По следам аферистов B2B Jewelry: как жулики заманивают и дурачат украинцев

Едва ли не каждому знакома ситуация, когда до зарплаты в кошельке остаются копейки. Кто-то терпит, а кто-то становится в очередь, чтобы быть ограбленным финансовой пирамидой. Самый свежий пример – B2B Jewelry, двух организаторов которой отправили под домашний арест. В эту «мышеловку» украинцы отдали 250 млн долларов. Сотни ювелирных салонов продавали украшения и меняли деньги на «сертификаты» с огромными процентами, которые якобы обеспечены драгоценными металлами.

Служба безопасности Украины уже заблокировала деятельность B2B Jewelry, но 70 магазинов так и не закрыли. Правоохранители объясняют: это чтобы вкладчики попробовали вернуть хоть какие-то деньги.

Жительница Киева Татьяна – пенсионерка. Ее инвестиции ей возмещают сережками. Сама она говорит, что нет другого выхода. Ценник на сережки – 10 тысяч гривен. Похожие мы нашли у конкурентов за 2650 гривен, но женщине нужно хотя бы частично «отбить» сертификаты на 18 тысяч гривен.

В магазине транслируют видеообращение Николая Гонты, основателя B2B Jewelry, которого подозревают в мошенничестве и отмывании незаконных средств.

«Поскольку информация, которая разлетелась в интернете, не соответствует действительности, наши юристы уже готовят иски об опровержении и компенсации морального ущерба. Обращаюсь также к журналистам: подавайте объективную информацию. Я открыт к общению. И получить ответы на все интересующие вас вопросы вы можете, просто пообщавшись со мной», – уверяет Гонта в заявлении.

Фото: «Четверта влада»

Но объективная информация заключается в том, что на просьбы об интервью не отвечает ни сам Гонта, ни его менеджеры. А продавцы отвечают просто: сертификат – это не договор в банке, «качать права» не получится:

«Когда вы совершали эту покупку, продавцы говорили, что это эквивалент нашим изделиям. Соответственно, если вы хотите отдать нам сертификат, вы можете забрать изделие в нашем магазине», – объясняет продавец Анастасия.

Инвестор ювелирной компании Ирина обменяла свои бумаги на сережки и перстень для дочки. Уверяет, что убытков нет:

«Да я уже все вернула. Давно. Я уже за эту продукцию получила деньги. А теперь еще и продукцию получу».

И это типичный признак финансовой пирамиды, объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса. Кто попал раньше, получает прибыль за счет последующих. А последние уходят несолоно хлебавши. В B2B Jewelry таких, по данным СБУ, 600 тысяч человек.

«Они появляются, потому что есть человеческая жадность и тупость. Население верит в чудо, видит «шару» и бежит за этой «шарой», – говорит Фурса.

Как рассказывают те, кто побывал «партнером» B2B Jewelry, при «инвестировании» не выдавалось никаких документов – ни договоров, ни чеков, ни квитанций. За принесенные деньги людям просто выдавали красиво изготовленные сертификаты. Эксперты отмечают, что это уже признак мошеннической схемы.

«Достаточно много случаев, когда человек по сути заходил, чтобы купить ювелирные изделия, которые там стоят намного дороже, чем в специализированных ювелирных магазинах, а человеку предлагали покупать не ювелирное изделие, а сертификат. Мотивируя тем, что вы получите через год 400%. Конечно, многие люди поддаются на это все, и начинается все с тысячи-двух… И когда люди получают какие-то средства, они привлекают соседей, знакомых, родственников. Вкладывают больше, в результате на руках исключительно сертификаты», – рассказывает о схеме юрист Евгений Грушовец, который опробовал партнерство с B2B Jewelry в рамках эксперимента.

Он уверяет, что лично ему не удалось заработать ничего, кроме виртуальных процентов, которые насчитывались в личном кабинете. Вывести их оттуда нет никакой возможности.

Фото: «Четверта влада»

«На сегодняшний день единственный путь получить деньги – это в рамках уголовного производства. Потому что подавать административный иск просто не к кому. И никакой суд не сможет удовлетворить требование обязать кого-то выплатить 1000 гривен, потому что по сути нет человека, который их получил», – говорит юрист.

