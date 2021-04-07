Как (не) стать мишенью кремлевской дезинформации

При рассмотрении образцов дезинформации в прокремлевских СМИ за эту неделю становится очевидной определенная иерархия: среди целей дезинформации — множество организаций, стран и людей со схожими ценностями.

Западные организации могут столкнуться с обвинениями в проведении семинаров по уничтожению России или в лицемерии, как, например, в случае Организации по запрещению химического оружия. Но обвинения, которые выдвигаются против НАТО, выделяются даже на этом фоне:

А. НАТО разрушает безопасность Европы

В своих заявлениях прокремлевские СМИ часто говорят о том, что расширение Альянса повлечет за собой размещение инфраструктуры НАТО все ближе к «жизненным центрам России», а также о том, что это «искажает ситуацию в области безопасности, какой она сложилась в период после окончания холодной войны». При этом они совершенно не принимают в расчет право множества суверенных государств делать собственный выбор в сфере национальной безопасности.

Б. Судьи Европейского суда по правам человека имеют связи с Соросом

Прокремлевские СМИ также заявляли, что Европейский суд по правам человека вмешивается во внутренние дела России, требуя освобождения Алексея Навального и заявляя, что его приговор не имеет под собой фактических оснований. Образно говоря, это как если бы Чак Норрис сначала бил ногой с разворота, а затем добивал третьим кулаком, спрятанным под его бородой, — то же самое, но только в контексте дезинформации.

Истина же в том, что постановление ЕСПЧ — это напоминание России о ее обязательствах соблюдать положения Европейской конвенции по правам человека, которые она добровольно взяла на себя, присоединившись к Европейскому Совету в 1996 году. Туше.

В. Правительство США платит Freedom House за формирование негативного образа России, Китая и Ирана в обществе

Раз уж устранять нарушения в области прав человека и гражданских свобод, улучшать ситуацию с репрессиями никто не собирается, остается лишь распространять необоснованные обвинения в пропаганде в геополитических интересах Америки и других западных государств.

Украина годами остается под прицелом прокремлевских СМИ из-за своего решения двигаться по пути евроатлантической интеграции, а Польша и Литва нередко изображаются организаторами протестов в Беларуси и деструктивными силами в энергетической сфере. Тот факт, что эти три страны так часто становятся мишенями прокремлевской дезинформации, говорит о том, что они действуют вразрез с интересами Кремля.

А. Украина — антироссийское, русофобское государство

Когда Кремлю не нравятся чьи-либо слова или действия, самая простая атака — навесить ярлык русофоба.

Б. Польша и Литва напрямую координируют переворот в Беларуси

Если за протестами в Беларуси стоят не Польша и Литва, то это обычные беларуские граждане, протестующие против фальсификации результатов президентских выборов. А что может быть хуже, чем протесты народа, требующего проведения честных выборов или — не дай Бог, конечно — добившегося их?!

В. Терминалы сжиженного газа в Литве и Польше — пустая трата денег

Эти терминалы, разрушившие газовую монополию России, укрепившие энергетическую безопасность и способствовавшие снижению цен на энергоносители, — очевидно, помеха в глазах Кремля.

Как показывают примеры ниже, против вас могут использовать все что угодно. Даже выдуманные «факты».

А. Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сфальсифицировала собственную вакцинацию

Из зерна истины в материале (Грибаускайте действительно вакцинировалась) вырос Франкенштейн (шприц был с колпачком, что ввели — неизвестно, Грибаускайте рассказывает людям, как им жить). На самом деле ее привили вакциной Pfizer/BioNTech. Ну а общаться с людьми — одна из обязанностей президента.

Б. На Немецко-украинском экономическом форуме у Меркель случился острый приступ русофобии

«Меркель всеми силами пытается игнорировать реальное положение дел, которое заключается в том, что Крым навсегда вернулся в состав России, а также в том, что в отсутствии прогресса в реализации Минских соглашений по Донбассу целиком и полностью виновата Украина», — утверждается в образце дезинформации. EUvsDisinfo желает Федеральному канцлеру Германии всего наилучшего и утверждает, что подверженность таким «нападкам» никоим образом не нарушает международное законодательство.

В. Бывшая глава МИД Канады Христя Фриланд — потомок нацистских коллаборационистов

Фриланд имеет украинские корни, и дезинформация регулярно выставляет ее как сторонницу нацистов из-за предполагаемых деяний ее деда во времена Второй мировой войны.

Глядя на перечисленные выше категории, крайне трудно не заметить общий знаменатель: отстаивание идей, которые идут вразрез со взглядами Кремля. В общем, если вы не одобряете изменение государственных границ под дулами автоматов, тюремные заключения для оппозиционных политиков или отказы в расследовании инцидентов с применением боевых ядов, вы, вероятно, заражены западными ценностями, что может привести к «заболеванию» либерализмом.

«Врачи», проводившие исследования по заказу Кремля, доказали, что «из-за либерализма общества на Западе стали гедонистичными, аморальными, преисполненными нигилизма. Кроме того, они все глубже погружаются в сатанизм».

Если вы разделяете эти западные ценности и либеральные взгляды либо считаете себя приверженцем верховенства права, то знайте, что на этой неделе прокремлевские СМИ корпели над такими тезисами:

А. Запад пробовал сломать Россию, принуждая ее к экономической и геополитической капитуляции

Такие утверждения стали появляться после объявления о новых санкциях со стороны ЕС(opens in a new tab) за серьезные нарушения в сфере прав человека. В материале, однако, не были упомянуты причины введения санкций — их попросту заклеймили как антироссийские.

Б. Запад хочет взять на себя роль инспектора по правам человека, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем

«О нарушениях прав человека в Польше, Литве, Чехии и других европейских странах можно говорить часами», — говорится в материале. Это классический прием «сам такой».

В. Запад поддерживает неформальную оппозицию в России

Согласно прокремлевским СМИ, «неформальная» оппозиция в России организует протесты и акции гражданского неповиновения, которые никоим образом не отражают настроений в обществе. Их, конечно же, финансирует и координирует Запад. Эти акции направлены на дестабилизацию и смену режима — по крайней мере, таков нарратив дезинформации.

Из списка выше видно, что все те, кто имеет твердые убеждения, придерживается верховенства права и демократических ценностей или же критикует Россию, становятся мишенями для дезинформации в исполнении прокремлевских СМИ. Чтобы уж точно не привлечь их внимание, советуем превратиться в кошку. В нашей базе данных дезинформации лишь одна запись связана с кошачьими: прием «дохлый кот» в случае отравления Скрипалей использовался Великобританией для того, чтобы отвлечь внимание от проблем с Брекзитом!

Источник: EUvsDisinfo