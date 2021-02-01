Кто они, украинские бездомные 21 века?

Время идет, а бездомные не исчезают. Их становится больше? Меньше? Как им сейчас помочь? А агентстве Укринформ заинтересовались «вышедшей из моды» темой.

С началом эпидемии коронавируса в Украине стало больше бездомных. Из-за закрытия малых предприятий, сокращения рабочих мест и числа пунктов приема вторичного сырья на улице оказались те, кто прежде имел нестабильную работу с низкой зарплатой. Еще год назад, по оценкам экспертов из волонтерской инициативы «Помоги бездомному», в Киеве насчитывалось более 20 тысяч бездомных. А уже в прошлом году, согласно исследованию, проведенному мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, в частности в столице, оценочно, было до 40 тысяч бездомных. А город может разместить только 150 человек в коммунальном приюте и прокормить 300 человек с улицы.

По официальным же данным Департамента социальной политики Киевской городской госадминистрации, в столице насчитывается около пяти тысяч бездомных. Впрочем, это только люди, которые зарегистрировались в Центре учета бездомных.

Олег Жаровский

Число бездомных растет не только в столице. Их проблемами львовский священник отец Олег Жаровский занимается уже почти полтора десятилетия. Вместе с проектом «Оселя», входящим в международное движение «Эммаус». Он отмечает, что «…в этом году Рождественский ужин 6 января, который мы проводим больше 10 лет, то обычно мы собирали около 200, а теперь пришло 500 человек». В Херсоне также заметный рост числа бездомных, об этом говорит директор обласного Центра реинтеграции бездомных «Надежда» Валентин Лапицкий.

Почему люди оказываются на улице сейчас?

Елена Давидюк, кандидат социологических наук, заведующая отделом проблем социальной безопасности Центра перспективных социальных исследований Министерства социальной политики Украины и Национальной академии наук Украины утверждает, что для этого есть объективные причины. «Рост масштабов бездомности в Украине за последние двадцать лет стал следствием системного социально-политического и экономического кризиса, образованием многочисленных слоев населения, находящихся в состоянии социально-экономического, общественно-правового и бытового бедствия».

Главные причины потери крыши над головой с годами не меняются. По мнению эксперта, это конфликты в семье, лишение свободы, развод, наркозависимость и алкоголизм. Также бездомными становятся из-за потери жилья при незаконных сделках с недвижимостью, сиротство, миграции, продажа квартиры (дома) после потери работы… Сейчас происходит и потеря жилья из-за задолженности по оплате коммунальных услуг — она уже превышает 50 миллиардов гривень по Украине (без учета электроэнергии).

Ольга Макар

Далеко не все из бездомных сами выбрали себе такую жизнь, и при этом даже журналисты нередко называют их “бомжами” – презрительным термином, который придумали в советской милиции, считает Ольга Макар, журналистка, координатор волонтерского украинского движения «Молодежь за мир».

У каждого из тех, кто оказался на улице — своя история, которую люди не всегда хотят озвучивать. Впрочем, те, кто их все-таки рассказывает не отходят от печальной традиции, сложившейся много лет назад.

Сергей из приюта херсонского центра реинтеграции «Надежда», рассказывает, что он лишился документов по инвалидности, которые ему в первую очередь нужно восстановить — потерял. Не смог решить эту проблему сам. И он очень рад, что ему взялись помогать.

«Я травмировалась, когда меня толкнул шеф, — рассказывает Ольга, — он был пьяный, а удар от падения оказался судьбоносным». После операции женщина не смогла работать и оплатить жилье. Некоторое время жила у подруги. Не ужилась с ней и оказалась на улице.

Андрей Павловский

Среди бездомных, по мнению эксперта по вопросам социальной политики Андрея Павловского, «есть и те, кому нравится жить на улице. Это стиль их жизни, но таких меньшинство». Всем остальным нужна поддержка, они стремятся иметь и жилье, и работу. Но остаются никому ненужными.

Действительно ли бездомными сейчас совершается гораздо больше преступлений?

Статистика о преступности бездомных в Украине не выделяется. Однако несовершенство системы реинтеграции бездомных граждан, социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, нерешенность вопроса о принудительном лечении лиц, больных алкоголизмом, безусловно, влияет на рост числа преступлений.

По мнению юриста Рыбалова (Институт прокуратуры и уголовной юстиции Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,. Харьков), «одним из главных условий, способствующих совершению преступлений, выступает бедность и низкий уровень жизни, от которых страдает значительная часть населения Украины, прежде всего, семьи с детьми, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, безработные, инвалиды, пенсионеры, бездомные граждане».

