Як в Україні утримують російських окупантів захоплених в полон, що вони кажуть про все це

У війні з Росією Україна чітко дотримується всіх міжнародних стандартів і домовленостей. Російських військовополонених утримують у суворій відповідності до норм Женевських конвенцій – їх лікують, вони працюють, мають свої права та обов’язки, пише видання РБК-Україна в репортажі з табору для полонених рашистів.

 

Крім того, місця, де полонені чекають обміну, відкриті як для дипломатів і різних гуманітарних організацій, так і для ЗМІ. В одному з таборів регулярно відбуваються так звані “дні відкритих дверей” – журналістам показують умови, в яких живуть полонені, і дають можливість із ними поспілкуватися.

Розподільник і санчастина

Одна з колоній для російських військовополонених розташована в маленькому селі на Заході України. Великий кам’яний паркан, обрамлений колючим дротом, видно вже на під’їзді. Ми просимо водія зупинитися біля головного входу. Нас збирають зранку, а сама “екскурсія” має тривати до третьої дня.

Зайшовши, потрапляємо в залізний лабіринт із вузьких коридорів і ґрат, де нас зустрічають конвоїри і ведуть углиб адміністративної будівлі, в акуратну актову залу. Через деякий час перед журналістами з’являється представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

– Ми пробудемо тут до трьох і я прошу вас триматися групою. Але виводити всіх разом ми не будемо. Ви можете залишитися і провести інтерв’ю з полоненими, якщо вони захочуть. Але є прохання – вийдіть до вечора, інакше співробітники колонії можуть вас сплутати і залишити на ніч, – жартує Яценко, підбадьорюючи журналістів.

Після короткого інструктажу нас виводять на невеликий п’ятачок на вулиці. На стіні перед входом написана Декларація з прав людини, а під нею “сидить” невеликий гіпсовий ангел. Поки ми скупчуємося у дворику, охоронці кивають на ділянку землі серед плит – на ній висадили герб України з квітів. Перше, що нас зустрічає, коли ми опиняємося на території табору – церква.

– Це греко-католицька церква, але тут можуть молитися росіяни – обряди схожі, – каже представник Коорштабу.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в УкраїніУ церкві не пахне ладаном, хоча, судячи з пошарпаних Біблій і недогарків від свічок, полонені сюди періодично заходять. До речі, псалтирі та “Нові заповіти” ми ще не раз зустрічатимемо в житловому блоці – приблизно на кожній п’ятій тумбочці біля ліжка.

Нас ведуть за маршрутом самих полонених, коли їх сюди привозять. Перший пункт призначення – розподільний блок. Тут військових оглядають лікарі, дають робу, взуття, предмети особистої гігієни і ведуть у душові. У кімнаті, заповненій мішками з їхніми речами від підлоги до стелі, стоїть спертий запах брудного одягу.

– Ці всі мішки, вони з бирками, тут є прізвища, вони потім за цими прізвищами знаходять свій одяг, коли йдуть на обмін. Їм залишають різні прикраси, ланцюжки, обручки. Один був із сережкою у вусі. Ми в них нічого не забираємо, згідно з Женевськими конвенціями, – каже Яценко.

У цій же кімнаті стоять десятки коробок – “подарунок” полоненим від Червоного хреста. У них лежать зубні щітки і пасти, мило, туалетний папір і набори для гоління.

У душових, незважаючи на стійкий запах хлорки, перебувати приємніше, ніж у кімнаті з мішками. Два роки тому кабінки були відкритими, сьогодні ж кожну закриває окрема шторка.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в Україні– Тут усе для їхньої зручності. Навіть ці лійки – вони досить дорогі. Я впевнений, більшість росіян у себе в регіонах таких і не бачили, – додає Яценко.

Полонені, потрапляючи сюди, спочатку проходять карантин. Два тижні вони утримуються окремо від решти, не працюють і не живуть у загальному блоці. Коли лікарі роблять висновок, що з ними все нормально, їх запускають до інших. Поки нам це проговорюють, йдемо вздовж однакових сірих будівель і за нами вже спостерігають із вікон. Для багатьох військовополонених кожен такий візит преси – різноманітність у їхній щоденній рутині.

