Как кибермошенник из Украины «нагрел» компанию Microsoft на 10 млн долларов

В федеральной прокуратуре Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле сообщили, что 9 ноября там приговорили к 9 годам лишения свободы 26-летнего гражданина Украины Володимира Квашука, которого арестовали в июле 2019 года.

В феврале 2020 года присяжные после 5 дней слушаний и 5 часов совещания признали Квашука виновным в мошенничестве с помощью незаконного входа в защищенный компьютер, то есть в хакерстве, а также в отмывании денег, похищении личных данных и подаче ложных налоговых документов. Помимо лишения свободы, Квашук должен заплатить $8,344,586 в счет погашения ущерба, а после освобождения его могут депортировать.

Вынося приговор, федеральный судья Джеймс Роберт заявил, что Володимир «совершенно не уважает закон». Защищали Квашука сначала назначенный судом адвокат Грегори Гайст, а затем платный адвокат Джеффри Коэн, которого в августе прошлого года сменил Мохаммед Али Хамуди. Услугами переводчика подсудимый не пользовался.

Судя по материалам дела, Володимир Квашук родился в украинском городе Ровно, где в настоящее время живет его отец, профессор Национального университета «Острожская академия» в соседнем городке Острог. Квашук-младший окончил этот университет в 2015 году с дипломами по экономике и кибернетике, и в апреле того же года прибыл в США по временной туристической визе «B-2», которая не дает права на работу в США. Тем не менее, он работал в нескольких технологических компаниях по профессиям, связанным с разработкой программного обеспечения, а с августа 2016 по октябрь 2017 года внештатно выполнял заказы компании Microsoft Corporation. В декабре 2017 он был принят на работу в Microsoft с окладом 116 тыс. долларов в год, но в июне 2018 года его уволили, когда обнаружили мошенничество. 16 июля 2019 года его арестовали.

В деле также указано, что ко времени ареста срок действия визы Квашука истек, и Службе досудебного надзора (Pretrial Services) он сообщил, что 18 мая 2018 года подал заявление на убежище. В меморандуме прокуратуры от 19 июля 2019 года, то есть через три дня после ареста, объясняется, почему Квашука нельзя освобождать под любой залог на любых условиях. Его вероятному побегу из США, пояснялось там, не смогут помешать ни электронный «сторож» на щиколотке, который легко срезать, ни обязательство сдать паспорт, так как многие беглецы переходят границу США без документов, а новый украинский паспорт Квашук может получить в консульстве своей страны, заявив, что его паспорт утерян или украден.

«Он гражданин Украины без статуса постоянного проживания в Соединенных Штатах, – написано в меморандуме. – Украина не разрешает экстрадицию своих граждан, что указано в Конституции. У Квашука, которому грозит длительное лишение свободы, есть все основания стремиться на родину, где живет его семья, где он провел большую часть жизни и где он будет вне досягаемости правоохранительных органов США. Более того, у Квашука есть средства для побега.

Общая нажива от мошенничества не уточняется, но может достигать 10 млн долларов, хотя правоохранительные органы установили только 2,8 млн. Квашук умело пользуется криптовалютой, чтобы прятать следы денег от своих преступлений. Он мог спрятать где-то миллионы долларов, а в его доме агенты нашли запись с планами истратить 10 млн долларов, а также данные о банковских счетах и «кошельках» криптовалюты, где могут лежать другие поступления».

Далее в меморандуме пояснялось, что в доме Володимира Квашука нашли запись на украинском языке с заголовком, который знающий этот язык агент перевел: «Как я собираюсь распорядиться моими 10 млн долларов». Там же было отмечено, что часть денег достанется отцу Володимира, который зарабатывает 30 тыс. гривен в год, то есть 1156 долларов в месяц.

Володимир Квашук жил в городке Рентон в 11 милях от центра Сиэтла, где в июне 2018 года купил дом на берегу озера Вашингтон за 1 млн 675 тыс. долларов. В марте того же года он заплатил 162 тыс. долларов за электромобиль Tesla. В мае 2018 года, когда его заподозрили в мошенничестве, Володимир сказал следователю службы собственной безопасности компании Эндрю Куксону, что арендует этот дом, хотя соглашение о покупке было подписано в апреле.

Обо всем этом во всех подробностях на 27 страницах предварительного обвинения доложил судье-магистрату Поле Маккандлис следователь Секретной службы (USSS) Майкл Спайес 16 июля 2019 года, получая ордер на арест Квашука. О себе Спайес сообщил, что работает в Secret Service c 2002 года, и начинал службу охранником Белого дома в Вашингтоне, а до этого работал инспектором нашей таможни в Торонто.

