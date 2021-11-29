Роботы-убийцы. К годовщине таинственного убийства «отца иранской ядерной бомбы»
Год назад был убит «отец иранской ядерной бомбы» Мохсен Фахризаде. По наиболее правдоподобной версии, за этим стоят израильские спецслужбы, использовавшие дистанционно управляемое оружие. Историк Борис Соколов рассказывает в издании The Insider детали детективной истории, сравнивает иранскую и израильскую версии покушения и рассказывает, почему вопрос об участии США в операции остается открытым.
27 ноября 2020 года был убит физик Мохсен Фахризаде, бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции, основатель ядерной программы Ирана, руководивший ей в течение 20 лет. Это случилось в курортном городке Абсарад в 80 км к востоку от Тегерана, где располагаются загородные виллы иранской элиты. В организации убийства с самого начала обоснованно подозревали израильскую разведку «Моссад», которая таким образом пыталась замедлить осуществление иранской ядерной программы.
Не исключено, что одной из причин, ускоривших покушение на Фахризаде, стало поражение Дональда Трампа на президентских выборах в США и опасения правительства Израиля, что Джо Байден может начать проводить более мягкую политику по отношению к иранской ядерной программе.
Согласно данным расследования, проведенного иранскими властями, Фахризаде был убит из автоматического стрелкового орудия, управлявшегося дистанционно. Бронированный автомобиль, черный Nissan Teana, в котором находился физик вместе с женой, в час дня направлялся из Тегерана на их загородную виллу в сопровождении трех машин охраны.
Когда машина охраны, следовавшая в начале кортежа, выдвинулась вперед на несколько километров, чтобы проверить безопасность дороги, по автомобилю Фахризаде открыли огонь из припаркованного в 150 м на обочине подержанного синего пикапа Nissan Zamyad. Официальная иранская версия гласит, что, услышав звуки ударивших в кузов пуль, физик подумал, что сломался двигатель или автомобиль наехал на препятствие.
Он вышел из машины, чтобы выяснить, в чем дело, и в этот момент его расстреляли из пулемета с дистанционным управлением. После этого пикап взорвался. Фахризаде получил две пули в бок и одну в спину, последняя повредила спинной мозг. Один из телохранителей попытался закрыть собой физика и тоже получил несколько пуль. Все происшедшее заняло не более 3 минут.
Парадоксальным образом покушавшихся на месте атаки не было. Владелец автомобиля, из которого были произведены выстрелы, покинул Иран еще 29 октября. Оружие, из которого был убит Фахризаде, было изготовлено в Израиле, на что указывал нанесенный на него логотип. Первоначально предполагали, что покушение осуществил террорист-смертник, но позднее следствие пришло к выводу, что пулемет управлялся дистанционно.
При этом пулемет, из которого был расстрелян Фахризаде, как полагает иранское следствие, управлялся через спутник с помощью электронного оборудования из-за пределов Ирана. Об этом со ссылкой на секретаря иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани 30 ноября 2020 года сообщил официальный иранский арабоязычный телеканал Al Am.
Представитель комитета внешней политики и национальной безопасности парламента Ирана Абольфазль Амуи подчеркнул, что к убийству физика-ядерщика в Иране могут быть причастны несколько зарубежных спецслужб: «Прослеживается причастность сионистского режима к операции по устранению Фахризаде, однако с учетом сложности операции существует вероятность, что в ней также участвовали другие зарубежные спецслужбы». По всей видимости, намек касался спецслужб США.
Очевидно, пулемет, установленный в кузове пикапа, был уничтожен со всем оборудованием, чтобы иранцы не смогли получить в свои руки новейшее оружие в виде дистанционно управляемого пулемета. Иранские власти не сомневались в причастности Израиля к покушению, и тогдашний глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство Фахризаде «актом государственного терроризма».
Практически никто в мире не подверг сомнению версию об «израильском следе». По данным NYT, подготовка к покушению на руководителя иранской ядерной программы началась после серии встреч в конце 2019-го — начале 2020 года между тогдашним директором «Моссада» Йоси Коэном, тогдашними президентом США Дональдом Трампом, государственным секретарем Майком Помпео и директором ЦРУ Джиной Хаспел. В операции был использован ручной пулемет FN MAG бельгийского производства, прикрепленный к усовершенствованному роботизированному устройству.
