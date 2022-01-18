Кремлевская дезинформация 2021: десять совершенно идиотских проколов

Паутина лжи, которую плетут прокремлевские СМИ, бывает весьма запутанной. При этом не обходится и без досадных промахов. EUvsDisinfo составили подборку из 10 примеров в 2021-м году, когда прокремлевские источники были пойманы на производстве поистине нелепой дезинформации.

1. Полное признание вины Россией

Кремль много лет отрицал факт незаконной аннексии Крыма Россией, что не мешало EUvsDisinfo находить и собирать доказательства. Теперь же у нас есть беспрецедентное подтверждение военного присутствия России на востоке Украины, предоставленное самим российским государством.

В рамках уголовного дела о коррупции, возбужденного против местной компании по поставкам продовольствия, Кировский районный суд Ростова-на-Дону случайно раскрыл информацию о поставках продовольствия российским вооруженным силам, дислоцированным на территории самопровозглашенных сепаратистских республик на востоке Украины. Этот поставщик раз в две недели отправлял 1300 тонн продовольствия российским войскам в Донбассе. Один из служащих компании был признан виновным в посредничестве в даче взятки в размере 990 000 рублей (13 400 долларов США) российскому старшему офицеру и приговорен к лишению свободы на срок пять с половиной лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «ошибкой» ссылку на российского военнослужащего в приговоре, после чего документ исчез с сайта суда. В сети есть архивная копия документа.

2. Герои и злодеи

Во время интервью беларуского парламентария на польско-беларуской границе, который рассказывал о тяжелом положении оказавшихся там людей и о гуманитарном реагировании Беларуси, за его спиной стояли вооруженные силовики в униформе и масках, которые по сути и удерживали мигрантов в плену. Прокремлевские СМИ и государственное беларуское телевидение используют эти кадры в попытке выставить Польшу и ЕС бесчеловечными и агрессивными в отличие от Беларуси, которая представлена как субъект гуманитарной деятельности. Эти дезинформационные материалы призваны отвлечь внимание общественности от того факта, что Александр Лукашенко систематически эксплуатирует людей в своих политических целях и наживается на ужасающих кадрах человеческих страданий.

3. Сексуальность Иисуса Христа

В своей статье длиной более 4000 слов о внешней политике России, ее принципах, концепциях развития и амбициях министр иностранных дел Сергей Лавров обрушился с критикой на западную систему образования. В частности, министр заявил следующее: «В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом». Журналисты сразу же подхватили это заявление и подвергли его разбору. Российские независимые журналисты установили, что заявление Лаврова основывается на вирусном видео из TikTok. В этом видео ребенок из Австралии утверждает, что Иисус — «бисексуал и небинарная личность», ведь он любит всех, он мужчина, но носит платье. Нам кажется, что это не самый надежный источник для упоминания в государственном документе, поэтому мы бы посоветовали российскому министерству тщательнее проверять факты.

4. Маша и Медведь

Кстати, о медведях: издание из северного региона России приняло шутку с сатирического сайта за настоящую новость: Швеция отдала пятилетнего ребенка на усыновление после того, как родители показали ему запрещенный российский мультфильм «Маша и Медведь». Нет, мультфильм «Маша и Медведь» не запрещен в Швеции, даже первого апреля.

5. COVID-19 и двойные стандарты

К сожалению, наша база данных продолжает пополняться примерами дезинформации о COVID-19 и вакцинах. В 2021-м году прокремлевские СМИ стали освещать тему COVID-19 с новой стороны. Пользователи соцсетей обратили внимание на двойные стандарты прокремлевских материалов, посвященных вакцинам: русскоязычную аудиторию призывали к вакцинации, тогда как англоязычные версии RT и Sputnik называли пандемию фейком и распространяли заявления против вакцинации.

6. Голодные бунты в Европе на Рождество?

В странах Запада полно еды, но прокремлевские СМИ утверждают, что дефицит продуктов приведет к отсутствию рождественских деликатесов на столах европейцев и к голодным бунтам. В Великобритании действительно возникли небольшие перебои с поставкой продовольствия в результате Brexit и нехватки водителей-дальнобойщиков, но никаких драк за еду, дефицита медикаментов, топлива или столкновений с полицией точно не наблюдается. Быть может, издание имело в виду праздник Томатина, но даже этот бой помидорами был отменен из-за пандемии.