То есть никто не изобретает велосипед, ведь за получение денег, которые мы отдаем добровольно, практически невозможно наказать. А «гарантия» инвестиций драгоценностями – очень удачный психологический ход, говорит Фурса.

«В дополнение к ценным бумагам психологически людей склоняли к большей надежности этой схемы. Что есть какое-то золото… А люди привыкли, что золото – это что-то надежное. Люди более психологически спокойны, когда есть салон, когда есть магазин, когда можно что-то пощупать руками», – объясняет Фурса.

Например, брошка с сапфирами – написано: 12 тысяч, а внизу еще одна цифра – 187 тысяч. Это дополнительный доход, который обещают, если купишь украшение. Откуда такая щедрость, B2B Jewelry рассказывает в рекламе:

«Добавочная стоимость на ювелирном изделии – 500%. То есть на тысячу гривен компания приобретет на ювелирном заводе еще пять цепочек. Выставит их на витрину и начнет их продавать опять по 1000 гривен каждую. Прибыль с двух отдаст вам в качестве бонуса. А с продажи трех будет содержать коллектив, платить аренду и содержать бизнес дальше», — говорится в рекламном ролике.

Специалистов шокируют такие цифры.

«Это ложь. Невозможно обеспечить такую рентабельность», – уверяет глава Союза ювелиров Украины Дмитрий Видолоб.

Он отмечает, что две трети цены ювелирного изделия – это себестоимость золота или серебра. Да и все остальное далеко не чистая прибыль.

«То, что остается от стоимости сырья – от 55 до 80%, это все идет на оплату труда, налоги, амортизацию оборудования. Дай бог, чтобы оставалось 5-10% рентабельности», – подсчитывает Видолюб.

Нацкомиссия по ценным бумагам еще 8 мая предупреждала, что инвестирование в B2B Jewelry имеет признаки сомнительного. На сайте комиссии – еще 16 предостережений. В Украине ежегодно появляются конторы, которые обещают золотые горы. Кто-то прикрывается кольцами, кто-то – квартирами. Банк «Михайловский», к примеру, обещал очень выгодные депозиты, и 14 тысяч вкладчиков потеряли 1,6 млрд гривен.

«За последние два года было 20 [сомнительных проектов], которые мы четко зафиксировали. «Аркада», «Элита-центр» – это все мы тоже учитывали бы как финансовые пирамиды, так как деньги использовались не по назначению. Просто пройдясь по Крещатику, я насчитал 2-3 компании, которые продают очень экзотические финансовые инструменты», – рассказывает глава Нацкомиссии Тимур Хромаев.

Адвокат Станислав Борис напоминает: закон не запрещает отдавать деньги. Поэтому даже пойманных за руку мошенников очень сложно отправить за решетку. С тернопольскими аферистами, которых уличили в присвоении почти 50 млн гривен еще в 2016 году, разбираются до сих пор. А законопроекты № 3479 и 6303 о запрете финансовых пирамид и защите инвесторов просто зависли в воздухе. Именно поэтому максимум, на что можно рассчитывать, – предупреждения на сайте Нацкомиссии.

«Чтобы возвращать эти деньги, у нас нет возможности сотрудничать с нашими коллегами, например с Кипра, из Люксембурга или других стран – оттуда, куда могут утечь деньги. И правоохранители не могут этого делать. Это не в их компетенции», – констатирует Хромаев.

Юристы советуют: единственный способ изъять у B2B Jewelry 250 млн клиентских долларов – массовые заявления и гражданские иски. Инвестор Владимир обещает, что так и поступит:

«Была такая рекомендация: поскольку этим проектом занимается СБУ, вы можете пойти написать заявление Я еще не ходил. Но мы на днях планируем это сделать».

Возможно, в рамках уголовного дела суд учтет и подарочный сертификат.

Напомним, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила о рисках инвестирования в проект Exlimited, который может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.

Автор: Ксения Капустинская; СЕГОДНЯ