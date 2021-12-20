Как «умерший» молдавский мошенник хотел стать депутатом Верховной Рады, а теперь ходит в Офис президента «решать вопросы»

К 41 году Дмитрий Некрасов успел многое: сбежать из молдавской тюрьмы, четырежды сменить фамилию, трижды жениться, побывать в розыске нескольких стран и даже один раз официально умереть (на бумаге). Сейчас он живет под именем Дмитрий Торнер.

Под новой идентичностью он баллотировался в украинскую Раду, возглавил одну из спортивных федераций Молдовы и встречался с людьми из окружения президентов трех стран — Молдовы, Украины и США. Как ему это удалось, в своем расследовании рассказывают RISE Moldova и украинский проект “Схемы”.

Проект на $3 млн и “деньги из Европы”

7 октября 2021 года. На диване в редакции RISE сидит секретарь Федерации биатлона Молдовы. Мужчина несколько часов увлеченно рассказывает о будущем проекте реконструкции в Кишиневе спортивной трассы для биатлона. По его словам, Федерация биатлона Молдовы рассчитывает получить под проект в аренду на 49 лет “кусочек в 14 гектаров” в кишиневском микрорайоне Рышкановка, что у спортивного тира “Динамо”. А $3 млн на реализацию проекта, по словам Брии, готов потратить в частности уроженец Молдовы по имени Дмитрий Торнер.

“Мы Торнера попросили, чтоб он стал президентом [Федерации по биатлону], чтоб он видел, что делает. Чтоб люди его знали. Где он берет деньги мне все-равно…”, — говорит Петр Брия и поясняет, что “деньги от инвесторов, с Европы”.

Секретарь Федерации биатлона Петр Брия: “Я автор проекта [трассы для биатлона на Рышкановке], но финансирование проекта [$3 млн] я не знаю откуда придет. Знаю, что наши основные финансисты сейчас из Австрии.

Журналист RISE: — Это Торнер?

Брия: — Да, и Торнер, и еще кто-то там будет, я не знаю, они в Австрии живут. Торнер финансирует нас, вот купил машину за 35 тыс. спортсменам, не леев конечно…”.

Если погуглить, то в первых строчках результатов поиска по имени-фамилии Дмитрий Торнер появляются новости о человеке, пытавшемся остановить экстрадицию из Австрии в США украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа. Выдачи последнего требует ФБР по делу о коррумпировании Фирташем индийских чиновников. Якобы чтобы повлиять на власти США, сообщает например The Washington Post, Торнер встречался в 2019-м году в Париже с Рудольфом Джулиани, личным адвокатом Дональда Трампа, — тогда еще президента США. «Человек Фирташа» Дмитрий Торнер и адвокат Трампа даже сфотографировались на память.

Осужденный Некрасов и беглец Божий

17 лет назад меценат из Австрии Дмитрий Торнер, от которого сегодня спортивная федерация ожидает миллионы долларов, был известен молдавскому правосудию под именем Дмитрий Некрасов.

В марте 2003 и феврале 2004 года Некрасов был приговорен к 11 годам тюрьмы за хищение имущества в особо-крупных размерах и мошенничество.

Журналисты RISE Moldova раздобыли судебные приговоры, по которым Некрасов в 2003 и 2004 годах был осужден на 11 лет лишения свободы.

Если вкратце, то по решению кишиневского суда сектора Ботаника, Некрасов с подельниками и в одиночку совершал кражи двух типов.

«Схема» первая: Некрасов на улице просит у незнакомого человека (или у недавнего знакомого) мобильный телефон для “позвонить” и скрывается с имуществом. «Схема» второго типа: согласно вердикту суда Ботаники, Некрасов арендует меблированные квартиры в различных микрорайонах Кишинева. Их он самостоятельно или с сообщниками “обчищает”, затем продавая различным гражданам, через объявления в газете: мебель, бытовую технику, посуду, постельное белье и ковры.

