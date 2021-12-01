Как работают «Крымские санкции». Оккупационная железная дорога в Крыму: кто, что, куда

Проект Центра журналистских расследований в партнерстве з Центром прав человека ZMINA проанализировали влияние санкций ЕС, США и Украины на секторы экономики оккупированных РФ Крыма и Севастополя, выявили их самые сильные и слабые места, раскрыли популярные схемы обхода и новых нарушителей санкций.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» было создано российскими оккупантами на базе захваченной в марте 2014 Крымской дирекции Приднепровской железной дороги. В 2015 году оккупационная «власть» Крыма передала предприятие в собственность Российской Федерации.

С декабря 2016 санкции и экспортные ограничения против ФГУП КЖД ввели США. В мае 2017 года санкционные ограничения применила Украина, в очередной раз они были продлены на три года в июне 2021г. ЕС применил санкции против крымской железной дороги только в октябре 2020 года. Но санкции не мешают компании возить грузы с оккупированного полуострова на территорию РФ, а оттуда и в некоторые другие страны. Центр журналистских расследований по данным из открытых источников исследовал, куда, сколько и что именно возила в июле-сентябре 2021 года Крымская железная дорога.

«Крымская железная дорога» чуть не загнулась после того, как было перекрыто движение поездов через Перекопский перешеек и Чонгар. Дела несколько наладились после открытия железнодорожного сообщения по Керченскому мосту. Однако в условиях оккупации предприятие было и остается безнадежно убыточным – в 2020 году убытки ФГУП КЖД достигли 2,8 млрд рублей.

Санкционное давление на Россию из-за КЖД не лишнее, и не только потому, что она использует захваченную украинскую железнодорожную инфраструктуру. Компания активно способствует оккупации и милитаризации Крыма, осуществляя перевозку российских войск и военной техники, а также перевозит целый ряд наименований грузов из Крыма в РФ и другие страны, что также нарушает украинское законодательство и санкционные ограничения.

«Коли потяг у даль загуркоче…»

Куда и какие грузы перевозила крымская железная дорога? Из открытых источников известно, что наибольшее количество подвижного состава – 2929 вагонов – предприятие использовало для внутренних крымских перевозок камня, щебня, отсева известнякового для технологических нужд.

По Крыму катался 71 вагон дизельного топлива, и один вагон перевозил краны. И, наконец, на внутрикрымских линиях ФГУП КЖД было перевезено 15 вагонов кальцинированной соды – продукции предприятия «Крымский содовый завод», принадлежащего украинскому олигарху Дмитрию Фирташу и зарегистрированного по российскому законодательству как АО «Крымский содовый завод». Это предприятие до сих пор не находится под санкциями.

В открытых источниках данные о характере грузов и количестве подвижного состава, к сожалению, неполны. Поэтому, например, не удается установить детали внутрикрымской перевозки из Керчи, Феодосии или Севастополя на титановый завод Дмитрия Фирташа в Красноперекопске поставленного контрабандой в закрытые крымские порты украинского ильменита.

Крымская химия едет на восток

Похоже, что именно крымские предприятия Фирташа стали крупнейшими партнерами крымской железной дороги, и как следствие – крупнейшими экономическими коллаборантами оккупационной «власти». Так, именно кальцинированная сода с предприятия Фирташа составляет львиную долю перевозок КЖД за пределы Крыма – из 1706 грузовых вагонов, проехавших по Керченскому мосту в сторону РФ с июля по сентябрь 2021 года, три четверти – это вагоны с кальцинированной содой, общей массой около 96 тысяч тонн (приблизительная грузоподъемность одного вагона – около 70 тонн).

Причем не всегда конечным пунктом была РФ – 15 вагонов кальцинированной соды приняла Белорусская железная дорога, 55 – Казахстанская железная дорога, и еще два вагона – Таджикская железная дорога. Вот он, обласканный мечтами оккупантов крымский экспорт!

Остальное развезли по всей РФ — от Москвы и Кавказа до Западной Сибири. Впрочем, нельзя исключать, что из РФ этот товар в обход санкций мог быть поставлен зарубежным покупателям.

Любит Россия и крымский железный купорос, который производит предприятие Дмитрия Фирташа – переданный в аренду российскому ООО «Титановые инвестиции» титановый завод Армянского филиала ПАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» – бывший «Крымский титан». В РФ поехало 75 вагонов крымского железного купороса, то есть более 5 тысяч тонн.

В РФ было отправлено 14 вагонов пищевой соли. И столько же вагонов пищевой соды пересекло Керченский пролив — но 7 из них поехало через РФ в Казахстан, и еще по одному вагону — в Таджикистан и Узбекистан. И соль, и сода – производства фирташевского «Крымского содового завода».

