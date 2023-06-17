Кількість справ про шахрайство, що доходять до суду, зменшилася, а шахраїв побільшало

Люди, які знаходяться під тиском військових дій, стають особливо вразливими перед маніпуляціями та обманом. В Україні за перші чотири місяці 2023 року зареєстровано більше кримінальних проваджень за статтею 190 ККУ про шахрайство, ніж за весь 2021 рік .

Разом з цим, кількість справ про шахрайство, що доходять до суду, зменшилася. Цього року тільки кожне дев’яте провадження доведено до судового розгляду. Звичайно, це стимулює шахраїв, зазначає видання “ОстроВ“.

У найпоширеніших шахрайських схемах використовуються:

– злам акаунтів у соцмережах,

– фейкові повідомлення про соціальні виплати,

– створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

За перші чотири місяці 2023 року зареєстровано 26734 кримінальні провадження за ст.190 ККУ про шахрайство. Це вже на 2887 справ більше, ніж за весь 2021 рік. Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Генеральної прокуратури України.

Зазначимо, що за січень-квітень 2023 року за статтею про шахрайство зареєстровано вдвічі більше кримінальних проваджень, ніж за відповідний період 2021 року .

У середньому на місяць у 2023 році відкривається 6683 виробництв. Для порівняння, – у 2021 році фіксувалося 3059 фактів шахрайства на місяць.

“ОстроВ” з’ясовував, як шахраї дурять українців під час війни, спекулюючи навіть темою евакуації з тимчасово окупованих територій.

Фейковий збір грошей псевдоволонтерами

“Поліція Києва викрила групу псевдоволонтерів, які організували мережу кол-центрів та під приводом збору грошей для допомоги хворим дітям, присвоювали благодійні внески українців. Учасники злочинної групи зареєстрували благодійні організації та створили інтернет-сайти з інформацією про збір грошей на лікування дітей. Диспетчери дзвонили телефоном громадянам і закликали внести благодійні внески. Усі кошти шахраї витрачали на власні потреби”, – таке повідомлення від Нацполіції з’явилося вже в розпал повномасштабної війни.

Під час війни процвітає створення фейкових благодійних організацій, які обіцяють допомогу постраждалим, але насправді лише вимагають гроші чи використовують зібрані кошти на цілі шахраїв. Такі схеми не тільки обманюють довірливих людей, а й ускладнюють надання реальної допомоги нужденним.

Якщо до повномасштабного вторгнення були популярні збори на лікування тяжкохворих дітей, то згодом шахраї пристосувалися і почали збирати гроші на потреби армії, лікування поранених бійців та допомогу сім’ям загиблих військових на фронті.

“Є випадки, коли шахраї знаходять фото постраждалих людей в інтернеті та збирають гроші на допомогу “постраждалим”. Створюють фішингові (шахрайські) сайти, схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де нібито можна переказати кошти на підтримку Збройних сил України”, – зазначають у Нацбанку України.

Наприклад, наприкінці жовтня 2022 року у Вінницькій області було викрито групу аферистів, які під прикриттям благодійного фонду збирали гроші на потреби ЗСУ, лікування військовослужбовців та тяжкохворих дітей.

“Фігуранти, у віці 30 та 62 роки, молодший з яких раніше судимий за аналогічний злочин, у соціальній мережі розмістили оголошення від імені однієї з благодійних організацій. Зловмисники зверталися з проханням до небайдужих громадян допомогти у зборі коштів на лікування українських захисників та тяжкохворих дітей, а також на потреби ЗСУ. У своєму повідомленні вони вказували номери банківських рахунків, на які всі бажаючі могли перерахувати гроші.

У лютому 2023 року на Львівщині затримали шахрая, який виманював у людей гроші нібито на лікування пораненого бійця ЗСУ.

Як встановили правоохоронці, 29-річний мешканець Львівщини займався шахрайством, перебуваючи в одній із львівських установ виконання покарань, де відбував термін за крадіжки.

Зловмисник отримав доступ до інтернету та створив під вигаданим ім’ям профіль в одній із соціальних мереж. Там він розмістив фейкове оголошення про збирання коштів нібито для лікування пораненого бійця ЗСУ. Він переконував людей переказувати кошти у сумі від 500 до 1000 гривень на вказаний ним рахунок. Отримані гроші шахрай присвоював. Загалом правоохоронці задокументували чотири такі епізоди.

Ще один показовий випадок стався у Кропивницькому у квітні минулого року. Активісти викрили псевдоволонтера Дмитра Попова, який збирав гроші нібито на машину швидкої допомоги для “Азова”. Але насправді привласнював їх собі.

“Збирав кошти на власну картку та свої потреби! Будьте уважні, кому перераховуєте кошти!”, – написав тоді голова місцевого осередку Нацкорпусу Дмитро Потоцький.