Решение суда Кишинеа, сектора Ботаника, 2003 год (неофициальный перевод на русский), по которому Некрасов был приговорен к 11 годам лишения свободы:

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11 ноября 2004. Осужденный Дмитрий Некрасов, отбывающий наказание в колонии открытого типа №9 (Прункул), идет в ЗАГС на Ботанике, оформляет брак с гражданкой Молдовы Людмилой Божий, в этот же день меняет фамилию “Некрасов” на “Божий”. В в тюрьму он больше не вернется, уехав из Молдовы.

Как беглеца Некрасова-Божий молдавское следствие объявляет в уголовный розыск по статье “Побег из тюрьмы”.

Через 6 лет уголовное дело в отношении Некрасова закрывают, а самого разыскиваемого снимают с розыска. Причина — смерть подследственного.

Из ответа Национальной администрации пенитенциарных учреждений:

“К дубликату материалов дела о розыске приложена копия его [Дмитрия Некрасова] свидетельства о смерти, выданная 12.11.2009, подтверждающая, что гражданин Некрасов умер 9.11.2009 “.

По данным RISE, полученным в правоохранительных органах Молдовы, справку о смерти привез из Украины Олег Некрасов, — брат Дмитрия Некрасова-Торнера. На основании документа уголовное преследование было прекращено.

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Через два с половиной года года молдавское следствие обнаружило, что сертификат о смерти Некрасова — фальшивый, а потому Молдова возобновила уголовное расследование и снова объявила беглеца в розыск.

Позвонивший Олегу Некрасову журналист RISE попытался обсудить историю с фальшивой справкой о смерти его брата Дмитрия. Услышав вопрос мужчина бросил трубку, а на повторные звонки и сообщение больше не ответил.

Смена фамилий, выборы в Раду и Фирташ

Пока в Молдове Некрасов-Божий и «умирал» и «воскресал», в Украине он еще успел несколько раз сменить фамилию.

Разыскиваемый Молдовой за побег из тюрьмы Некрасов, по данным правоохранительных органов Украины, побывал Дмитрием Мальченко, Дмитрием Грозным, в конце-концов, Дмитрием Торнером.

Письмо главы МВД и СБУ в Центризбирком Украины с просьбой снять Дмитрия Некрасова-Торнера с предвыборной онки поскольку он скрывается от международного правосудия //Фото-принтскрин с сайта МВД Украины

Под идентичностью Торнера даже успел в 2019-м баллотироваться в украинский парламент — Верховную Раду, 44-м номером по списку «Оппозиционной платформы – За жизнь», фракция которой сегодня состоит из 44 депутатских мандатов.

Руководителей ОПзЖ в СМИ называют прокремлевскими политиками. Например в том же году лидеры политформирования Юрий Бойко и Виктор Медведчук встречались в России с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и главой “Газпрома” Алексеем Миллером.

Что связывает Некрасова-Торнера с Украиной? До сих пор доподлинно неизвестно. Но Торнер замечен журналистами “Схем” в Вене, рядом с Дмитрием Фирташем. Их запечатлели летом 2019 рядом, когда украинский олигарх ожидал в австрийском суде приговора о своей экстрадиции в США, где ФБР подозревает его в коррупции.

Кстати, за несколько дней до выборов в Верховную Раду, по настоянию главы МВД и руководителя СБУ Украины, Центризбирком Украины снял Некрасова-Торнера с предвыборной гонки. Подробности: ЗДЕСЬ

Из пресс-релиза МВД Украины, 19 июля 2019 год:

“В ходе досудебного расследования установлено, что лицо, которое в настоящее время представляется Дмитрием Григорьевичем Торнером, 1980 года рождения, начиная с 2007 года на основании поддельных документов получило 5 паспортов гражданина Украины на разные фамилии и с разными анкетными данными, а также 4 паспорта гражданина Украины для выезда за границу, с которыми осуществляла незаконное пересечение государственной границы Следовательно, Некрасов Дмитрий Григорьевич, имея криминальное прошлое, изменил свою настоящую фамилию во избежание уголовной ответственности и создания положительного имиджа на территории Украины, как честного и добропорядочного человека”.