В Россию поехали 6 вагонов антрацита (он тоже указан в номенклатуре продукции Крымского содового завода) и 4 вагона хлорида железа, произведенного красноперекопским ПАО «Бром» (в российской юрисдикции – АО «Бром»), которое также не находится под санкциями.

В РФ отправлено 69 вагонов газового конденсата, который в Крыму добывает на захваченных украинских месторождениях оккупационное ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Железяки для России

Железнодорожные стрелочные переводы — продукция, которая производится на мощностях захваченного ООО «Керченский стрелочный завод», которые эксплуатирует созданное оккупантами ГУП РК «Керченский металлургический завод». За третий квартал 2021 года в РФ было отправлено 15 вагонов стрелочных переводов, и еще один вагон – в Беларусь. Несмотря на это, предприятие до сих пор не находится под санкциями.

Среди грузов, которые крымская железная дорога отправила в РФ, также есть 13 вагонов частей строения железнодорожного пути и один вагон рельсовых накладок и подложек, 4 вагона эмалированной посуды (из них два уехали в Казахстан) – все это также производит ГУП РК «Керченский металлургический завод».

Имущество оккупантов и колонизаторов

Отдельное внимание привлекают грузы со скучным названием «для личных (бытовых) нужд». По одному вагону таких грузов поехало в Горьковскую, Забайкальскую, Красноярскую Куйбышевскую, Приволжскую и Южно-Уральскую железные дороги, по два вагона — в Северную, Северо-Кавказскую, Московскую и Западно-Сибирскую железные дороги. Еще 4 вагона поехали в Дальневосточную железную дорогу, и 7 — в Октябрьскую.

Почему такое внимание этим грузам и направлению их следования? Потому что обычно именно таким образом перевозится имущество военных и других служащих, когда их переводят на новое место службы. Итак, можем делать выводы относительно регионов, в которые перемещает РФ своих офицеров, до недавнего времени служивших в оккупированном Крыму.

Кроме того, крымская железная дорога отправила в РФ 36 вагонов пустых универсальных контейнеров и 9 вагонов специализированных контейнеров – так же пустых.

В РФ поехали 12 вагонов топочного мазута, 8 вагонов листовой стали, четыре вагона битого стекла, три вагона спецавтомобилей, по два вагона гипса, самосвалов, подъемно-транспортного и строительного оборудования и машин. И по одному вагону автомобильных прицепов, полуприцепов, автозапчастей, а также автомобильных и автобусных запчастей.

Еще один вагон рыбных консервов поехал в Казахстан, а вагон различного съемного оборудования – в Беларусь.

Пассажирское сообщение

Пассажирское железнодорожное сообщение между РФ и оккупированным Крымом через Керченский мост осуществляет российское АО Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) – первый частный железнодорожный перевозчик России. Компания открыла это направление в 2019 году.

ГСЭ возит россиян в Симферополь и Севастополь из Санкт-Петербурга и Москвы (ежедневно), Омска, Астрахани, Перми, Смоленска и Кисловодска (через день или по отдельным датам). По официальным сообщениям, за первый год на крымском направлении ГСЭ перевезла более 1,1 млн пассажиров, а с мая по сентябрь 2021 года — 1,2 млн пассажиров.

Компания имеет долгую историю – в частности, она уже давно возит пассажиров по маршруту Санкт-Петербург – Москва. Впрочем, впервые выручка компании превысила 1 млрд рублей только по итогам 2019 года – после открытия сообщения с оккупированным Крымом. По результатам 2020 года выручка составила уже 4,3 млрд. рублей. Однако именно в 2020 году компания впервые за многие годы стала убыточной – она в минусе на 420 млн рублей.

В 2020 году ТК «Гранд Сервис Экспресс» попала под санкции США и Евросоюза. В то же время санкции были применены и в отношении ее генерального директора Александра Ганова, бывшего функционера российского Сбербанка, экс-министра инвестиций и инноваций правительства Московской области РФ.

К сожалению, Украина пока не смогла применить санкции в отношении ТК «Гранд Сервис Экспресс». В отношении Александра Ганова санкции были применены — но в приложении к решению СНБО от 23.03.2021 указаны только гражданство и дата рождения Ганова — составители санкционного списка не указали его должность, и даже не смогли найти его индивидуальный налоговый номер. Хотя все эти данные доступны в открытых источниках: Ганов Александр Николаевич, ИНН 366303429029, генеральный директор АО Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс».

Таким образом, ситуация с железнодорожными перевозками в оккупированном Крыму – еще одно свидетельство несовершенства санкционного законодательства Украины и неспособности органов власти по максимуму использовать даже имеющиеся санкционные инструменты. Тем более назрела необходимость реформирования украинского законодательства о санкциях.

Автор: Евгений Лешан; Центр журналистских расследований