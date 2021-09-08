Как меняли показания обвиняемые в убийстве «Сармата» и что не принял во внимание суд

Три года назад в Бердянске выстрелом в спину был убит бывший боец батальона «Донбасс» и активист Виталий Олешко «Сармата». Полиция задержала семь человек — бывших добровольцев, бизнесменов, фигурантов других уголовных дел. Однако приговор — 11 лет тюрьмы — получил только стрелок, бывший «торнадовец» Артем Матюшин, остальных суд оправдал. Прокуратура подала апелляцию на это решение.

Часть доказательств судьи во внимание не приняли, в частности — записи телефонных разговоров. Как считает суд, записывали обвиняемых незаконно. А некоторые из них уже во время судебных заседаний кардинально поменяли свои показания.

Журналисты hromadske проанализировали записи телефонных разговоров, которые исследовались в суде, а также первоначальные показания обвиняемых. Некоторые факты из них, по нашему мнению, могут существенно изменить ту версию событий, которая сейчас — после решения суда первой инстанции и апелляции — является официальной.

Действующие лица

Для начала напомним, что в убийстве Виталия Олешко обвинялись семь человек. Это Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк — вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломака, Максим Владимиренков — вероятные исполнители.

Еще двое, Денис Зеленкин и Тарас Мовчан, вероятно, следили за «Сарматом» накануне убийства.

Руслан Кузнецов и Сергей Смирнов являются фигурантами другого эпизода этого же дела — о разбойном нападении на семью Поплавских в Днепре.

Фигуристы дела об убийстве «Сармата». Фото:hromadske

По версии следствия, события развивались так:

Убийство «Сармата»: версия следствия начало июня 2018 года Заказ Михаилу Сигиде заказывают убийство Виталия Олешко «Сармата». Сигида привлекает Евгения Бродского и Виктора Власюка с его группой. середина июня 2018 года Выезд первой группы Власюк отправляет Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина и Александра Обухова в Бердянск для встречи с Сигидой и наблюдения за Олешко. конец июня 2018 года Первая группа возвращается После разведки и встречи с Сигидой первая группа возвращается в Днепр. Власюк отдает распоряжение об убийстве. июль 2018 года Выезд второй группы Группа в составе Обухова, Ломаки, Владимиренкова и Матюшина (руководитель группы) выезжает в Бердянск. 30 июля 2018 года Подготовка к убийству Члены группы получают от Сигиды оружие и автомобиль «Таврия». Они живут в гостинице «Евро», следят за «Сарматом». 31 июля 2018 года Убийство Матюшин стреляет в Олешко, все четверо выезжают из Бердянска в Днепр. В Васильевке их останавливают правоохранители.

Матюшин, который признался в убийстве Олешко, получил 11 лет лишения свободы. Остальных обвиняемых суд оправдал. Суд решил, что большинство доказательств, которые полиция приобщила к материалам дела, являются недопустимыми и не доказывают вину обвиняемых. По мнению судей, следователи нарушили право на приватность, потому что не имели разрешений на прослушивание. Или, по крайней мере, не доказали, что такие разрешения у них были. Также судьи считают, что следователь неправильно составил таблицы телефонных соединений и протоколы. К тому же, он не предоставил информацию о расположении базовых станций, которые фиксировали телефоны обвиняемых, и их технические характеристики. Итак, о чем же говорили обвиняемые в этих телефонных разговорах, которые не принял во внимание суд? «Сэнсэй» и зарплата Следствие считало, что лидером банды был житель Днепра Виктор Власюк. Создал он ее якобы еще в 2015 году. В телефонных разговорах некоторые фигуранты дела называют его . Также они обсуждают выдачу Власюком зарплат и премий, говорят с ним об «отношениях в группе» и о том, кто с кем хочет и не хочет работать. Тем временем Власюка приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов. Суд добавил ему часть неотбытого наказания за хулиганство. В 2013 году Власюк, по данным реестра судебных решений, устроил стрельбу в Днепре и ранил человека. Раненого пытались запихнуть в машину и увезти. В 2014-м Власюка приговорили за это к трем годам лишения свободы. От следствия он скрывался, был объявлен в розыск. Также, по данным следствия, Власюк участвовал в войне на Донбассе в составе ныне расформированной спецроты «Торнадо», уволился в 2015 году. Но сам Власюк службу в «Торнадо» отрицает, как и то, что скрывался.

