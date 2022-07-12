Россия окончательно «закручивает внутренние гайки» и завершает воспроизводство всех норм знаменитой сталинской 58-й статьи

С введением уголовного наказания за «вредительство» Госдума РФ завершит воспроизводство всех норм сталинской 58-й статьи УК РСФСР — правовой основы для массовых репрессий. Сроки, которые дают по новым политическим статьям, уже приближаются к сталинским.

Особенно активно реанимация грозного УК 1930-х стала идти после начала войны с Украиной. Как показывает обзор телеграм-канала «Можем объяснить», почти у всех пунктов 58-й появились аналоги в УК РФ, некоторые — почти с такими же названиями и формулировками:

В пятницу член Совета по правам человека РФ (!) Кирилл Кабанов предложил вернуть в Уголовный кодекс статью о «Вредительстве», которая существовала в советском УК.

Российский сенатор Андрей Клишас, комментируя предложение, сказал, что оно «как минимум заслуживает серьезного обсуждения». «Когда смотришь на „успехи“ наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так», — сказал он.

Как выглядело «вредительство» в советском УК?

58.7 УК РСФСР — Противодействие нормальной деятельности государственных учреждений и предприятий или соответствующее использование их для разрушения и подрыва государственной промышленности, торговли и транспорта, в целях совершения действий, предусмотренных статьей 58.1 (экономическая контр-революция).

Она наказывалась либо расстрелом с конфискацией всего имущества, или, при смягчающих обстоятельствах, наказание смягчалось до лишения свободы на срок не меньше 5 лет, также с конфискацией. Если в действиях подсудимого не было «контрреволюционных мотивов», то такое злоупотребление властью (небрежное отношение, канцелярская волокита) каралось мягче, но сроком не меньше полугода тюрьмы.

Нежелательные организации

58.6 УК РСФСР. Участие в организации, действующей в целях, означенных в статье 58.1 (то есть контр-революционных), путем возбуждения населения к массовым волнениям, неплатежу налогов и невыполнению повинностей или всяким иным путем в явный ущерб диктатуре рабочего класса и пролетарской революции, хотя бы вооруженное восстание или вооруженное вторжение и не являлось ближайшей задачей деятельности этой организации, — те же меры социальной защиты.

Эта статья находит перекличку со статьей о нежелательных организациях и осуществлении деятельности такой организациии.

Именно по этой статье – 284.1 УК РФ прямо сейчас судят политика и экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. На этой неделе обвинение в Ленинском суде Краснодара запросило для Пивоварова 5 лет лишения свободы.

Связи с иностранцами

58.10 УК РСФСР. Шпионаж. Передача, похищение или собирание с целью передачи сведений, являющихся по своему содержанию специально — охраняемой государственной тайной, иностранным государствам, контр — революционным организациям или частным лицам. Наказывался лишением свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые последствия для интересов государства — расстрелом.

58.3 УК РСФСР. Сношение с иностранными государствами или их отдельными представителями с целью их склонения к вооруженному вмешательству в дела Республики, объявлению ей войны или организации военной экспедиции, равно как способствование иностранным государствам уже после объявления им войны или посылки экспедиции, в чем бы это способствование ни выразилось. Максимальное наказание — расстрел с конфискацией имущества, со смягчающими обстоятельствами — все равно не меньше 5 лет тюрьмы с конфискацией.

Російська армія ґвалтівників та її військові злочини в Україні

На днях в Госдуме РФ во втором чтении приняли поправки в статью о шпионаже. Законопроект уточняет и расширяет список действий, за которые грозит серьезное наказание.



В новом составе к шпионажу будут относиться передача, собирание, похищение или хранение сведений «в целях передачи противнику», если они «могут быть использованы» в условиях вооруженных конфликтов против любых российских силовых структур и органов. Противником будет считаться не только государство, но и любая иностранная или международная организации, противостоящие России.

Депутаты хотят ввести в УК новую статью 275.1 УК – «Конфиденциальное сотрудничество со специальными службами иностранных государств». Она предусматривает наказание за сотрудничество и с зарубежными спецслужбами, и просто с «международной или иностранной организацией» или ее представителями. Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Стоит ли говорить, что при желании «шпионажем» и «помощью иностранному государству» при желании репрессивной машины может оказаться что угодно, буквально любой контакт с иностранцем. Благо, что многие иностранцы из неблагонадежных стран либо уже покинули Россию, либо сделают это в ближайшее время.

Агитация, пропаганда, распространение слухов

Статья 58.17. УК РФСР Изготовление, хранение с целью распространения и распространение агитационной литературы контр — революционного характера предполагала лишение свободы на срок не ниже одного года.

Статья 58.18 — Измышление и распространение в контр-революционных целях ложных слухов или непроверенных сведений, могущих вызвать общественную панику, возбудить недоверие к власти или дискредитировать ее, каралась лишением свободы на срок не меньше полугода.

Советское репрессивное наследие как будто воспроизводится в статьях о «фейках» об армии. Статья 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий) в самой тяжелой, третьей части, содержит в себе наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

В пятницу муниципальный депутат Красносельского района получил 7 лет реального лишения свободы в колонии по ч.2 ст. 207.3. Только из-за того, что назвал войну в Украине войной и предложил на заседании депутатам встать и почтить минутой молчания жертв среди мирного населения Украины.

Другая статья действующего УК, также появившаяся в марте этого года, после начала войны в Украине, 280.3 УК РФ — (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях).

Самое строгое наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы

Поддержка и исполнение иностранных санкций

58.15 УК РСФСР. Пропаганда и агитация в направлении помощи международной буржуазии, указанной в статье 58.1, — изгнание из пределов Союза С.С.Р. или лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет.

В апреле сенаторы Турчак, Журавлев, Клишас, депутат Крашенинников и другие парламентские тяжеловесы внесли законопроект, который предполагает ужесточить существующую статью 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

Её предлагали дополнить нормой о нормой об исполнении иностранных санкций против России. Предполагается, что за это будет грозить до 1 млн руб. штрафа или до 10 лет лишения свободы. Законопроект должен был рассматриваться в первом чтении 8 июня, но по непонятной причине затормозился.

До этого, в марте, Путин утвердил изменения в законе в плане наказания за призывы к санкциям против России. Физлицам грозит штраф до 50 тыс рублей (около 17 тыс грн), юрлицам – до 500 тысяч (около 168 тыс грн). При повторном нарушении максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Источник: Можем объяснить