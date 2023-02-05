Новый скандал с российскими шпионами в Германии: «кротом» в немецкой разведке оказался футбольный тренер из Баварии

Рейс из Майами в Мюнхен 21 января 2023 года стал последним для гражданина Германии Артура Эллера. По прибытию в немецкий аэропорт его задержали сотрудники полиции. По версии Генпрокуратуры, Эллер помогал полковнику Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Карстену Линке продавать секретные документы российским спецслужбам.

Немецкие следователи выяснили, что Линке и Эллер познакомились в 2021 году на футбольном фестивале в Баварии. Тогда Линке дал понять, что он работает на внешнюю разведку, а Эллер — что у него есть знакомый в российской спецслужбе.

В середине октября 2022 года служба внешней разведки Германии узнала о «кроте». Иностранные коллеги предупредили немцев, что их секретные данные утекают к российским спецслужбам. В ходе внутреннего расследования подозрения пали на Линке — он настойчиво требовал у коллеги отчеты о России и войне с Украиной, которые по роду службы ему не были нужны. В конце декабря полковника арестовали — ему может грозить пожизненное заключение.

Публичной информации о его предполагаемом сообщнике Артуре Эллере немного: родился в 1991 году в Волгоградской области, в конце 1990-х вместе с отцом переехал в Германию, в 1999 году отказался от российского паспорта и стал немецким гражданином.

С 2009 по 2021 год Эллер служил в вооруженных силах Германии — в сфере айти. После службы он жил в Мюнхене и занимался торговлей драгоценными камнями и металлами. Вместе с партнером Эллер зарегистрировал импортно-экспортную компанию в земле Северный Рейн-Вестфалия. По информации издания Spiegel, он был управляющим директором торговой компании в Сьерра-Леоне. Его имя также фигурирует в связи с нигерийской нефтяной компанией Pia Global Consulting. Деловой партнер Эллера из Лагоса сообщил изданиям Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, что он не выходит на связь уже около недели.

В остальном бизнесмен оставил на удивление мало следов. Его нет в Facebook, Instagram или Twitter. У него также нет страниц в профессиональных сетях LinkedIn или Xing.

Зато много информации о выходце из России обнаружилось в базах авиаперелетов. Всего в базах можно найти более сотни рейсов в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Дубай, Баку, Белград, Тбилиси, Прагу, Доху, Шанхай, Женеву, Цюрих, а также в российские города. На историческую родину Эллер часто приезжал совсем ненадолго — часто один-два дня. Он останавливался в лучших гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга, а еще бывал в Сочи, Кирове и Нижнекамске. Чем он занимался там и с кем встречался, для немецкого следствия пока остается загадкой.

С начала российского вторжения в Украину Эллер побывал в России не менее шести раз. Одной из главных поездок, по данным немецких следователей, стал рейс «Аэрофлота» 6 октября 2022 года из Стамбула в Москву. Следователи подозревают, что как раз тогда Эллер взял с собой секретные документы немецкой разведки — и передал их сотрудникам ФСБ на конспиративных встречах. По версии следствия, Москва сначала была «электризована» просочившимися из Германии секретами, но в ноябре, после второй поставки документов, ФСБ потеряла энтузиазм. По данным Spiegel, Эллер получил оплату, по крайней мере, за один факт передачи информации.

Вскоре Эллером заинтересовалась ФБР — возможно, из-за частных поездок в Россию. Перед вылетом в Германию, во Флориде его допросили американские следователи. Он рассказал им о своих многочисленных визитах и контактах с российскими спецслужбами, что впоследствии и привело к выдаче ордера на его арест в Германии.

Сейчас Эллер активно сотрудничает с немецким следствием — по его словам, он был уверен, что работал на немецкую разведку в рамках конспиративной миссии. Вдобавок, сообщает издание Spiegel, Эллер во время одного из допросов рассказал еще об одном сотруднике немецкой внешней разведки, который участвовал в операции. По его данным, полковник Линке получал оплату от ФСБ не напрямую, а через коллегу, которого теперь ищут следователи.