Фигуранты объединенного дела об убийстве Виталия Олешко Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов, Александр Обухов, Максим Владимиренков, Виктор Власюк (держится за голову) в Печерском суде Киева, архив. Фото:Виктория Рощина / hromadske

Командировки, «семечки» и «двойной гаечный ключ» В суде обвиняемые говорили, что поехали в Бердянск, чтобы принять участие в боях без правил. Там они несколько дней отдыхали, купались. Затем бои якобы отложили, и они поехали назад в Днепр. Однако между двумя из них, Александром Обуховым и Тарасом Мовчаном, в начале июля 2018 года состоялся следующий разговор.

Перехваченный разговор между Тарасом Мовчаном и Александром Обуховым. Фото:hromadske

Тогда, по данным следствия, в Бердянск выехала первая группа. Вместе с Мовчаном и Обуховым были также Артем Матюшин и Денис Зеленкин. Накануне этого разговора Мовчан говорил своему знакомому, что завтра едет в «Бердик» (Бердянск, — ред.) по работе, а «Витя Власюк улетает». Также в разговоре с Зеленкиным он жалуется, что Евгений Бродский дал ему сначала на дорогу только 300 долларов, хотя с Власюком они договаривались про 1000. «Он мне сказал, что на питание должно хватить. А я говорю, что еще же заправить тачку, расходы. Говорю, что Витя говорил про 25 (тысяч гривен, то есть 1000 долларов, — ред.). Поэтому говорю: “Давай так, а с Власюком уже сами разберетесь”. Поэтому колеса у нас будут там, а дальше по ходу пьесы расскажу», — говорится в телефонных разговорах. Накануне выезда Зеленкин в разговоре с Мовчаном переживал из-за того, что они опаздывают. «Ребята с Марика (Мариуполя, — ред.) перезвонят Жене (Бродскому), он позвонит Вити (Власюку) и мы получим п***ы за то, что поздно выехали», — говорилось в записях. Также Зеленкин и Мовчан между собой разговаривают о «синяках» (вероятно, имеется в виду слежка за ними) у дома, и говорят, что их постоянно сопровождают. Полиция якобы «вела» группу Власюка после разбойного нападения на семью Поплавских в начале июля 2018 года. В конце концов ГБР возбудило дело о вероятном непредупреждении убийства правоохранителями. 2 июля Мовчан рассказывал по телефону знакомому по имени Дмитрий, что у него все хорошо, но работа в Бердянске не совсем удается. После этого Мовчану позвонил человек по имени Илья и спросил, продал ли он свой . Мовчан отвечает, что нет. Илья уточняет цену и говорит, что потом перезвонит. Позже Мовчан позвонил Матюшину и пообещал дать ему контакт человека по имени Тигран. «Созвонись с ним сегодня, пусть утром возьмет разрешение на автомат. Там две позиции, одну он переоформит и пусть привезет тебе, чтобы у него оно не каталось», — говорит Мовчан Матюшину. Во время разговоров также часто обсуждали вопрос о «чехлах», что, по мнению следствия, означало «автоматы». Накануне возвращения Мовчан разговаривал с Власюком и рассказал, что они возвращаются. Он спрашивал, кому отдать оставшиеся 250 долларов Бродского. Впоследствии первая группа вернулась в Днепр. Перед этим они поссорились из-за того, что у них вовремя не оказалось «семечек» (вероятно, патронов).

Перехваченный разговор между Тарасом Мовчаном и Денисом Зеленкиным. Фото:hromadske

Денис Зеленкин ранее заявлял нам, что вообще не ездил в Бердянск, задержали их по другому делу, а с обвиняемыми в убийстве он не знаком. В конце июля, накануне выезда в Бердянск , ее члены обсуждали, что не видят смысла ехать на выходных. 27 июля Мовчан обсуждал с Зеленкиным, кого бы отправить в Бердянск вместо него, поскольку Зеленкин болел. «Ты еще болеешь, а я Витю Власюка не могу оставить. Он в движе, ну как я его оставлю. Поэтому сам я тоже не поеду», — говорит Мовчан. Зеленкин уточняет, справятся ли они сами. «“Заяц” (Матюшин) поедет главным. С ним справятся. Возьму Твердолобого (Обухова), который на машине. Они уже знают половину работы», — говорилось на записях. 29 июля Мовчан отправляет Матюшину контакты Обухова и Ломаки. «Созвонись с ними. Скажи Обухову, чтобы он в начале пятого заехал за тобой. Набери Колю (Ломаку) и скажи, что в 4:30 приедете к нему, и чтобы он Макса Владимиренкова на это время готовил», — говорится на записях. Уже когда группа была в Бердянске, Мовчан позвонил Матюшину, но трубку взял Обухов.

