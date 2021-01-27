Банки-фантомы, кухонные трейдеры, фейковые инвестпроекты. Список потенциально мошеннических структур

«Хотел бы заметить, что список на сайте НКЦПФР далеко не полный. Таких проектов на порядок больше. Они, к сожалению, перманентно появляются и исчезают в огромном количестве как грибы после дождя, – сказал «ДС» эксперт по инвестициям Геннадий Чоловенко. — После фиктивного банкротства и бегства с деньгами инвесторов нередко возрождаются вновь с теми же командами, но уже под другими названиями. Я бы посоветовал сотрудникам НКЦПФР следить за специализированными интернет-ресурсами, такими, например, как MMGP, где можно обнаружить еще на ранних стадиях развития проекты с псевдоинвестициями, нацеленные на рынок Украины».