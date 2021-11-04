Бандитизм. Дело Самвела «Донецкого» слушается в Киеве

Святошинский суд Киева провел подготовительное заседание и заслушал обвинительный акт по делу Самвела Мартиросяна «Донецкого» и его сыновей Генрика Мартиросяна Максима Шевченко по подозрению в убийстве на территории Армении. По данным следствия, банда Самвела «Донецкого» была одной из самых влиятельных в Украине.

Об этом пишет hromadske. Фигуранты дела вину не признают и считают его сфабрикованным правоохранителями времен экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, по данным следствия, участники банды Самвела «Донецкого» в 90-х специализировались на рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах. Дело в отношении нескольких таких эпизодов слушается отдельно. По данным следствия, группа Самвела имела связи с правоохранителями и представителями власти, а потому им удавалось избегать наказания. Конец банды «самого страшного мафиози в Украине»?

Убийство в Армении Самвел долгое время жил в Макеевке Донецкой области. По данным правоохранителей, начиная с 1990-х он руководил криминальной группировкой на Донбассе, а затем распространил свое влияние на Запорожье и Полтавскую область, где якобы держал в страхе предпринимателей, работников государственных и банковских учреждений. По данным следствия, в 2015 году Самвел Мартиросян освободился из мест лишения свободы и приехал в Полтаву. Там он начал проживать с бывшей супругой Артура Саргсяна Ириной Мироненко. Саргсян имел в собственности квартиры, которые, по данным следствия, Мартиросян силой требовал переписать на его доверенное лицо. Но Саргсян не стал этого делать и, осознавая опасность жизни, переехал с матерью в Армению. «Чемпион» Артур Марабян: заслуженный мастер. Рэкета

Генрик Мартиросян (справа) во время судебного заседания в Святошинском суде Киева, 2 ноября 2021 года Фото: Виктория Рощина / hromadske

Самвел Мартиросян, по данным следствия, разработал план убийства Саргсяна и привлек к преступлению еще трех человек, среди которых было двое его сыновей. Один из обвиняемых якобы должен был вызвать Саргсяна на встречу в Армении, чтобы другие смогли проследить за ним и убить. По данным следствия, в апреле 2016 года на Саргсяна напали и нанесли ножевые ранения, от которых тот скончался. Согласно экспертизе, проведенной в Армении, на месте преступления и путях ухода нашли следы ДНК сыновей Самвела Мартиросяна ВОРЫ В ЗАКОНЕ. СПРАВКА. ЧАСТЬ 1

Сам обвиняемый Самвел Мартиросян заявил, что дело против него сфабриковали правоохранители, депутаты и бизнесмены, близкие к экс-министру внутренних дел Арсену Авакову. По его словам, все началось в конце 2015 года. «Тогда я и моя бывшая жена арендовали на 49 лет второй крупнейший терминал Черноморского торгово-морского порта. Чтобы нам разрешили арендовать этот терминал, у нас забрали 50% уставного капитала компаний, на которые оформлялись права аренды. Из этих 50% 25 забрал Бурбак (Максим Бурбак, в то время глава фракции “Народный фронт”, — ред.) на подконтрольное ему лицо — главу “Альянс банка” Лисицкого. Еще 25% — Аран, гражданин Нидерландов. Всеми этими действиями руководил приближенный экс-министра Арсена Авакова Вилен Шатворян — бывший депутат от Партии регионов и глава Союза армян Украины», — заявил Самвел. Он заверил, что дело против него сфабриковали правоохранители во главе с тогдашним главой Департамента внутренней безопасности и криминальной полиции Евгением Ковалем. Кроме того, Самвел заявил, что на него совершили три покушения и упомянул об избиении в Лукьяновском СИЗО якобы из-за того, что он в суде озвучил «правду о правоохранителях». ЛИДЕР ОПГ «САМВЕЛ» Также обвиняемый подчеркнул, что не скрывался. Самвел Мартиросян «Донецький», якого обвинувачують у створенні організованої злочинної групи в Україні та організації вбивства на території Вірменії, влаштував істерику у суді та відмовлявся від присяжних pic.twitter.com/UXDloX7jZg — hromadske (@HromadskeUA) November 3, 2021 Адвокат обвиняемых Дмитрий Власенко заявил, что сначала в ходе процесса нужно решить юридические моменты, а именно: как дело об убийстве в Армении оказалось в Украине, и не были ли допущены нарушения процедуры.

«Мы должны выяснить, как дело, досудебное расследование которого было завершено в Армении, попало на территорию Украины, и каким образом поручение о предоставлении международной правовой помощи отвечало действующим международным договорам Украины», — заявил адвокат. Он добавил, что вопросы возникают также к экспертизам ДНК и к процедуре допроса свидетелей. Все обвиняемые заявили, что в полном объеме не признают своей вины и будут свидетельствовать об этом в суде. Украинские киллеры не убивают с 2 до 6 утра и берут за работу от $100 до $200 000

Другие эпизоды В Департаменте внутренней безопасности Нацполиции, который задерживал группу Самвела, отмечали, что из-за коррумпированных связей «Донецкому» по меньшей мере трижды удавалось избегать наказания и освобождаться из мест лишения свободы раньше назначенного срока. Дело о создании и деятельности сейчас слушается отдельно. В нем несколько эпизодов. По данным следствия, в апреле 2016 года в полицию обратился потерпевший Александр Иващенко и рассказал об избиении бандой Самвела якобы из-за его отказа передать права собственности на нежилое помещение общей площадью 31,2 м² в Полтаве. По данному факту Мартиросян находился в розыске.

В этом эпизоде также фигурирует Саркис Агаджанян, уроженец Армении. По данным следствия, именно Агаджанян был давним товарищем Мартиросяна и возглавлял так называемый силовой блок группы. От имени Самвела он якобы оказывал физическое и психологическое давление на потерпевших, брал с них деньги, передавал Самвелу и получал свои проценты. Кроме того, по данным правоохранителей, Агаджанян информировал Мартиросяна о потенциальных жертвах. Как «комса» и бандиты» растянули Одессу после краха СССР

Саркис Агаджанян (в центре), по данным следствия, он руководил «силовым блоком» группы Самвела Мартиросяна Фото: предоставлено hromadske Подростковые банды «бегунов» в Кривом Роге 90-х: самопалы, взрывчатка. десятки смертей и сотни увечий

В октябре 2015-го стражи порядка зафиксировали факты вымогательства и нанесения телесных повреждений средней степени тяжести полтавскому бизнесмену Самвелу Сарабекяну. По данным следствия, в гостинично-ресторанный комплекс Сарабекяна «Зеленая Дубрава» в Полтаве приехал «Донецкий» вместе с неизвестным лицом и заставил вернуть якобы имевшийся долг в размере 84 тысяч долларов. После отказа Сарабекяна избили трое неизвестных, в дальнейшем под давлением и угрозами мужчина согласился продать часть гостинично-ресторанного комплекса. В августе 2018 года, по данным следствия, группа Мартиросяна представилась сотрудниками СБУ и похитила жителя поселка Бортничи. По словам пострадавшего, его доставили в неизвестный ему дом, где требовали один миллион долларов. «Самвел по этому делу выступил в роли хорошего знакомого, который поручился перед похитителями за потерпевшего и договорился о его увольнении за скромное вознаграждение — 25 тысяч долларов США. Названную сумму получил», — отмечали в полиции. Кроме этого, в материалах дела есть эпизод с рейдерством нескольких предприятий в Борисполе и Одессе. Криминальные «авторитеты» Киева: иных уж нет…