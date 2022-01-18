Кремлевская дезинформация 2021: десять совершенно идиотских проколов

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Кремлевская дезинформация 2021: десять совершенно идиотских проколов

Паутина лжи, которую плетут прокремлевские СМИ, бывает весьма запутанной. При этом не обходится и без досадных промахов. EUvsDisinfo составили подборку из 10 примеров в 2021-м году, когда прокремлевские источники были пойманы на производстве поистине нелепой дезинформации.

1. Полное признание вины Россией

Corruption case of Russian Army in Donetsk

Кремль много лет отрицал факт незаконной аннексии Крыма Россией, что не мешало EUvsDisinfo находить и собирать доказательства. Теперь же у нас есть беспрецедентное подтверждение военного присутствия России на востоке Украины, предоставленное самим российским государством.

В рамках уголовного дела о коррупции, возбужденного против местной компании по поставкам продовольствия, Кировский районный суд Ростова-на-Дону случайно раскрыл информацию о поставках продовольствия российским вооруженным силам, дислоцированным на территории самопровозглашенных сепаратистских республик на востоке Украины. Этот поставщик раз в две недели отправлял 1300 тонн продовольствия российским войскам в Донбассе. Один из служащих компании был признан виновным в посредничестве в даче взятки в размере 990 000 рублей (13 400 долларов США) российскому старшему офицеру и приговорен к лишению свободы на срок пять с половиной лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «ошибкой» ссылку на российского военнослужащего в приговоре, после чего документ исчез с сайта суда. В сети есть архивная копия документа.

2. Герои и злодеи

Armed Belarusian guards visible behind a parliamentarian during a TV interview

 

Во время интервью беларуского парламентария на польско-беларуской границе, который рассказывал о тяжелом положении оказавшихся там людей и о гуманитарном реагировании Беларуси, за его спиной стояли вооруженные силовики в униформе и масках, которые по сути и удерживали мигрантов в плену. Прокремлевские СМИ и государственное беларуское телевидение используют эти кадры в попытке выставить Польшу и ЕС бесчеловечными и агрессивными в отличие от Беларуси, которая представлена как субъект гуманитарной деятельности. Эти дезинформационные материалы призваны отвлечь внимание общественности от того факта, что Александр Лукашенко систематически эксплуатирует людей в своих политических целях и наживается на ужасающих кадрах человеческих страданий.

3. Сексуальность Иисуса Христа

В своей статье длиной более 4000 слов о внешней политике России, ее принципах, концепциях развития и амбициях министр иностранных дел Сергей Лавров обрушился с критикой на западную систему образования. В частности, министр заявил следующее: «В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом». Журналисты сразу же подхватили это заявление и подвергли его разбору. Российские независимые журналисты установили, что заявление Лаврова основывается на вирусном видео из TikTok. В этом видео ребенок из Австралии утверждает, что Иисус — «бисексуал и небинарная личность», ведь он любит всех, он мужчина, но носит платье. Нам кажется, что это не самый надежный источник для упоминания в государственном документе, поэтому мы бы посоветовали российскому министерству тщательнее проверять факты.

4. Маша и Медведь

Кстати, о медведях: издание из северного региона России приняло шутку с сатирического сайта за настоящую новость: Швеция отдала пятилетнего ребенка на усыновление после того, как родители показали ему запрещенный российский мультфильм «Маша и Медведь». Нет, мультфильм «Маша и Медведь» не запрещен в Швеции, даже первого апреля.

5. COVID-19 и двойные стандарты

К сожалению, наша база данных продолжает пополняться примерами дезинформации о COVID-19 и вакцинах. В 2021-м году прокремлевские СМИ стали освещать тему COVID-19 с новой стороны. Пользователи соцсетей обратили внимание на двойные стандарты прокремлевских материалов, посвященных вакцинам: русскоязычную аудиторию призывали к вакцинации, тогда как англоязычные версии RT и Sputnik называли пандемию фейком и распространяли заявления против вакцинации.

6. Голодные бунты в Европе на Рождество?

