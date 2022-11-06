Отчаянные попытки Путина в панических атаках переломить ход войны только усугубляют ситуацию

Проблемы мобилизации и ложные послабления

Мобилизация граждан на войну идет второй месяц и имеет тенденцию превратиться в регулярный процесс, идущий волнами. Поначалу Кремль действительно мог исходить из того, что он сумеет стабилизировать ситуацию и выйти на искомую передышку.

Для этого он по мобилизации оставил в армии тех, кто должен был или собирался уволиться нынешней осенью, а также набрал в нее тех, до кого смогли дотянуться военкоматы, и попытался сочетать это с тактикой террора против Украины и шантажа международного сообщества.

Однако ни Украина, ни мир на такое давление не поддались, боевые действия продолжились, а подготовить из мобилизуемых полноценное войско не получается — эти люди уже партиями пускаются в расход. Все это снова ставит для российской власти вопрос о новых пополнениях живой силы для затыкания дыр на фронте.

Вообще из заявленного, но документально не подтвержденного плана на 300 тысяч мобилизуемых Кремль к 14 октября официально смог набрать 222 тысячи, к 21 октября — 260 тысяч человек. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин 25 октября отчитался, что регионы смогли обустроить 60 тысяч мест для размещения мобилизованных. Такие расхождения в цифрах можно объяснить только тем, что основную массу из формально мобилизованных составляют действующие военнослужащие — как раз те, кому предстояло уволиться осенью по завершении или по расторжении контракта и чьи контракты сейчас стали бессрочными, а также существенная часть из 127,5 тысячи человек из прошлого осеннего призыва.

Таким образом, из собственно гражданских лиц мобилизованными, по моей оценке, оказались 100–120 тысяч человек — число, сопоставимое с числом призывников каждые полгода. Их сейчас российская военная машина и пытается «переварить». Причем ранее она сама фактически отказалась от концепции мобилизационного развертывания армии по причине потери смысла в таком развертывании — отсюда и проблемы со снабжением этих людей и с отсутствием командиров для них (командиры есть только на поле боя).

Кроме того, если бы с мобилизацией все проходило более-менее гладко, то не требовалось бы продолжать вербовку на войну заключенных и спешно доставать из-под сукна позабытый законопроект, чтобы разрешить мобилизацию граждан, ранее судимых по тяжким статьям.

Однако, несмотря на необходимость «переварить» мобилизованных и сфокусироваться на осенней призывной кампании, мобилизация продолжится ровно до тех пор, пока действует соответствующий указ и пока продолжается война. Это значит, что новые мобилизационные «донаборы» в армию практически неизбежны. Возможно, они не будут превышать 30–40 тысяч человек раз в несколько месяцев ради затыкания вновь возникающих дыр на фронте и компенсации вероятных недоборов призывников.

Здесь не стоит также забывать, что нынешней осенью число желающих подписывать бессрочный контракт призывников неизбежно и существенно сократится. Это поставит ребром вопрос о том, чтобы вернуться к полноценным отправкам солдат срочной службы на войну, тем более что никаких легальных препятствий, кроме необходимости пройти 4-месячную подготовку, для этого нет. По большому счету, сегодня отправлять на фронт российская власть уже может призывников весны 2022 года.

Трудности перехода к военной экономике

Параллельно предпринимаются попытки провести экономическую мобилизацию с целью восполнить большие российские потери в вооружениях и военной технике. Однако какого-то плана здесь пока не наблюдается. Созданный для этих целей правительственный координационный совет пока не демонстрирует серьезной активности и пока напоминает больше стремление Кремля распределить ответственность за преступную войну по максимально широкому кругу российской элиты и бюрократии.

Что же касается российских регионов, в которых власть ввела разные уровни готовности к военному положению вслед за его введением на оккупированных и аннексированных Россией территориях Украины и в которых учредили соответствующие штабы, то там пока тоже не заметно существенной активности. Правда, все это не отменяет перспективы ужесточения действий власти по мере ухудшения ситуации.

Тем не менее определенные действия Кремль на этом направлении пытается совершать как минимум с лета. Регулярные инспекции членов правительства и Совета безопасности на предприятиях военной промышленности, а также требования и даже угрозы в адрес менеджмента и рабочих на этих предприятиях говорят о том, что российская власть осознает тяжесть положения, в котором оказалась. Однако, несмотря на демонстрируемую уверенность и раздачу плановых и внеплановых контрактов на производство вооружений, ситуация на военном производстве вовсе не радужная. Проще говоря, у Москвы пока нет понимания, как вообще перевести российскую экономику на военные рельсы.