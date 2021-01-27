Банки-фантомы, кухонные трейдеры, фейковые инвестпроекты. Список потенциально мошеннических структур
В Украине опубликован новый перечень компаний и инвестиционных проектов, деятельность которых имеет признаки мошеннической. Связаться с ними – с высокой долей вероятности значит потерять свои деньги.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины в очередной раз опубликовала список компаний и сомнительных инвестиционных проектов, мониторинг деятельности которых она ведет, чтобы защищать права потребителей финуслуг. Всего в этот список вошли 57 компаний и проектов (не все имеют статус юрлица, но всегда есть бренд), истинная цель которых, по мнению экспертов комиссии, — «завладение средствами граждан Украины путем предложения об инвестировании в различные финансовые активы и осуществления деятельности без соответствующих разрешительных документов».
Комиссия проверяет инвестпроекты на соответствие ряду признаков фиктивности. Если выявляется соответствие проекта хотя бы нескольким из них, значит, к его рекламе следует относиться с опасением, осторожно подходить к вложению денег.
«Хотел бы заметить, что список на сайте НКЦПФР далеко не полный. Таких проектов на порядок больше. Они, к сожалению, перманентно появляются и исчезают в огромном количестве как грибы после дождя, – сказал «ДС» эксперт по инвестициям Геннадий Чоловенко. — После фиктивного банкротства и бегства с деньгами инвесторов нередко возрождаются вновь с теми же командами, но уже под другими названиями. Я бы посоветовал сотрудникам НКЦПФР следить за специализированными интернет-ресурсами, такими, например, как MMGP, где можно обнаружить еще на ранних стадиях развития проекты с псевдоинвестициями, нацеленные на рынок Украины».
По большинству проектов из списка нет судебных решений, которые бы позволяли однозначно говорить, что проекты мошеннические. Так что опубликованный НКЦПФР список – это просто перечень организаций и проектов, с которыми нужно быть очень осторожными.
В издании «Деловая столица» постаралась их классифицировать. После изучения списка стало понятно, что в основном используется несколько схем, нередко перетекающих из одной в другую.
Псевдоинвестирование-1
Человеку «доказывают», что все «без обмана»: на сайте открывают персональный кабинет, в котором показывают, как «растут в цене» его инвестиции, как «капает доход». Порой даже позволяют вывести какие-то деньги – по сути, заглотить наживку поглубже.
В реальности схема выстроена так: фирма создает колл-центры, операторы которых звонят клиентам и предлагают инвестировать деньги в акции известных компаний, котирующихся на международных фондовых биржах. Ну или в некие финансовые инструменты, «гарантирующие высокий и стабильный доход», или в операции с мудреными названиями, либо наоборот, во что-то понятное типа «накопительного страхования жизни». Одновременно идет аналогичная реклама по соцсетям, через систему MLM и по другим каналам.
В реальности никто ничего никуда не инвестирует. Злоумышленники с помощью специального программного обеспечения имитируют для своих клиентов трансляцию электронной торговли на международных биржах, или какие-то другие операции — в зависимости от используемой легенды.
Все идет хорошо, пока человек не пытается забрать деньги. Тут начинаются сложности: сперва его просто отговаривают, рисуя еще более высокие доходы, потом «возникают трудности» с переводом денег, потом – «юридические трудности», и наконец – идет сообщение о банкротстве компании.
Как вариант – человек просто проигрывает все деньги, так как «в какой-то момент принял неудачное инвестиционное решение» — этот вариант используется для тех, кто любит сам посидеть за компьютером, «поторговать на мировых биржах».
Иногда торги действительно ведутся, только не на мировых рынках. «Это «кухонные» форекс-брокеры без лицензий и не имеющие выхода на мировые финансовые рынки (трейдеры торгуют на платформе брокера, где лишь имитируются биржевые торги валютными парами или активами, называемой в простонародье «кухней»). Также в списке присутствует много липовых торговых площадок с бинарными опционами, которые за ваши реальные деньги торгуют, по сути, «воздухом», — поясняет Геннадий Чоловенко. — И первые, и вторые умело манипулируя инвесторами и фиктивными торгами, всегда доводят процесс до логического финала – полного уничтожения вашего депозита».
Среди фигурантов списка НКЦПФР тщательно изучать информацию следует о Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD, FIBO Group, RoboForex, Just2Trade, TRADERS HOME, NordFX, PocketOption, FiNMAX, binarium, eXcentral, Milton Markets, Trade margin Technologies, Maxwell, FRESHFOREX, New Rich Markets, Vlom, Amerom, UFT Group, 24option, MC QUICK SALE, Ctrust, eSMP, Avalon Technologies, Quick E-Tools, TDI Partners, VMC Global, FT-TRADERS, OM-m, MRG-SS, CONVENTUS GROUP, ASO Partners, A-T-em broker, STADLER INVESMENT GROUP, STADLER Investment, Atiora.
