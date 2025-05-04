Це була наркомафія. У Франції перед судом постали два десятки підозрюваних у нападах на в’язниці

У Франції до суддів для ухвалення рішень про арешт відправили підозрюваних в організації серії нападів на в’язниці та співробітників пенітенціарної системи. За даними слідства, атаки були скоординовані наркомафією у відповідь на посилення заходів щодо наркоторговців.

Національна антитерористична прокуратура (PNAT) і Національне управління по боротьбі з організованою злочинністю (Junalco) повідомили, що взяття під варту було запитано для 21 людини, включно з двома неповнолітніми. Семеро з цих людей уже перебували у в’язниці за попередні злочини, зазначає Нова газета.

Загалом із понеділка до середи під час масштабної операції по всій Франції було затримано 30 осіб, сімох із яких було звільнено, а ще двох виявилося непричетними до нападів, але їх сьогодні доправлять до слідчого в інших справах.

До арештів цих людей призвело розслідування, під час якого було задіяно “понад 300 слідчих по всій країні”, як сказав міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Серед підозрюваних – людина, яка створила перший Telegram-канал під назвою DDPF (“Захист прав французьких ув’язнених”) і написала текст із вимогами, опублікований на цьому каналі, в якому “критикували” важкі умови утримання у в’язницях.

Ця людина, як уточнює AFP, уже перебуває в ув’язненні, засуджена за кримінальні злочини, і незабаром її судитимуть “за дії, пов’язані з марсельським наркобандитизмом, близьким до DZ Mafia” (кримінального картелю, створеного близько 15 років тому в Марселі вихідцями з Алжиру, який найактивніше діє в південних районах Франції – Прим. “Нової”).

Було ідентифіковано й “трьох імовірних посередників” в організації насильницьких дій від імені DDPF, які теж сидять у в’язницях.

“Вони, очевидно, стали організаторами, призначаючи цілі, очевидно обрані серед співробітників і установ пенітенціарної системи, з якими вони були знайомі, і залучали зовнішніх виконавців, іноді надаючи їм кошти для дій і оплачуючи їх”, – ідеться в повідомленні, цитованому France-Presse.

Слідство “виявило схожий метод дій, який використовувався багаторазово:

починаючи з наказу до дії від організатора руху DDPF у Telegram-каналі, пропозиції щодо дій розповсюджували та передавали через соціальні мережі, а потім наймали виконавців, які вчиняли дії за значну оплату”, – повідомляють у комюніке: “Цей метод відповідає тому, який зазвичай використовують злочинні організації для виконання завдань у своїх інтересах”.

Судове розслідування, розпочате в п’ятницю Junalco за підозрою в “створенні злочинного співтовариства з метою підготовки злочинів і замахів на вбивство у складі організованої групи”, стосується близько 15 акцій, спрямованих проти в’язниць і тюремних працівників, починаючи з 13 квітня.

Того дня в Ажені вперше з’явився тег “DDPF” поруч із сімома спаленими автомобілями на парковці Національної школи пенітенціарної адміністрації (Enap).