В Украине нет программ предоставления социального жилья бездомным. А в сферу ответственности полиции бездомные попадают только в случае совершения преступлений. И именно МВД чаще всего фигурирует во всех государственных документах и ​​программах в этой сфере. Бездомность, однако, социальная проблема, а не преступление или порок. Поэтому привлечение полиции не может помочь ее структурным причинам.

Социальные программы должны быть эффективны

В Министерстве социальной политики сообщают, что сейчас в Украине функционирует больше ста заведений для бездомных, в частности 91 центр учета, 15 центров реинтеграции, 22 дома ночного пребывания и 5 отделений социальных гостиниц.

Учреждения социальной защиты для бездомных рассчитаны на 1623 койко-места, где бездомные могут получить комплекс социальных услуг, в частности услугу убежища. Этого вопиюще мало.

В нескольких областях местные власти и общественные организации тесно сотрудничают, чтобы организовать приют для бездомных. Например, в Черкассах, Чернигове, Черновцах, Полтаве и Житомире учреждения социальной защиты управляются общественными организациями и финансируются местными органами власти. В некоторых областях общественные и религиозные организации и неформальные волонтерские группы оказывают бездомным людям помощь, включая убежище, без поддержки местной власти.

В Украине развернуты тысячи пунктов обогрева

В Украине, по состоянию на 17 января, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС было развернуто 4836 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением — 4802 стационарных пункта, а ДСНС — 34 мобильных пункта обогрева на базе палаток и транспортных средств.

Например, есть круглосуточный пункт обогрева возле Южного вокзала в Киеве. На вокзале выделили отдельное помещение, где можно согреться, выпить горячего чая и отдохнуть. Об этом сообщили в Департаменте социальной политики КГГА. Но почему же об этом не знал и не воспользовался его помощью гражданин Индии, который погиб из-за переохлаждения на Борщаговке? Этот дикий случай требует внимательного расследования, которым, кстати, занимается полиция,

Когда о волонтерах говорят «наши друзья»

В Киеве работают три госучреждения, которые предоставляют услуги бездомным: Дом социальной заботы, Центр учета бездомных граждан и Центр социальной адаптации под Киевом. В городе действуют несколько общественных и благотворительных организаций, которые тоже помогают бездомным. Крупнейшие из них — движение «Молодежь за мир», «Община святого Эгидия» и благотворительный магазин «Ласка».

К вечеру вторника в одной из квартир в киевском Пассаже собираются молодые люди, преимущественно студенты. Это — волонтеры движения «Молодежь за мир», чья миссия — помогать бездомным и обездоленным горожанам. Для этого они находят свободное время после работы или учебы. Есть всего несколько часов, чтобы приготовить несколько сотен бутербродов и заварить множество литров чая. В семь часов все разделятся на группы по пять-шесть человек и повезут узлы с едой и теплой одеждой по разным районам города. Там их ждут бездомные.

Валентин Лапицкий

Если волонтеры движения «Молодежь за мир» помогают бездомным уже несколько лет, то Центру реинтеграции бездомных «Надежда» в Херсоне исполнился всего год. Центр может принять до 30 человек, — рассказывает директор Валентин Лапицкий. — «Год, слава Богу, прошел, 80 человек прошли через Центр. Большинство получили паспорта, кого-то удалось устроить в дома престарелых. Есть люди, которые нашли работу, сняли жилье».

Как закон защищает бездомных граждан?

У нас действует Закон Украины «Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей», принятый еще в 2005 году, в который несколько раз вносились изменения. Последний раз — в конце прошлого года. Однако они касались только детей, но в мерах по улучшению социального положения бездомных изменений не произошло.

По мнению главного специалиста Департамента социального, трудового и гуманитарного законодательства Министерства юстиции Светланы Ананко, «Закон определяет общие принципы социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей, обеспечивает регулирование отношений в обществе, направленных на реализацию бездомными гражданами и беспризорными детьми прав и свобод, предусмотренных Конституцией Украины».

Законодательно закрепляется право на уважение их достоинства; здравоохранение; социальную защиту; правовую помощь; обращение в соответствии с законодательством с заявлениями и жалобами в органы государственной власти и органы местного самоуправления; получение информации о своих правах и обязанностях. Кроме того, эти граждане имеют право пользоваться другими правами и свободами, которые закреплены Конституцией и законами Украины.

То есть, закон гарантирует бездомным такие же права, как вполне благополучным гражданам. Осталось обеспечить условия для реализации их бездомными. И самое главное, следует решить больной вопрос с предоставлением бездомным социального жилья. Например, приходилось слышать предложения создать для этого специальный Фонд, законодательно обязав отчислять в него определенный процент с прибыли, если она составляет более 100 миллионов гривень в год. Насколько это реально — решать не нам. Мы можем лишь констатировать, что проблема перезрела.

Автор: Ярослав Шлапак, Киев; УКРИНФОРМ