Кричущий випадок стався у січні 2023 року, коли в Червонограді шахраї від імені міського голови розсилали “офіційні листи” з проханням перерахувати гроші на зазначений банківський рахунок. І все це було “красиво” прикрашене фразою “Наш святий зобов’язок перед захисниками – підтримати їх на всіх можливих напрямках захисної діяльності” . Подібні ситуації було зафіксовано і в інших районах Львівщини.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, у Національному банку України закликають перевіряти правильність назви сайтів, куди переходите та де вводите свої персональні дані.

“Якщо ви отримали посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, SMS або на e-mail або побачили відповідне посилання в публікації в соціальних мережах не від офіційного джерела, не переходьте за посиланням. Краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс “, – зазначають у НБУ.

Допомагаючи армії та українцям, які постраждали від російської агресії, краще використовувати надійні джерела, а також зайвий раз перевірити організацію чи людину, якій ви збираєтеся перераховувати гроші. Наприклад, пошукати ім’я та прізвище волонтера в інтернеті.

Соціальні виплати

Останнім часом почастішали випадки шахрайств, пов’язаних із можливістю отримання матеріальної допомоги. Один з найпопулярніших способів – виманювання даних платіжних карток, з яких потім легко зняти наявні кошти. У соціальних мережах та месенджерах можна знайти десятки оголошень, які пропонують українцям оформити матеріальну допомогу від ООН, Червоного хреста чи уряду, достатньо лише перейти за посиланням…

У січні 2023 року до Херсонського районного управління поліції звернулася 35-річна жінка, яка повідомила, що в одній із соціальних мереж побачила оголошення про можливість отримання допомоги. Вона перейшла за посиланням та надала дані своєї банківської картки. Згодом із карти жінки було знято 9800 гривень.

Схожа ситуація сталася трохи раніше із 56-річною херсонкою. Жінка побачила оголошення про надання матеріальної допомоги у групі одного месенджера. Вона перейшла за вказаним посиланням, ввела дані своєї картки, а через деякий час виявила, що з її банківської картки було знято кошти в сумі 5611 гривень.

Ще нещодавно Кіберполіція попереджала про схему “Виплати всім жителям України”. Шахраї робили SMS-розсилки, в яких розповідали про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. У SMS давалося посилання на сайт, де, нібито, можна оформити заявку на отримання допомоги. Коли людина переходила за посиланням, шахрайський ресурс пропонував запровадити персональні дані та дані про платіжну картку для зарахування коштів. Після цього, як не складно здогадатися, гроші з банківського рахунку зникали.

У Нацполіції закликають громадян бути пильними та радять:

отримувати інформацію, особливо щодо фінансових виплат, лише з офіційних джерел – сайтів міністерств, відомств тощо;

уважно перевіряти адресу офіційного сайту, адже один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс;

не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах;

якщо ж фінансова інформація розголошена, слід негайно звернутися до банку та заблокувати картку (номер “гарячої лінії” – зі зворотного боку картки);

у разі підозри шахрайських дій невідкладно повідомляти поліцію.

Оренда житла

Цей вид шахрайства був поширений і до повномасштабного вторгнення РФ, але в перші місяці війни він просто “розквіт”.

Шахраї публікували фейкові оголошення про готовність здати в оренду переселенцям квартири у безпечних регіонах та просили внести передоплату на банківську картку. Після отримання коштів вони переставали виходити на зв’язок і відключали номер.

Андрій М. згадує, як на початку березня він виїхав із Києва до Львова та зайнявся пошуком квартири.

“З одного боку, була проблема із завищеними цінами та небажанням селити мене з маріупольською пропискою, з іншого – кожне друге оголошення, з яким я стикався, це були шахраї. Все було просто і зрозуміло: красиві оголошення з привабливою ціною та умовами, пишеш чи дзвониш, тобі все грамотно розповідають, розпитують і в результаті кажуть, що ви підходите і завтра можна заселятися, але, щоб нікого більше не шукати, потрібно перевести передоплату. В який момент я вже пропанував особисто підвезти гроші протягом півгодини, але люди ні в яку не погоджувалися. Я зіткнувся з десятками подібних оголошень, вони були скрізь”, – розповів він “ОстроВу”.

Якщо у вас є підозри, що ви потрапили на шахраїв, то в Нацбанку України рекомендують перевірити таких “постачальників послуг” декількома способами:

1) якщо у місті, де ви плануєте винайняти житло, у вас є знайомі, попросіть їх особисто перевірити житло за адресою та, по можливості, познайомитися з орендодавцями;

2) спробуйте “забронювати” квартиру з обіцянкою переказати кошти найближчим часом, а потім зателефонувати з цим же проханням із різних номерів. Якщо вам навіть не згадають у розмові, що вони вже мають “броню”, велика ймовірність, що це шахраї.

