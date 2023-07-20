Журналісти виявили 14 фейкових телеграм-каналів які маскуються під канали бригад ЗСУ та сіють паніку і фейки

Як відрізнити справжні канали від несправжніх? Журналісти зацікавилися цією темою після листа читача, який звернув увагу на підозрілий контент в одному з таких каналів.

Журналісти видання ТЕКСТИ виявили 14 фейкових телеграм-каналів українських військових підрозділів, що поширюють тези російської дезінформації. А ще — збирають донати й особисті відомості.

Журналісти видання зібрали інформацію про соцмережі 187 українських військових підрозділів. 59 із них мають офіційні телеграм-канали.

Але виявили ще 14 каналів з назвами, ідентичними до назв офіційних каналів або дуже схожими (повний перелік — наприкінці статті). Журналісти припустили, що якісь з них можуть бути просто “неофіційними” каналами певних бригад, а тому детально проаналізували контент у цих джерелах і переконалися, що він співзвучний з російською пропагандою. Навіть про біолабораторії та “знищення слов’ян” пишуть.

Телеграм-канал 36 бригада ВМСУ — МИ ЖИВІ, на який звернув увагу читач, нібито й пише про успіхи українського війська, але в низці дописів завуальовано поширює “зраду” та проросійські наративи. Наприклад, про недолугість західної техніки, лицемірство Заходу або майбутні обстріли України як помсту за наші удари по росіянах. Але він фейковий.

Про що пишуть такі канали і чим відрізняються від справжніх? Щоб дослідити відмінності, ми почитали й ті, й інші джерела.

У чому відмінність

Офіційні телеграм-канали українських військових підрозділів подають інформацію українською мовою та висвітлюють життя своїх бригад. Дописи на таких каналах вселяють віру в командування та дії влади, розповідають про досягнення військових, успіхи на полі бою. Зазвичай вони мають тисячі підписників.

Фейкові канали військових підрозділів теж постять патріотичний контент. Але лише для заманювання аудиторії. Паралельно з показним патріотизмом вони сіють зраду, сумніви та розганяють паніку. Там є чимало емоційної й не аргументованої критики дій українських військових, командування, влади та наших партнерів, на зразок ось таких висловлювань:

“А может это и есть контрнаступ? А не то позорище, некомпетентность, тупость и геноцид собственной пехоты, который мы видели на Запорожском направлении?”

Деякі канали публікують інформацію російською мовою й узагалі не розповідають про життя бригади, яку нібито представляють. Також там багато репостів “новин” з каналів-помийок — тобто, каналів, які швидко оприлюднюють неперевірену інформацію, щоб набрати охочих до клікбейту підписників. А деякі просять підписників надавати особисті дані та агітують донатити неперевіреним особам. Наприклад:

“Девушки, доброго дня.. Я понимаю что вы меня можете послать куда подальше.. Но.. Я от чистого сердца.. Вот ссылка это официально от ЧВК “Вагнер” вы можете сделать запрос по поиску своего близкого человека. Отвечают обязательно” (звідси).

“УВАГА ПОШУК. Друзі. Продовжуємо збір колективних звернень до Військової прокуратури України. Добиваємося справедливості щодо наших бійців. Збираємо факти за несправедливість щодо наших бійців. Уся інформація буде передана юристам для подальшого розгляду. Надсилайте свої відео в бот зворотного зв’язку або адмінам” (звідси).

“Шановні Українці, та підписники пабліку «93 бригади»! До вас звертається окремий взвод Мелітопольского батальйону для виконання бойових завдань у допомозі організації збору у купівлі транспорту для переміщення особового складу так і для перевезення майна взводу. Ваша допомога підвищує ефективність виконання завдань хлопців! Слава Україні. Необхідна сума: 38.900 грн” (звідси).

Далі наведемо інші яскраві приклади інформації, яку поширюють інформацію фейкові майданчики, що вдають із себе канали бригад ЗСУ.

Неофіційна сторінка 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха

На цій сторінці — репост з російського каналу з красномовною назвою “Опознай хохла по чубу”, де публікують “свідчення” українських полонених. На відео чоловік розповідає про погане забезпечення, зраду командирів і безславну здачу в полон. Такі дописи, вочевидь, мають на меті знизити моральний дух української аудиторії — і військової, й цивільної. “Опознай хохла по чубу” — канал, у якому сім’ї зниклих безвісти шукають своїх родичів. Звісно, полонений говоритиме на камеру, що йому скажуть. Популяризуючи цей канал, Росія намагається поширювати пропаганду.

На фальшивій сторінці 53-ї бригади публікують типову для фейкових каналів зраду. Зокрема підписників каналу переконують, що в Хмельницькій області до військкоматів відправляють чоловіків з першою групою інвалідності й до того ж внутрішніх переселенців з Херсонщини.

