Как живет Сальвадор после легализации биткоина: протестующие жгут банкомат, президент меняет Конституцию, чтобы остаться подольше у власти

Признав биткоин официальной валютой, Сальвадор в начале осени 2021 года попал во все мировые новости. Легализация криптовалюты – личный проект президента страны, 40-летнего Найиба Букеле. Так политик надеется увеличить ВВП страны на 25%.

Его сторонники массово регистрируют государственные электронные кошельки, а противники называют президента диктатором и лжецом. В День независимости протестный марш завершился сожжением биткоин-банкомата на центральной площади столицы. А пока все спорят о криптовалюте, Букеле пытается быстро изменить Конституцию.

Седьмого сентября 2021 года Сальвадор, одна из самых неблагополучных стран Западного полушария, первой в мире узаконила использование биткоина на государственном уровне. Теперь он в ходу вместе с американским долларом. От своей национальной валюты – колона – центральноамериканская республика с населением 6,5 млн человек отказалась еще 20 лет назад. Для использования биткоина правительство выпустило официальный электронный кошелек. Он называется Chivo (чи́во), что с испанского переводится как «козел», но на местном сленге значит «отлично». К 25 сентября приложение установили на свои смартфоны более двух миллионов сальвадорцев (регистрация происходит с использованием номера документов). Разработчики Chivo продолжают адаптировать его для разных телефонов.

Каждый новый пользователь приложения получает в подарок президентский бонус в криптовалюте, эквивалентный $30. Менять биткоины на доллары и обратно можно внутри кошелька Chivo. Для пополнения или вывода денег из системы нужно прикрепить к счету банковскую карту или использовать специальные банкоматы. Три сотни новых стильных машин темно-синего цвета установили по всему Сальвадору. Только для покупки первых 200 биткоинов правительство потратило больше $10 млн.

Люди в очереди к банкомату Chivo в городе Ла-Либертад, 22 сентября 2021 года. Фото: Reuters

Магазины принимать криптовалюту не спешат. Судя по видео местных блогеров, биткоинами пока можно расплатиться только в крупных сетевых ресторанах фастфуда. Один из популярных в Сальвадоре ютуберов (410 тыс. подписчиков), 21-летний Альфредо Ларин, сходил с друзьями пообедать. Президентских $30 едва хватало на две большие пиццы. Но использовать биткоины так и не удалось: молодые люди сделали множество попыток расплатиться на специальной кассе, но не получилось. Из-за большого количества скачиваний электронный кошелек Chivo «висел» и не открывался. За постоянные технические сбои в своем твиттере днями напролет извинялся президент Найиб Букеле. Этого стоило ожидать: от сенсационного предложения о легализации до старта Chivo прошло всего три месяца.

Переводы без комиссии и уличные протесты

Экспресс-биткоинизацию президенту Букеле удалось осуществить благодаря триумфальной победе его партии «Новые идеи» на февральских выборах. Основанная в 2017 году консервативно-либеральная президентская партия набрала 66,46% голосов и заняла большинство мест в однопалатном национальном парламенте. Закон о легализации биткоина приняли быстро и без проблем. Многие сальвадорцы толком не поняли, что произошло. Средний уровень образования в стране – семь классов школы. Около 10% граждан не умеют читать. За чертой бедности живет 38% населения.

Ассистент помогает жителю Антигуо-Кускатлан воспользоваться банкоматом Chivo, 17 сентября 2021 года. Фото: Reuters

Президент сделал ставку на соотечественников за рубежом – их сейчас порядка трех миллионов человек. Большинство эмигрантов живут в США, откуда помогают своим родственникам, отправляя ежемесячные денежные переводы. Эти доллары, по официальным итогам 2020 года, составили 22% ВВП Сальвадора. Миллионы за финансовые операции уходят на комиссию посредникам. В первую очередь компаниям, работающим с наличными: у 70% жителей Сальвадора нет банковских счетов.

Найиб Букеле пообещал, что с помощью электронного кошелька Chivo, который не берет комиссию за перевод биткоинов, страна получит те деньги, которые раньше зарабатывали посредники. Также президент агитирует иностранных предпринимателей инвестировать в сальвадорский крипторынок, за что обещает постоянный вид на жительство и освобождение от налогов – подоходного и на недвижимость. «Рыночная капитализация биткоина составляет порядка $680 млрд. Если 1% из этого инвестировать в Сальвадор, наш ВВП увеличится на 25%», – поделился своими расчетами в твиттере Найиб Букеле.

Противники легализации видят ситуацию иначе. Они уверены, что при нынешнем уровне грамотности населения большинство жителей страны, переводя свои деньги в биткоины, становятся идеальной мишенью для хакеров и мошенников. Не говоря уже о том, что курс биткоина к доллару постоянно меняется.

Участник акции протеста в Сан-Сальвадоре против признания биткоина официальной валютой, 15 сентября 2021 года. Фото: Reuters

По закону использование электронных кошельков и криптовалюты добровольно. Правительство обещает, что зарплаты, пенсии и социальные пособия будут выплачиваться как и раньше – в долларах. Но не все в это верят. Люди опасаются, что скоро биткоин станет обязательным, а коррупционеры придумают на основе криптовалюты новые способы по отмыванию денег. С момента легализации выступления недовольных происходят почти ежедневно. Самый большой протестный марш прошел в Сан-Сальвадоре в День независимости – 15 сентября.