В октябре 2019 года Некрасов-Торнер был объявлен Украиной в международный розыск. Но уже в феврале 2021 года, согласно фото, которое оказалось в распоряжении проекта “Схемы”, Торнера запечатлели в Киеве, входящим в здание администрации президента Украины Владимира Зеленского. Цель визита неизвестна до сих пор.

Торнер и люди Додона

Кстати, как выяснили журналисты RISE, Торнер-Некрасов встречался в Молдове и с людьми из окружения президента Молдовы Игоря Додона. В 2020-2021 годах он неоднократно прилетал в Кишинев на частном самолете.

Собеседники журналиста RISE из молдавских правоохранительных органов сообщают, что в Международном аэропорту Кишинева Некрасова-Торнера в мае 2021 года встречали разные сопровождающие: его брат Олег (который когда-то привез в Молдову справку о смерти), а также Ион Газя, — офицер Службы государственной охраны. Источники, близкие к окружению Додона, называют его одним из доверенных лиц экс-президента Молдовы, а также охранником экс-президента, предоставленным службой госохраны лидеру ПСРМ.

Чтобы выяснить обстоятельства встречи с Торнером, журналист RISE позвонил Газе, но мужчина общаться отказался. Также к моменту выхода этой статьи на вопросы об отношениях Додона с Торнером не ответила и пресс-служба Партии социалистов, которую возглавляет экс-президент страны.

Без уголовных дел

Уголовное дело в отношении Некрасова в Молдове было закрыто еще в первой половине 2018 года судом Кишинева (сектор Центр) в связи с истечением срока давности. Прекращен и его международный розыск. Также органы прокуратуры Молдовы прекратили его уголовное преследование и за побег из мест заключения, переквалифицировав статью 317 УК РМ о побеге в статью 319, предусматривающую уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы.

За несколько дней до выхода этой статьи журналисты “Схем” выяснили, что уголовное дело против Торнера-Некрасова в Украине закрыто, поскольку следствие не доказало мошенничества и не увидело состава преступления в действиях Торнера в эпизодах возможного использования поддельных паспортов.

Согласно ответу Генпрокуратуры Украины, решение о закрытии производства было законным и обоснованным. Больше деталей сообщить не могут.

Новый брак и Миссис Вселенная

Через несколько месяцев после прекращения Молдовой розыска, Дмитрий Некрасов приехал в Кишинев. И снова женился. Теперь на своей украинской супруге Ольге. Перед этим он развелся с ней в Украине.

Журналисты RISE и «Схеми» пытались дозвониться до Торнера и писали ему в мессенджер на австрийский номер, а также передавали запрос через украинского адвоката и супругу Ольгу. Но пока не смогли получить ответов на наши вопросы об обстоятельствах смены им фамилий, об отношениях с Фирташем и встречах с людьми из окружения президентов ряда государств.

В беседе с журналистами “Схем” его украинский адвокат Андрей Циганков пояснил, что “смена соответствующих фамилий у него [Торнера] происходила на основании оформления исключительно брачных отношений”.

Кстати, после кишиневского бракосочетания новобрачный сменил в молдавской юрисдикции фамилию с “Некрасов” на “Торнер”, — фамилию украинской жены, известной как телеведущая и обладательница титула “Миссис Вселенная”.

По данным источников в Агентстве публичных услуг Молдовы, в подаче заявления на бракосочетание с Ольгой Торнер Некрасов обозначил, что холост. Написал в заявлении, что это его первый брак. То есть сокрыл информацию о предыдущей женитьбе в Кишиневе, 11 ноября 2004 года — в день, когда стало известно об его побеге от исполнения тюремного наказания в Прункул. В день, когда он стал Дмитрием Божий…

Авторы: Владимир ТХОРИК (RISE Moldova), Валерия ЕГОШИНА (Cхемы)

Факт-чекинг: Инна КЫВЫРЖИК

По материалам: Радио Свобода и RISE Moldova