Псевдоинвестирование-2
В списке комиссии также присутствует множество HYIP-проектов с различными легендами инвестирования якобы в реальную экономику или новые технологии (например, в новый никому не известный интернет-мессенджер). Такие псевдоинвестиционные проекты по сути являются финансовыми пирамидами, обещающими сверхвысокую доходность в короткие сроки, но всегда рано или поздно заканчивающие экзит-скамом. Проще говоря, они якобы банкротятся, а на самом деле – исчезают вместе со всеми вкладами обманутых инвесторов.
Принимая участие в любых проектах из указанного списка, инвесторы рискуют потерять все свои деньги. Вопрос здесь лишь в одном – как быстро они их лишатся (за пару месяцев, полгода или организаторам будет выгодно водить инвесторов за нос немного дольше, вытягивая как можно больше денег).
Из списка НКЦПФР тщательно изучать информацию следует о таких компаниях: «Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС», Get4me, Exlimited, QubitTech, LIBRA CAPITAL, Ronex, UNITED TRADERS, Sincere Systems, RWB Group.
Замаскированная пирамида
Это может выглядеть, как простое «управление активами клиента», а может быть и хитрой схемой получения доступа к платежным реквизитам клиента. Или, скажем, клиенту продают реальный товар, но с такими бонусами и кэшбэками, инвестиционными сертификатами и т.д., которые (на словах) превратят эту покупку в источник постоянного дохода. В реальной экономике так, конечно, не бывает, но в фантазиях создателей таких схем – сплошь и рядом.
Из списка НКЦПФР тщательно изучать информацию следует о компаниях FTC, LBLV connecting traders, B2B Jewelry, WECAUTO, Autoline Invest Group, MIDAS GOLDSMITH, MIYA HOLDING.
Смешанные схемы
Недобросовестная компания может, например, предлагать обучающие курсы по инвестированию в ценные бумаги или форекс. А в ходе таких курсов, собственно, и «выращивает» своих будущих клиентов, предоставляя им весьма однобокую информацию. Другой вариант – некое «анонимное инвестирование», благотворительность в обмен на «полезные знакомства», странные предложения по совместному инвестированию в недвижимость. И это все может в разных формах сочетаться с описанными выше схемами.
Из списка НКЦПФР острожными следует быть со следующими компаниями: «Центр биржевых технологий», Avalon Technologies, New Millennium Centre Ltd.
Самый загадочный банк
Особняком в списке комиссии стоит «Украинский народный банк», который есть в интернете, но отсутствует в Государственном реестре банков, имеющих банковскую лицензию на территории Украины. В реестре выпусков ценных бумаг нет информации о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.
Это важный момент, поскольку, судя по сайту, единственный вид деятельности этого «банка» — продажа своих собственных акций. Их купить можно прямо на сайте – и больше там ничего сделать нельзя. На выбор предлагается три пакета: серебряный, золотой и платиновый. Стоимость – от 10 тыс. грн до 1 млн грн.
Важный момент: в отличие от большинства финансовых пирамид и других мошеннических проектов, тут нет никакого упоминания о размере обещанных прибылей. Строго говоря, даже и не придерешься: на сайте не обещают золотые горы, говорят только о том, что хорошо быть совладельцем банка.
Характерный признак мошеннической схемы: мало того, что акции банка в Украине официально не выпускались, так еще и оплатить их покупку можно только через платежные системы Money Storage, Perfect Money и криптовалюты. Функция оплаты банковской картой как бы предусмотрена, но на самом деле не работает. Доступны только электронные кошельки – а платежи по ним в дальнейшем практически невозможно отследить, как и понять, куда ушли деньги.
В результате схема поражает своей красотой: даже доход не обещают – просто станьте совладельцем несуществующего банка. Похоже на торговлю участками на Луне, которую по всему миру ведут уже несколько десятков лет — лунные землевладельцы по сути покупают всего лишь красивый сертификат. Вот и тут нечто подобное. Причем «Украинский народный банк» уже не в первый раз появляется в списках комиссии, но до сих пор продолжает деятельность.
Как уберечься от мошенников
Самое простое – проверять, нет ли проекта, в который вам предлагают инвестировать, в «опасном» списке Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. Однако этот список далеко не полон. Поэтому основное правило: отложить жадность в сторону и включить мозг.