Пулемет FN MAG производится также в США и многих других странах, широко используется в Армии обороны Израиля; имеет калибр 7,62 мм; при использовании бронебойной пули SS123 массой 9,6 г с закаленным стальным сердечником и начальной скоростью 865 м/сек, превышающей по бронепробиваемости стандартный патрон НАТО в 1,5 раза, на дистанции 150 м вполне может поразить легкобронированный автомобиль, да еще движущийся навстречу пуле.
Вся конструкция весила около тонны, главным образом, благодаря взрывчатке (однако по израильской версии, размер бомбы был небольшим), поэтому ее ввезли в Иран по частям и заново собрали уже в стране. Робот был сконструирован таким образом, чтобы поместиться в кузове популярного в Иране пикапа Nissan Zamyad. На грузовике находились камеры, установленные в разных направлениях, автомобиль был начинен взрывчаткой. По машине физика было выпущено 15 пуль, 3 из которых нанесли ему смертельные ранения. После этого пикап был дистанционно взорван, однако полностью уничтожить оружие не удалось.
Фахризаде был эвакуирован на вертолете в госпиталь, но врачи не смогли его спасти. Израильские журналисты назвали гибель Фахризаде «большим психологическим и профессиональным ударом для Ирана».
Бывший глава иранского Агентства ядерной энергетики Ферейдун Аббаси изложил немного другую версию обстоятельств покушения. Якобы конвой Фахризаде хотели обстрелять, чтобы он остановился рядом с начиненным взрывчаткой пикапом Nissan, а потом взорвать автомобиль. Однако Фахризаде остановил машину не доезжая до пикапа, услышав звуки стрельбы. Он вышел из бронированного автомобиля, возможно, чтобы защитить жену, и был ранен нападавшими в плечо. Один из телохранителей ученого был убит. Взрыв «Ниссана» отвлек внимание охраны, что и позволило нападавшим поразить свою жертву.
Есть и третья версия. Ее изложили близкий к КСИР публицист и режиссер-документалист Джавад Могуи и журналист Мохамад Ахвазе. Кортеж Фахризаде, по этой версии, попал в засаду снайперов. Группа нападавших состояла из 12 человек, которым помогали в плане материально-технического обеспечения еще 50 человек, судя по всему, находившихся за пределами Ирана. Непосредственно в нападении участвовали 2 снайпера, 4 боевика в автомобиле Hyundai Santa Fe, 6 боевиков на 4 мотоциклах и заминированный пикап Nissan.
За полчаса до прибытия автоколонны Фахризаде, состоявшей из трех пуленепробиваемых автомобилей, в районе у въезда в Абсарад отключили электричество. Опоры линии электропередачи были также повреждены в результате подрыва Nissan в тот момент, когда мимо места взрыва проезжала третья машина автоколонны. После этого террористы начали интенсивную перестрелку с охраной. Ахвазе написал в Твиттере: «Согласно иранским утечкам, лидер группы убийц вытащил Фахризаде из своей машины, выстрелил в него и убедился в том, что он убит». После чего нападавшие исчезли, не понеся потерь.
Заметим, что все неофициальные версии, предполагающие нападение на кортеж Фахризаде группы террористов, выглядят малоубедительными. Возможности «Моссада» вряд ли позволили бы переправить в Иран (или завербовать на месте) группу вооруженных боевиков в 10-12 человек и незаметно сгруппировать ее среди бела дня в одном месте рядом с элитным городком, наверняка охраняемым. Да и непонятно, как им удалось без потерь справиться с охраной Фахризаде, которая, по израильским данным, тоже насчитывала 12 человек, и при этом не нанести ей никаких потерь. По израильским данным, ни жена физика, ни 12 его телохранителей при нападении не пострадали.
Напротив, в официальной иранской версии, все звучит убедительно, кроме одной детали. Трудно поверить, что, услышав пулеметные выстрелы, ученый принял их за стук неисправного мотора и вышел из машины, тем самым подставив себя под пули. Ведь он хорошо знал, что является мишенью для израильских спецслужб. Зато вариант официальной версии, опубликованный NYT, все объясняет. Согласной ей, Фахризаде из машины не выходил, а был поражен бронебойными пулями.