По сути дела он сообщил, что в Microsoft Квашук тестировал сетевой магазин компании, проверяя в числе прочего алгоритмы оплаты заказов. Он и другие участники проекта имели право проводить реальные транзакции по несуществующим кредитным картам, а чтобы предотвратить возможное мошенничество, Microsoft заблокировала доставку товаров, заказанных по этим картам.

В рамках этого проекта Квашук покупал не товары, а подарочные карты, которые с прибылью для себя перепродавал в Интернете и за 7 месяцев обманул своего работодателя больше чем на 10 млн долларов. Чтобы замести следы, Квашук использовал аккаунты своих коллег, которые работали над тем же проектом.

Часть тестовых трансакций он проводил в криптовалюте Bitcoin, чего в Microsoft не ожидали и никаких мер предосторожности не приняли. На день ареста у Володимира Квашука имелось 2,8 млн долларов в биткоинах, которые он указал в налоговой декларации как подарок от родственников. Обнаружив эту аферу, Microsoft провела служебное расследование, к которому затем подключились федеральная Секретная служба и Налоговое управление.

За 5 дней судебных слушаний перед присяжными выступили 18 свидетелей, включая самого подсудимого, который заявил, что не обманывал и не собирался обманывать Microsoft, а честно работал на благо этой компании. Обвинитель Майкл Дион назвал его доводы «домом лжи» (house of lies), одолжив это название у трагикомического телесериала, премьера которого состоялась 8 января 2012 года на телеканале Showtime, а речь в пяти сезонах сериала шла о жизни и работе консалтинговых менеджеров. Кроме Володимира Квашука из «наших» среди свидетелей в суде был только Андрей Медведев, тоже инженер-программист Microsoft.

«Красть у своего работодателя достаточно плохо, но красть, чтобы казалось, будто это делали коллеги, делает нанесенный вред больше, чем доллары и центы, – прокомментировал приговор Квашуку федеральный прокурор Западного округа штата Вашингтон Брайан Моран, – Для расследования этого дела потребовались высокие технологические навыки, и я рад, что наши партнеры-правоохранители и прокуратура проявили необходимые навыки, чтобы привлекать таких преступников к ответу».

Начальник следственного отдела федеральной Налоговой службы IRS в Сиэтле Райан Корнер развил эту мысль, заявив в том же пресс-релизе, что «суд над Володимиром Квашуком означает большую победу следователей IRS и команды федеральных борцов с киберпреступностью. Кражи у Microsoft и последующая подача ложных налоговых документов стали первым в нашей стране случаем участия криптовалюты в налоговых операциях. Проще говоря, сегодняшний приговор доказывает, что нельзя воровать деньги через Интернет и думать, будто криптовалюта покроет это преступное поведение».

Со дня ареста, то есть уже год и четыре месяца, Володимир Квашук, з/к № 49605-086, сидит в федеральной тюрьме Си-Так (Seattle-Tacoma) в 12 милях от Сиэтла, откуда, с учетом всех поблажек, может выйти на свободу 16 марта 2027 года, после чего его могут депортировать.

В этой тюрьме общего режима содержатся 615 заключенных обоих полов, а «русский след» в ней оставил 36-летний московский хакер Роман Валерьевич Селезнев, которого 5 июля 2014 года арестовали в аэропорту города Мале на Мальдивских островах, куда он прилетел на отдых с подругой и их ребенком.

Оттуда Селезнева переправили частным самолетом на американский остров Гуам, где его доставили в суд, а оттуда в Сиэттл, где поместили в Си-Так. По режиму эта тюрьма считается не строгой, но сначала Романа поместили в «помещение особого содержания» (Special Housing Unit или SHU), а проще говоря, в одиночку, разрешив ему свидания с адвокатом по интеркому через узкую прозрачную перегородку с прорезью для передачи документов.

В августе 2015 года адвокатов Селезнева подозревали в попытке дать ему возможность поговорить по мобильным телефонам, что категорически запрещено. В России арест Селезнева, сына депутата Думы от партии ЛДПР, расценили как похищение, а суд назвали незаконным. О реакции украинских властей на приговор Володимру Квашуку ничего не известно.

«Это сколько же подарочных карт надо было купить-продать, чтобы 10 мегабаксов одной только прибыли себе в карман положить? – написал посетитель сайта www.cnews.ru, назвавшийся «Бонч-Бруевичем». – При таком потоке надо не работу работать, а только сидеть и карты продавать, пусть даже при помощи средств автоматизации. И ладно бы только техническую сторону бизнеса надо было организовать – нужно же где-то ещё найти столько клиентов: пусть даже $10M это не прибыль, а только выручка – тогда при цене карты $10 надо продать 100 тысяч карт, при цене $100 – 10 тысяч карт, и всё это менее чем за 2 года, точнее, 7 месяцев. Такие объёмы большинству реальных продавцов-одиночек даже в самых смелых снах не снились, наверное».

Автор: Александр Грант; rusrek.com