Перехваченный разговор между Тарасом Мовчаном и Александром Обуховым. Фото:hromadske

Михаил Сигида ранее говорил нам, что с группой не встречался и к преступлению непричастен. В то же время Александр Обухов рассказал нам, что в Бердянске был, отель и дорогу им оплачивал бизнесмен, с которым встречался Матюшин. Конфликт в кафе «Мохито» В суде также зачитывали первоначальные версии показов Ломаки, Мовчана и Власюка. В частности, в неформальном общении с оперативниками Виктор Власюк рассказывал следующую историю поездки в Бердянск и знакомства с Михаилом Сигидой. В июне 2018 года в Бердянске произошел конфликт в кафе «Мохито», который завершился стрельбой. Что-то не поделили Сигида и человек по прозвищу «Боксер». Тогда Сигида якобы попросил подключиться охранную фирму Бродского, а последний — «ребят Власюка». «Мы собрались все и поехали встретиться с этим “Боксером”. Но его уже там не было — его подстрелили в пах или еще куда-то. Там я впервые увидел этого Мишу», — рассказывал Власюк. После этого, по его словам, они уехали. Но впоследствии якобы появилась информация о возвращении «Боксера». И Власюк отправил своих ребят в Бердянск якобы для наблюдения за семьей Сигиды. «Поехал Артем с пацанами туда. Я так понимаю, что пришел Миша к нему, на ухо нашептал, я не знаю что. Потом ко мне пришел домой Женя (Бродский). Начинает разводить кипиш, что вот . Я говорю: “Подожди, они же поехали по другим моментам, в автономном режиме. Я даже уже ни с кем не разговаривал, потому что у меня свои дела были”», — сказал Власюк. Бродский якобы говорил ему, что надо искать ребятам адвокатов. «Я говорю — да, пацаны имеют ко мне отношение, но “прикуп” вообще не мой. Давай ты впрягайся, давай адвокатов, всех. Это же твой Миша, не мой, все это замутил, и он же собрал шмотки и », — рассказывал Власюк. Что интересно, в полиции Запорожской области на наш официальный запрос, была ли в июне 2018 года стрельба в кафе «Мохито», ответили, что заявлений и сообщений про нее в Бердянский районный отдел полиции не поступало.

В центре — Артем Матюшин, исполнитель убийства Виталия Олешко. Фото: Виктория Рощина / hromadske Оправданный в организации убийства Виталия Олешко днепровский бизнесмен Евгений Бродский, архив

Фото: Виктория Рощина / hromadske Слева направо: Александр Обухов, Максим Владимиренков, Виктор Власюк, архив

Фото: Виктория Рощина / hromadske Оправданные в разбойном нападении на семью Поплавских и слежке за Виталием Олешко Тарас Мовчан и Денис Зеленкин. Фото: Виктория Рощина / hromadske

Как обвиняемые меняли показания В первоначальных показаниях Матюшин признался в убийстве и рассказал про бизнесмена Михаила Сигиду. Именно это и вывело оперативников на последнего. Однако уже во время судебного заседания Матюшин изменил свои показания и говорил о личной неприязни к «Сармату». Он пояснил суду, что в конце июля 2018 года уехал в Бердянск на соревнования по боям без правил, принять участие в которых ему якобы предложил Тарас Мовчан. Ломаку и Владимиренкова он взял с собой якобы секундантами, поскольку те занимались боксом, а Обухова — водителем. 30 июля он гулял по набережной и встретил Виталия Олешко, о котором знакомый волонтер якобы рассказал ему, что того завербовали российские спецслужбы, и он сейчас «расшатывает ситуацию» в Запорожской области. Все это якобы возмутило Матюшина, и на следующий день он взял обрез, который у него был со времен войны на Донбассе, и направился в гостиницу, где жил «Сармат». По дороге нанял водителя на «Таврии» — сказал, что нужно проследить за женой, которая ему изменяет. У отеля Матюшин увидел «Сармата», выстрелил, побежал к «Таврии» и приказал уезжать. Затем водитель скрылся, а Матюшин оставил обрез в машине и ушел.