7. Цифровая борода и дефицит мужчин

Асексуальные эмодзи вызвали настоящий переполох среди российских депутатов, обвинивших Запад в том, что он ведет колонны бородатых женщин и женственных мужчин на Россию — последний оплот мужественности.

При этом ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) опубликовал результаты опроса, посвященного настоящим мужчинам и их качествам. По результатам опроса, опубликованным рядом прокремлевских СМИ, был составлен следующий список качеств настоящего мужчины: честность (19%), надежность (14%) и порядочность (9%). При этом из 1600 респондентов 45% затруднились назвать хотя бы одного «настоящего мужчину» в России.

8. Преступный снеговик и коробка от телевизора

После массовых протестов в Беларуси, последовавших за спорными президентскими выборами 9 августа 2020 года, исторический бело-красно-белый флаг стал символом протестного движения. Тысячи людей получили штрафы и даже тюремные сроки. Среди них — сельский житель, украсивший свой двор снеговиком с красным шарфом и надписью «Да здравствует Беларусь!», женщина, надевшая носки «не того» цвета, и минчанин, выставивший на балконе коробку от телевизора красно-белой расцветки. И несмотря на всю смехотворность криминализации снеговиков, пустых коробок и бело-красно-белых носков, последствия для граждан Беларуси ужасающе реальны.

9. Глумление над «Евровидением»

Песенный конкурс «Евровидение» — это культурное событие мирового масштаба, которое собирает около 1 миллиарда зрителей. Это веселое мероприятие объединяет авторов песен из Европы и других стран и их поклонников. Исторически сложилось так, что Россия занимает относительно хорошие места на «Евровидении». Тем не менее, выбор таджикской певицы Манижи в 2021 году путем народного голосования на Первом канале вызвал серьезные опасения. Мигрантка-феминистка, открыто выступающая в поддержку прав сексуальных меньшинств и поющая о расширении возможностей женщин, вызвала настоящий переполох среди националистов. Информационный интернет-канал «Царьград», которым владеет и управляет олигарх-националист Константин Малофеев, сравнил «Евровидение» с мировым механизмом колониального строительства в идеологической сфере, насаждающим ненависть по отношению к России под контролем США. Но так ли это на самом деле?

Вот отрывок из песни Манижи:

Каждая русская женщина должна знать

Ты достаточно сильна, ты сможешь сломать эту стену

Эй, русская женщина

Не бойся, девочка

10. Снятие юмористов с эфира

Телешоу на канале ТНТ под названием «Однажды в России» сняли с эфира после пародии на трех чемпионов в области прокремлевского сарказма: ведущую телеканала «Россия 1» Ольгу Скабееву, директора федерального медиахолдинга «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и телеведущего Владимира Соловьева. По всей видимости, комикам нужно было и дальше подшучивать над Гретой Тунберг или Навальным вместо добродушной критики в адрес верных слуг Кремля.

Дезинформация — это не повод для смеха

Иногда абсурдность некоторых попыток дезинформации может вызвать у нас улыбку, но давайте не будем забывать о том, что юмор, высмеивание и хахаганда относятся к излюбленным методам дезинформации кремлевских пропагандистов. Инфошум — поток ненужной информации и не вызывающих доверие заявлений — преследует четкую цель: отвлечь внимание от истины. Когда вам в очередной раз попадется забавный мем, помните, что сатиру и юмор можно с таким же успехом использовать для дискредитации, дезинформации или принижения достоинства.

Дезинформация в 2021-м году не только подрывала основы демократии, но и влияла на наши повседневные решения — от продуктов, которые мы едим, до одежды, которую мы носим, и прививок, которые мы решаем (не) делать. Давайте же в 2022-м году учтем горький опыт и сделаем истину настолько доступной и привлекательной, чтобы на нее нельзя было закрыть глаза.

Источник: EUvsDisinfo