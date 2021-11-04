Бандитизм. Дело Самвела «Донецкого» слушается в Киеве
Об этом пишет hromadske.
Фигуранты дела вину не признают и считают его сфабрикованным правоохранителями времен экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, по данным следствия, участники банды Самвела «Донецкого» в 90-х специализировались на рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах. Дело в отношении нескольких таких эпизодов слушается отдельно.
По данным следствия, группа Самвела имела связи с правоохранителями и представителями власти, а потому им удавалось избегать наказания.
Убийство в Армении
Самвел долгое время жил в Макеевке Донецкой области. По данным правоохранителей, начиная с 1990-х он руководил криминальной группировкой на Донбассе, а затем распространил свое влияние на Запорожье и Полтавскую область, где якобы держал в страхе предпринимателей, работников государственных и банковских учреждений.
По данным следствия, в 2015 году Самвел Мартиросян освободился из мест лишения свободы и приехал в Полтаву. Там он начал проживать с бывшей супругой Артура Саргсяна Ириной Мироненко. Саргсян имел в собственности квартиры, которые, по данным следствия, Мартиросян силой требовал переписать на его доверенное лицо. Но Саргсян не стал этого делать и, осознавая опасность жизни, переехал с матерью в Армению.
Самвел Мартиросян, по данным следствия, разработал план убийства Саргсяна и привлек к преступлению еще трех человек, среди которых было двое его сыновей. Один из обвиняемых якобы должен был вызвать Саргсяна на встречу в Армении, чтобы другие смогли проследить за ним и убить. По данным следствия, в апреле 2016 года на Саргсяна напали и нанесли ножевые ранения, от которых тот скончался.
Согласно экспертизе, проведенной в Армении, на месте преступления и путях ухода нашли следы ДНК сыновей Самвела Мартиросяна
Сам обвиняемый Самвел Мартиросян заявил, что дело против него сфабриковали правоохранители, депутаты и бизнесмены, близкие к экс-министру внутренних дел Арсену Авакову. По его словам, все началось в конце 2015 года.
«Тогда я и моя бывшая жена арендовали на 49 лет второй крупнейший терминал Черноморского торгово-морского порта. Чтобы нам разрешили арендовать этот терминал, у нас забрали 50% уставного капитала компаний, на которые оформлялись права аренды. Из этих 50% 25 забрал Бурбак (Максим Бурбак, в то время глава фракции “Народный фронт”, — ред.) на подконтрольное ему лицо — главу “Альянс банка” Лисицкого. Еще 25% — Аран, гражданин Нидерландов. Всеми этими действиями руководил приближенный экс-министра Арсена Авакова Вилен Шатворян — бывший депутат от Партии регионов и глава Союза армян Украины», — заявил Самвел.
Он заверил, что дело против него сфабриковали правоохранители во главе с тогдашним главой Департамента внутренней безопасности и криминальной полиции Евгением Ковалем. Кроме того, Самвел заявил, что на него совершили три покушения и упомянул об избиении в Лукьяновском СИЗО якобы из-за того, что он в суде озвучил «правду о правоохранителях».
Также обвиняемый подчеркнул, что не скрывался.
Самвел Мартиросян «Донецький», якого обвинувачують у створенні організованої злочинної групи в Україні та організації вбивства на території Вірменії, влаштував істерику у суді та відмовлявся від присяжних pic.twitter.com/UXDloX7jZg
— hromadske (@HromadskeUA) November 3, 2021
Адвокат обвиняемых Дмитрий Власенко заявил, что сначала в ходе процесса нужно решить юридические моменты, а именно: как дело об убийстве в Армении оказалось в Украине, и не были ли допущены нарушения процедуры.
«Мы должны выяснить, как дело, досудебное расследование которого было завершено в Армении, попало на территорию Украины, и каким образом поручение о предоставлении международной правовой помощи отвечало действующим международным договорам Украины», — заявил адвокат. Он добавил, что вопросы возникают также к экспертизам ДНК и к процедуре допроса свидетелей.
Все обвиняемые заявили, что в полном объеме не признают своей вины и будут свидетельствовать об этом в суде.
