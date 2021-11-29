Роботы-убийцы. К годовщине таинственного убийства «отца иранской ядерной бомбы»

Фахризаде был эвакуирован на вертолете в госпиталь, но врачи не смогли его спасти. Израильские журналисты назвали гибель Фахризаде «большим психологическим и профессиональным ударом для Ирана».

Бывший глава иранского Агентства ядерной энергетики Ферейдун Аббаси изложил немного другую версию обстоятельств покушения. Якобы конвой Фахризаде хотели обстрелять, чтобы он остановился рядом с начиненным взрывчаткой пикапом Nissan, а потом взорвать автомобиль. Однако Фахризаде остановил машину не доезжая до пикапа, услышав звуки стрельбы. Он вышел из бронированного автомобиля, возможно, чтобы защитить жену, и был ранен нападавшими в плечо. Один из телохранителей ученого был убит. Взрыв «Ниссана» отвлек внимание охраны, что и позволило нападавшим поразить свою жертву.

Есть и третья версия. Ее изложили близкий к КСИР публицист и режиссер-документалист Джавад Могуи и журналист Мохамад Ахвазе. Кортеж Фахризаде, по этой версии, попал в засаду снайперов. Группа нападавших состояла из 12 человек, которым помогали в плане материально-технического обеспечения еще 50 человек, судя по всему, находившихся за пределами Ирана. Непосредственно в нападении участвовали 2 снайпера, 4 боевика в автомобиле Hyundai Santa Fe, 6 боевиков на 4 мотоциклах и заминированный пикап Nissan.

За полчаса до прибытия автоколонны Фахризаде, состоявшей из трех пуленепробиваемых автомобилей, в районе у въезда в Абсарад отключили электричество. Опоры линии электропередачи были также повреждены в результате подрыва Nissan в тот момент, когда мимо места взрыва проезжала третья машина автоколонны. После этого террористы начали интенсивную перестрелку с охраной. Ахвазе написал в Твиттере: «Согласно иранским утечкам, лидер группы убийц вытащил Фахризаде из своей машины, выстрелил в него и убедился в том, что он убит». После чего нападавшие исчезли, не понеся потерь.

Заметим, что все неофициальные версии, предполагающие нападение на кортеж Фахризаде группы террористов, выглядят малоубедительными. Возможности «Моссада» вряд ли позволили бы переправить в Иран (или завербовать на месте) группу вооруженных боевиков в 10-12 человек и незаметно сгруппировать ее среди бела дня в одном месте рядом с элитным городком, наверняка охраняемым. Да и непонятно, как им удалось без потерь справиться с охраной Фахризаде, которая, по израильским данным, тоже насчитывала 12 человек, и при этом не нанести ей никаких потерь. По израильским данным, ни жена физика, ни 12 его телохранителей при нападении не пострадали.

Напротив, в официальной иранской версии, все звучит убедительно, кроме одной детали. Трудно поверить, что, услышав пулеметные выстрелы, ученый принял их за стук неисправного мотора и вышел из машины, тем самым подставив себя под пули. Ведь он хорошо знал, что является мишенью для израильских спецслужб. Зато вариант официальной версии, опубликованный NYT, все объясняет. Согласной ей, Фахризаде из машины не выходил, а был поражен бронебойными пулями.

В ходе всей операции «засветился» только один участник покушения – владелец джипа Nissan. Но он покинул Иран за месяц до покушения. По данным израильской газеты The Jewish Chronicle, операция действительно была осуществлена «Моссадом». В ее подготовке, на которую ушло 8 месяцев, участвовали более 20 израильских агентов, часть из которых – граждане Ирана. Подготовка включала в себя как кропотливое наблюдение за маршрутами передвижения Фахризаде, так и доставку в Иран по частям орудия убийства.

Агенты выяснили, что на свою загородную виллу Фахризаде выезжает в определенное время по пятницам. Они также точно установили, какое именно место он занимает в машине и с какой скоростью машина движется. Из 15 выпущенных в Фахризаде пуль, 13 попали в цель. При этом его жена, которая сидела всего в 10 дюймах (25,4 см) от него, не пострадала. Не был убит или ранен ни один из телохранителей, так что охранник, пытавшийся прикрыть вышедшего из машины ученого и получивший 4 пули – это фейк иранской пропаганды.

Такой же фейк – утверждения некоторых иранских источников, что покушавшиеся добили свою жертву контрольным выстрелом. На самом деле агенты, управлявшие агрегатом, находились в нескольких километрах от него, на иранской территории. Они следили за передвижением автомобиля, и когда он достиг определенной точки, нажали кнопку управления высокоточным пулеметом. Спутниковое же управление пулеметом не применялось, вопреки иранской версии.