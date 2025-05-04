Це була наркомафія. У Франції перед судом постали два десятки підозрюваних у нападах на в’язниці
У Франції до суддів для ухвалення рішень про арешт відправили підозрюваних в організації серії нападів на в’язниці та співробітників пенітенціарної системи. За даними слідства, атаки були скоординовані наркомафією у відповідь на посилення заходів щодо наркоторговців.
Національна антитерористична прокуратура (PNAT) і Національне управління по боротьбі з організованою злочинністю (Junalco) повідомили, що взяття під варту було запитано для 21 людини, включно з двома неповнолітніми. Семеро з цих людей уже перебували у в’язниці за попередні злочини, зазначає Нова газета.
Загалом із понеділка до середи під час масштабної операції по всій Франції було затримано 30 осіб, сімох із яких було звільнено, а ще двох виявилося непричетними до нападів, але їх сьогодні доправлять до слідчого в інших справах.
До арештів цих людей призвело розслідування, під час якого було задіяно “понад 300 слідчих по всій країні”, як сказав міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.
Серед підозрюваних – людина, яка створила перший Telegram-канал під назвою DDPF (“Захист прав французьких ув’язнених”) і написала текст із вимогами, опублікований на цьому каналі, в якому “критикували” важкі умови утримання у в’язницях.
Ця людина, як уточнює AFP, уже перебуває в ув’язненні, засуджена за кримінальні злочини, і незабаром її судитимуть “за дії, пов’язані з марсельським наркобандитизмом, близьким до DZ Mafia” (кримінального картелю, створеного близько 15 років тому в Марселі вихідцями з Алжиру, який найактивніше діє в південних районах Франції – Прим. “Нової”).
Було ідентифіковано й “трьох імовірних посередників” в організації насильницьких дій від імені DDPF, які теж сидять у в’язницях.
“Вони, очевидно, стали організаторами, призначаючи цілі, очевидно обрані серед співробітників і установ пенітенціарної системи, з якими вони були знайомі, і залучали зовнішніх виконавців, іноді надаючи їм кошти для дій і оплачуючи їх”, – ідеться в повідомленні, цитованому France-Presse.
Слідство “виявило схожий метод дій, який використовувався багаторазово:
починаючи з наказу до дії від організатора руху DDPF у Telegram-каналі, пропозиції щодо дій розповсюджували та передавали через соціальні мережі, а потім наймали виконавців, які вчиняли дії за значну оплату”, – повідомляють у комюніке: “Цей метод відповідає тому, який зазвичай використовують злочинні організації для виконання завдань у своїх інтересах”.
Судове розслідування, розпочате в п’ятницю Junalco за підозрою в “створенні злочинного співтовариства з метою підготовки злочинів і замахів на вбивство у складі організованої групи”, стосується близько 15 акцій, спрямованих проти в’язниць і тюремних працівників, починаючи з 13 квітня.
Того дня в Ажені вперше з’явився тег “DDPF” поруч із сімома спаленими автомобілями на парковці Національної школи пенітенціарної адміністрації (Enap).
Напис із назвою телеграм-каналу DDPF, причетного, за даними поліції, до організації нападів на в’язниці. Фото: соцмережі
За цим послідувала серія підпалів автомобілів співробітників пенітенціарних установ по всій Франції та обстрілів в’язниць, включно зі стріляниною і киданням коктейлів Молотова 21 квітня в житловому комплексі у Вільфонтені (Ізер), де проживають співробітники пенітенціарних установ, неподалік від в’язниці ліонського передмістя Сен-Кантен-Фаллав’є.
З 15 квітня, з огляду на “скоординований характер (дій)… у різних точках території”, розслідування взяла на себе Національна антитерористична прокуратура.
Однак з огляду на те, що за результатами розслідування “не виявлено, що ці координовані дії є частиною терористичної діяльності”, справу передали Національному управлінню з боротьби з організованою злочинністю.
“Жодної радикальної ідеології, жодного іноземного втручання, ретельно вивчених версій, також не було підтверджено… Натомість розслідування дало змогу твердо пов’язати ці дії з великою організованою злочинністю”, – заявили в слідчих органах.