79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв

Головні тези цього каналу: наступ ЗСУ провалюється, цвинтарі по всій країні переповнені могилами військових, військкоми масово хапають людей посеред вулиць, західна техніка нікудишня, партнери невдовзі відмовляться допомагати Україні.

І апогей: український комбат хотів розстріляти командира танкової роти за втрачені в бою “Леопарди”. Ось цей епічний допис:

А далі вже публікація українською мовою. Автору ніби й подобається новина про постачання бригадам ЗСУ касетних боєприпасів. Але фінал допису сповнений негативу й змушує читача сумніватися.

Неофіційна сторінка 128 окремої гірсько-штурмової бригади — Закарпатський Легіон

Цей канал серед проукраїнських дописів вставляє брехню, наклепи та маніпуляції. Серед публікацій сумнівного змісту є репости з каналів-помийок.

Адміни каналу попереджають, що в мережі гуляє багато відео, на яких воїни ЗСУ катують і вбивають російських полонених. Начебто закликають бути пильними, щоб не втратити образ “жертви” в очах світового суспільства. Самі ж репостять з уже відомого нам каналу “Опознай хохла по чубу”.

Ще один приклад просування суто російського наративу цим каналом — балачки про примарні біолабораторії та теорію всесвітньої змови. Наприклад, українців закликають узяти під контроль німецькі біологічні лабораторії з воєнною метою.

Щоб відчути відмінність у змісті контенту, варто прочитати лише кілька дописів з офіційної сторінки 128-ї бригади, де життя українських військових висвітлюють зовсім інакше.

“Челендж” і “максимальний репост”

54-та окрема механізована бригада|Повертайся живим

А тут розганяють паніку, збирають скарги до Військової прокуратури та агітують родичів “зниклих безвісти” військових активно писати в чат-бот зворотного зв’язку. Дописи каналу супроводжуються панічними хештегами: #врятуйЗСУ, #максимальнийрепост, #челендж, #тягнизтрикутнику. Адміни ж просять учасників спільноти “бити в набат” і робити максимальний репост.

Проте щодо цього каналу можуть виникнути сумніви — фейковий він чи дійсно неофіційний, якщо оцінити весь його контент загалом. Але надмірна емоційна накрутка читача є однією з ознак маніпулятивності інформації. Тому ми внесли його до нашого переліку.

93 бригада “Холодний Яр” | ОБРАТНАЯ СТОРОНА

Автор каналу так говорить про себе: “Збираю докази злочинних дій командування по відношенню до наших хлопців. Збираю інформацію про потреби наших хлопців для її передачі волонтерам”.

Насправді ж на каналі послідовно просувають тези в стилі “всьо пропало”, західні держави нас зраджують, усі змовились проти України.

Хто є адміном і як він використовуватиме зібрану інформацію — невідомо, але здогадатися неважко.

Наприклад, автор посилається буцімто на слова білоруського добровольця, незадоволеного грошовими виплатами та спорядженням. Висновок: не треба їхати в Україну й допомагати ЗСУ. До того ж нівелює мотивацію білоруських добровольців, створює враження, що вони воюють лише за гроші.

Канал критикує не тільки ідею постачання нашим військовим касетних боєприпасів, а й узагалі доцільність використання західного озброєння. На думку автора, “Захід просто винищує східних слов’ян”.

Неприховано російські канали

Деякі канали не приховують, що походять з РФ. Наприклад, “110-БРИГАДА-ОМБР”, де публікують відео бойових дій і показують жорстокість щодо воїнів ЗСУ. Переглянути контент можна за посиланням — але не робіть цього, якщо у вас слабкі нерви.

Мета існування фейк-каналів бригад ЗСУ — породжувати сумніви, сіяти паніку, просувати ворожі наративи. А іноді ще й збирати особисті відомості та гроші.

Що робити, щоб не загрузнути у фейкових каналах? Насамперед слід переконатися, що певний телеграм-канал дійсно є офіційним каналом підрозділу. Варто уникати каналів, особливо російськомовних, що називаються “неофіційними”, бо перевірити їхню достовірність неможливо, оцінювати можливо лише за контентом. Поширення співзвучних з російською пропагандою тез має викликати підозру. І ніколи, ніколи не варто ділитися з адмінами таких каналів персональними даними чи надсилати їм гроші.

Також варто зауважити, скільки підписників має канал: зазвичай фейкові мають сотню-дві підписників, на противагу тисячам у справжніх каналів.

Фейкові канали прагнуть писати про “геополітику” і просто політику, а справжні публікують здебільшого практичну інформацію й описують життя та потреби своїх підрозділів.

А ще справжні канали, на відміну від фейкових, вселяють віру в нашу неминучу перемогу.

А ось повний перелік фейкових каналів, які ми досліджували:

Автор: Михайло Тимошенко

Джерело: ТЕКСТИ