В ходе всей операции «засветился» только один участник покушения – владелец джипа Nissan. Но он покинул Иран за месяц до покушения. По данным израильской газеты The Jewish Chronicle, операция действительно была осуществлена «Моссадом». В ее подготовке, на которую ушло 8 месяцев, участвовали более 20 израильских агентов, часть из которых – граждане Ирана. Подготовка включала в себя как кропотливое наблюдение за маршрутами передвижения Фахризаде, так и доставку в Иран по частям орудия убийства.
Агенты выяснили, что на свою загородную виллу Фахризаде выезжает в определенное время по пятницам. Они также точно установили, какое именно место он занимает в машине и с какой скоростью машина движется. Из 15 выпущенных в Фахризаде пуль, 13 попали в цель. При этом его жена, которая сидела всего в 10 дюймах (25,4 см) от него, не пострадала. Не был убит или ранен ни один из телохранителей, так что охранник, пытавшийся прикрыть вышедшего из машины ученого и получивший 4 пули – это фейк иранской пропаганды.
Такой же фейк – утверждения некоторых иранских источников, что покушавшиеся добили свою жертву контрольным выстрелом. На самом деле агенты, управлявшие агрегатом, находились в нескольких километрах от него, на иранской территории. Они следили за передвижением автомобиля, и когда он достиг определенной точки, нажали кнопку управления высокоточным пулеметом. Спутниковое же управление пулеметом не применялось, вопреки иранской версии.
По оценке израильской разведки, убийство главы ядерной программы Ирана увеличил период, который требуется Тегерану для получения ядерного оружия, от 3,5 месяцев до 2 или даже до 5 лет. Правда, позднее, в сентябре, представители «Моссада» посчитали прогноз насчет 5 лет слишком оптимистичным, но подтвердили остальные сведения, в том числе насчет дистанционно управляемого пулемета. А преемнику Фахризаде для того, чтобы полностью заменить его, как считает «Моссад», потребуется 6 лет.
При этом американцы не принимали непосредственного участия ни в планировании, ни в техническом обеспечении операции. Все участники операции благополучно покинули Иран, и ни один из них не был схвачен иранцами. То, что агенты смогли установить машину, время и маршрут передвижения будущей жертвы, может свидетельствовать в пользу того, что они имели источник информации в окружении физика.
Можно также предположить, что все участники покушения смогли покинуть Иран только к февралю 2021 года, после чего «Моссад» обнародовал детали операции. По мнению офицеров израильской разведки, система обеспечения безопасности главы иранской ядерной программы была организована не так уж плохо, но израильтяне ее переиграли. И, как предупредил один из источников в «Моссаде», «если ситуация станет критической, мы не будем спрашивать разрешения ни у кого, мы убьем [иранскую атомную] бомбу».
Единственное разногласие с иранской официальной версией, которое нельзя однозначно трактовать в пользу израильской версии, это использовался ли спутник для обеспечения стрельбы. Иранцы настаивают, что спутник использовался, израильтяне это отрицают. Вполне возможно, что так оно и было, и израильские агенты обошлись без спутниковых данных.
Но можно допустить и другое: спутник в операции использовался, хотя бы для получения данных о передвижении машины Фахризаде, но израильтяне по понятным причинам не могут признать этот факт. Ведь спутник мог быть только американским, а американцы, естественно, не хотят публично признавать свое участие в подготовке покушения на руководителя иранской ядерной программы. Окончательно мы узнаем все детали этой операции, когда откроются соответствующие архивы спецслужб, но для этого должны пройти десятилетия.
Независимо от деталей операции по ликвидации Фахризаде, она сильно напугала иранское руководство. Израиль продемонстрировал, что может самостоятельно уничтожить даже сильно охраняемое иранское официальное лицо, причем не за пределами Ирана, как это было в случае с убийством американцами одного из руководителей КСИР генерала Касема Сулеймани, а недалеко от Тегерана. Значит, ни один из иранских руководителей не может отныне чувствовать себя в безопасности. И, конечно же, надо отметить филигранную точность в подготовке и исполнении покушения.
Автор: Борис Соколов; The Insider