Щоб не стати жертвою шахраїв, популярний сервіс з пошуку житла OLX радить ніколи не перераховувати гроші на банківські картки та на мобільні номери до перегляду житла та знайомства з його орендодавцем або до підписання договору оренди.

Там також рекомендують звертати увагу на надто низьку ціну для цього об’єкту та надто привабливі фото.

“Якщо ціна квартири чи будинку значно менша, ніж ціни інших аналогічних пропозицій у цьому районі, ймовірно, оголошення розміщено шахраєм або інформаційним агентством і цього об’єкта не існує”, – зазначають в OLX.

Щодо фотографій в оголошеннях, то шахраї часто їх беруть в інтернеті. Перевірити це можна за допомогою пошуку в Google або інших пошукових системах – натисніть правою кнопкою миші на фото і виберіть “Знайти картинку (Google)”. Наприклад, якщо квартира знаходиться у Києві, а її фото можна знайти на інших ресурсах в інших містах – це ознака шахрайства.

Шахраї та окупація

Під час повномасштабної війни активізувалися шахраї, які пропонують послуги з вивезення людей з окупованих територій або звільнення рідних та близьких із полону.

У Києві було викрито 37-річного уродженця Донецької області, який під приводом допомоги у звільненні з полону військовослужбовця ЗСУ заволодів грошима його рідних. Згідно з матеріалами слідства, у липні 2022 року зловмисник, відбуваючи покарання в Одеській виправній колонії, побачив у соціальній мережі оголошення про розшук військовослужбовця Збройних Сил України. За інформацію про місцезнаходження зниклого бійця пропонувалася винагорода.

“Зателефонувавши за номером, зазначеним в оголошенні, підозрюваний повідомив дружині зниклого військовослужбовця, що її чоловік нібито перебуває в полоні. Продовжуючи злочинні дії, шахрай пообіцяв жінці за 10 000 грн врятувати військовослужбовця з полону і вивезти його на підконтрольну Україні територію” , – повідомляє Нацполіція.

Довірившись шахраю, жінка перерахувала на його банківську картку аванс. Отримавши передоплату, зловмисник перестав виходити зв’язок.

Чимало історій можна знайти про організацію евакуаційних рейсів із тимчасово окупованих територій.

“Під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передоплату на карту, проте взяті на себе зобов’язання не виконують і просто зникають”, – зазначає Нацбанк України.

Наприкінці квітня минулого року в Київській області правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві чоловіку, який розміщував в інтернеті фіктивні оголошення про евакуаційне перевезення.

“18-річний молодик розмістив у Телеграм-каналі оголошення про надання послуг з евакуаційного вивезення громадян у безпечніші місця. Оголошення було розміщено під вигаданим жіночим ім’ям. На нього відгукнувся чоловік, який хотів евакуювати з Києва хвору бабусю. Однак після здійснення ним передоплати особа, яка обіцяла здійснити перевезення, зникла, не виконавши домовленостей”, – повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Прокурори спільно зі слідчими поліції та співробітниками кіберполіції викрили шахрая.

Процвітають шахрайські схеми і на тимчасово окупованих територіях. Схема проста – вони обіцяють вас вивезти на підконтрольну територію, просять передоплату та зникають. Нині таких оголошень поменшало, оскільки виїзд з окупованих територій максимально ускладнений.

“Спочатку була стандартна історія з передоплатою. Я знайшла гарне оголошення “Евакуація з Маріуполя”. Там мені розповіли, що це мало не благодійний фонд, який займається вивозом людей в Україну, що їм не потрібні гроші, а лише благодійний внесок на бензин. Дуже красива історія, в яку я повірила. Мені навіть зателефонували на Вайбер і дуже чемно все розповіли. Просили відправити хоча б 100 гривень, щоб вони точно зарезервували за мною місце. Але краще вислати 500 грн, щоб напевно. Не знаю, що на мене найшло, але я повірила та відправила. Після цього вони зникли”, – розповіла “ОстроВу” у липні минулого року Світлана, яка двічі не могла виїхати з Бердянська, бо потрапляла на шахраїв.

За її словами, якийсь час більшість охочих виїхати потрапляли на шахраїв, які потребують передоплати. Коли “схему” було розкрито, з’явилися нові види “кидал”.

Вони не вимагали передоплати, про що повторювали кілька разів. Але в день “відправлення” аферисти збирали людей в одному місці, брали з них гроші, казали, що автобус зараз приїде і одразу зникали.

Головна порада для тих, хто має намір виїжджати, це шукати перевірених перевізників (бажано з відгуками), які не вимагають передоплати, і не вестися на привабливі “акції” та “спецпропозиції”, тому що в результаті ви можете заплатити в рази більше.

У Нацбанку радять у разі перевезень приватними незнайомими особами наполягати на оплаті готівкою лише у момент відправлення та не перераховувати кошти авансом.