Ущерб от него столичная мэрия оценила в $55 тысяч. Когда манифестанты разгромили и сожгли новый криптовалютный банкомат Chivo, полиция не вмешивалась. Здания в историческом центре исписали перечеркнутым значком биткоина и лозунгом «Долой диктатуру!». Дело в том, что криптовалюта не единственное радикальное нововведение самого молодого президента обоих американских континентов.

Банкомат Chivo, сожженный во время акции протеста 15 сентября 2021 года. Фото: Reuters

Миллионы подписчиков в инстаграме и отредактированная Конституция

Журнал Time включил сальвадорского лидера в сотню самых влиятельных людей 2021 года. Сорокалетний Найиб Букеле руководит страной третий год. Выборы он выиграл в первом туре. Политик стал первым за последние 30 лет национальным лидером, который не состоит ни в одной из двух традиционных крупных партий: ни в правом Националистическом республиканском альянсе, ни в левом Фронте национального освобождения имени Фарабундо Марти.

Семья президента со стороны отца эмигрировала в Сальвадор из Палестины в начале XX века и участвовала в строительстве первых мечетей в Латинской Америке. Свой первый бизнес – дискотеку – Найиб Букеле открыл в 18 лет. В университет он поступил, но не закончил. Работал специалистом по связям с общественностью в национальных и международных компаниях, в том числе в 4am Saatchi & Saatchi и Yamaha. Всерьез заинтересовался политикой десять лет назад. До избрания президентом занимал пост мэра столицы страны, Сан-Сальвадора. Букеле позиционирует себя как политика нового поколения: хипстер, молодой отец, инфлюенсер. 2,9 млн подписчиков в твиттере, 3,1 млн – в инстаграме.

Президент умеет общаться с общественностью. Пока молодежь и иностранные журналисты увлечены легализацией биткоина, Найиб Букеле с помощью лояльного парламента поменял состав Верховного суда и добился отмены правила, по которому один и то же президент не мог править два срока подряд. Теперь очередь Конституции: ее решено отредактировать. Одна из поправок – увеличение президентского срока. Местные правозащитники и независимые СМИ пытаются привлечь внимание к проблеме, однако рейтинг доверия лидеру только растет. По результатам опросов общественного мнения, опубликованным в старейшем издании страны La Prensa Grafica, 63,6% сальвадорцев полностью поддерживают политику президента, 85% отзываются о ней положительно.

Президент Сальвадора Найиб Букеле принимает участие в церемонии по случаю 200-летия независимости. Фото: пресс-служба президента Сальвадора via Reuters

За два года правления Букеле инвестировал в здравоохранение, что помогло Сальвадору пережить пандемию коронавируса лучше многих латиноамериканских стран, и поднял минимальные зарплаты на 20%. В зависимости от сферы она теперь составляет от 272 до 365 долларов в месяц.

А еще Найиб Букеле каким-то необъяснимым образом продвинулся в решении самой серьезной проблемы Сальвадора, из-за которой страна годами входила в топ самых опасных в мире. Еще пять лет назад в республике жертвами уличной преступности становились 15 человек ежедневно. Виновники – бандиты трех конкурирующих между собой международных преступных группировок: MS-13, «Barrio 18 южные» и «Barrio 18 революционные». Эти банды принято называть марас.

Марас появились в Лос-Анджелесе в 1980-х, куда тысячи людей бежали от гражданской войны в Сальвадоре 1979–1992 годов. Банды «специализируются» на рэкете, трафике наркотиков, оружия и на похищении людей. В начале 2000-х проблему с преступностью в Калифорнии американские власти решили массовой депортацией криминальных элементов. Вернувшись на родину, преступники основали ячейки по всей Центральной Америке. К какой именно марас принадлежит тот или иной участник, можно понять по татуировке на его лице. В банду вступают на всю жизнь. Покинуть ее ряды невозможно, попытки сделать это караются смертной казнью. В Сальвадоре в рядах трех основных криминальных группировок числятся порядка 70 тысяч человек.

Борьба с марас была одним из главных предвыборных обещаний Найиба Букеле. Ничего нового он не предложил: увеличил финансирование и численность полиции и армии. Так делали и другие президенты, но чаще всего добивались лишь обратного эффекта. Когда в апреле 2020 года произошел всплеск уличного насилия, Букеле приказал тюрьмам перемешать между собой членов противоборствующих банд и закрыть их в темных камерах. Все боялись массовых убийств в тюрьмах и страшной мести на воле. Однако по итогам 2020 года в Сальвадоре зарегистрировали исторически низкий показатель по убийствам – менее четырех человек в сутки. Президент статистикой очень доволен и уже строит планы, как в будущем безопасный Сальвадор с его тихоокеанским побережьем превратится в мировую мекку для серферов.

Эксперты тем временем строят догадки, какими могут быть истинные причины волшебного улучшения криминальной ситуации. Многие аналитики, прежде всего на страницах независимой газеты El Faro, выдвигают предположения, что Найиб Букеле заключил с главарями марас некий договор – но нет версий, что он пообещал им в обмен на затишье. Сам Букеле категорически отрицает, что вел какие бы то ни было переговоры с бандами.

Автор: Екатерина Базанова; Настоящее время