Останніми місяцями МВС Франції разом із міністерством юстиції називали боротьбу з розповсюдженням наркотиків одним із пріоритетних напрямів роботи. У 2024 році, як повідомляло RFI, французька митниця, поліція і жандармерія вилучили на 130% більше кокаїну, ніж у 2023-му. Також зазначається, що порівняно з 2023 роком у 2024-му правоохоронці перехопили на 33% більше партій амфетамінів і метамфетамінів. У поліції заявляють, що збільшення показників свідчить як про зростання ефективності роботи правоохоронців, так і про зростання масштабів наркоторгівлі.
Що стосується атак на в’язниці та їхніх працівників, то загалом з 13 квітня було зафіксовано 65 інцидентів.
Найтривожнішою для влади стала атака в Тулоні, де вхідні двері в’язниці були зрешечені пострілами з автомата Калашникова.
“Ми нарахували у дверях тринадцять кульових отворів калібру 5,56 мм”, – заявив Емманюель Шомбо, національний секретар профспілки Ufap-Unsa Pénitentiaire.
На стоянці однієї з французьких колоній горять службові автомобілі. 13 квітня 2025 року. Фото: соцмережі
Згідно з даними “судових і пенітенціарних органів”, на які посилалася газета Le Parisien, лідери організованої злочинності страшенно стурбовані планами відкриття восени 2025 року на півночі країни двох “зон підвищеної безпеки” (насамперед для “діячів” наркоторгівлі) – у Ванден-ле-В’єй (департамент Па-де-Кале) і Конде-сюр-Сарт (Нормандія). Близько ста перших найнебезпечніших ув’язнених найближчим часом пройдуть оцінку для можливого переведення в ці нові зони.
За даними газети, деякі ув’язнені вже звернулися до адвокатів, щоб подати скарги проти свого переведення.
Серед великих кримінальних фігур, які висловлюють невдоволення, джерела називали Абделя Каріма Т., одного з ватажків наркоторгівлі. Подібні побоювання поділяють Махді З. з угруповання DZ Mafia і Карім Х., пов’язаний з кількома вбивствами в середовищі наркоторговців.
“Відповідь держави має бути нещадною: ті, хто нападає на в’язниці та їхніх співробітників, повинні самі опинитися в цих в’язницях”, – заявив 17 квітня міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо.
І зазначив, що однією з найбільш правдоподібних є версія про причетність наркомафії: “Моє глибоке переконання, і переконання низки співробітників міністерства внутрішніх справ, полягає в тому, що ми маємо справу з нарко-шпаною. Вони не оголосили нам війну, але це ми оголосили їм війну з (ухваленням) закону про наркотрафік. Ми зможемо вдарити по їхньому гаманцю”.
“Ніхто не буде безкарно стріляти по в’язниці з автомата Калашникова”, – пообіцяв, зі свого боку, і міністр юстиції Жеральд Дарманен.
Тоді ж висловився (через X) і президент Емманюель Макрон, який запевнив, що тих, хто “намагається залякати” співробітників в’язниць і “нападає на в’язниці з використанням неприйнятного насильства”, “знайдуть, судитимуть і покарають”.
У суботу 3 травня прокуратура Парижа повідомила, що всіх обвинувачених (21 особа віком від 15 до 37 років, серед яких дві жінки) було взято під варту після висунення обвинувачень.
Їх підозрюють у тому, що вони були “ініціаторами, посередниками, вербувальниками та виконавцями” акцій, спрямованих проти тюремних наглядачів з “екстремальним, безкомпромісним, навмисним насильством, яке зачіпає їх як у професійній діяльності, так і в особистому житті”, – заявила прокурор Парижа Лор Бекко, яку цитує AFP.
Вона уточнила, що 19 підозрюваних були поміщені під попереднє ув’язнення, а двоє підлітків – у центр утримання під вартою для неповнолітніх.
Автор: Юрій Сафронов, Париж
Джерело: Нова газета