Как известные западные компании в обод санкций поддерживают марионеточный режим беларуского диктатора Лукашенко

Расследователи установили: всемирно известные мебельные компании, включая IKEA и Polipol, в последние годы закупали сырье и мебель, произведенные заключенными в исправительных колониях Беларуси. В рамках де-факто принудительного труда: почти без оплаты и под угрозой пыток.

Это расследование было выполнено британской общественной организацией Earthsight. С его полной версией можно ознакомиться здесь. «Новая газета» и «Кедр.медиа» рассказывают о главном, что выявили расследователи. Это может касаться каждого из нас.

Санкции на словах

Минск. 10 августа 2020 года. Второй день массовых протестов против очередного президентского срока Александра Лукашенко, который правит Беларусью уже больше 26 лет. Около метро «Пушкинская» к оцеплению милиции подходит мужчина в шортах и белой футболке. Он держит руки поднятыми и подчеркнуто не проявляет агрессии. Останавливается в пяти метрах от вооруженных людей. А через несколько секунд — звучит выстрел. По белой футболке расползается пятно крови.

34-летний Александр Тарайковский стал первым убитым в ходе белорусских протестов.

Всего за семь месяцев уличного противостояния погибли не менее пяти человек, правозащитники зафиксировали тысячи эпизодов насилия в отношении демонстрантов со стороны силовиков. Против оппонентов Лукашенко было возбуждено более шестисот уголовных дел.

Европейский Союз, США и Великобритания заявили о непризнании результатов выборов в Беларуси и ввели многочисленные санкции, в том числе — против белорусской промышленности, включая лесопромышленный и деревообрабатывающий секторы. Санкционный режим усилился в 2022 году после начала боевых действий в Украине, в ходе которых Беларусь предоставила российским войскам свою территорию в качестве плацдарма для проведения атак на Черниговскую и Киевскую области. Однако сейчас выясняется: громкие заявления европейских политиков не подкреплены реальными действиями. По крайней мере, в отношении импорта белорусской древесины и изделий из дерева.

Расследователи Earthsight установили: всемирно известные мебельные компании, включая IKEA и Polipol, в последние годы закупали сырье и мебель, произведенные в исправительных колониях Беларуси. Заключенными. В рамках де-факто принудительного труда: почти без оплаты и под угрозой пыток. Этому способствовал гринвошинг, в который оказались вовлечены представители SCS Global — крупнейшей международной организации, занимающейся сертифицированием проектов в области устойчивого развития, а также других западных сертификационных компаний.

Мебель, в изготовлении которой участвовали белорусские заключенные — в том числе, вероятно, и политические, — стояла даже на климатическом саммите COP26 в Глазго в 2021 году. Может быть, она стоит и у вас дома.

Как обходили запреты

ИК №2 г. Бобруйска. Фото: Earthsight

В конце 2020 года, когда протесты в Беларуси еще не стихли, в Бобруйск — 200-тысячный город в Могилевской области — прибыли сотрудники SCS Global. В Earthsight замечают: трудно сказать, о чем думали эти люди за завтраком, но когда 15-фунтовые ворота на улице Сикорского, 1А, открылись, они не могли не понять, что перед ними — тюрьма.

Бобруйская исправительная колония № 2 — из печально известных, хотя по меркам Беларуси и России — не самых жестких. Вот как описывают порядки в ней на сайте белорусского правозащитного центра «Вясна». «Все «политические» в колонии обозначены «желтыми бирками». Это значит, что они состоят на профилактическом учете как «склонные к экстремизму и другой деструктивной деятельности». Политзаключенные спят возле входа на втором ярусе шконок — сделано это для того, чтобы во время «ночных» осмотров им это мешало спать. За ними пристально следит администрация, могут незапланированно прийти и проверить их вещи. Большинство «политических» за время заключения проходит через штрафной изолятор (ШИЗО). Туда их отправляют за любое мелкое «нарушение» по надуманным причинам: грязная одежда или обувь, незастегнутая пуговица на воротнике, неправильное приветствие представителя администрации, небритость и многое другое. «Нарушением» может стать даже кормление хлебом воробьев на территории колонии — 10 суток ШИЗО <…> «Карантин» — это особый вид пыток. Весь день заключенных удерживают в прогулочном дворике, невзирая на погоду».

В бобруйской колонии отбывали наказание экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий. Сейчас в ней содержатся 98 политзаключенных, большинство из которых были осуждены именно в связи с протестами. Профиль тюрьмы — деревообработка. Пенитенциарная система Беларуси — крупнейшее предприятие страны в этой сфере: изготовлением изделий из дерева заняты около 8000 заключенных. По данным Earthsight, ежегодно для нужд этой системы вырубается около полумиллиона деревьев. В колониях производят мебель, окна, двери и многое другое — вплоть до сувениров.

