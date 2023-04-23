Как “кокаиновые подлодки” везут наркотики из Латинской Америки в Европу

Корреспондент Би-би-си Ник Бик рассказывает, как три человека пересекли на самодельной субмарине Атлантический океан, доставив три тонны кокаина на 150 млн долларов из тропических лесов Амазонки в Испанию.

Я забираюсь в “наркоподлодку” – первую, насколько известно, которой удалось доставить груз кокаина из Южной Америки в Европу. Испанская полиция позволила корреспонденту Би-би-си забраться в “наркоподлодку” Испанская полиция позволила корреспонденту Би-би-си забраться в “наркоподлодку”

20-метровая субмарина сделана из стекловолокна, и, что самое любопытное, это самоделка. Открываю хлипкий люк и спускаюсь внутрь – туда, где три члена экипажа провели 27 долгих дней и ночей, пересекая на минимальной глубине неспокойный Атлантический океан.

Внутри тесно до клаустрофобии и донельзя примитивно. Сквозь крошечные трещины в обшивке внутрь пытается проникнуть солнечный свет, имеется штурвал и пара приборных циферблатов, а в замке зажигания так и торчит заржавевший ключ. Криминальные технологии: «капитан Немо» и кокаиновые подлодки

Сразу становится понятно, почему один из потенциальных шкиперов, только взглянув на эту лодку, пришел к заключению, что это плавучий гроб.

Три человека с грузом кокаина на 150 млн долларов пересекли на этой подлодке Атлантику

В подлодке, должно быть, было нестерпимо шумно и жарко, когда расположенный в корме двигатель жег 20 тыс. литров топлива, необходимых, чтобы добраться до места назначения.

И тем не менее команда из двух двоюродных братьев-эквадорцев и одного бывшего испанского боксера отважно отправилась в длительный вояж. Они вышли из бразильского тропического леса и какое-то время шли по Амазонке.

Экипаж питался энергетическими батончиками и консервированными сардинами, а нужду справлял в пластиковые пакеты.

Собственно, больше у них ничего с собой и не было. Кроме трех тонн кокаина на 150 млн долларов. Впрочем, эта тайная миссия, состоявшаяся в конце 2019 года, к обогащению экипажа не привела. Во-первых, за ними с самого начала следили правоохранительные органы, в том числе британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Нарко-субмарины из Колумбии

А во-вторых, у подводной лодки все же возникли технические проблемы – у берегов испанской Галисии экипажу пришлось выброситься на мель, где их и повязали.

Сейчас самодельная подводная лодка стоит на стоянке полицейской академии в Испании

А субмарина стала почетным трофеем в битве с наркотрафиком и теперь красуется на парковке полицейской академии в испанском городе Авила.

Увы, назвать ее ветшающей реликвией давно отгремевших баталий не поворачивается язык, поскольку феномен подводной контрабанды наркотиков лишь набирает обороты.

Не далее как в прошлом месяце у берегов все той же Галисии обнаружилась другая субмарина.

“Наркоторговцы вот уже более 20 лет используют подводные лодки, на которых добираются до Африки и Европы, но нам пока удалось захватить лишь эти две, – объясняет главный комиссар бригады по борьбе с наркотиками Национальной полиции Испании Антонио Мартинес Дуарте. – На самом деле их очень трудно засечь”.

Есть основания полагать, что сотни самодельных подводных лодок отправляются из Латинской Америки в Европу, которая остается вторым по величине после США рынком сбыта кокаина, и рынок этот стремительно растет после затишья, наступившего в связи с пандемией.

Говорят даже, что где-то в середине Атлантики, в районе Канарских и Азорских островов, возникло целое кладбище кокаиновых подлодок, умышленно затопленных после того, как их груз был успешно доставлен к месту назначения.

Каждая такая операция – это триумф команды механиков, которые незаметно трудятся в глубине южноамериканских джунглей, как правило, где-то в Гайане или Суринаме.

