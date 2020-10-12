Что нового в деле Гандзюк: черная вырубка, поджог леса, «Батара», СБУ и чеченцы

Новый этап в деле об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк: суд допросил четырех свидетелей обвинения. Они подтвердили показания, которые ранее давали следователям, но сообщили и новые детали.

Громадское рассказывает о новых деталях, которые озвучили свидетели под присягой. Черная вырубка, поджог леса и нечистоты Днепровский суд Киева 8 и 9 октября допросил Игоря Павловского, Владимира Васяновича, Сергея Брагу и Павла Пилипенко. Свидетели давали показания в присутствии обвиняемых. Совсем недавно близкие приятели и партнеры — теперь свидетельствовали друг против друга под присягой. Свидетелей заводили по очереди, им было запрещено общаться до завершения допросов. Один из главных мотивов нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, — схемы хищения и поджога леса в Херсонской области, о которых она писала. Предприниматель из Херсона Сергей Брага рассказал, что раньше он занимался вырубкой леса в области, имел соответствующую лицензию. Но в отрасль зашли Алексей Левин и его отец Алексей Москаленко. И предпринимателя вытеснили.

Обвиняемый Алексей Левин задает вопрос свидетелям по делу в Днепровском суде Киева, 8 октября 2020 года. Фото: Виктория Рощина/hromadske

По данным следствия, Алексей Левин — криминальный авторитет из Херсонской области, он работал помощником депутата областного совета Николая Ставицкого и был советником главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Однако сам Мангер отрицает, что общался с ним, «как и со всеми другими помощниками депутатов». Ранее Левин был приговорен к 12 годам — в частности за преступления, связанные с подготовкой к убийствам. Следствие уверено, что именно через него передавали деньги семьям других подозреваемых по делу Гандзюк, чтобы те молчали. 19 августа 2018 года Левин выехал из Украины. Его объявили в международный розыск, а впоследствии задержали в Болгарии. Дело Гандзюк: как ловили одного из организаторов Свидетель Брага сообщил, что лес поджигали и рубили люди главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Левина, в частности предприниматель Николай Урманов, о котором мы рассказывали ранее. Охраняли незаконную вырубку, по словам Браги, спортсмены под руководством Левина. По его информации, поджог Алешковского леса в мае 2018 года, о котором писала Екатерина Гандзюк, — это тоже дело рук Левина.

Свидетель по делу о нападении на Екатерину Гандзюк, предприниматель из Херсона Сергей Брага в Днепровском суде Киева после допроса, 9 октября 2020 года. Фото: Виктория Рощина/hromadske

Брага подтвердил, что знаком с Сергеем Торбиным и Игорем Павловским и присутствовал на встрече, где обсуждали инициативу Екатерины Гандзюк о создании «Муниципальной охраны» в городе. Свидетель рассказал, как после этого к ним зашел Алексей Левин и они заговорили о нападении на активистку. По словам Браги, Левин сказал присутствующим: «Соберите необходимое количество людей для люстрации Гандзюк, мы с Николаевичем заплатим». Обсуждали варианты облития зеленкой и нечистотами. Далее свидетель вспомнил, как Павловский сказал: «Если она начнет махать руками, то они сами будут в дерьме». После этого, уверяет Брага, они с Пилипенко вышли из помещения. Когда же Брагу начали допрашивать адвокаты обвиняемых, тот ответил: «Это моя позиция. Вы защищаете убийц молодой женщины — это ваша позиция».

Свидетель по делу и обвиняемый в сокрытии преступления против Екатерины Гандзюк Игорь Павловский в Днепровском суде Киева после допроса, 8 октября 2020 года. Фото: Виктория Рощина/hromadske

«Хочу сказать правду» «Я никогда не отзывался плохо о Екатерине и о женщинах в целом. Я их не бью и не обливаю кислотой. А тут такое сделали. Не знаю, сколько мне еще осталось, но я не хочу брать грех на душу — хочу сказать правду», — сообщил в суде под присягой Игорь Павловский, которого обвиняют в сокрытии преступления. Именно он ранее рассказал следствию, что в августе 2018 года к нему прибежал перепуганный Левин и сказал: «Это мы заказали Катю Гандзюк, мы с Николаичем заказали Катю Гандзюк». Тогда Павловский предполагал, что «Николаич» — это глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, поскольку Левин так его называл. Но впоследствии Игорь Павловский изменил показания, якобы забыв о Николаиче. В суде он объяснил, что сделал это из-за угроз ему и его дочери. Также Павловский рассказал, что после нападения на Екатерину Гандзюк Левин передавал деньги жене уже задержанного по подозрению в организации нападения Сергея Торбина — для того, чтобы тот молчал, и на адвоката. Делал он это через общего знакомого, Василия, но прекратил помогать после смерти активистки в ноябре 2018 года. Сама жена Торбина якобы не знала, от кого деньги, думая, что это от добровольческого батальона, где раньше служил ее муж. Также Павловский отметил, что уже в изоляторе СБУ Алексей Левин предлагал ему 20 тысяч евро за молчание, добавив, что от денег отказался. Что говорили на допросах и в разговорах фигуранты дела Обвиняемый Алексей Левин предоставил суду бумажную переписку с Павловским, где тот якобы жаловался на условия в ИВС СБУ и на здоровье. Павловский подтвердил свой почерк, но сказал, что ему неприятно то, что письма покажут суду. Адвокат потерпевших Евгения Закревская заметила, что это — моральное давление на свидетеля и раскрытие тайны переписки. А Левин отметил, что у него есть еще 15 таких писем.

