В американской тюрьме умер «мошенник века» Бернард Мэдофф

Осужденный американским правосудием на 150 лет тюрьмы махинатор Бернард Мэдофф умер в тюрьме в США, передает Би-Би-Си. В 90-е годы Мэдофф создал инвестиционную пирамиду, рухнувшую после того, как его инвесторы, напуганные кредитным кризисом, попытались одновременно вывести из нее около 7 млрд долларов, которых у Мэдоффа не оказалось.

Подобные финансовые схемы, которые в Америке называются схемами Понци — по имени известного мошенника 1920-х годов, выплачивают вкладчикам доходы не из своих прибылей, а за счет привлечения новых вкладчиков.

Нанесенный Мэдоффом ущерб оценивается в 50-65 млрд долларов, его жертвами стали тысячи человек . ФОТО,GOOGLE

Весной 2010 года Мэдофф признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег, а летом получил 150 лет лишения свободы и с тех пор находился в федеральной тюрьме в штате Северная Каролина.

Нанесенный им ущерб оценивается в сумму от 50 до 65 млрд долларов, его жертвами стали три тысячи человек. Чтобы возместить его хотя бы частично, имущество создателя самой крупной финансовой пирамиды в истории Уолл-стрит и его жены было распродано с аукциона в Нью-Йорке осенью 2010 года. Младший сын Мэдоффа Эндрю умер в 48 лет от рака в 2014 году.



После сообщения об аресте Мэдоффа мировые газеты вышли с заголовками



«Крупнейшая фальсификация в мире ударяет по банкам». фото: ЕРА

Его брат, Марк, покончил с собой в 2010 году. Оба работали на отца, хотя и отрицали обвинения в причастности к мошенничеству.

Еще один член семьи, брат Бернарда Мэдоффа Питер в 2012 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за соучастие в преступной афере.

29 апреля 2021 года Бернарду Мэдоффу должно было исполниться 83 года. Он скончался в Федеральном медицинском центре Батнера в Северной Каролине.