Ранее Центр «Досье» сообщал, что полковник Линке, передавший Эллеру секретные документы, работал в отделе Технической рекогносцировки БНД. Отдел отчитывается напрямую канцлеру Германии и отвечает за мониторинг телефонной, интернет- и спутниковой связи по всему миру, а также сотрудничество с иностранными разведками. Накануне ареста Линке получил повышение и несколько месяцев заведовал кадровой безопасностью, имея доступ ко всем личным делам сотрудников.

В отличие от Эллера, Линке продолжает молчать.

Российским «кротом» в немецкой разведке оказался футбольный тренер из Баварии

Арестованным в Германии за шпионаж в пользу России в конце декабря оказался футбольный тренер-любитель из небольшого баварского города, сторонник ультраправой партии Карстен Линке, пишет The Telegraph.

До сих пор немецкие издания называли виновника крупнейшего шпионского скандала в Европе за последние десятилетия исключительно Карстеном Л. Издание The Telegraph первым из западных СМИ называет фамилию агента, который подозревается в том, что передавал секретные данные России, работая на Федеральную разведывательную службу Германии (BND), отмечает издание “Агентство“.

По данным Telegraph, 52-летний Линке — отец двоих детей. Он родом из города Вайльхайм-ин-Обербайерн в Баварии. В городе он известен в первую очередь как футбольный тренер-волонтер, который тренировал местную молодежную футбольную команду.

Его коллеги-тренеры описывают Линке как «отца» для молодежи и приверженца дисциплины и методов обучения, которые сравнивают с армейскими.

Летом 2021 года Линке организовал в спортклубе барбекю, где познакомился с немецким бизнесменом российского происхождения Артуром Э. Его подозревают передаче ФСБ данных, полученных от Карстена. Артур Э. утверждает, что сделать это его уговорил Линке, однако следователи допускают, что Артур Э. сам мог завербовать Линке. Как выяснил Der Spiegel совместно с Bellingcat, информация о поездках Артура Э. в октябре и ноябре 2022 года есть в базах данных авиаперелетов, но их нет в базах данных о пересечении границы. Это может свидетельствовать о том, что ФСБ пытались скрыть его поездки в Россию.

Линке мог без предупреждения пропасть из родного города на несколько недель или месяцев. Отвечая на вопросы о работе, он всегда говорил, что он военный. «Иногда он уезжал на несколько месяцев, рассказывал, что был в командировках за границей. Мы думали, что это часть армейской миссии в Афганистане», — говорит управляющий директор местного спортклуба TSV Weilheim Дитер Пауш.

The Telegraph пишет, что Линке действительно служил в армии, откуда перешел на работу в Федеральную разведывательную службу Германии (BND). Там он получил повышение: стал следить за работой подразделений, которые отвечали за мониторинг каналов связи. В его служебные обязанности входил отбор кандидатов для работы в BND. Эксперт в области немецкой разведки Эрих Шмидт-Энбум отмечает, что эта должность «была бы действительно интересна русским, поскольку они могли бы использовать справочную информацию об агентах BND против них самих».

Начав работать на Россию, Карстен Линке мог руководствоваться не только материальными, но и идеологическими мотивами. Вероятно, он симпатизировал крайне правой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за переговоры с Россией, пишет британская газета.

Карьерный рост в BND заставил Линке переехать из Вайльхайма в Берлин. Однако он продолжал ездить в родной город по выходным, чтобы тренировать футбольную команду. Эти поездки неожиданно прекратились в декабре прошлого года. Именно тогда его арестовали.

Один из собеседников The Telegraph, связанный со спортклубом в Вайльхайме, говорит, что Линке был крайне осторожен: «Только после его ареста, мы заметили, что не можем найти ни одной клубной фотографии с его лицом», — говорит он.

Отдел Линке обрабатывал секретные разведданные из России и Украины, полученные другими западными разведслужбами, в том числе фрагменты перехваченных разговоров и спутниковые снимки. Он имел доступ к сверхсекретным данным, связанным с войной в Украине, писала The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Источники: Центр “Досье”, “Агентство”