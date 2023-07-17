Заручники Путіна. Чи можна вижити в російській окупації без паспорта країни-агресора

Як виживають в окупації українці, які не отримали російські паспорти? Як окупаційна влада тисне на жителів захоплених територій, і в яких випадках вони змушені брати російські документи? Навіщо Росія і далі проводить примусову паспортизацію, який це має ефект?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські окупаційні сили попереджають жителів захоплених територій про можливе виселення. Російський сенатор, якого називають представником окупованої частини Херсонської області, Костянтин Басюк 9 липня у своєму телеграм-каналі написав про те, що громадянам України, які перебувають на території окупованого регіону, потрібно цього року визначитися зі своїм «правовим статусом». Тобто отримати російський паспорт або оформити посвідку на проживання. Інакше таким жителям загрожує адміністративна відповідальність, яка, в тому числі передбачає виселення з окупованої території, зазначив Басюк.

Тим часом російські військові проводять обшуки на окупованій частині Херсонщини нібито з метою виявлення зброї, але насправді роблять це для залякування місцевих жителів. Про це 11 липня повідомив Центр протидії дезінформації. За даними Центру, місцевим жителям погрожують повторними обшуками у разі, якщо вони не отримають російський паспорт.

Генеральний штаб Збройних сил України 11 липня повідомив, що у Генічеську Херсонської області набирають оберти репресії проти громадян України. За наявною інформацією, потрапити «на підвал» стало в рази легше, оскільки місцеві окупаційні чиновники, бажаючи вислужитись перед російською владою, постійно здійснюють наклепи на жителів міста і проводять безпідставні перевірки. Також російські окупаційні сили погрожують містянам, що у разі відсутності паспорта Росії, їх примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр раніше повідомляла, що в деяких населених пунктах окупованої частини Херсонщини вже заборонили надавати безоплатну медичну допомогу людям, які не отримали російські паспорти або не подали заявок на отримання цих документів. Ганна Маляр написала про це 28 червня у своєму телеграм-каналі. За її даними, ідеться про Горностаївку, Каїри і Заводівку Херсонської області.

Призначений Росією так званий виконувач обов’язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 15 червня в інтерв’ю російському телеканалу НТВ розповів, що до кінця літа цього року паспорти Росії начебто отримають всі жителі регіону.

Примус через погрози

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів «Новинам Приазов’я», що окупаційна адміністрація регіону має планові показники щодо виконання паспортизації. Втім, місцеві жителі переважно намагаються не брати російські паспорти. Тому до них застосовують різноманітні погрози.

«Це і погрози щодо позбавлення доступу до медичних послуг, погрози депортацію, погрози застосування насильства. Все спрямоване на те, щоб люди все ж здавалися і брали ці паспорти. Зараз немає підтвердження масових випадків депортації на територію РФ людей, які відмовилися брати паспорти. Навпаки, люди, які взяли цей паспорт, знаходяться в зоні ризику цієї депортації, яку РФ називає евакуацією», – сказав заступник голови облради.

Є випадки, коли люди змушені брати російські паспорти для того, щоб вижити в окупації та намагатися убезпечити себе або свою родину, зазначив він.

«Щоб отримувати від окупаційної влади якусь пенсію, якусь соціальну та гуманітарну допомогу. Це такий випадок, який розповсюджений зараз на цій території. Є випадки, коли батьків залякували, що якщо у них паспорта РФ не буде, то будуть перевіряти, як там у них справи з дитиною, будуть оформлювати порушення прав дитини і ставити питання про позбавлення батьківських прав», – розповів Соболевський.

Росія створює картинку начебто успішного життя на окупованих територіях передусім для власної аудиторії, але намагається її транслювати й назовні, додав Соболевський.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Без роботи та соціальних виплат»

На окупованій частині Запорізької області вже начебто видали понад 250 тисяч російських паспортів, розповіла представниця МВС Росії Ірина Волк. За її словами, жителі окупованого регіону також подали приблизно 270 тисяч заяв на отримання російського громадянства.

Один із жителів Бердянська на умовах анонімності розповів «Новинам Приазовʼя», що наразі у місті поки що можна отримувати соціальні послуги за українськими документами. Втім, цілком імовірно, що скоро це припиниться.

«Люди переживають, що невдовзі наші українські документи тут діяти не будуть і не очікують на якісь грошові виплати, державні послуги. Щоб тиснули саме на людей зараз, на моїй практиці такого не було. Чи можна знайти роботу? Більше ні, ніж так. Тому що навіть якщо ти влаштовуєшся на роботу, ти обов’язково маєш надати документи й має бути російський паспорт. На блокпостах запитують, чому у вас не російський паспорт, чому не міняєте», – розповів чоловік.

Він каже, що деякі сім’ї беруть російські документи для того, щоби отримувати виплати на дітей, оскільки інших джерел доходу їм недостатньо.

«Для того, щоб отримати єдину допомогу – 11 тисяч на кожну дитину (від окупаційної влади – ред.), потрібно оформляти це все в Пенсійному фонді, тільки виключно російські документи: громадянство, російські паспорти. Те саме стосується і материнського капіталу. Без російських документів цей материнський капітал не оформлюється», – розповів бердянець.

«Картинка для міжнародної аудиторії»

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що Росія почала процес паспортизації у цьому регіоні відразу після окупації. Втім, більшість місцевих жителів досі відмовляється отримувати російські документи.

«Така ситуація не до вподоби окупантам, вони застосовують велику кількість засобів та інструментів аби схилити людей до отримання паспортів. І це доходить до дуже жорстких речей – психологічний, іноді фізичний тиск. Відбувається багато таких побутових речей, коли хтось помирає, хтось хоче переоформити якусь рухомість чи нерухомість, але без російського паспорта всі ці операції зробити неможливо», – сказав депутат.

