Бандитизм. Дело Самвела «Донецкого» слушается в Киеве

Опубликовано

Самвел Мартиросян «Донецкий», обвиняемый в убийстве на территории Армении и создании организованной преступной группы в Украине, 2 ноября 2021 года Фото: Виктория Рощина / hromadske
Святошинский суд Киева провел подготовительное заседание и заслушал обвинительный акт по делу Самвела Мартиросяна «Донецкого» и его сыновей Генрика Мартиросяна Максима Шевченко по подозрению в убийстве на территории Армении. По данным следствия, банда Самвела «Донецкого» была одной из самых влиятельных в Украине.

Об этом пишет  hromadske.

Фигуранты дела вину не признают и считают его сфабрикованным правоохранителями времен экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, по данным следствия, участники банды Самвела «Донецкого» в 90-х специализировались на рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах. Дело в отношении нескольких таких эпизодов слушается отдельно.

По данным следствия, группа Самвела имела связи с правоохранителями и представителями власти, а потому им удавалось избегать наказания.

Убийство в Армении

Самвел долгое время жил в Макеевке Донецкой области. По данным правоохранителей, начиная с 1990-х он руководил криминальной группировкой на Донбассе, а затем распространил свое влияние на Запорожье и Полтавскую область, где якобы держал в страхе предпринимателей, работников государственных и банковских учреждений.

По данным следствия, в 2015 году Самвел Мартиросян освободился из мест лишения свободы и приехал в Полтаву. Там он начал проживать с бывшей супругой Артура Саргсяна Ириной Мироненко. Саргсян имел в собственности квартиры, которые, по данным следствия, Мартиросян силой требовал переписать на его доверенное лицо. Но Саргсян не стал этого делать и, осознавая опасность жизни, переехал с матерью в Армению.

Генрик Мартиросян (справа) во время судебного заседания в Святошинском суде Киева, 2 ноября 2021 года
Фото:  Виктория Рощина / hromadske

Самвел Мартиросян, по данным следствия, разработал план убийства Саргсяна и привлек к преступлению еще трех человек, среди которых было двое его сыновей. Один из обвиняемых якобы должен был вызвать Саргсяна на встречу в Армении, чтобы другие смогли проследить за ним и убить. По данным следствия, в апреле 2016 года на Саргсяна напали и нанесли ножевые ранения, от которых тот скончался.

Согласно экспертизе, проведенной в Армении, на месте преступления и путях ухода нашли следы ДНК сыновей Самвела Мартиросяна

Сам обвиняемый Самвел Мартиросян заявил, что дело против него сфабриковали правоохранители, депутаты и бизнесмены, близкие к экс-министру внутренних дел Арсену Авакову. По его словам, все началось в конце 2015 года.

«Тогда я и моя бывшая жена арендовали на 49 лет второй крупнейший терминал Черноморского торгово-морского порта. Чтобы нам разрешили арендовать этот терминалу нас забрали 50% уставного капитала компаний, на которые оформлялись права аренды. Из этих 50% 25 забрал Бурбак (Максим Бурбак, в то время глава фракции “Народный фронт”, — ред.) на подконтрольное ему лицо — главу “Альянс банка” Лисицкого. Еще 25% — Аран, гражданин Нидерландов. Всеми этими действиями руководил приближенный экс-министра Арсена Авакова Вилен Шатворян — бывший депутат от Партии регионов и глава Союза армян Украины», — заявил Самвел.

Он заверил, что дело против него сфабриковали правоохранители во главе с тогдашним главой Департамента внутренней безопасности и криминальной полиции Евгением Ковалем. Кроме того, Самвел заявил, что на него совершили три покушения и упомянул об избиении в Лукьяновском СИЗО якобы из-за того, что он в суде озвучил «правду о правоохранителях».

Также обвиняемый подчеркнул, что не скрывался.

Адвокат обвиняемых Дмитрий Власенко заявил, что сначала в ходе процесса нужно решить юридические моменты, а именно: как дело об убийстве в Армении оказалось в Украине, и не были ли допущены нарушения процедуры.

«Мы должны выяснить, как дело, досудебное расследование которого было завершено в Армении, попало на территорию Украины, и каким образом поручение о предоставлении международной правовой помощи отвечало действующим международным договорам Украины», — заявил адвокат. Он добавил, что вопросы возникают также к экспертизам ДНК и к процедуре допроса свидетелей.

Все обвиняемые заявили, что в полном объеме не признают своей вины и будут свидетельствовать об этом в суде.

