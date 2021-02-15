Обзор кремлевской дезинформации: Притворяйся, пока это не покажется правдой

Биология может оказаться крайне полезна для улучшения нашего понимания дезинформации. Если уж на то пошло, обман — это важный элемент жизни. Выживание большого количества разных форм жизни зависит от их способности вводить других в заблуждение.

Доктор философии Бартон Уэйли(opens in a new tab), бывший эксперт по обману в военно-политической сфере, создал хорошо известную типологию восприятия. В основе данной типологии лежит предположение о том, что возможности для обмана создаются за счет ошибок человеческого разума при обработке физических явлений. И хотя его концепция опирается на опыты в физическом мире, а не в киберпространстве, данное представление все равно крайне актуально, поскольку разъясняет, например, что имитация — это не просто копирование, а копирование с намерением ввести в заблуждение кого-то другого.

Источник: книга «К вопросу об общей теории обмана», Б. Уэйли (1982)

Существует шесть различных обманных уловок, цель которых либо скрыть реальное, либо показать ложное.

1. Маскировка скрывает реальное, делая его невидимым.

Недавно мы видели, как Лукашенко отвлекал внимание от протестов, заявляя, что у границ Беларуси находятся западные армии. Никаких доказательств предоставлено не было.

Другой пример маскировки — сообщение о том, что «экс-канцлер Германии <Герхард Шредер> называет воссоединение Крыма с Россией законным», в котором не упоминаются его должности председателя российской государственной нефтяной компании «Роснефть» и контролируемого российским государством ПАО «Газпром».

2. Переупаковка скрывает реальное, делая его неузнаваемым.

Успешные кампании часто «прикрывают обман более масштабной истиной», — объясняет исследователь дезинформации Томас Рид(opens in a new tab). Осенью мы уже рассказывали о том, как прокремлевские СМИ, желая подорвать доверие к западным вакцинам против Covid, использовали часть правды (оксфордская вакцина(opens in a new tab) разработана с использованием вирусного вектора шимпанзе) и переименовали ее в «обезьянью вакцину(opens in a new tab)».

3. Ослепление скрывает реальное, сбивая с толку.

Мы наблюдаем постоянный поток дезинформации с альтернативными (и причудливыми или бредовыми) объяснениями отравления Алексея Навального и Сергея Скрипаля. Хотя в обоих случаях имеется достаточно доказательств причастности России, цель прокремлевских СМИ, похоже, состоит не в том, чтобы серьезным образом опровергнуть эти доказательства, а в том, чтобы ослепить публику множеством невероятных фейковых историй.

4. Имитация показывает ложное, подделывая его под реальное.

В базе данных EUvsDisinfo по дезинформации имеется множество подобных примеров. Так, например, существуют имитационные СМИ. Возьмем, к примеру, Спутник. Само по себе это СМИ пытается имитировать национальную вещательную компанию, выдавая себя за издание уровня BBC или France 24, хотя это явно не соответствует действительности. Издание Спутник — или, другими словами, информационное агентство «Россия сегодня» — финансируется государством, имеет ограниченную редакционную независимость, не является беспристрастным и манипулирует информацией для достижения политических и экономических целей Кремля.

5. Вымысел показывает ложное, отображая другую реальность.

Во время кризиса Covid-19 мы наблюдали множество альтернативных реальностей. Чтобы вызывать эмоциональный отклик, истории нужен плохой парень. В самых разных дезинформационных нарративах COVID-19 изображался как предлог для захвата власти над миром глобальной олигархией. Более того, плохому парню нужно узнаваемое лицо. Поэтому чаще всего глобальную олигархию представляют два человека: Билл Гейтс и Джордж Сорос. Другой пример — это постоянно повторяющийся прокремлевский дезинформационный нарратив, изображающий украинскую революцию 2013-14 годов как государственный переворот, а также заявления о том, что в украинской политике доминируют нацистские группировки и идеология.

6. Введение в заблуждение показывает ложное, отвлекая внимание.

Мария Борзунова, независимая российская журналистка, объяснила, как это работает:

«В целом «fake news», как и пропаганда, служат для того, чтобы отвлечь аудиторию от реальных проблем, существующих в стране, – например, показать, что за границей все намного хуже. Мы видели, скажем, как во время летних митингов [в Москве, 2019 г.], когда полиция действовала очень жестко с протестующими, на всех федеральных каналах показывали, как разгоняют акции в Европе или в Америке и какое наказание там предусмотрено».

