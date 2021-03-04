Обзор кремлевской дезинформации: острая нехватка настоящих русских мужчин

Жизнь трудна, когда против тебя ополчился весь мир, или когда веришь, что дела обстоят именно так. На этой неделе прокремлевские СМИ транслировали подобные настроения, отразившиеся в дезинформационных сообщениях.

Начнем с освещения форума в Давосе. Согласно прокремлевским СМИ, западные медиаплатформы обошли вниманием речь президента Путина, хотя о ней упоминали FT , The Washington Post , Time Magazine , Bloomberg , Deutsche Welle , South China Morning Post , The Moscow Times , Le Monde , El País , Corriere Della Sera , SüddeutscheZeitung и многие другие источники. Более того, она звучала в прямом эфире Всемирного экономического форума и агентства Reuters .

Утверждение о том, что критика РФ со стороны Запада объясняется русофобией, также отражает картину мира, в которой Российская Федерация противостоит всем остальным странам. Это классический ход, целью которого является отвлечение внимания от звучащих в сторону Кремля неудобных вопросов. Между прочим, слово «русофобия» появляется 614 раз в нашей базе данных (на английском). Очевидно, что система прокремлевских СМИ стремится насаждать страх, апеллируя к якобы существующему на Западе страху перед Кремлем.

Неудобные вопросы о том, как власти обращаются с Алексеем Навальным, забрасываются фейками о его роли в якобы происходящем вмешательстве Запада. К примеру, Запад сфабриковал сообщения об отравлении Навального, чтобы поддерживать миф о российской агрессии. Более изобретательные авторы называют Навального марионеткой трех (!) западных разведслужб и «карманным президентом», подготовленным глобалистами, чтобы якобы сместить Путина. Слова могут ранить. Поэтому прокремлевские СМИ расценивают критику Западом дела Навального как вмешательство; то же самое сообщение гласит, что РФ никогда не вмешивается в дела других стран.

Согласно источникам прокремлевской дезинформации, даже решение Европейского суда по правам человека, требующее от РФ освободить Навального, является политическим вмешательством. Россия 24 утверждает, что посредством такого вмешательства ЕС оказывает поддержку своему агенту и что он готов реализовывать это без каких-либо правовых оснований. Это утверждение ложно во многих отношениях. Во-первых, ЕСПЧ является институтом не Европейского Союза, а Совета Европы, членом которого, между прочим, является и Российская Федерация, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.

Вмешательство и контроль

Если уж говорить о вмешательстве, то согласно прокремлевским СМИ именно Запад вмешался во внутренние дела Украины в 2014 году. Страны западного мира якобы спровоцировали в Украине переворот после отказа от подписания невыгодного для страны Соглашения об ассоциации. Цель Запада — установить внешний контроль над Украиной. Инструмент — революция. Прокремлевские дезинформаторы утверждают, что цель была достигнута. Только посмотрите: сейчас Украина, бесспорно, находится под контролем Запада. На самом деле Украина является независимым государством, близким партнером ЕС , самостоятельно строящим свое будущее.

Такие заявления о вмешательстве и контроле заставляют задуматься о сути этих понятий. Что же такое «вмешательство» и «контроль» в понимании Кремля? Насколько нам известно, именно Россия совсем недавно нарушила суверенитет соседних стран, Грузии и Украины , и продолжает нарушать международное законодательство.

«Контроль» — важное слово в лексиконе дезинформации. Во многих сюжетах развитие событий контролирует злонамеренный агент. Дезинформация о ЕС на этой неделе отличалась присутствием именно такого персонажа. Например, было замечено сообщение, где утверждалось, что геополитическую игру европейских стран контролируют США. Согласно прокремлевской дезинформации, должностные лица ЕС руководствуются собственными корпоративными интересами, а также настойчивыми требованиям Вашингтона.

Якобы Запад, а именно США, также реализует контроль через небольшие страны. Например, русофобски настроенная Польша, которую контролируют англосаксы, планирует оккупировать Беларусь. А еще есть Латвия, провоцирующая конфронтацию с Москвой, чтобы получить от запада экономическую помощь.