Другие эпизоды

В Департаменте внутренней безопасности Нацполиции, который задерживал группу Самвела, отмечали, что из-за коррумпированных связей «Донецкому» по меньшей мере трижды удавалось избегать наказания и освобождаться из мест лишения свободы раньше назначенного срока. Дело о создании и деятельности ОПГ сейчас слушается отдельно. В нем несколько эпизодов.

По данным следствия, в апреле 2016 года в полицию обратился потерпевший Александр Иващенко и рассказал об избиении бандой Самвела якобы из-за его отказа передать права собственности на нежилое помещение общей площадью 31,2 м² в Полтаве. По данному факту Мартиросян находился в розыске.

В этом эпизоде также фигурирует Саркис Агаджанян, уроженец Армении. По данным следствия, именно Агаджанян был давним товарищем Мартиросяна и возглавлял так называемый силовой блок группы. От имени Самвела он якобы оказывал физическое и психологическое давление на потерпевших, брал с них деньги, передавал Самвелу и получал свои проценты. Кроме того, по данным правоохранителей, Агаджанян информировал Мартиросяна о потенциальных жертвах.

Саркис Агаджанян (в центре), по данным следствия, он руководил «силовым блоком» группы Самвела Мартиросяна

Саркис Агаджанян (в центре), по данным следствия, он руководил «силовым блоком» группы Самвела Мартиросяна
Фото: предоставлено hromadske

В октябре 2015-го стражи порядка зафиксировали факты вымогательства и нанесения телесных повреждений средней степени тяжести полтавскому бизнесмену Самвелу Сарабекяну. По данным следствия, в гостинично-ресторанный комплекс Сарабекяна «Зеленая Дубрава» в Полтаве приехал «Донецкий» вместе с неизвестным лицом и заставил вернуть якобы имевшийся долг в размере 84 тысяч долларов. После отказа Сарабекяна избили трое неизвестных, в дальнейшем под давлением и угрозами мужчина согласился продать часть гостинично-ресторанного комплекса.

В августе 2018 года, по данным следствия, группа Мартиросяна представилась сотрудниками СБУ и похитила жителя поселка Бортничи. По словам пострадавшего, его доставили в неизвестный ему дом, где требовали один миллион долларов.

«Самвел по этому делу выступил в роли хорошего знакомого, который поручился перед похитителями за потерпевшего и договорился о его увольнении за скромное вознаграждение — 25 тысяч долларов США. Названную сумму получил», — отмечали в полиции.

Кроме этого, в материалах дела есть эпизод с рейдерством нескольких предприятий в Борисполе и Одессе.

Что известно о Самвеле Мартиросяне?

В преступном мире, по данным полиции, Мартиросян был известен своей беспринципностью и стремился занять высшее место в иерархии.

«Этот человек, начиная с лихих 90-х, известен правоохранителям как лидер одной из крупнейших этнических преступных группировок, боевики которой были причастны к жестокому рэкету, разбойным нападениям, незаконному обороту оружия и исполнению заказных преступлений, в том числе — похищению людей», – рассказывал бывший начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

В полиции говорят, что еще в середине 90-х украинские правоохранители пытались привлечь Самвела Мартиросяна к уголовной ответственности за разбойное нападение, незаконное хранение огнестрельного оружия и хищение в особо крупных размерах, но его трижды освобождали из-под стражи в зале суда из-за неявки свидетелей или их отказа от своих показаний — вероятно, из-за запугивания. Так, в конце 90-х во время судебного разбирательства дела в отношении Мартиросяна в Луганске суд обстреляли неизвестные.

Также Коваль вспоминал, что Мартиросян попал за решетку на 14 лет по обвинению в вымогательстве и пытках в составе преступной группы, которую он же и возглавлял. Его этапировали в западные области, но он, по данным полиции, благодаря своим связям добился перевода в Запорожскую область.

«А впоследствии он оказался на свободе раньше положенного срока. На сбыте героина снова был задержан, но отделался лишь отсидкой в СИЗО в течение 3,5 лет. В 2015 году лидер ОПГ вместе со своими боевиками начинает “греметь” на всю Украину, совершая преступление за преступлением», — рассказал Евгений Коваль.

Также Самвел Мартиросян был среди руководящего состава Черноморского торгово-морского порта и до задержания, по его словам, проживал в Одессе.

Автор: Виктория Рощина; hromadske

 

Like

Метки:

Читайте также: