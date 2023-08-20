«Хватай та біжи»: групові грабежі магазинів у Лос-Анджелесі

У Лос-Анджелесі почастішали напади на дорогі магазини: за останні два тижні в місті вкрадено модного одягу та сумок на мільйон доларів

Напад на магазин «Нордстром» у Лос-Анджелесі стався ввечері у суботу, 12 серпня, коли у торговому центрі, що розташований у Канога-Парк, знаходилися тисячі покупців. Грабіжники хапали з полиць дизайнерські сумки та одяг, а що не вдавалося відірвати від стійок, тягли разом із ними. І все це – на очах у переляканих покупців.

«Понад 30 людей забігли до торговельного центру одночасно, і за кілька хвилин винесли товару більш ніж на 300 тисяч доларів, змітаючи все з полиць. Нападники були в масках і худі. Вони розпорошили на охоронця магазину перцевий газ, який використовують для захисту від ведмедів», – каже заступник начальника поліції Лос-Анджелеса Кріс Пітчер. Втім, охорона і не перешкоджає зазвичай грабіжникам, застосування зброї не входить до їх повноважень. Та й роботодавець зазвичай не хоче, щоби співробітники ризикували життям, відбиваючи товар у грабіжників.

Моніка була того дня у торговому центрі. Вона прийшла в Нордстром через хвилину після події:

“Все в магазині було розкидано, валялися вішалки, пошарпані речі, і було очевидно, що хтось пробіг, згрібаючи все на шляху”, – розповідає мешканка Лос-Анджелеса. Як і багато інших, Моніка каже, що тепер думає двічі, перш ніж йти в торговий центр, і частіше робить онлайн шопінг.

Пограбування в стилі «хватай і біжи» відбуваються в Каліфорнії все частіше. Виноситься все, від дорогих сумок та косметики до ліків. Мер міста називає таке неприйнятним.

«Коли відбуваються інциденти, пов’язані з крадіжками та пограбуваннями, люди перестають відчувати себе у безпеці. Ніхто не повинен боятися йти за покупками, а бізнеси не повинні боятися працювати, ми спіймаємо всіх, хто це робив, і вони покарають», – сказала Карен Басс на прес-конференції, присвяченій крадіжкам. Також, влада Лос-Анджелеса оголосила про створення спеціальної групи, яка розслідуватиме кожен злочин та шукати грабіжників. Роботи поліції багато, зізнаються шерифи, описуючи гучні епізоди.

Наприклад, один із взуттєвих магазинів Лос-Анджелеса (імовірно, фірми Nike) за останні півроку подібними набігами грабували понад 20 разів. Звідти за цей час було винесено кросівок на суму близько 100 тисяч доларів. Напередодні, як сказав шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна, цей магазин пограбували знову, причому двічі за один день.

До речі, після прес-конференції наступного дня поліції вдалося заарештувати 6 осіб у справі про крадіжку сотень пар кросівок. Заарештували і двох підозрюваних у нападі на магазин «Сен-Лоран» у Глендейлі. Там тиждень тому понад 30 грабіжників винесли дорогі сумки та речі на суму понад 400 тисяч доларів.Нападники були в масках, рукавичках, діяли посеред білого дня, на очах у відпочиваючих у торговому центрі «Американа».

До речі, цей центр належить колишньому кандидату в мери Лос-Анджелеса Ріку Карузо, який заявив, що необхідно вимагати від чинної влади посилення законів. Місцеві жителі скаржаться, що поліція їде надто довго: у Лос-Анджелесі час прибуття патрульної машини після виклику становить 7 хвилин.

Влада просить про допомогу: замість того, щоб знімати грабежі на свої телефони – дзвоніть по них у поліцію і повідомляйте про подію.

Втім, грабіжників магазинів, які вчинили ненасильницькі злочини в Лос-Анджелесі, за рішенням прокурора міста з недавніх пір випускають і, як правило, без застави, практично відразу. І вони часто знову «йдуть на справу».

Ускладнює затримання злочинців також брак поліцейських. Але влада обіцяє тих, хто брав участь у цих набігах, судити за всією суворістю закону. І не лише грабіжників та співучасників, а й тих, хто купує крадіжку: карати будуть і їх. Шериф міста вважає, що грабіжників направляють до торгових центрів кримінальні угруповання.

Шалене пограбування в магазині Louis Vuitton у штаті Іллінойс у листопады 2021 року

На випадок нових інцидентів деякі торгові центри виставили патрулі. Ну, а поки правоохоронці шукають злочинців, жителі Лос-Анджелеса викладають у соцмережі нові кадри пограбувань. Навіть репер 50 Сent поділився своїм відео, на якому з магазину викочують стійку з одягом.

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Джерело: Голос Америки