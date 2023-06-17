Кількість справ про шахрайство, що доходять до суду, зменшилася, а шахраїв побільшало

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Кількість справ про шахрайство, що доходять до суду, зменшилася, а шахраїв побільшало

Люди, які знаходяться під тиском військових дій, стають особливо вразливими перед маніпуляціями та обманом. В Україні за перші чотири місяці 2023 року зареєстровано більше кримінальних проваджень за статтею 190 ККУ про шахрайство, ніж за весь 2021 рік .

Автор:  Владислав Булатчик

Джерело:  “ОстроВ

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