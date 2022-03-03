Якими ракетами путінська Росія обстрілює міста України

За даними українських військових, від початку вторгнення російські війська випустили по українській території багато десятків ракет. Попри те, що влада РФ запевняла, ніби цілями їхньої «високоточної» зброї будуть виключно об’єкти військової інфраструктури, від ракетних ударів постраждало багато цивільних об’єктів, як, наприклад, житловий дім у київському районі «Жуляни» чи центр Харкова.

Наразі, за даними українського Генштабу, росіяни активно використовують проти України крилаті ракети «Калібр», а також оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Що це за озброєння та що ще могли застосувати російські війська в Україні? Розповідає Бі-Бі-Сі.

«Калібр»

ФОТО,КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ. Ракета, випущена на Харків

Ці ракети російські медіа називають «головною крилатою зброєю» Росії. Особливостями крилатих ракет є їхня маневреність, а також можливість польоту на дуже малих висотах, що ускладнює можливість протидії для протиповітряної оборони (ППО).

За рахунок того, що ці ракети мають двигун та крила, вони фактично можуть використовуватися як ударні безпілотні апарати (тобто діяти з високою точністю), але при цьому крилаті ракети мають дуже високу швидкість та потужний боєзаряд. Розроблялися вони переважно як озброєння кораблів та підводних човнів, але існують варіанти і для їхніх пусків з літаків («Калібр-А»), а також наземних пускових установок, зокрема і з тих же комплексів «Іскандер».

Залежно від модифікації, «Калібри» можуть вражати об’єкти на відстані від кількох сотень до 2,5 тисяч кілометрів. Їхніми цілями можуть бути кораблі, підводні човни та наземні об’єкти.

Вперше росіяни застосували «Калібри» у бойовій обстановці у 2015 році з ракетних катерів у Каспійському морі по цілях у Сирії.

З того часу, за твердженням міноборони РФ, вони ще понад 10 разів били цими ракетами по бойовиках «Ісламської держави» та інших угруповань. Але вже під час війни в Україні ціллю «Калібрів» стали цілком цивільні об’єкти, наприклад, площа Свободи у Харкові біля місцевої ОДА.

При цьому російські медіа намагалися стверджувати, ніби харківський центр насправді вразила «українська ракета». Однак військові оглядачі впевнені, що може йтися лише про російські «Калібри», яких ніколи не було на озброєнні ЗСУ. Зокрема журналіст-розслідувач Хрісто Грозєв з Bellingcat каже, що їм вдалося детально проаналізувати момент удару з камер спостереження.

«За контурами та габаритами ракета відповідає 3М54-1 «Калібр». Очевидно, що таких ракет Україна не має», — написав він у Twitter.

«Іскандери»

ФОТО,ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНТОНА ГЕРАЩЕНКА. «Іскандер» у Житомирі

Ці оперативно-тактичні ракетні комплекси можуть використовувати як крилаті, так і квазібалістичні ракети. Останні від звичайних балістичних ракет відрізняє менший радіус дії — від 500 до 1 тис. км, що дозволяє використовувати їх у регіональних конфліктах.

Загалом «Іскандери» вважаються більш потужним озброєнням, ніж «Калібр», й потенційно можуть нести ядерні боєголовки. Саме «Іскандери» в Росії називають «головною зброєю стримування» проти НАТО. Випадків бойового застосування «Іскандерів» до війни було небагато — власне, у Росії стверджували лише про удари цих комплексів по «бойовиках у Сирії».

Водночас азербайджанці заявили, що під час війни за Карабах у 2021 році виявили біля міста Шуша кілька уламків ракет від «Іскандерів», які ймовірно задіяли вірмени. Тоді ж вірменський президент Пашинян поставив під сумнів ефективність цих ракет, що викликало протести зі сторони міноборони РФ, яке стверджувало, що насправді вірмени у програшній для них війні «Іскандери» не використовували.

За даними українського Генштабу, нинішнє вторгнення Росії в Україну власне і почалося з ударів «Іскандерів» по українських аеродромах та інших об’єктах — за даними ЗСУ, 24 лютого росіяни випустили по України 63 ракети з «Іскандерів» та 12 «Калібрів».

Згодом активність «Іскандерів» дещо знизилася.

Однак 27 лютого, за даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, ракети цього комплексу, випущені з території Білорусі, впали у районі житомирського аеродрому.

Що ще?

ФОТО,ГЕНШТАБ ЗСУ. Застосування «Іскандерів» і «Калібрів» у перші дні війни

Окрім порівняно новітніх «Іскандерів» та «Калібрів», військові оглядачі припускають, що росіяни використовують і старіше ракетне озброєння, зокрема ще радянські «Точки-У».

Цей тактичний комплекс може завдавати ударів на 120 км. Хоча самі ж російські військові експерти називають його морально застарілим.