Впрочем, сегодня большую победу в войне с наркоторговцами празднует как раз испанская полиция в своей штаб-квартире в Мадриде. Прилетит наркодилер в голубом вертолёте

“Это была очень важная операция, – говорит главный комиссар Дуарте. – Мы в Европе впервые нашли аж полторы тонны кокаиновой пасты [сырого экстракта листа коки]”.

По словам полиции, они накрыли крупнейшую в Европе лабораторию по переработке кокаиновой пасты в чистый кокаин, причем важен не только объем обнаруженного наркотика.

“Это операция подтверждает связи между колумбийскими и мексиканскими бандами, которые начали сотрудничать с бандами испанскими”, – подчеркивает главный комиссар Дуарте.

Полицейские, явно довольные своей работой, специально привезли содержимое обнаруженной лаборатории на пресс-конференцию, чтобы продемонстрировать местным журналистам весь процесс приготовления наркотиков.

Весь зал провонял запахом сырой кокаиновой пасты, резким как уксус.

Упаковки с кокаином украшены логотипом супермена

В другом конце зала на столе ровными рядами лежит готовый продукт: десятки коричневых свертков размером с кирпич, украшенных эмблемой с изображением супермена – этим наркоторговцам явно было присуще чувство неуязвимости.

Как сказал мне один из полицейских, импортеры платят 30-35 тыс. долларов за каждый такой сверток.

Продавая потом наркотик на улице, они получают вдвое больше.

Лаборатория, которую накрыли в городе Понтеведра в той же Галисии, могла, по данным полиции, производить в день до 200 кг наркотика чистотой в 95%.

Вместе с наркоподлодками эта лаборатория стала свидетельством того, как быстро расширяется в мире оборот наркотиков.

Про данным Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (ЮНОДК ), в период с 2020 по 2021 год производство наркотиков выросло сразу на треть – это рекордный и самый большой с 2016 года прирост.

Бельгийский портовый город Антверпен стал одним из тех мест в Европе, где сильнее всего заметен рост предложения наркотиков.

В 2022 году там были конфискованы рекордные 110 тонн кокаина. Наркотика оказалось так много, что его пришлось сжигать в печах в несколько приемов.

При этом, по некоторым подсчетам, властям удается перехватить лишь 10% всего кокаина, прибывающего в порт, а остальной груз переправляется в Нидерланды, откуда уже расходится по всей остальной Европе, включая и Великобританию. Наркос вечный. Мир накрыла новая волна кокаина из Колумбии

Как признался мне глава таможенной службы антверпенского порта, с такой волной наркотиков они никогда не выиграют эту битву с наркотрафиком.

Между тем битва эта уже перетекла на улицы самого города. В январе этого года в перестрелке между бандами наркоторговцев погибла 11-летняя девочка.

Дело дошло до того, что министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн весь последний год вынужден скрываться на тайных квартирах после того, как полиция раскрыла заговор нидерландских преступников, замышлявших похитить его, а поблизости от дома министра была обнаружена машина с огнестрельным оружием.

По словам следователя бельгийской прокуратуры Мишеля Клеза, кокаиновая преступность вышла из-под контроля, поскольку материальные ресурсы и влияние этих банд намного превосходят возможности тех, кто стремится призвать их к ответу.

“Те, кто занимается наркотрафиком, делают на этом сумасшедшие деньги”, – рассказал он мне при встрече в гигантском Дворце правосудия в бельгийской столице.

“Благодаря отмыванию денег и коррупции их возможности безграничны, когда дело доходит до взяток докерам, полицейским и другим людям. Так как же вы хотите, чтобы мы контролировали эти преступные организации? Это конченное дело”, – говорит он.

Но бельгийский кокаиновый кризис – это кокаиновый кризис всей Европы, и, как предупреждает ООН, ранее соперничавшие международные банды сегодня сотрудничают как никогда тесно.

И после успеха в Европе они наверняка двинутся в Азию и Африку в поисках неисчерпаемых источников прибыли. Оригинал его репортажа на английском языке можно прочитать здесь.

Автор: Ник Бик, корреспондент Би-би-си в странах Европы

Источник: Би-би-си