Общественный активист, участник АТО Виталий Олешко («Сармат») в Запорожье, 24 апреля 2018 года. Фото:УНИАН / Александр Прилепа

Также в суде Матюшин заявил, что не хотел убивать Олешко, а хотел лишь проучить его. «Думал, прострелить ему ногу — пусть полежит в больнице, подумает», — говорил Матюшин. Николай Ломака во время неформального общения с оперативниками, которое было снято на видео и продемонстрировано в суде, заявлял, что в Бердянск его попросил поехать Тарас Мовчан, не сообщив о деталях. «Пришла смска в три ночи от Мовчана. Типа: “Братуха, нужно ехать в Бердянск, командировка”. На следующий день он мне позвонил: “Надо поехать в Бердянск. Тебе Матюшин все расскажет”», — рассказывал Ломака оперативникам. По словам Ломаки, в Бердянск они приехали вечером, и Матюшин сразу доложил об этом какому-то человеку. «Ему сказали приезжать в центр к набережной, там кафе “Мохито”, и заказать там поесть. Пока мы сидели, позвонил ему номер какой-то, он встал и вышел. Я увидел какого-то человека быстро — такой плотный, черный, черная борода», — рассказал Ломака. За их ужин заплатили. «Мы вышли, Матюшин нам сказал садиться в “Мазду”, а сам пошел к черному джипу с номерами четыре семерки, вроде “Ленд Крузер”», — сказал Ломака. Они поехали в отель «Евро», приехали , подогнали «Таврию», оставили ключи и ушли.

Кадр видеорегистратора автомобиля за несколько минут до убийства Виталия Олешко. На нем зафиксирована красная Таврия, на которой, по данным следствия, приехали убийцы «Сармата», 31 июля 2018 года Фото:предоставлено hromadske побратимами Олешко

Михаил Сигида ранее нам подтверждал, что передвигался на автомобиле «Ленд Крузер» с номером 7777. Впрочем, встречу и разговор с Матюшиным он отрицал. Тарас Мовчан в неформальном общении со следователями был довольно сдержанным в высказываниях. Отметил, что приехать в Бердянск Власюка попросил Бродский. Сначала они ездили с Власюком, Смирновым и Зеленкиным, встречались в кафе «Мохито» с Сигидой. По возвращении Власюк сказал Мовчану, что надо снова ехать в Бердянск по просьбе Бродского. «Витя мне сказал, что надо созвониться с Женей. И Женя мне сказал поехать в Бердик, увидеться с его кентом, которого мы уже видели (Сигидой). Ну мы тогда с ним встретились где-то в центре. Потом должны были созвониться, но что-то как-то все не получалось. Мы позвонили Вите и вернулись», — говорил Тарас Мовчан. По поводу второй поездки Мовчан отметил, что им нужно было просто подежурить или похитить кого-то. Тогда Мовчан дал Бродскому номер телефона Матюшина. «О том, что сделал Матюшин, не знал ни я, ни Денис, ни Смирнов. Никто не знал, зачем они едут. Сказали, что нужно только помочь, Жене нужны были люди», — сказал Мовчан. Также в разговоре он отметил, что Михаила Сигиду знает весь Бердянск, он владеет двумя кафе, а также у него есть определенные интересы к пляжам. О пляжных интересах говорил и Власюк в разговоре с оперативниками. «Я знаю, что “Сармат” гонял по пляжам этого Мишу. Что там где-то пляжи они отводят. Потом уже в новостях я узнал, что они проводили акции, чтобы пляжи были не в частных руках», — рассказывал Власюк. Впрочем, согласно законодательству, во внимание суд может принимать только показания, которые даны в суде под присягой. В суде же все, кроме Матюшина, заявили, что ничего не знают о преступлении, и они не являются организованной группой.

