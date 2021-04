Украинские «контрафакторы» в США

В федеральном суде Южного округа штата Техас в Хьюстоне приговорили граждан Украины Максима Ненадова и Володимира Николаенко, обвиненных в контрабандном ввозе в Соединенные Штаты контрафактных лекарств от рака и гепатита.

Оба были арестованы 18 апреля 2019 года, когда прилетели в Хьюстон из Киева, провели деловую встречу и возвращались в аэропорт, но до Киева не добрались и с тех пор содержатся в федеральной тюрьме Хьюстона без права освобождения под залог. 19 июля 2020 года оба признали себя виновными (Ненадов также признал себя виновным во ввозе в США препаратов с неверной маркировкой), и приговор был назначен на 4 ноября 2020 года.

Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, передвинув приговор на 25 марта 2021 года, когда судья Ли Розентал, которую в 1992 году назначил президент Буш-старший, приговорила 36-летнего Ненадова к 71 месяцу лишения свободы, а 34-летнего Николаенко к 33 месяцам. По отбытии наказания оба могут быть депортированы. В обвинении уточняется, что ни у того, ни у другого не было лицензий врачей, фармацевтов или оптовых торговцев медикаментами в Соединенных Штатах, как и вообще права продавать у нас лекарства.

«Подсудимые хотели заработать на болезнях других, продавая ложную надежду, включавшую поддельные лекарства без действующих ингредиентов и рискуя здоровьем уязвимых пациентов, – прокомментировал приговоры Николас Маквейд, временный помощник министра юстиции по уголовным делам. – Это дело недвусмысленно показывает, что мы привлечём к ответу всех, кто контрабандой поддельных медикаментов в Соединённые Штаты подвергает такому риску больных». Временный федеральный прокурор Южного округа Техаса Дженнифер Лоури добавила, что таких граждан ждут последствия, поскольку «беззащитные люди нуждаются в лекарствах от грозящих смертью болезней, а такие аферы подвергают больных опасности не получить необходимые для лечения лекарства».

В соответствующем пресс-релизе представитель федерального Управления по контролю за продуктами и медикаментами (FDA), а в данном случае Чарльз Гринстид, глава регионального следственного отдела FDA в Канзас-Сити, уточнил, что «мы продолжим расследовать и отдавать под суд тех, кто торгует нелегальными лекарствами, зная, что они могут угрожать пациентам».

Его коллега Марк Доусон из следственного отдела министерства внутренней безопасности в Хьюстоне заявил, что «мы с нашими федеральными коллегами и помощниками из частного сектора без устали работаем, чтобы не допустить появления на рынках Америки поддельной фармацевтической продукции», а «сегодняшние приговоры служат очередным примером наших усилий по гарантированию потребителям, что они получают жизненно важные фармацевтические препараты, необходимые для лечения их болезней».

В пресс-релизе отмечено, что существенную помощь расследованию оказала Генеральная прокуратура Украины. От раза к разу читая подобные документы, я исполняюсь все большей верой в торжество закона и уважением к его охранителям. Ну и, конечно, негодованием к нарушителям, будь они неладны.

«Пролетели бы вы 6 тысяч миль на встречу с незнакомцем, который буквально мог стать вашим новым сообщником в преступлении? – риторически поинтересовалось сетевое издание Partnership for Safe Medicines («Партнерство за безопасную медицину). – В апреле 2019 года двое украинцев сделали именно так.

Но мечты превратить их контрафактные лекарства в законную доставку медикаментов в США были разрушены трудами и усердием федеральных следователей». Все началось с того, что в 2015 году Максим Олександрович Ненадов открыл в Киеве медицинский центр-клинику, а точнее, потребительское общество «Здоровая нация» с уставным капиталом 0,00 гривны, где значился «уполномоченным лицом», а основным родом деятельности общества была указана торговля фармацевтическими товарами в Интернете.

Через год это был уже благотворительный фонд «Здоровая нация», который занимался «финансовой и медикаментозной поддержкой больных гепатитом украинцев», а Ненадов значился его директором. Как сообщил в ноябре 2017 года сайт med.obozrevatel.com, помощью фонда воспользовались больше трех тысяч человек, а «помимо борьбы с гепатитом, фонд оказывал активную помощь детским домам, домам престарелых и снабжает медикаментами первой необходимости солдат в зоне АТО».

Володимир Николаенко стал помощником Ненадова в мае 2018 года, и тогда же следователи министерства внутренней безопасности получили через осведомителя оперативную информацию, что «Здоровая нация» рекламирует в Интернете контрафактные медикаменты, бесплатно и безопасно предлагая их по приложению для смартфонов WhatsApp.

Речь шла о трех лекарствах – Keytruda, Abraxane и Epclusa, разрешенных нашим Федеральным управлением по контролю за продуктами и лекарствами (U.S. Food and Drug Administration или FDA) к распространению в США. Онкологические Keytruda и Abraxane производятся соответственно компаниями Merck & Co и Celgene Corporation в Нью-Джерси, а Epclusa от гепатита-С выпускает Gilead Sciences Inc. в Калифорнии.

