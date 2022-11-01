Путинская армия целенаправленных убийц и насильников: забил женщину до смерти за джип – стал командиром

Россия уже несколько месяцев отправляет на войну с Украиной заключенных из российских колоний, в том числе осужденных за тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления: убийства, грабежи, изнасилования. Эта практика вызывает много вопросов у правозащитников, особенно то, что завербовавшимся на фронт заключенным обещают помилование, если они выживут через полгода военных действий. Российские власти эти предупреждения игнорируют.

Правозащитный проект Gulagu.net получил документы, подтверждающие участие в войне в Украине осужденных из колонии строгого режима №4 в Ставропольском крае. В их распоряжении оказался как список отправленных на фронт арестантов, так и копия заключаемого с ними контракта. Пресс-служба УФСИН по Ставропольскому краю отказалась подтверждать подлинность списка – ее представитель заявил: “Комментариев мы не даем абсолютно никаких”.

Журналисты Кавказ.Реалий по списку Gulagu.net нашли приговоры по делам завербованных заключенных на сайтах судов северокавказских республик и аннексированного Крыма. В решениях полностью совпадают персональные данные: имя, отчество и фамилия, а также дата рождения. Из приговоров следует, что многие завербованные действительно отбывали срок за тяжелые насильственные преступления, совершенные с особой жестокостью.

Забил женщину до смерти: она отказалась продавать ему машину в рассрочку

Согласно документам Gulagu.net, командиром группы огневой поддержки на войне в Украине стал Мурат Алиевич Будаев. О его громком деле в 2019 году рассказывали не только северокавказские, но и федеральные СМИ.

Будаев, которому на тот момент было 23 года, был осужден в Кабардино-Балкарии за убийство подполковника ФСИН Ларисы Бесланеевой. В документах следствия говорится, что он забил женщину до смерти после того, как она отказалась продавать ему в рассрочку свою машину, внедорожник Hyundai ix35″, – сообщал государственный телеканал “360”.

Представитель следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии Мурат Багов рассказывал “Комсомольской правде” о деле Будаева:

“Он начал избивать ее руками и ногами в ярости. Причины такого исступления трудно понять. Он написал чистосердечное, в котором и рассказал о глубоком оскорблении из-за того, что “женщина посмела не поверить ему на слово”. Но трудно поверить, что нормальный человек может убить за такое”, – признавал спикер СК.

Багов сказал, что следователь отправил Будаева на психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, у следствия была версия, что действия осужденного были “связаны с игроманией и попыткой добыть деньги на ставки”.

В сентябре 2020 года Верховный суд Кабардино-Балкарии признал Мурата Будаева виновным в жестоком убийстве и разбое. Ему назначили 19 лет колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей. Защита попыталась оспорить приговор, заявляя о невиновности осужденного и том, что тот дал признательные показания якобы под давлением силовиков. Но Верховный суд России оставил приговор в силе.

Дезертир, который в драке ударил человека ножом

По данным Gulagu.net, наводчиком в пулеметное отделение из той же ставропольской ИК-4 завербовался Георгий Отарович Гурциев. В 2012 году Владикавказский гарнизонный суд признал его виновным в дезертирстве; причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть; хранении оружия и применении насилия к полицейским. За два года до этого приговора Гурциев получил в Кировском районном суде Северной Осетии условный срок – за причинение вреда здоровью средней тяжести.

Как следует из материалов дела, осужденный сбежал из войсковой части “с целью уклониться от прохождения военной службы и желая избежать ее тягот и лишений”. Затем в ходе групповой драки он смертельно ранил оппонента ножом в живот и бедро. Кроме того, обвинение заявляло, что Гурциев хранил незаконно купленный пистолет с патронами, а во время задержания наехал автомобилем на полицейских.

Защита подсудимого настаивала, что полицейские, которые задерживали Гурциева, оговаривают его и других подсудимых по этому делу. Но суд тем не менее назначил Гурциеву 15 лет лишения свободы и лишил его звания сержанта. Впоследствии Северо-Кавказский окружной военный суд оставил приговор в силе, исключив лишь часть о лишении воинского звания.

До смерти избил экс-партнера своей сожительницы

Еще один завербовавшийся на войну заключенный из той же колонии – житель аннексированного Крыма Иван Александрович Белуженко. По данным Gulagu.net, он заключил контракт, став механиком-водителем пулеметного отделения.

В 2020 году Азовский городской суд Ростовской области признал Ивана Белуженко виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть: он избил бывшего мужчину своей сожительницы, впоследствии тот скончался от травм. Белуженко, который ранее уже избивал того же мужчину, вину признал частично, заявив, что “от нескольких ударов потерпевший не мог умереть”. Его осудили на семь лет лишения свободы.