Після розподільника ми опиняємося в “магазині”. Це невелике приміщення з прилавком і полицями, забитими різними продуктами. Консерви, цукерки і коробки з печивом, локшина швидкого приготування, зубні щітки, мило і чомусь паски. Ними забита вся нижня полиця.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в УкраїніПолонені заробляють у таборі гроші – близько 300 гривень на місяць, згідно з конвенціями. Крім цього, у кожного є свій рахунок, на який їхні рідні можуть надсилати їм гроші. Живих грошей окупанти не бачать. Коли вони хочуть щось “купити” в магазині, їхні витрати записують у зошит і вираховують. Також полонені можуть замовити певні продукти.

– Постійно приїжджає “Червоний хрест” і полонені мають право замовити те, що вони хочуть. І наступного разу їм це привозять.

– А який ліміт? Хамон їм можна?

– Є категорії, ясно що ніхто їм хамон сюди возити не буде. Але базові речі, якесь м’ясо, консерви, солодке, печиво вони замовляють.

Перед тим, як піти в санітарний блок, ми опиняємося на просторому плацу й уперше за час “туру” бачимо самих полонених – вони скупчуються уздовж стін санблоку і нишком нас роздивляються. Ми теж їх роздивляємося, але відкрито. Потім вирішуємо до них підійти.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в УкраїніОдин із військових сидить на лавці і витягує забинтовану ногу. У нього азіатська зовнішність і, бачачи нас, він чомусь усміхається. Ми з’ясовуємо, що його звати Талібджун, він із Таджикистану і нещодавно йому виповнився 31 рік – день народження він “святкував” просто тут, у таборі.

– Як ви потрапили на війну?

– Я сам пішов підписав контракт.

– Навіщо?

– Ну в Росії живу вже… У мене там будинок є свій. Треба було паспорт, пішов.

– Тобто ви заради громадянства пішли воювати?

– Ну так.

Талібджун продовжує посміхатися і ця посмішка не зникає з його обличчя навіть коли він не знає, як відповісти на запитання. Наприклад, про те, чому Росія напала на Україну. Він говорить про те, що в цій справі особливо не розбирається, називаючи війну “політикою”. Потім з’ясується, що ця відповідь у принципі досить типова для полонених росіян. Вони не хочуть замислюватися про те, чому опинилися на війні, а потім – у полоні. А, можливо, просто не хочуть про це говорити.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в УкраїніВійськовополонений Талібджун (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Українці, які вирішили воювати на боці російської армії, навпаки – поводяться доволі агресивно і на всі подібні запитання відповідають просто – воюють за “родину”. “Родиной” найчастіше виявляється окупований Донецьк, який вони називають республікою.

Один із таких представляється Сергієм, але відмовляється говорити на камеру. У процесі діалогу його дратує, що ми називаємо Донецьк окупованим. Коли аргументи закінчуються, він швидко проговорює “Вас теж треба окупувати”, натягує на обличчя медичну маску і відходить убік.

Талібджун же навпаки – він сам кликає журналістів і намагається підібрати слова, щоб описати свою проблему. Виявляється, він постійно подається на обмін, але його чомусь не міняють. Полонений упевнений, що справа в українській стороні – за нього нібито хочуть одразу кількох солдатів ЗСУ. Коли ми помічаємо, що його, можливо, просто не прагнуть повернути додому, він на секунду застигає і вперше за весь діалог перестає посміхатися.

– А вам хіба не прикро, що для того, щоб отримати громадянство, вам треба за цю країну воювати піти? Причому не зовсім зрозуміло навіщо.

– Наприклад, якщо я хочу жити в цій країні, найбільш гідний для мене шлях – отримати громадянство цим шляхом.

– А це хіба гідно?

– Ну, я так вирішив. Це особисто моє рішення. Щоб ніхто не міг пред’явити мені на майбутнє.