«Индивидуальным инвесторам, получивших любое заманчивое предложение вложить свои деньги куда-либо, я бы посоветовал каждый раз внимательно изучать всю информацию о компаниях или проектах, обещающих прибыль выше, чем 20% годовых в твердой валюте, — говорит Геннадий Чоловенко. — Будет правильно сначала ознакомиться с отзывами об их работе, проконсультироваться с опытными экспертами в сфере инвестиций, прежде чем вкладывать свои кровно заработанные деньги. Ведь потом можно очень пожалеть о неверно и поспешно принятом решении, попавшись в одну из выстроенных маркетинговых или рекламных ловушек, взывающей к вашей жадности или страху упущенной выгоды».
Автор: Денис Лавникевич; DSNEWS.ua
Инвестиционные проекты, которые отвечают признакам фиктивности и могут нести угрозу потери средств гражданами Украины:
|Название проекта
|Дата публикации
|Сайт проекта
|Предварительный вывод
|Украинский народный банк
|25.02.2020
|https://unb.name
|Комиссия видит, что информация размещена по ссылке https://unb.name является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими средств из-за финансового и инвестиционную неосведомленности. Информация о потенциально противоправной деятельности на территории нашей страны направлена в правоохранительные органы Украины.
|ЦЕНТР БИРЖЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
|25.04.2019
|https://cbt.center/ua
|Комиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайте проекта «Центр Биржевых Технологий», признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов
|Израиль ИНВЕСТМЕНТС
|25.04.2019
|https://www.israel-investments.com
|Комиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайте проекта «ISRAEL INVESTMENTS LTD» признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов
|Binomo
|11.02.2019
|https://binomo.com
|Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или максимум недель, зато инициаторы проектов получают прибыль
|Olymp Trade
|11.02.2019
|https://olymptrade.com
|Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или максимум недель, зато инициаторы проектов получают прибыль
|IQOPTION LTD
|11.02.2019
|https://iqoption.com
|Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или максимум недель, зато инициаторы проектов получают прибыль
|FTC
|11.02.2019
|https://ftc.vin
|FTC обещает доход до 500% годовых, через управление активами клиента. Компания до сих пор является действующей. По информации на ее веб сайте, привлекла средства 7700 инвесторов
|FIBO Group
|11.02.2019
|https://ua.fibogroup.com
|Предлагает инвестировать в ценные бумаги на американских финансовых рынках с возможностью кредитного плеча от 1 до 4
|RoboForex
|11.02.2019
|https://www.roboforex.ua
|Предлагает выгодные условия торговли CFD на американские, немецкие и швейцарские акции
|Get4me
|11.02.2019
|https://gem4meinvestments.eu
|Специализированный проект, предлагает инвестировать в акции собственного мессенджера, а через некоторое время обещает выкупить эти акции в разы дороже
|LBLV connecting traders
|09.08.2019
|https://lblv.com/
|LBLV connecting traders предлагает потенциальным инвесторам получать пассивный доход в виде 15-20% ежемесячно от инвестиций на финансовых рынках. Компания предлагает зарегистрироваться на их платформе, которая якобы предоставляет доступ к мировым финансовым рынкам. Одним из условий регистрации является раскрытие персональных данных, в частности информации о банковских картах, открывающий доступ мошенникам к счетам потенциальных инвесторов
|Just2Trade
|21.10.2019
|https://just2trade.online/
|Just2Trade не получал от Комиссии никаких лицензий, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности или предоставления услуг с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на территории Украины. Предлагает «Полный спектр услуг от международного брокера», что вводит в заблуждение потенциальных инвесторов
|B2B Jewelry
|08.05.2020
|http://www.b2bjewellery.top/ (адрес веб-сайта проекта регулярно меняется)
|Данный проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, ее выдавшего. Непосредственно B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, следовательно отсутствуют четко определены ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта
|Exlimited
|01.06.2020
|https://excogroup.com/
|Exlimited предлагает гражданам инвестировать средства с последующим ежедневным получением высокого процента инвестиционной прибыли (от 0.4% до 1.5% ежедневно). Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. Проект привлекает депозиты как в национальных валютах, так и в крипто валютах
|TRADERS HOME
|15.07.2020
|https://tradershome.com/
|TRADERS HOME позиционирует себя как международный брокер, инвестирует в валютные пары, акции, криптоактивы, фондовые и товарные индексы. Деятельность компании никак не регулируется, поскольку зарегистрирована она в экзотической оффшорной юрисдикции страны Сент-Винсент и Гренадины. Комиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайте компании TRADERS HOME, признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов
|Avalon Technologies
|15.07.2020
|https://avalon.ltd/
|Виды деятельности, указанные на сайте компании Avalon Technologies, имеют признаки злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов. Деятельность компании на территории Украины никоим образом не регулируется и не контролируемой
|New Millennium Centre Ltd
|17.07.2020
|https://newmillenniumcentre.com/
|Комиссия видит в информации, указанной на сайте компании New Millennium Centre Ltd, признаки классической финансовой пирамиды
|WECAUTO
|https://wecauto.com/
|WECAUTO предлагает инвестировать 30% цены определенного автомобилю, на срок от 3 до 12 месяцев, по завершению которого инвестор вроде бы должен получить его полную стоимость. При этом депозиты принимаются только в криптоактивах, существует много различных инвестиционных пакетов от 50 $ до 50 000 $. Также действует рефферальна программа бонусов за каждого нового инвестора привлеченного к проекту. Проект стартовал 21.08.2020 и уже насчитывает более 2000 пользователей. Комиссия видит в деятельности проекта признаки «скам проекта», который рассчитан на несколько месяцев. Активно раскручивается youtube блогерами, которые ранее призывали вкладывать деньги в B2B Jewelry.