Свидетель по делу о нападении на Екатерину Гандзюк Павел Пилипенко в Днепровском суде Киева после допроса, 9 октября 2020 года Фото: Виктория Рощина/hromadske

«Батара», СБУ и чеченцы Еще один свидетель — Павел Пилипенко. По информации местных жителей, он принадлежал к преступной организации, которая занималась похищениями людей и поджогом имущества. Сам он в суде подтвердил, что длительное время его группа на заказ обливала чиновников зеленкой, бросала их в мусорные баки и получала от них деньги. Но заверил, что отошел от этого. Свидетель Пилипенко под присягой рассказал, что за три недели до нападения на Екатерину Гандзюк он приехал в приемную тогдашнего народного депутата Николая Паламарчука (чьим помощником был Игорь Павловский — ред.), на втором этаже которого было помещение Сергея Торбина. Возле здания он заметил «мерседес» депутата областного совета Николая Ставицкого, машиной тогда пользовался Алексей Левин (Левин был помощником Ставицкого — ред.). У входа он услышал, что Торбин разговаривал якобы с Левиным, который спрашивал: «Сережа, сколько это еще будет продолжаться? Николаич злится». На что Торбин вроде как ответил: «Все нормально. Ребята работают». Также Пилипенко вспомнил, как после нападения на Гандзюк общался с Павловским, и тот якобы клялся своими детьми и говорил: «Это не я. Это Лысый (Мангер — ред.), Мелкий (Левин — ред.) приходил и рассказывал». «Если это все вылезет, то меня Паламарчук порвет. Потому что выборы, БПП, БЮТ», — пересказал якобы слова Павловского Пилипенко. Также свидетель рассказал, что после его перевода из изолятора СБУ в Лукьяновское СИЗО и дачи показаний против Левина и Мангера к нему в камеру зашел криминальный авторитет «Дред» и еще один человек, который ударил Пилипенко по затылку. «Таким образом дали понять, что разговор будет серьезным, и позвонили криминальному авторитету «Батаре» (Владимир Батарейный — ред.)». Свидетель отметил: его обвинили в том, что он свидетельствует против уважаемых людей. Сам он предполагает, что это был «привет» от Мангера, поскольку происшествие случилось после того, как он дал показания. Справа Каті Гандзюк: куди рухається розслідування Также адвокаты обвиняемых спрашивали свидетеля о деятельности в городе еще одной преступной группы. Пилипенко рассказал, что, по его информации, на территории Херсонской области действовала группа чеченцев под руководством некого Адама, которые ездили на автомобилях с номерами СБУ. Позже их деятельность якобы прекратили и возбудили уголовное дело.

Свидетель по делу и осужденный Владимир Васянович во время допроса в Днепровском суде Киева, 8 октября 2020 года Фото: Виктория Рощина/hromadske

«Люди просят» Владимир Васянович — бывший ветеран АТО от Украинской добровольческой армии. Осужден за соучастие в нападении на Екатерину Гандзюк. «Я причастен к преступлению, выполнял роль водителя. Транспортировал людей, которые осуществляли наблюдение, возил и забирал исполнителя», — сказал Васянович. «Люди просят, потому что мешает», — с такими словами в июле 2018 года Сергей Торбин якобы предложил ему и еще трем АТОшникам напасть на Гандзюк. Сначала планировали избиение за 4 тысячи долларов. Купили для этого молоток. «Нам было нужно нападение как ситуация. Чтобы Екатерина оказалась в больнице», — уверяет Васянович. И когда соседка их заметила, они сказали Торбину, что переходят к кислоте, на что получили ответ: «Работайте». За 300 гривен они приобрели две бутылки кислоты по 1,7 литра и перелили в банку.

Виктор Гандзюк — отец Екатерины Гандзюк — в суде задает вопрос свидетелям, 8 октября 2020 года Фото: Виктория Рощина/hromadske