Вдова Виталия Олешко Татьяна Олешко в Бердянском районном суде, 20 июля 2021 года. Фото:Виктория Рощина / hromadske

Другие дела и связи Власюк в телефонных разговорах упоминал о своем «старшем» — «Карленовиче». Вероятно, речь идет о днепровском бизнесмене Эмиле Карленовиче Арутюняне. «Набери нашего депутата, спроси на какой час завтра он может подъехать, чтобы встретиться с моим старшим », — говорится в перехваченных разговорах Виктора Власюка и Николая Ломаки, текст которых зачитывали в суде. В полиции не исключают связи бизнесмена с группой, однако сам Власюк нам в комментарии это отрицал. Эмиль Арутюнян — днепровский бизнесмен и меценат. Он, вероятно, является приближенным к другому днепровскому бизнесмену Александру Петровскому, которого также называют «Нарик». Михаил Сигида еще в 2014 году, по данным следствия, вместе с Ильей Царевским и Ильей Коссе, которые сейчас находятся в розыске, напал в Мариуполе на юриста Валерия Шпортко. Они пытались вытащить его из машины, повредили ее и отобрали 10 тысяч долларов.

«Они преградили мне дорогу, выбили пистолетом стекло, пытались вытащить из машины. Но эти факты на уровне Донецкой области прикрывались, добиться чего-то было трудно», — рассказывал нам Шпортко. По версии следствия, мотивом для нападения стало «желание завладеть имуществом». Однако Шпортко отмечает другое: они хотели заставить его отказаться от защиты потерпевших по делу о возможном рейдерском захвате предприятия ООО «Регалс-С» в Мариуполе. «За ними числятся 43 транспортных средства. Неужели вы думаете, что им нужна была моя барсетка?», — говорит Шпортко. По его словам, Сигида переехал в Мариуполь после начала войны и занимался рейдерством, а правоохранительные органы «якобы этого не замечали». Впрочем, в суде Сигида утверждал, что не отбирал предприятия, а возвращал себе то, что у него якобы незаконно забрали. Шпортко рассказывает, что после конфликта с правоохранителями в Мариуполе Сигида переехал в Бердянск. Именно его группу обвиняемые в убийстве «Сармата» могли в телефонных разговорах называть «ребята с Марика». В июне этого года суд Мариуполя закрыл дело о нападении из-за истечения срока досудебного расследования. Прокуратура обжаловала решение.

Оправданный по подозрению в организации убийства Виталия Олешко бизнесмен из Бердянска Михаил Сигида. Фото:Виктория Рощина / hromadske Бывший депутат Сергей Валентиров и действующий депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев в Верховной Раде. Фото: скриншот видео hromadske

На одном из видео Сигида снят в компании депутата Сергея Валентирова и двух помощников другого депутата, Александра Пономарева. Побратимы Виталия Олешко рассказывали, что тоже часто замечали Сигиду в клубе «Мохито» в компании Валентирова, с которым у «Сармата» был конфликт. Впрочем, оба депутата в комментарии hromadske заявили, что не имели близких отношений с Сигидой, и не понимают, почему его задержали. Сергей Валентиров — народный депутат VIII созыва, бывший член фракции «Блок Петра Порошенко». Он известен тем, что возглавлял торговый дом «Агринол», который связывали с Александром Пономаревым. Последний сейчас является депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь», а в Раде VIII созыва jy был депутатом от БПП. Виталий Олешко обвинял Пономарева в том, что связанный с ним «Агринол» якобы работает на Россию. Рассказывая о стрельбе в «Мохито», Виталий Власюк вспоминал, что Евгений Бродский якобы дружил с Романом Коноваловым. Коновалов, вероятно, является приближенным к Михаилу Кошляку — бывшему помощнику Бориса Филатова, ныне мэра Днепра. В 2015 году СБУ задерживала Кошляка по делу об убийстве офицера СБУ Виктора Мандзика. По данным следствия, Кошляк контролировал охранную фирму «Сич», сотрудники которой и якобы застрелили Мандзика в Волновахе. Кроме того, Кошляк является президентом Федерации дзюдо Украины, ранее он возглавлял охранную структуру «Леон». В СМИ также отмечали, что Кошляк был руководителем силового блока группы «Приват» и имел отношение к группе Александра Петровского.

Автор: Виктория Рощина; hromadske