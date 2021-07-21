​Парковочная мафия вернулась

Типичная ситуация, знакомая многим жителям столицы: на автомобиле вы заезжаете в центр города, находите место для парковки, и как только выходите из авто, к вам «подлетает» персонаж в желтом жилете (или без него), и требует заплатить ему за стоянку.

Никаких внятных документов на взимание платы за парковку у нелегала, конечно же нет, но есть арсенал угроз – если не оставить «на чай», есть риск, по возвращении к авто, обнаружить свежую царапину на капоте или спущенные колеса. А потому, во избежание лишних проблем, автомобилистам приходится платить вымогателям, тем самым, поддерживая копейкой преступный бизнес. Как не попасться в сети нелегалов и сохранить свое имущество — разбирался «Апостроф«.

Парковщики вне закона

Прежде всего, стоит отметить, что так называемые парковщики, которые берут наличные за услуги стоянки, в Украине вне закона.

Согласно постановлению Кабмина №1342 от 2009 года, оплатить парковку возможно только по безналу. Выбор способов на любой вкус: водитель может купить электронный талон, заплатить за услугу через мобильное приложение, а также рассчитаться с помощью паркомата или автоматического въездного терминала. Единственная ситуация, в которой может понадобиться кэш — это покупка бумажных талонов и абонементов на парковку. Но продают их не сомнительные парковщики на улице. В Киеве талоны и абонементы реализуют через сеть киосков «Союзпечать» или прямо в офисе КП «Киевтранспарксервис». То есть подойти к автомобилисту и потребовать «живые» деньги за парковку никто не в праве.

Люди в желтых жилетах могут присутствовать на парковке только в качестве вспомогательного персонала, который подскажет, например, где лучше стать, но опять же: брать «кэш» с водителей они не могут.

Эти правила распространяются на парковки, принадлежащие местным властям, и не относятся к коммерческим паркингам и стоянкам, например, на территории торговых центров. Но разобраться, где паркинг частный, а где городской — не так сложно: карты и списки муниципальных парковок всегда можно посмотреть на сайтах местных советов.

Только для клиентов

Впрочем, бывает и так, что городские парковки общего пользования становятся частными. Конечно, не совсем легально. Обычное дело для столицы, когда по факту место на муниципальной парковке свободно, но доступ к нему ограничен человеком в желтом жилете. Такие финты, обычно выкидывают рестораны, бары, ночные клубы. Парковщик уверяет, что места предназначены только для клиентов или сотрудников заведения, а простым водителям оставлять свои авто нельзя.

На самом деле, опция аренды или услуг бронирования и предоплаченной парковки действительно предусмотрена подзаконными актами. Например, в столице, «Киевтранспарксервис» даже периодически выставляет на аукционы парковочные площадки по всему Киеву. Но! Далеко не все рестораны, бары, клубы, которые перегораживают паркоместа фишками, заключают договора аренды.

Фото: УНИАН

«Договора если и подписываются, то это в лучшем случае, — уверяет «Апостроф» транспортный аналитик Александр Гречко. – Часто владельцы заведений просто покупают парковочные талоны или абонементы на места и самовольно ставят фишки».

А просто так дешевле, чем подписывать договор. Ведь при такой схеме можно купить абонементы на 3–4 места, а перегородить фишками всю площадку на 10–15 мест, что и делают недобросовестные бизнесмены. Но есть тут один нюанс: в парковочных талонах необходимо вписать номер авто, на которые талон был куплен. Без номера он не действителен. То есть бронировать одним талоном место для 30–40 авто клиентов в день – незаконно.

Впрочем, такая схема в столице скоро должна рухнуть. Все дело в том, что с 1 июля в Киеве существенно повысили тарифы за парковку. Если раньше стоимость самого дорого месячного абонемента на парковку стоила 630 гривен, то сейчас 5733 гривны.

«Одно дело — заплатить за месячный абонемент 630 гривен и купить три талона, поставив у себя паркофишки, и совсем другое — купить талон за 5733 гривны на одно место. А нужно 3–5 мест. Вряд ли рестораны будут выбрасывать такие деньги за паркоместа», — отмечает Гречко.

Но то обстоятельство, что бизнес не будет покупать абонементы на парковку, еще не означает, что он разблокирует захваченные паркоместа. Поэтому, по словам экспертов, алгоритм борьбы за свободное парковочное место должен быть следующим: потребовать предъявить договор о предоплате паркоместа, а если его нет, то парковочный талон с вписанным номером автомобиля. Если нет ни того, ни другого – можно занимать паркоместо и не платить никакого кэша.

Но вот проблема: такая смелость способна обернуться для владельца авто, например, спущенными колесами. И что тогда?

Как защититься

«Механизм защиты только один. Его озвучивали и городские власти, и полиция: если вы видите человека, который под видом парковщика вымогает с вас деньги, то просто звоните в полицию и сообщайте», — поясняет «Апострофу» автоюрист Владимир Караваев.

А это работает?

«Я как водитель каждый день вижу в центре Киева много таких нелегальных парковщиков. А если они есть, значит это не работает», — подчеркивает Караваев.

«Я сам вызывал полицию, но полиция абсолютно недееспособна перед нелегальными парковщиками, — добавляет Александр Гречко. – Парковщик всегда может сказать, что просто махал ручкой водителю, помогал припарковаться, а водитель хочет дает деньги, а хочет не дает».

Фото: УНИАН

По словам самих автомобилистов, существуют способы неформальной защиты своего имущества от произвола нелегалов. Нужно просто пообещать им «славу». Например, вымогателя можно сфотографировать и предупредить о наличии камер видеонаблюдения в центре города, которые фиксируют все манипуляции с авто. После озвученных контругроз нелегал вряд ли захочет связываться с «непослушным» водителем.

Но все это полумеры. По-настоящему проблема нелегальных парковщиков будет решена только тогда, когда водители сами прекратят спонсировать этот теневой бизнес. Как этого добиться?

«Тотальным контролем оплаты за парковку, — уверяет Гречко. – Нужно чтобы пять инспекторов целый день с 8 до 22 часов ходили по улицам города и проверяли всех, кто не заплатил за парковку. Ведь почти никто из водителей не платит. А зачем? Никто же не проверяет. Но если люди начнут получать штрафы, то ситуация изменится. Например, человек заехал на парковку и дал 20 гривен нелегальному парковщику. Но через час приходит инспектор, который не смотрит на всех этих нелегальных парковщиков, а просто выписывает штраф. И так каждый день. В таком случае водитель уже не захочет давать денег нелегальному парковщику. А какой в этом смысл, если это все равно не спасает от штрафа?»

Но в том то и дело, что инспекция по парковке, которая действует в столице, нехотя штрафует водителей за неоплаченную стоянку. За июнь на весь многомилионный Киев инспекция выписала всего 402 таких штрафа. В общем то это и неудивительно, ведь куда «прибыльнее» эвакуировать авто — а это 2–2,5 тысячи гривен «с носа» (7180 авто оказались на штрафплощадках в июне) — чем собирать урожай копеечных штрафов.

Есть надежда, что ситуация изменится: рост тарифов на парковку автоматически тянет за собой и рост штрафов за неоплату парковки. В центре Киева штрафы выросли с 200 до 700 гривен. Может быть, это заставит инспекцию работать, а киевлян честно оплачивать парковку, не попадаясь на удочку мошенников.

Автор: Артур Гор; АПОСТРОФ