Другие эпизоды
В Департаменте внутренней безопасности Нацполиции, который задерживал группу Самвела, отмечали, что из-за коррумпированных связей «Донецкому» по меньшей мере трижды удавалось избегать наказания и освобождаться из мест лишения свободы раньше назначенного срока. Дело о создании и деятельности ОПГ сейчас слушается отдельно. В нем несколько эпизодов.
По данным следствия, в апреле 2016 года в полицию обратился потерпевший Александр Иващенко и рассказал об избиении бандой Самвела якобы из-за его отказа передать права собственности на нежилое помещение общей площадью 31,2 м² в Полтаве. По данному факту Мартиросян находился в розыске.
В этом эпизоде также фигурирует Саркис Агаджанян, уроженец Армении. По данным следствия, именно Агаджанян был давним товарищем Мартиросяна и возглавлял так называемый силовой блок группы. От имени Самвела он якобы оказывал физическое и психологическое давление на потерпевших, брал с них деньги, передавал Самвелу и получал свои проценты. Кроме того, по данным правоохранителей, Агаджанян информировал Мартиросяна о потенциальных жертвах.
В октябре 2015-го стражи порядка зафиксировали факты вымогательства и нанесения телесных повреждений средней степени тяжести полтавскому бизнесмену Самвелу Сарабекяну. По данным следствия, в гостинично-ресторанный комплекс Сарабекяна «Зеленая Дубрава» в Полтаве приехал «Донецкий» вместе с неизвестным лицом и заставил вернуть якобы имевшийся долг в размере 84 тысяч долларов. После отказа Сарабекяна избили трое неизвестных, в дальнейшем под давлением и угрозами мужчина согласился продать часть гостинично-ресторанного комплекса.
В августе 2018 года, по данным следствия, группа Мартиросяна представилась сотрудниками СБУ и похитила жителя поселка Бортничи. По словам пострадавшего, его доставили в неизвестный ему дом, где требовали один миллион долларов.
«Самвел по этому делу выступил в роли хорошего знакомого, который поручился перед похитителями за потерпевшего и договорился о его увольнении за скромное вознаграждение — 25 тысяч долларов США. Названную сумму получил», — отмечали в полиции.
Кроме этого, в материалах дела есть эпизод с рейдерством нескольких предприятий в Борисполе и Одессе.
Что известно о Самвеле Мартиросяне?
В преступном мире, по данным полиции, Мартиросян был известен своей беспринципностью и стремился занять высшее место в иерархии.
«Этот человек, начиная с лихих 90-х, известен правоохранителям как лидер одной из крупнейших этнических преступных группировок, боевики которой были причастны к жестокому рэкету, разбойным нападениям, незаконному обороту оружия и исполнению заказных преступлений, в том числе — похищению людей», – рассказывал бывший начальник криминальной полиции Евгений Коваль.
В полиции говорят, что еще в середине 90-х украинские правоохранители пытались привлечь Самвела Мартиросяна к уголовной ответственности за разбойное нападение, незаконное хранение огнестрельного оружия и хищение в особо крупных размерах, но его трижды освобождали из-под стражи в зале суда из-за неявки свидетелей или их отказа от своих показаний — вероятно, из-за запугивания. Так, в конце 90-х во время судебного разбирательства дела в отношении Мартиросяна в Луганске суд обстреляли неизвестные.
Также Коваль вспоминал, что Мартиросян попал за решетку на 14 лет по обвинению в вымогательстве и пытках в составе преступной группы, которую он же и возглавлял. Его этапировали в западные области, но он, по данным полиции, благодаря своим связям добился перевода в Запорожскую область.
«А впоследствии он оказался на свободе раньше положенного срока. На сбыте героина снова был задержан, но отделался лишь отсидкой в СИЗО в течение 3,5 лет. В 2015 году лидер ОПГ вместе со своими боевиками начинает “греметь” на всю Украину, совершая преступление за преступлением», — рассказал Евгений Коваль.
Также Самвел Мартиросян был среди руководящего состава Черноморского торгово-морского порта и до задержания, по его словам, проживал в Одессе.
Автор: Виктория Рощина; hromadske
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