Бывшие сидельцы белорусских тюрем, работавшие на лесозаготовках и изготовлении изделий из дерева, рассказали Earthsight, что работы носят принудительный характер: отказывающимся грозят избиения и помещение в карцер.

При этом у политических условия хуже, чем у остальных: их могут жестко наказать даже за расстегнутую пуговицу. Работа сидельцев должна оплачиваться, но де-факто они не получают почти ничего: в распоряжении британских расследователей оказалась платежная ведомость одного из заключенных, который за весь год работы получил 15,18 белорусских рублей (это около $6).

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Стандарты лесной сертификации по системе FSC, которую производит SCS Global, предусматривают, что при заготовке древесины ущерб природе сводится к минимуму, а права рабочих — уважаются. Однако обстановка в колониях Беларуси не помешала инспекторам международной организации 12 ноября 2020 года выдать Бобруйской ИК-2 сертификат ответственного лесозаготовителя и производителя изделий из древесины. Более того, аналогичными сертификатами без проблем обзавелись и другие тюрьмы республики, в частности ИК-5 в Ивацевичах, ИК-17 в Шклове, ИК-15 в Могилеве. Колонию в Ивацевичах и вовсе сертифицировали дважды: сначала американская Rainforest Alliance, а затем, когда эта компания ушла из сферы лесной сертификации, — датская Nepcon. Международные сертификаты позволили продукции белорусских тюрем (не только древесине, но и тканям) попасть в магазины Франции, Германии, Польши, Чехии, Нидерландов, Великобритании. И в какие магазины! Изучение цепочки поставок привело расследователей Earthsight к крупнейшему немецкому дилеру мебели — Polipol, австрийскому ритейлеру XXX Lutz, а главное — к IKEA. Разумеется,

западные корпорации не осуществляли прямых закупок у беларуских тюрем. Колонии через посредников поставляли свой товар могилевской компании «ФанДОК», брестской «Ивацевичдрев» (у последней до недавнего времени был собственный сертификат FSC) и другим.

А уже от этих компаний продукция уходила в Европу. Расследователи установили, что белорусская древесина и ткани использовались при изготовлении как минимум шести товаров IKEA, в том числе кресел Strandmon производства польской компании Delkom, комодов Brimnes производства литовской компании VMG, письменных столов Alex производства литовской компании SBA Mebelain.

После начала боевых действий в Украине IKEA заявила, что прекращает работу с Беларусью. FSC также отозвала белорусские сертификаты. А вот управляющий директор Polipol Марк Грив заявил, что хоть компания и осуждает боевые действия в Украине, но продолжает работать с Беларусью. Сохранению деловых связей способствовала юридическая лазейка: запретив экспорт древесины из Беларуси, европейские законодатели почему-то не стали трогать экспорт мебели. В июне 2022 года гендиректор «Ивацевичдрев» Александр Ильницкий в интервью SB.by заявил: «Европейские партнеры теперь снова готовы с нами сотрудничать». Конкретизировать свои слова он не стал. По сведениям Earthsight, двадцать стран-членов ЕС продолжают импортировать деревянную мебель и комплектующие из Беларуси. Крупнейшие покупатели — Польша, Германия и Литва.

Опытные люди

Деревообрабатывающее производство «Ивацевичдрев». Фото: Earthsight

В самой IKEA сотрудничество с белорусскими компаниями признали, но тему тюрем обошли молчанием. В ответе на запрос CNN представители мебельного гиганта заявили: «На всех рынках нашего присутствия мы даем понять, что нарушениям прав человека нет места в нашем бизнесе. В июне 2021 года мы приняли решение остановить развитие бизнес-проектов в Беларуси из-за нарушений прав человека в этой стране. Находясь в Беларуси, мы проводили регулярные аудиты цепочек поставок для обеспечения соответствия нашим требованиям. Каждый раз, когда мы видим признаки неправомерного поведения, мы относимся к ним серьезно и всегда стремимся соответствовать нашим ценностям». Стоит отметить, что для мебельного гиганта белорусский скандал — уже не первый, связанный с использованием сомнительной древесины. В прошлом году все та же Earthsight доказала, что

IKEA получала древесину с самой большой незаконной рубки леса в истории России

— ее вели компании, аффилированные с депутатом Законодательного собрания Иркутской области Евгением Бакуровым. Площадь рубок составила 15 000 гектаров (это 21 000 футбольных полей), а велись они под видом санитарных — лес якобы чистили от сухих и пораженных паразитами деревьев. При этом на деле, как доказали расследователи и как позже было установлено решениями российских судов, вырубленные деревья были абсолютно здоровы.