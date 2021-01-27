Банки-фантомы, кухонные трейдеры, фейковые инвестпроекты. Список потенциально мошеннических структур

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"Черный список" компаний для инвестиций

В Украине опубликован новый перечень компаний и инвестиционных проектов, деятельность которых имеет признаки мошеннической. Связаться с ними – с высокой долей вероятности значит потерять свои деньги.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины в очередной раз опубликовала список компаний и сомнительных инвестиционных проектов, мониторинг деятельности которых она ведет, чтобы защищать права потребителей финуслуг. Всего в этот список вошли 57 компаний и проектов (не все имеют статус юрлица, но всегда есть бренд), истинная цель которых, по мнению экспертов комиссии, — «завладение средствами граждан Украины путем предложения об инвестировании в различные финансовые активы и осуществления деятельности без соответствующих разрешительных документов».

Комиссия проверяет инвестпроекты на соответствие ряду признаков фиктивности. Если выявляется соответствие проекта хотя бы нескольким из них, значит, к его рекламе следует относиться с опасением, осторожно подходить к вложению денег.

«Хотел бы заметить, что список на сайте НКЦПФР далеко не полный. Таких проектов на порядок больше. Они, к сожалению, перманентно появляются и исчезают в огромном количестве как грибы после дождя, – сказал «ДС» эксперт по инвестициям Геннадий Чоловенко. — После фиктивного банкротства и бегства с деньгами инвесторов нередко возрождаются вновь с теми же командами, но уже под другими названиями. Я бы посоветовал сотрудникам НКЦПФР следить за специализированными интернет-ресурсами, такими, например, как MMGP, где можно обнаружить еще на ранних стадиях развития проекты с псевдоинвестициями, нацеленные на рынок Украины».

По большинству проектов из списка нет судебных решений, которые бы позволяли однозначно говорить, что проекты мошеннические. Так что опубликованный НКЦПФР список – это просто перечень организаций и проектов, с которыми нужно быть очень осторожными.

В издании «Деловая столица» постаралась их классифицировать. После изучения списка стало понятно, что в основном используется несколько схем, нередко перетекающих из одной в другую.

Псевдоинвестирование-1

Человеку поступает предложение об инвестировании, слишком соблазнительное, чтобы от него отказаться. Потенциальный клиент уже слышал о том, как «сын маминой подруги» разбогател на Forex, на торговле бинарными опционами, на вложениях в криптовалюты. И хотя это в большинстве случаев сказки, всем хочется сказочного и быстрого заработка.

Человеку «доказывают», что все «без обмана»: на сайте открывают персональный кабинет, в котором показывают, как «растут в цене» его инвестиции, как «капает доход». Порой даже позволяют вывести какие-то деньги – по сути, заглотить наживку поглубже.

Клиентам рассказывают о том, как растут их инвестиции
Клиентам рассказывают о том, как растут их инвестиции

В реальности схема выстроена так: фирма создает колл-центры, операторы которых звонят клиентам и предлагают инвестировать деньги в акции известных компаний, котирующихся на международных фондовых биржах. Ну или в некие финансовые инструменты, «гарантирующие высокий и стабильный доход», или в операции с мудреными названиями, либо наоборот, во что-то понятное типа «накопительного страхования жизни». Одновременно идет аналогичная реклама по соцсетям, через систему MLM и по другим каналам.

В реальности никто ничего никуда не инвестирует. Злоумышленники с помощью специального программного обеспечения имитируют для своих клиентов трансляцию электронной торговли на международных биржах, или какие-то другие операции — в зависимости от используемой легенды.

Предложение быстрого зароботка
В интернете много предложений быстрого заработка

Все идет хорошо, пока человек не пытается забрать деньги. Тут начинаются сложности: сперва его просто отговаривают, рисуя еще более высокие доходы, потом «возникают трудности» с переводом денег, потом – «юридические трудности», и наконец – идет сообщение о банкротстве компании.

Как вариант – человек просто проигрывает все деньги, так как «в какой-то момент принял неудачное инвестиционное решение» — этот вариант используется для тех, кто любит сам посидеть за компьютером, «поторговать на мировых биржах».

Иногда торги действительно ведутся, только не на мировых рынках. «Это «кухонные» форекс-брокеры без лицензий и не имеющие выхода на мировые финансовые рынки (трейдеры торгуют на платформе брокера, где лишь имитируются биржевые торги валютными парами или активами, называемой в простонародье «кухней»). Также в списке присутствует много липовых торговых площадок с бинарными опционами, которые за ваши реальные деньги торгуют, по сути, «воздухом», — поясняет Геннадий Чоловенко. — И первые, и вторые умело манипулируя инвесторами и фиктивными торгами, всегда доводят процесс до логического финала – полного уничтожения вашего депозита».

Среди фигурантов списка НКЦПФР тщательно изучать информацию следует о Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD, FIBO Group, RoboForex, Just2Trade, TRADERS HOME, NordFX, PocketOption, FiNMAX, binarium, eXcentral, Milton Markets, Trade margin Technologies, Maxwell, FRESHFOREX, New Rich Markets, Vlom, Amerom, UFT Group, 24option, MC QUICK SALE, Ctrust, eSMP, Avalon Technologies, Quick E-Tools, TDI Partners, VMC Global, FT-TRADERS, OM-m, MRG-SS, CONVENTUS GROUP, ASO Partners, A-T-em broker, STADLER INVESMENT GROUP, STADLER Investment, Atiora.

