Где вы видели гениев среди налоговых милиционеров?

Умер Бернард Мэдофф, создатель самой известной финансовой пирамиды современности в США и носитель титула «мошенник века».

Он лишил вкладчиков и партнеров своей компании Bernard L. Madoff Investment Securities $65-ти миллиардов. По словам самого финансиста, его бизнес изначально был «большой ложью». Но он хорошо знал правила, по которым работают рынки. Поэтому много лет собирал деньги доверчивых американских бюргеров, не сходя с обложек известных журналов.

Так часто бывает, что самые большие мерзавцы ходят в героях нации.

Банкротство компании Мэдоффа выявило, что мощный государственный контроль за финансовым сектором также оказался большой ложью. Красивая фикция, в которую рядовые американцы верят так же истово, как украинские вкладчики верили в банковский надзор НБУ. Закончилось все предсказуемо: пирамида Мэдоффа рухнула, похоронив миллиарды вкладчиков, а никто из государственных «контролеров» в тюрьму не отправился. Сохранить миф оказалось важнее, чем восстановить справедливость.

Что ж, по традиции справедливостью занимается Главное следственное управление Всевышнего. В нем нет следаков с липкими глазами, готовых закрыть дело за 5% украденного. У них 100-процентная раскрываемость.

Мэдофф умер тихо, в тюремной камере. Забытый всеми. Без денег. Точно так же, тихо — забытый всеми — без денег, умер основатель «МММ» Сергей Мавроди. Однажды он вышел на автобусную остановку в Москве и пожаловался на боль в сердце. Случайный прохожий вызвал ему скорую, и та увезла великого комбинатора в последний путь.

После таких историй хочется включить погромче песню БГ «Господу видней», чтобы восхититься красотой жизни. Сегодня ты на вершине пищевой цепочки и смотришь на других людей сверху вниз. А потом тебе выпадает черная метка — и спустя несколько лет ты умираешь на автобусной остановке.

Я хотел бы напомнить, что Мэдофф и Мавроди — своего рода исключения. Гораздо больше таких персонажей взбираются на самый верх, а потом уходят со своими. До автобуса… Главного следственного управления Всевышнего.

Так происходит в Украине, но и в США — тоже. Классический пример — Кеннет Лэй из Enron. Годами корпорация считалась одной из столпов экономики США. Ее банкротство стало крупнейшим в истории Штатов, и сумма ущерба составила примерно те же $65 миллиардов.

В расследовании таких ситуаций главное — не выйти на самих себя. Власти вскрыли целую индустрию, помогающую высокопоставленным мошенникам проворачивать миллиардные операции. Аудиторская компания из «Большой пятерки» Arthur Andersen годами убеждала акционеров, что руководство Enron работает честно. Ложь вскрылась и стоила жизни Arthur Andersen, а «Большая пятерка» превратилась в «Большую четверку». Как мы узнали позже на примере «ПриватБанка», оставшиеся аудиторские компании продолжают заниматься примерно тем же самым бизнесом. Просто им пока удается избежать судьбы «Артура».



Конечно же, рейтинговые бюро присваивали корпорации Enron высшие оценки надежности. Естественно, им за это щедро платили. Просто Enron хорошо знал правила игры и не жалел денег. Где эти рейтинговые бюро сейчас? Правильно, тоже продолжают свою почетную миссию.

Вскрыв отдельный вопиющий случай Enron, решили ограничиться публичной казнью Arthur Andersen. Ну и конечно, прошла незамеченной смерть руководителя Enron Кеннета Лея. Он тихо скончался во время отпуска, незадолго до оглашения приговора и гарантированного тюремного заключения.

Остальная индустрия пришла в себя и продолжила работать. Одному Всевышнему известно, сколько еще таких Enron’ов работают по всему миру прямо сейчас.

Выслеживать Мэдоффов, Мавроди и Леев призвано Бюро экономических расследований, недавно созданное в Украине. Это, конечно же, в идеале. Шкура Мэдоффа, прибитая над креслом главы такого бюро — чем не золотая медаль Олимпиады?

Но поверьте, идеал далеко от реальной жизни. Если с такими расследованиям сложно даже в США, то в Украине — почти невозможно. Мало того, что следаки, прокуроры и судьи готовы «слить» дело еще на этапе взлета. Так еще и мало кто понимает, как ловить Мэдоффов, Мавроди и Леев. Ведь охотник на таких гениев сам должен быть гением. Где вы видели гениев среди налоговых милиционеров? Вымогатели — есть. Подонки — наверняка. Посредственности — сплошь и рядом. Ну кто из них сможет понять, чем занимается Коболев в «Нафтогазе»?

Поэтому я не верю в блестящее будущее БЭР. Скорее, в позорное. Опять всю работу будут скидывать на Всевышнего.

Автор: Лямец Сергей; Facebook