|Autoline Invest Group
|https://autoline.group/
|Autoline Invest Group предлагает гражданам покупать подарочные сертификаты, по которым начисляется 200% кэшбек, по 1% от суммы вклада в течение 200 дней соответственно. Комиссия усматривает признаки введения в заблуждение потенциальных инвесторов и потенциально большую вероятность мошенничества.
|QubitTech
|https://www.qubittech.ai/
|QubitTech предлагает гражданам инвестиционные пакеты стоимостью от 100 $ до 100 000 $, за которые будет выплачиваться 250% кэшбек, ежедневными выплатами по 2%. Как отмечается на сайте проекта, QubitTech зарабатывает на использовании квантовых технологий. Вклады принимаются только в криптоактивах, отсутствуют какие гарантии возврата вложенных средств. По привлеченных новых пользователей обещают бонус в размере 8% от суммы их инвестиций. Комиссия видит в услугах указанных на сайте проекта введения в заблуждение потенциальных инвесторов.
|Ronex
|https://ronex.io/
|Ronex отвечает всем признакам мошеннического скам проекта. Проект предлагает вносить депозиты стоимостью от 10 $ до 5000 $, по которым ежедневно будет начисляться от 1% до 4.3% инвестиционного дохода соответственно. Привлеченные средства Ronex вроде использует для торговли криптоактивамы, за счет чего и генерирует прибыли для клиентов. Учитывая низкое качество веб-страницы, скорее всего проект рассчитан на кратковременное инвестирования. В случае внесения инвестором средств в такой проект вывести или вернуть их уже практически невозможно.
|LIBRA CAPITAL
|https://libra-capital.io/
|Проект, предлагает различные инвестиционные пакеты от 3 $, со сверхвысокой доходностью. Проценты прибыли от вклада выплачиваются незначительными частями ежедневно. Проект якобы инвестирует в акции американских компаний, и на самом деле вряд ли имеет отношение к фондовому рынку и инвестирования вообще. Комиссия видит в LIBRA CAPITAL признаки мошеннического скам проекта.
|NordFX
|https://nordfx.com/
|Forex брокер, деятельность которого никак не регулируется. Напоминаем, что наиболее известными методами введения инвесторов в заблуждение Forex брокерами являются: управление средствами инвестора брокерами ( «результатом» такого управления является полная потеря денег) предоставление доступа к собственному программного обеспечения, фактически симулирует реальные сделки на рынке форекс или манипулирует данным против инвестора в пользу брокера; обеспечения доходов инвесторов взносами новых участников и соответственно, рано или поздно, полная остановка выплат. Чаще всего такие инвестиции заканчиваются полной потерей депозита, или невозможностью вывести деньги со счета сомнительного брокера.
|UNITED TRADERS
|https://unitedtraders.com/
|UNITED TRADERS позиционирует себя как международный брокер, якобы инвестирует в ценные бумаги американских ETF (биржевые инвестиционные фонды). Деятельность компании никак не регулируется и не контролируется. Название компании и ее веб страница почти идентичны проекту TRADERS HOME о котором Комиссия писала ранее. Вероятнее всего, что UNITED TRADERS это ребрендинг старого скам проектку. Комиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайте компании UNITED TRADERS признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов.
|PocketOption
|https://pocketoption.com/
|Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или максимум недель, зато инициаторы проектов получают прибыль.
|FiNMAX
|https://finmaxbo.com/
|Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или максимум недель, зато инициаторы проектов получают прибыль.