“Сын лежал в своей комнате, он был весь избит, лицо было окровавленное и сине-зеленое. На лице от виска книзу была ужаснейшая гематома. Сын был весь в крови, брюки и свитер тоже были в крови, – сказано в судебных документах, где цитируются показания матери погибшего. – Она спросила у сына, что с ним случилось, кто его побил. Сын сказал, что его побил Ваня, но фамилии не называл. Сын сказал ей, что у него очень сильно болит голова и грудная клетка, что он отлежится, а потом они поедут к врачу”.

В списке отправленных на войну из ставропольской колонии есть еще несколько человек с примечательными статьями.

Валерий Владимирович Завгородний: он был осужден судом в аннексированном Севастополе в 2019 году, его признали виновным в убийстве и незаконном обороте порнографии. При этом на сайте Гагаринского суда Севастополя его фамилия скрыта, но установить причастность Завгороднего к этому делу удалось по исполнительному производству в рамках этого дела. В базе данных ФССП его персональные данные, включая ФИО и дату рождения, полностью совпадают с указанным в списке осужденным, назначенным водителем первой группы огневой поддержки. Валерий Завгородний является уроженцем донецкой Макеевки – с 2014 года город находится под контролем сепаратистов.

он был осужден судом в аннексированном Севастополе в 2019 году, его признали виновным в убийстве и незаконном обороте порнографии. При этом на сайте Гагаринского суда Севастополя его фамилия скрыта, но установить причастность Завгороднего к этому делу удалось по исполнительному производству в рамках этого дела. В базе данных ФССП его персональные данные, включая ФИО и дату рождения, полностью совпадают с указанным в списке осужденным, назначенным водителем первой группы огневой поддержки. Валерий Завгородний является уроженцем донецкой Макеевки – с 2014 года город находится под контролем сепаратистов. Марат Дахирович Ногалиев. В 2012 году человек с такими же персональными данными был приговорен Верховным судом Карачаево-Черкесии к 15 годам колонии за групповое убийство, кражу и угон. В том же году Верховный суд России снизил ему наказание на два месяца.

“Целенаправленные преступники”

Правозащитники подчеркивают, что на войну в Украину из колоний отправляют “целенаправленных преступников”.

“Списки мы и раньше публиковали, просто у нас не было документальных подтверждений, и сейчас мы наглядно показываем, что осужденных через полтора-два года после приговора отпускают. Там никакие сроки не подходят ни под УДО (условно-досрочное освобождение – ред.), ни под помилование. Ущерб не возмещен, наказание не понесено”, – подчеркнул в разговоре с Кавказ.Реалиями основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

При этом он заметил, что сотрудники колонии фальсифицируют документы: они докладывают в Москву, что указанные осужденные “встали на путь исправления” и поэтому заслуживают отмены многолетних сроков.

Юрист фонда “В защиту прав заключенных” Яна Гельмель также подчеркнула, что ей известны случаи вербовки в “ЧВК Вагнера” и отправки на фронт в Украину осужденных по нескольким эпизодам сексуальных насильственных действий в отношении детей, а также осужденных за изнасилование и убийство жертвы. Как и Осечкин, она заметила, что подавляющее большинство завербованных совершили убийства и другие преступления умышленно и осознанно.

“Может быть ситуация: преступник залез что-то украсть, его заметили, завязалась драка, и он случайно убил хозяина домовладения. Но таких примеров очень мало, можно сказать, единицы. В основном речь идет о целенаправленных убийцах и насильниках. Я видела личные карточки некоторых завербованных”, – говорит правозащитница.

Регионы юга России сейчас стали лидерами среди российских субъектов по количеству осужденных, завербованных в “ЧВК Вагнера”, утверждает правозащитный проект Avtozak LIVE. С лета на войну в Украину отсюда отправили не менее 2700 арестантов. Больше всего из них – 1400 человек – содержались в исправительных учреждениях Ростовской области.

В правозащитной организации “Русь сидящая” и фонде “В защиту прав заключенных” утверждают, что за несколько месяцев из российских колоний в Украину отправили не менее 15 тысяч заключенных, в том числе до 600 – из Краснодарского края и Волгоградской области.

По данным Кавказ.Реалий, в июле вербовщики “ЧВК Вагнера” посетили ИК-1 в поселке Тлюстенхабль в Адыгее: там отправиться на войну якобы согласились 300 заключенных. Арестанта, который рассказал о вербовке правозащитникам, избили, а в колонии прошли масштабные обыски. До этого похожая информация поступала из исправительной колонии №9 в Шахтах. В октябре из ИК-6 в хуторе Дыдымкин Курского района Ставропольского края этапировали 58 заключенных для участия в войне в Украине. Также около 250 заключенных вывезли из ставропольской ИК-11.

Автор: ; Настоящее время