Потім на лавку сідають два молодих хлопці. Одним із них виявляється 19-річний Олександр, він родом із Хабаровського краю. Коли ми запитуємо, скільки кілометрів звідси до його будинку, він каже “дев’ять тисяч” і відвертається, відмовляючись говорити на камеру.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в Україні

Санітарний блок виглядає, як регіональна лікарня після якісного ремонту. Стіни і підлога викладені кремовою плиткою, у кабінетах дорога медична техніка – рентген-апарат, УЗД, прилади для аналізів. Яценко пояснює – техніку купив “Червоний хрест”, а ось ремонт зробила Україна за свої гроші. Біля виходу із санблоку до стіни прибита скринька з написом “Скарги та побажання”. Усередині ящик порожній.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в УкраїніЖитловий блок

Перед тим як піти на обід, нас ведуть у житлові будівлі, де полонені сплять і відпочивають після роботи. Ми потрапляємо до просторих і світлих кімнат із двоярусними ліжками та тумбочками біля ліжка. Майже на кожному лежать книги. Багато військовополонених, судячи з їхнього вибору літератури, або віруючі, або намагаються ними стати – на полицях лежать Біблії, стоять ікони.

Дехто читає історичну літературу, на кшталт “Коли впав Херсонес”, “Василь ІІІ”. Хтось, мабуть, займається саморозвитком – читає “ДНК генія” та “З часу у вічність. Посмертне життя душі”. Більшість книжок російською, але є й українською – їх, мабуть, читають українці, які жили на окупованих територіях, але Росія відправила їх на війну.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в УкраїніХоча співробітники табору кажуть, що за роки перебування тут росіяни й самі потроху вчать українську мову. За деякий час вони не тільки розуміють, а й навіть можуть нею говорити. Слова охоронців нам пізніше підтвердить Максим з Єкатеринбурга, який вимовить фразу “Звичайно, я вас розумію” майже без акценту.

Після кімнат для сну нас ведуть у приміщення, де полонені дивляться телевізор. Далі – невелика кімнатка зі столами та холодильниками. Тут вони можуть грати в шахи, вести якісь записи та їсти те, що купують у магазині.

Холодильники забиті газованою водою, сосисками, консервами, майонезом і контейнерами з їжею. Також у кожного є своя коробка. На одній із полиць лежить зошит, на якому кривуватим почерком виведено “Для мене”.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в УкраїніЇдальня

Поки нас ведуть до “Гетьманської алеї”, проходимо повз маленький город, де ростуть кабачки. Полонених самих привчають вирощувати щось на землі. За городом облаштували аж шість теплиць. У них ростять помідори, перці, зелень. Усіх дивує базилік – він великою фіолетовою плямою проріс між помідоровим кущем і кропом.

“Гетьманською алеєю” називають кам’яний коридор на вулиці біля їдальні. На стінах коридору розвішані портрети українських гетьманів, а поруч із ними карта і символіка України, як у школах – калина, герб і прапор. До цього часу полонених готові годувати – з їдальні вже відчувається запах, який, напевно, характерний для всіх їдалень.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в Україні

Полонені проходять через ворота, звично тримаючи руки за спиною, і стають по троє рівними шеренгами. На гетьманів і карту України вони не дивляться.

У їдальні шумно, але більше від журналістів, полонені намагаються говорити тихо. Їжу тут готують самі полонені, які працюють на кухні. Сьогодні в меню борщ – на вигляд він більше схожий на щі, пшенична каша зі шматком яловичини і салат з овочів із теплиць. Кожному окремо дають чотири товстих шматки хліба. Хліб вони теж печуть самі і нам дають його спробувати. Він теплий, свіжий і хрусткий – нам поливають його лляною олією і посипають сіллю, а потім кличуть до столу.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в УкраїніБорщ за смаком зовсім не схожий на український борщ, він прісний, але досить наваристий. М’ясо м’яке, в каші відчувається масло. Деякі полонені кидають у борщ хліб, перетворюючи його на малопривабливу кашу. Їдять вони швидко, опустивши очі в стіл. Якийсь час у їдальні утворюється тиша, яку порушує брязкіт ложок по залізних тарілках.

Коли полонені доїдають, вони встають і на три-чотири кажуть “Дякуємо за обід”. Стіл швидко протирають, забирають тарілки і за нього сідають інші. Обід відбувається в чотири прийоми, далі за розкладом – робота.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в УкраїніЦех

Нас ведуть у блок, де військові роблять меблі – сьогодні вони плетуть садові гойдалки та стільці. Коли заходимо в цех, багато хто на секунду відривається від роботи, але під наглядом співробітників табору швидко до неї повертається. Ми підходимо до одного з військових – він обтягує залізний каркас гойдалки коричневим ротангом. Запитуємо дозволу зняти його на камеру, він погоджується і називає своє ім’я – Сергій Дмитрієв.