По условиям рекламы, Ненадов и Николаенко получали от покупателей деньги переводами по WhatsApp., а затем отправляли ему якобы американские лекарства, которые федеральная прокуратура Южного округа Техаса назвала «флаконами и бутылками лжи». Информация об этом была получена от осведомителя из компании Merck, который также сообщил, что контрафактные лекарства Ненадов и Николаенко продают в Соединенных Штатах и других странах.

В принципе, федеральное преступление против Соединенных Штатов было налицо, так как пострадали три американские компании, но арестовать предполагаемых аферистов было не так просто.

Во-первых, следовало собрать конкретные доказательства, как именно Ненадов и Николаенко нарушают закон.

Во-вторых, между США и Украиной пока нет договора об экстрадиции, и даже если наша прокуратура соберет доказательства и передаст их в суд, а большое жюри согласится и судья выдаст ордера на арест, это еще не гарантия, что украинские власти выдадут обвиняемых.

В таких случаях остается либо арестовать таких граждан в третьей стране, либо заманить их в США, что и произошло с Ненадовым и Николаенко. В июне 2018 года работавший под прикрытием оперативник следственного отдела министерства внутренней безопасности по WhatsApp. сообщил им, что хочет купить партию Keytruda, и они с месяц вели переговоры, в итоге придя к соглашению о покупке контрафактных Keytruda, Abraxane и Epclusa. За это время следователи получили данные счета в украинском банке на имя «Максим Ненадов».

За оговоренную партию Keytruda ему перевели на оговоренный адрес в штате Техас 2 400 долларов и вскоре получили заказ, а в июле 2018 года по тому же адресу еще один заказ того же лекарства, в общей сложности заплатив украинцам 3 400 долларов. 30 июля 2018 года «Максим Ненадов» отправил в Техас две бандероли с флаконами Keytruda по 50 мг и две бандероли таблеток Abraxane по 5 мг. Все три бренда были отправлены на экспертизу в компании-изготовители, где подтвердили, что это контрафакты.

Следователям удалось получить e-mail адрес Ненадова и Николаенко и написать им, что сообщения по приложению WhatsApp пропадают. Эта уловка позволила прокуратуре 14 августа 2018 года получить в суде ордер на обыск провайдера (я уже свыкся с этим новорусским словом, обозначающим фирму, которая обеспечивает доступ к информационным сетевым службам электронной почты) и войти в архив «Здоровой нации».

Провайдером в данном случае была компания Google. В частности, федералы нашли переписку с расположенными в разных странах компаниями-изготовителями стеклянных медицинских флаконов и киевской типографией «Тера-Принт», где печатают этикетки. Была установлена электронная переписка с фирмой в Индии о покупке там машины, запечатывающей флаконы с медикаментами, а также стали известны обсуждения планов «Здоровой нации» о подделке другие лекарства.

В октябре 2018 года федеральные агенты получили первый результат лабораторного теста, доказавшего, что отправленные в Техас медикаменты Ненадова и Николаенко – подделка, то есть преступление. С этим доказательством следствие перешло к следующей, более активной фазе, и работающий под прикрытием оперативник уговорил первоначального осведомителя купить у «Здоровой нации» еще несколько контрафактов и предложить Ненадову и Николаенко свести их в Техасе с так называемым «бизнес-партнером» оперативника, который поможет им наладить оптовые продажи контрафактов в Соединенных Штатах.

Но для этого, естественно, украинцами нужно прилететь в Хьюстон. В декабре 2018 года осведомитель предложил им помощь в получении бизнес-визы, для чего Ненадову и Николаенко требовалось прислать ему только фотографии своих паспортов. Получив их, оперативник заполнил необходимые заявления и от их имени обратился в посольство США в Киеве.

Визы были получены, и 15 апреля 2019 года специальный агент Таможенно-иммиграционной службы Джон Валдес получил в Хьюстоне у судьи-магистрата Питера Брея ордера на арест Максима Ненадова и Володимира Николаенко. Валдес убедил судью 13 страницами предварительного обвинения, где были подробно перечислены эпизоды предполагаемой аферы.

Через два дня «контрафакторы» вылетели из Киева в Хьюстон, куда прибыли на следующий день, встретились с «бизнес-партнером» оперативника, которым был другой оперативник, быстро обсудили планы будущего сотрудничеств и были арестованы по пути в аэропорт. За 14 лет до них в Хьюстоне арестовали гражданина КНР Кевина Сю, который тоже по приглашению наших спецслужб прилетел туда из Пекина со списком 29 фирменных лекарства, которые предлагал подделывать и продавать в США.

Автор: АЛЕКСАНДР ГРАНТ; rusrek.com