Псевдоинвестирование-2

В списке комиссии также присутствует множество HYIP-проектов с различными легендами инвестирования якобы в реальную экономику или новые технологии (например, в новый никому не известный интернет-мессенджер). Такие псевдоинвестиционные проекты по сути являются финансовыми пирамидами, обещающими сверхвысокую доходность в короткие сроки, но всегда рано или поздно заканчивающие экзит-скамом. Проще говоря, они якобы банкротятся, а на самом деле – исчезают вместе со всеми вкладами обманутых инвесторов.

Принимая участие в любых проектах из указанного списка, инвесторы рискуют потерять все свои деньги. Вопрос здесь лишь в одном – как быстро они их лишатся (за пару месяцев, полгода или организаторам будет выгодно водить инвесторов за нос немного дольше, вытягивая как можно больше денег).

Из списка НКЦПФР тщательно изучать информацию следует о таких компаниях: «Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС», Get4me, Exlimited, QubitTech, LIBRA CAPITAL, Ronex, UNITED TRADERS, Sincere Systems, RWB Group.

Замаскированная пирамида

Это может выглядеть, как простое «управление активами клиента», а может быть и хитрой схемой получения доступа к платежным реквизитам клиента. Или, скажем, клиенту продают реальный товар, но с такими бонусами и кэшбэками, инвестиционными сертификатами и т.д., которые (на словах) превратят эту покупку в источник постоянного дохода. В реальной экономике так, конечно, не бывает, но в фантазиях создателей таких схем – сплошь и рядом.

Из списка НКЦПФР тщательно изучать информацию следует о компаниях FTC, LBLV connecting traders, B2B Jewelry, WECAUTO, Autoline Invest Group, MIDAS GOLDSMITH, MIYA HOLDING.

Смешанные схемы

Недобросовестная компания может, например, предлагать обучающие курсы по инвестированию в ценные бумаги или форекс. А в ходе таких курсов, собственно, и «выращивает» своих будущих клиентов, предоставляя им весьма однобокую информацию. Другой вариант – некое «анонимное инвестирование», благотворительность в обмен на «полезные знакомства», странные предложения по совместному инвестированию в недвижимость. И это все может в разных формах сочетаться с описанными выше схемами.

Из списка НКЦПФР острожными следует быть со следующими компаниями: «Центр биржевых технологий», Avalon Technologies, New Millennium Centre Ltd.

Самый загадочный банк

Особняком в списке комиссии стоит «Украинский народный банк», который есть в интернете, но отсутствует в Государственном реестре банков, имеющих банковскую лицензию на территории Украины. В реестре выпусков ценных бумаг нет информации о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.

Это важный момент, поскольку, судя по сайту, единственный вид деятельности этого «банка» — продажа своих собственных акций. Их купить можно прямо на сайте – и больше там ничего сделать нельзя. На выбор предлагается три пакета: серебряный, золотой и платиновый. Стоимость – от 10 тыс. грн до 1 млн грн.

Украинский народный банк
Все, что можно сделать в Украинском народном банке, — это купить его акции

Важный момент: в отличие от большинства финансовых пирамид и других мошеннических проектов, тут нет никакого упоминания о размере обещанных прибылей. Строго говоря, даже и не придерешься: на сайте не обещают золотые горы, говорят только о том, что хорошо быть совладельцем банка.

Характерный признак мошеннической схемы: мало того, что акции банка в Украине официально не выпускались, так еще и оплатить их покупку можно только через платежные системы Money Storage, Perfect Money и криптовалюты. Функция оплаты банковской картой как бы предусмотрена, но на самом деле не работает. Доступны только электронные кошельки – а платежи по ним в дальнейшем практически невозможно отследить, как и понять, куда ушли деньги.

В результате схема поражает своей красотой: даже доход не обещают – просто станьте совладельцем несуществующего банка. Похоже на торговлю участками на Луне, которую по всему миру ведут уже несколько десятков лет — лунные землевладельцы по сути покупают всего лишь красивый сертификат. Вот и тут нечто подобное. Причем «Украинский народный банк» уже не в первый раз появляется в списках комиссии, но до сих пор продолжает деятельность.

Как уберечься от мошенников

Самое простое – проверять, нет ли проекта, в который вам предлагают инвестировать, в «опасном» списке Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. Однако этот список далеко не полон. Поэтому основное правило: отложить жадность в сторону и включить мозг.

«Индивидуальным инвесторам, получивших любое заманчивое предложение вложить свои деньги куда-либо, я бы посоветовал каждый раз внимательно изучать всю информацию о компаниях или проектах, обещающих прибыль выше, чем 20% годовых в твердой валюте, — говорит Геннадий Чоловенко. — Будет правильно сначала ознакомиться с отзывами об их работе, проконсультироваться с опытными экспертами в сфере инвестиций, прежде чем вкладывать свои кровно заработанные деньги. Ведь потом можно очень пожалеть о неверно и поспешно принятом решении, попавшись в одну из выстроенных маркетинговых или рекламных ловушек, взывающей к вашей жадности или страху упущенной выгоды».

Автор: Денис Лавникевич; DSNEWS.ua

Инвестиционные проекты, которые отвечают признакам фиктивности и могут нести угрозу потери средств гражданами Украины:

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