З 8 по 10 вересня Росія збирається проводити на окупованих територіях єдиний день голосування. У такий спосіб російські окупаційні сили планують сформувати місцеві так звані органи самоврядування, а також окупаційні ради, які потім оберуть голів окупаційних адміністрацій.

Ашурбеков вважає, що для Росії не важливо, щоб максимальна кількість жителів окупованих територій отримала паспорти саме через «вибори». Втім, для російської влади важливо показувати цей процес міжнародній аудиторії.

«Фактично «референдум» свого часу показав, що їм байдуже на будь-яку навіть образну легітимність в процесі. З виборами ситуація буде аналогічна, просто потрібно буде створити картинку якихось черг на виборчій дільниці. Зараз їм важливо перед міжнародною спільнотою, перед якимись своїми внутрішніми подіями сказати, що на тимчасово окупованих територіях йде активна паспортизація, є велика кількість людей, які отримують російські паспорти, нас там люблять, підтримують тощо», – вважає депутат.

«Метод зачіпки за територію»

Росія продовжує паспортизацію на окупованих територіях, оскільки прагне максимально відвести від себе звинувачення в тому, що є країною-агресором, вважає журналіст Денис Казанський.

«Я думаю, що передусім, вони це роблять для того, щоб по максимуму мати якісь зачіпки за цю окуповану територію. Мовляв, там наші громадяни, подивіться, місцеве населення нас зустрічає не як окупантів, а як визволителів і радіє приходу Росії. Хоча свідчення з місць, вони протилежні. Статистика отримання тих же паспортів доводить, що місцеве населення масово їх не бере. І навіть самі росіяни зізнаються, що їх не сприймають», – каже журналіст.

«Перетягують робочу силу та людські ресурси»

Росія зацікавлена в переїзді людей на її територію, зазначив Казанський. Він згадав, як окупанти заохочували людей переїжджати до Росії, коли залишали Херсон. Журналіст звернув увагу на велику демографічну кризу у РФ, особливо на віддалених територіях, які порожніють через вимирання населення або масовий виїзд людей з цих регіонів.

«Можливо, це один з інструментів, щоб людей заманити, зробити так, щоб вони не могли залишатися в Україні, навіть в разі звільнення цих територій. І таким чином намагаються хоча б ці людські ресурси та робочу силу перетягнути в Росію, щоб ці люди залишилися в Росії», – зауважив Казанський.

Він додав, що «люди на окупованих територіях є заручниками» і до них застосовують різні методи тиску – від створення непридатних для життя умов до погрози та насилля.

«Тому тут ми розуміємо, що всі люди на окупованих територіях, вони безправні. І про ті процеси, які там відбуваються, не можна сказати, що це вибір людей, що населення там є суб’єктом якихось процесів. Ні, це фактично великий-великий табір, в якому люди опинилися в якості заручників, і фактично тих, хто не виїхав, можна змусити робити все, що завгодно», – наголосив Казанський.

«Крімінального покарання за паспорт не буде»

Аналітик Української Гельсінської спілки з прав людини Владислав Мірошниченко також зазначив, що жителі окупованих територій іноді не мають іншого виходу, ніж взяти російські паспорти. За його словами, найефективніший спосіб для того, щоб уникнути всіх ризиків, пов’язаних з паспортизацією на окупованих територіях, це виїхати.

«Якщо окупація не тривала, люди можуть спробувати уникати взаємодію з окупантами, десь переховуватися і просто не йти на контакт. Але окупація багатьох населених пунктів на півдні України триває вже понад рік. І в таких умовах питання отримання російських окупаційних документів просто є вимогою для виживання», – підкреслив він.

Правозахисник наголосив, що факт отримання російського паспорта в окупації не є злочином, і відповідальність за це не передбачена.

«Українське законодавство в цьому випадку доволі чітке. Ще з 2014 року була напрацьована певна практика – закон «про тимчасово окуповані території», де чітко зазначено, що Україна не визнає будь-які документи, видані на окупованій території. Окрім тих документів, які необхідні для визнання факту народження, смерті або реєстрації шлюбу. Російські окупаційні паспорти не визнаються і тому жодної кримінальної відповідальності за їхнє отримання настати не може для людей. В цьому плані вони повністю убезпечені», – запевнив Мірошниченко.

Злочином може бути сам факт співпраці з окупантами, зазначив аналітик. Втім, він вважає, що українська влада має сформулювати більш чітку позицію з цього питання.

«На жаль, позиція багатьох органів державної влади не є однозначною і вони протягом останнього року заявляли дуже суперечливі заяви. Державі Україна дійсно треба напрацювати єдину виважену позицію з цього питання і чітко заявляти всім українцям, які залишилися на окупованій території, що отримання російського окупаційного паспорта є лише засобом для виживання. це не є злочином, ніхто нікого не буде притягувати до відповідальності за це», – додав правозахисник.

Українська влада неодноразово повідомляла, що окупаційні сили проводять примусову паспортизацію жителів на захоплених військами РФ українських територіях – змушують здати український паспорт і отримати – російський.

Свого часу віцепрем’єрка Ірина Верещук казала, що, за можливості, краще російські паспорти не брати, а омбудсмен Дмитро Лубінець допустив отримання такого «документа» громадянами в окупації задля їхньої ж безпеки і збереження життя.

В Офісі президента казали, що «Україна не буде переслідувати тих, хто пасивно отримав «російське громадянство».

Автори: Олександр Янковський, Олена Бадюк

Джерело: Радіо Свобода