Автор фото — AFP 2021, Толга Акмен

В странах Запада полно еды, но прокремлевские СМИ утверждают, что дефицит продуктов приведет к отсутствию рождественских деликатесов на столах европейцев и к голодным бунтам. В Великобритании действительно возникли небольшие перебои с поставкой продовольствия в результате Brexit и нехватки водителей-дальнобойщиков, но никаких драк за еду, дефицита медикаментов, топлива или столкновений с полицией точно не наблюдается. Быть может, издание имело в виду праздник Томатина, но даже этот бой помидорами был отменен из-за пандемии.

7. Цифровая борода и дефицит мужчин

 

Асексуальные эмодзи вызвали настоящий переполох среди российских депутатов, обвинивших Запад в том, что он ведет колонны бородатых женщин и женственных мужчин на Россию — последний оплот мужественности.

При этом ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) опубликовал результаты опроса, посвященного настоящим мужчинам и их качествам. По результатам опроса, опубликованным рядом прокремлевских СМИ, был составлен следующий список качеств настоящего мужчины: честность (19%), надежность (14%) и порядочность (9%). При этом из 1600 респондентов 45% затруднились назвать хотя бы одного «настоящего мужчину» в России.

8. Преступный снеговик и коробка от телевизора

Crack down on protests in Belarus, white-red-white flag on a snowman

Автор фото — «Радио Свобода», Беларусь

 

После массовых протестов в Беларуси, последовавших за спорными президентскими выборами 9 августа 2020 года, исторический бело-красно-белый флаг стал символом протестного движения. Тысячи людей получили штрафы и даже тюремные сроки. Среди них — сельский житель, украсивший свой двор снеговиком с красным шарфом и надписью «Да здравствует Беларусь!», женщина, надевшая носки «не того» цвета, и минчанин, выставивший на балконе коробку от телевизора красно-белой расцветки. И несмотря на всю смехотворность криминализации снеговиков, пустых коробок и бело-красно-белых носков, последствия для граждан Беларуси ужасающе реальны.

9. Глумление над «Евровидением»

Песенный конкурс «Евровидение» — это культурное событие мирового масштаба, которое собирает около 1 миллиарда зрителей. Это веселое мероприятие объединяет авторов песен из Европы и других стран и их поклонников. Исторически сложилось так, что Россия занимает относительно хорошие места на «Евровидении». Тем не менее, выбор таджикской певицы Манижи в 2021 году путем народного голосования на Первом канале вызвал серьезные опасения. Мигрантка-феминистка, открыто выступающая в поддержку прав сексуальных меньшинств и поющая о расширении возможностей женщин, вызвала настоящий переполох среди националистов. Информационный интернет-канал «Царьград», которым владеет и управляет олигарх-националист Константин Малофеев, сравнил «Евровидение» с мировым механизмом колониального строительства в идеологической сфере, насаждающим ненависть по отношению к России под контролем США. Но так ли это на самом деле?

Вот отрывок из песни Манижи:

Каждая русская женщина должна знать
Ты достаточно сильна, ты сможешь сломать эту стену
Эй, русская женщина
Не бойся, девочка

10. Снятие юмористов с эфира

Russian comedians taken off air

Телешоу на канале ТНТ под названием «Однажды в России» сняли с эфира после пародии на трех чемпионов в области прокремлевского сарказма: ведущую телеканала «Россия 1» Ольгу Скабееву, директора федерального медиахолдинга «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и телеведущего Владимира Соловьева. По всей видимости, комикам нужно было и дальше подшучивать над Гретой Тунберг или Навальным вместо добродушной критики в адрес верных слуг Кремля.

Дезинформация — это не повод для смеха

Иногда абсурдность некоторых попыток дезинформации может вызвать у нас улыбку, но давайте не будем забывать о том, что юмор, высмеивание и хахаганда относятся к излюбленным методам дезинформации кремлевских пропагандистов. Инфошум — поток ненужной информации и не вызывающих доверие заявлений — преследует четкую цель: отвлечь внимание от истины. Когда вам в очередной раз попадется забавный мем, помните, что сатиру и юмор можно с таким же успехом использовать для дискредитации, дезинформации или принижения достоинства.

Дезинформация в 2021-м году не только подрывала основы демократии, но и влияла на наши повседневные решения — от продуктов, которые мы едим, до одежды, которую мы носим, и прививок, которые мы решаем (не) делать. Давайте же в 2022-м году учтем горький опыт и сделаем истину настолько доступной и привлекательной, чтобы на нее нельзя было закрыть глаза.

Источник:  EUvsDisinfo

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