Сергію 37 років, він жив у Ярославській області і двічі сидів у в’язниці. Перший раз за грабіж, другий – за вбивство. Сергій ніяковіє, коли говорить про свій другий раз, але це збентеження не стосується каяття. Його більше пригнічує інше.

– У мене була можливість судимість погасити, я її погасив. Я, звісно, не скористався тим разом, знову, типу, накоїв справ, чоловічка вбив, побив, він у мене помер, щоб не нести строк, судимість погасити, я пішов вдруге.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в УкраїніСергій теж не може відповісти на запитання, навіщо Росія напала на Україну. Він називає це політикою, а коли ми говоримо, що через цю “політику” він витрачає частину свого життя на війну і полон, багато разів киває. “Так, ось за це згоден”. Потім він намагається відновити хронологію подій, називаючи напад “втручанням”. У що – так і не пояснює.

Ще один полонений представляється Максом – саме Максом, а не Максимом. Йому теж 37 років, він із Єкатеринбурга, а на війну пішов заради помсти. Макс довго намагається пояснити свою точку зору. Він каже, що Росія дає громадянам усе, а Україна – ні, хоча вона дуже багата. Як це пов’язано з його рішенням піти на війну, Макс не уточнює. Також він не може пояснити, навіщо його країні було нападати на нашу.

– Звісно, погано, звісно неправильно, звісно братський народ. Наче як повинен бути. Чому так сталося – це 95-98% людей на війні, вони самі навіть цього не знають. І я в тому числі. Мені складно відповісти на це запитання. Ну, вийшло як вийшло.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в Україні

Макса напружує мікрофон біля його обличчя, він періодично вказує на нього і просить його відсунути. Потім на деякий час зависає над каркасом стільця, розуміючи, що, поки говорив, неправильно накрутив ротанг на залізну ніжку. Поки ми з ним спілкуємося, у розмову весь час намагається втрутитися літній чоловік в окулярах. Потім ми наводимо камеру на нього і він зніяковіло посміхається, оголюючи кілька нижніх зубів.

Літньому чоловікові в окулярах виявляється 52 роки, його звуть Віталій і він народився в Горлівці.

– Додому хочу!

– Ну так і залишалися б удома.

– Так я мобік! Мобік я, з вулиці забрали.

Віталій бореться з тим, щоб не почати матюкатися, але це дається йому важко, тому він промовляє мати губами після кожної своєї відповіді.

– Ви кажете ви за “ДНР”, чому?

– Я там народився, виріс.

– Ви ж у Донецьку народилися.

– Ну так.

– А ви кажете, у “ДНР”.

– Ну, перейменували, “Донецька народна республіка”, якось так.

Віталій загалом не дуже розуміє, що він тут робить. У процесі діалогу він погоджується з усім, але потім говорить протилежні речі. На запитання про те, що сталося і чому Росія напала на Україну, Віталій плескає себе по грудях і каже, що в нього є своя думка, але він не хоче її висловлювати.

Коли ми залишаємо полонених, вони заново беруться до своєї роботи, але продовжують на нас поглядати – хтось із цікавістю, а хтось похмуро і відчужено.

&quot;Я пішов воювати заради паспорта&quot;. Репортаж із табору російських полонених в Україні***

Те, як в Україні утримують полонених, у самих українців не може не викликати змішаних почуттів. Насамперед через те, якими додому з російського полону повертаються українські військові. Для всього цивілізованого світу цілком очевидно, що Росія не дотримується жодних норм Женевських конвенцій і навіть простої гуманності до полонених не проявляє.

У цьому і полягає та найважливіша відмінність між Україною і Росією в цій війні. Поки Москва регулярно доводить усьому світу, що діалог із нею не має сенсу, Київ показує, що Україна – цивілізована країна, невід’ємна частина Європи, якій потрібно допомогти перемогти російського агресора.

Автор: Юлія Акимова

Джерело: РБК-Україна