|binarium
|https://binarium.com/
|Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или максимум недель, зато инициаторы проектов получают прибыль.
|eXcentral
|https://excentral-int.com/
|Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или максимум недель, зато инициаторы проектов получают прибыль.
|Milton Markets
|https://miltonmarkets.com/
|Сомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. Комиссия не рекомендует инвестировать даже незначительные средства с данным или подобными форекс брокерами.
|Trade margin Technologies
|https://tmtgroups.com/
|Сомнительный брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. Комиссия не рекомендует инвестировать даже незначительные средства с данным или подобными форекс брокерами.
|Maxwell
|https://maxwell.fm/
|Сомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. Комиссия не рекомендует инвестировать даже незначительные средства с данным или подобными форекс брокерами.
|FRESHFOREX
|https://freshfx.org/
|Российской Федерации мошеннический форекс брокер деятельность которого недавно была заблокирована в Российской Федерации, продолжает предлагать свои услуги гражданам Украины и других стран СНГ. Создавая иллюзию инвестирования присваивает себе деньги вкладчиков.
|New Rich Markets
|https://www.newrichmarkets.io/?lang=ru
|Сомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. Комиссия не рекомендует инвестировать даже незначительные средства с данным или подобными форекс брокерами.
|Vlom
|https://ru.vlom.com/
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
|Amerom
|https://amerom.de/
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов.
|UFT Group
|https://uftgroup.vip/?lang=ru
|Мошеннический брокер, находясь на территории Украины предлагает свои услуги гражданам стран ЕС. Создает иллюзию получения прибыли, пока клиент не пытается первый раз вывести собственные средства. Затем UFT Group присваивает себе средства клиента путем: «слива» депозита за счет убыточных сделок, создание отрицательного баланса, или просто перестает выходить на связь.
|MIDAS GOLDSMITH
|https://midasgoldsmith.org/
|Аналог проекта B2B Jewelry, клиентам предлагают покупать подарочные сертификаты на ювелирные украшения, по которым выплачивается кэшбек. За каждого привлеченного в проект клиента обещают определенные бонусы и вознаграждения.
|Sincere Systems
|https://sincere.systems/ru/
|Фейковый проект, предлагает — «зарабатывать на валютном рынке с помощью автоматизированного торгового работу с искусственным интеллектом». Веб сайт компании сходный по структуре к сайтам большинства мошеннических форекс брокеров
|24option
|https://www.24option.com/international/ru/
|Сомнительный Форекс брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. Комиссия не рекомендует инвестировать даже незначительные средства с данным или подобными форекс брокерами.
|RWB Group
|https://rwb-gr.com/
|Проект, предлагает делать депозиты в криптовалюта, и обещает высокий процент инвестиционного дохода на депозит с ежемесячными выплатами.
|MC QUICK SALE
|https://msquicksale.com/
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов
|Ctrust
|https://ctrust.co/
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов
|eSMP
|https://e-smp.com/
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов
|Avalon Technologies
|https://avalon.ltd
|Проект, предлагает различные инвестиционные пакеты со сверхвысокой доходностью. Комиссия видит в Avalon Technologies признаки мошеннического скам проекта.
|Quick E-Tools
|https://quicketools.com/
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов
|TDI Partners
|https://tdipartners.com
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов
|VMC Global
|https://vmc-global.com
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов
|FT-TRADERS
|https://ft-traders.com
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов
|OM-m
|https://omm.net/#/
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов
|MRG-SS
|https://mrg-ss.com/
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов
|CONVENTUS GROUP
|http://www.conventusgroup.com
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов
|ASO Partners
|https://asopartners.com
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов
|AT-em broker
|https://at-em.com
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов
|STADLER INVESMENT GROUP
|https://stadler.ua/ru/
|Сомнительный брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. Комиссия не рекомендует инвестировать даже незначительные средства с данным или подобными фейковых брокерами
|STADLER Investment
|https://invest.stadler.ua/
|Сомнительный брокер, деятельность которого в нашей стране никак не регулируется, скорее всего просто присваивает себе средства пользователей. Комиссия не рекомендует инвестировать даже незначительные средства с данным или подобными фейковых брокерами
|MIYA HOLDING
|https://miya.holdings/
|Аналог проекта B2B Jewelry, клиентам предлагают покупать подарочные сертификаты на электронику и бытовую технику, по которым выплачивается кэшбек. За каждого привлеченного в проект клиента обещают определенные бонусы и вознаграждения
|Atiora
|http://atiora.com/ru/
|Мошеннический брокер, создает иллюзию инвестирования присваивая себе депозиты клиентов