нового корпусу, завершивши його в жовтні 2018 року. Це свідчить про розширення виробничих можливостей. У 2019-2020 роках на сусідньому майданчику була зведена ще одна споруда, яка, імовірно, також пов’язана з розширенням виробництва.

Крім того, земельні роботи на іншій ділянці розпочалися у 2020 році, що свідчить про безперервну модернізацію та розвиток підприємства. Ось декілька прикладів будівель, які оновлювали на заводі протягом 2016-2020 років.

Нові цехи які зʼявляются на території заводу

У 2016 році обвалився дах корпусу №15 “МЗиК” над цехами №10 та №42. За офіційною версією, в результаті інциденту загинуло 4 людини, 14 постраждало, але, ймовірно, кількість постраждалих применшена, відомо про щонайменше один випадок, коли співробітник від шоку не зрозумів, що в нього сталася травма ноги, а на наступний день, коли прийшов до заводської лікарні у лікарняному йому відмовили, через те що цех вже закритий. Після інциденту з обвалом даху, також були закриті: корпус № 27, виробнича частина корпуса № 11, цех № 24 корпуса № 3.

Що ж стосується відгуків працівників — вони лише підтверджують цю гіпотезу. Зокрема у відгуку інженера у вересні 2022 йдеться:

Ось деякі відгуки співробітників:

Російський “опозиціонер” серед керівництва заводу, який виготовляє “Калібри”

Абдрахманов Фарід Хабібуловіч (рос. —Абдрахманов Фарид Хабибуллович)

Дата народження: 22.10.1954 р.

ІПН 666301586521

Паспорт 1: 6503571486

Паспорт 2: 6519986500

СНІОР: 01092556523, 76503571486, 79221019080

Адреса: Єкатєрінбург, Восточная вул, 8а, кв. 12.

Генеральний директор і генеральний конструктор. Також співзасновник ЗАТ “Монуль” (ЗАО “Монуль”), основним видом діяльності була “інша гуртова торгівля” (“51.70 – Прочая оптовая торговля”).

Володів 2 автомобілями: BMW X3 з номером В646ЕМ196 [VIN:X4XWX394400C93629]. Його він, імовірно, продав у 2022 році); та Lexus NX300H (1, 2) з номером М141МС196 [VIN:JTJBJRBZ502086686], який, схоже, теж продав у 2022.

Штрафи за порушення ПДР: 01.04.2007 — недотримання вимог, прописуються дорожніми знаками або розміткою проїжджа частина, 17.12.2007 — ненадання переваги в дорожній рух пішоходам або іншим учасникам дорожнього руху. Має 9 виконавчих проваджень на суму 12k руб. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Іванов Владімір Гєральдовіч (рос. — Иванов Владимир Геральдович) — керівник профспілки “ДКБ “Новатор”. Імовірно, з 2014 року він був співзасновником регіонального відділення “Партії прогресу” у Свєрловській області — партії “опозиційного” політика Олексія Навального. Регіональне відділення у Свєрдловській області було ліквідоване в травні 2015 року.

Розглянемо інших “топів” підприємства:

ПІБ (рос.) Посада Контакти Горбаренко Вячеслав Александрович Заступник генерального директора, генерального конструктора з експорту та зовнішньоекономічної діяльності 28.12.1950, 79222080338, 74956655600, 74957775656, 74952580534, 73382080338 А.И. Обухов Заступник генерального директора — директор виробництва Родионов Владимир Геннадьевич Перший заступник генерального директора 25.07.1958, +79630396161, +79222210241 Черноскутов Д. А. Головний механік-енергетик Ю. Н. Максимов Керівник електротехнічного бюро Останин Р.Р. Заступник генерального директора з режиму та безпеки Гусаров Владимир Николаевич Заступник генерального директора з комерції Фролов А.К. Керівник бюро управління матеріально-технічного забезпечення та комплектації Кругликов И.Н. Керівник бюро управління матеріально-технічного забезпечення та комплектації Дмитрин С.В Заступник керівника управління матеріально-технічного забезпечення та комплектації Проскуряков В.Л. Керівник групи економічної безпеки Целищева Надежда Михайловна Керівник відділу закупівель, колишній керівник дочірньої компанії “Встреча”. 20.02.1964, +79222244571 А.В. Емельянов Керівник управління ремонту та будівництва М. М. Тен Заступник керівника управління ремонту та будівництва Заболотный Андрей Владиславович Заступник генерального директора з експорту 14.07.1972, [email protected], 79221180067 Oleg Klimov Начальник відділу OK

Глобальна загроза “Новатора”

Через війну в Україні, у 2022 на ДКБ “Новатор” були накладені санкції США, ЄС, Швейцарії та України як на виробника військових ракет. Але, згідно з заявою представника ГУР, рф можуть виробляти по 15-20 “Калібрів” у місяць. Станом на 3 січня 2022 року у рф залишалося 177 ракет “Калібр”, Х-101 та Х-55.

Конструкторське бюро “Новатор представляє значний і складний виклик у війні росії проти України. Це підприємство є джерелом “Калібрів”, а також вони виробляють й інші ракети, які загрожують безпеці України. Враховуючи, що деякі з цих ракет міжконтинентальні, що можуть нести ядерний заряд, то “Новатор”, як і “Калібри” — це загроза для усього світу.

Джерело: Molfar