Санкции в центре внимания

Часть дезинформации относительно ЕС связана с санкциями. Это не новая тема. До прошлой недели в нашей базе данных было зафиксировано 477 сообщения по поводу санкций, а в 2021 году к ним добавилось еще 33 случая. Например, первый нарратив на эту тему, зафиксированный нами еще в 2015 году, гласил, что США убедили ЕС ввести санкции, соединяя тему санкций с темой контроля со стороны Запада.

На этой неделе мы заметили сообщение, где утверждалось, что ЕС потерял от санкций больше, чем РФ. Исследования же показывают, что все происходит с точностью до наоборот. Несмотря на то, что санкции вызвали общие потери от сокращения экспорта в Россию в размере примерно 0,2% от ВВП ЕС, они осложнили экономическое развитие России, начиная с 2014 года. Вероятно, такой эффект вызван сокращением объемов внешней торговли и притока иностранного капитала в РФ, в то время как встречные санкции РФ очень серьезно отразились на жизни российских граждан. Washington Post недвусмысленно сообщает: «Санкции остановили экономический рост России, лишив средний класс достатка и возможностей».

Другие сообщения не оспаривают экономические последствия санкций, вместо этого описывая их как неправомерную, лицемерную и незрелую реакцию со стороны ЕС. На самом деле ЕС применил санкции в ответ на аннексию Крыма в 2014 году и намеренную дестабилизацию ситуации в Украине. Целью санкций, направленных против стран, не являющихся членами ЕС, а также организаций и отдельных лиц, ответственных за соответствующие враждебные действия, является изменение их политики и поведения.

Большинство людей рассматривает санкции как средство ограничения экспорта. Тем не менее, согласно прокремлевским источникам, Запад совместно с Украиной использовал санкции именно для того, чтобы экспортировать нечто — цветную революцию — в Беларусь.

Взаимосвязь между потребностями и пренебрежением

В то время как весь мир участвует в гонке вакцинаций, дезинформирующие медиа пытаются посеять сомнения по поводу прививок. Например, в одном из случаев утверждалось, что Верховный Представитель ЕС Жозеп Боррель не может критиковать Россию, поскольку Европа нуждается в вакцине «Спутник V». В то же время Запад пренебрегает российской вакциной «Спутник V» и пытается осложнить процесс ее выхода на международный рынок.

Хотелось бы уточнить, что Европейский Союз не выступает против вакцины российского производства и не игнорирует ее. Для того чтобы какой-либо медицинский препарат реализовывался на рынке ЕС и стал доступным для его граждан, сначала он должен быть зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств (ЕАЛС). Согласно последнему заявлению ЕАЛС, оно «по состоянию на данный момент не получало заявок на проведение постепенной экспертизы или выдачу регистрационного удостоверения для вакцины [“Спутник V”]».

И наконец, прокремлевские СМИ почтили нас упоминанием того, что для нас очень ценно — нашего проекта. Согласно агентству Спутник-Польша, Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям EastStratCom Task Force якобы занимается не борьбой с дезинформацией, а ее распространением! Спутник-Польша утверждает, что материалы группы East StratCom Task Force содержат банальные отрицания, лишенные доказательств.

Это дезинформация по поводу дезинформации. В действительности наш метод работы основан на диагностике, а не на отрицании. Мы применяем специальную методику выявления дезинформации. При этом мы сосредотачиваем внимание на сообщениях, в которых реальные факты описываются предвзято, искаженно или неправдиво. Для включения дезинформационного сообщения в базу используются два критерия: 1) сообщение является доказуемо ложным или вводящим в заблуждение, исходя из находящихся в открытом доступе фактов, и 2) сообщение исходит от СМИ, контролируемых или финансируемых Кремлем, или из другого источника информации, бесспорно связанного с Российской Федерацией.

В конечном счете, мы можем с уверенностью сказать: «Не доверяйте нам на слово, проверяйте самостоятельно».

Источник: EUvsDisinfo