УКЛОНЕНИЕ ВМЕСТО ДИАЛОГА

Кремль ответил на приглашение Европейского Союза к диалогу бессовестной попыткой отвлечь внимание от нарушения Россией международных обязательств и собственных законов. Во время пресс-конференции, последовавшей за встречей Верховного Представителя ЕС Жозепа Борреля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прозвучало несколько ложных заявлений, часто использующихся в прокремлевской дезинформационной экосистеме и отмеченных в базе данных EUvsDisinfo (на английском). «Санкции незаконны» ЕС ввел санкции в соответствии с европейским и международным правом, ограничив продажу России продукции и технологий военного и двойного назначения. ЕС также ввел систему индивидуальных ограничительных мер касательно ряда лиц, виновных в нарушении международного законодательства и ответственных за действия России, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенности и независимости Украины. Сегодня ограничительные меры применяются к 177 гражданам России. Подробная информация о режиме санкций находится по этой ссылке(opens in a new tab). «ЕС обвиняет Россию в дезинформации бездоказательно» Российские СМИ, включая подконтрольные государству RT и Спутник, неоднократно распространяли ложные заявления о пандемии. Первый случай дезинформации о COVID-19, задокументированный Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям Европейской Службы Внешних Связей, был распространен сайтом «Спутник Беларусь», заявившим, что вирус был создан в лабораториях НАТО. За 13 месяцев Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям было собрано более 700 случаев дезинформации о COVID-19, которые все приведены в этой базе данных, находящейся в открытом доступе. «Россия должна быть вовлечена в контакты ЕС со странами Закавказья и Средней Азии» ЕС продолжит диалог с суверенными правительствами как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных организаций. Близость страны к границам России не препятствует ее суверенности. «Санкции ЕС являются изобретением США» Как уже упоминалось ранее, ЕС использует инструментарий санкций в соответствии с европейским и международным законодательством. Никакие силы вне государств-членов ЕС не влияют на принятие решений ЕС. «Российских журналистов дискриминируют в ЕС» Безосновательное заявление. Несколько российских СМИ, как частных, так и находящихся в собственности государства, работают в Брюсселе и странах-членах ЕС. Законодательство ЕС и отдельных государств гарантирует их деятельность и права. Министр иностранных дел России в преддверии визита Верховного Представителя ЕС представил документ, содержащий попытку «доказать» неуклюжее использование силы европейскими правоохранительными органами. Это пример дешевого риторического приема, называемого «критика в ответ на критику» («whataboutism»), попытка отвлечь внимание от истинной проблемы: того факта, что российская полиция применила чрезмерную силу и задержала несколько тысяч протестующих во время уличных протестов за несколько минувших недель. МИД РФ также объявило троих европейских дипломатов персонами нон-грата, обвинив их в «участии в несанкционированных митингах». Сбор дипломатами информации из первоисточника о текущих событиях в странах, где они работают, является общепринятой мировой практикой. Высылку европейских дипломатов за наблюдение за политическим процессом можно рассматривать только как акт агрессии. Статья 31 Конституции РФ гарантирует гражданам право собираться и публично выражать свое мнение. Функция полиции — защищать права граждан. Российские СМИ — включая находящиеся подконтрольные государству СМИ — заявили, что западные страны наказывают участников «несанкционированных акций» куда более безжалостно, чем в России. Такие заявления были опубликованы(opens in a new tab) накануне визита Борреля с целью далее увести дискуссию от основной проблемы: отсутствия верховенства права в России и сужения пространства политической свободы и свободы слова. Народ России противостоит этим попыткам. Алексей Навальный — один из череды голосов инакомыслящих в истории России. Протесты против его задержания и последующего осуждения вывели на улицы десятки тысяч человек, несмотря на грубое подавление и насилие со стороны российских властей. ЕС продолжит поддерживать права человека в отношении народа России, право избирать своих представителей, право выражать свое мнение. Мало кто так отважно и непоколебимо боролся за свободу и права человека, как россияне. Российские историки Дэвид Даллин и Борис Николаевский пишут в своей книге «Принудительный труд в советской России» (1947 года): История России, наверное, в большей мере, чем история других народов, полна гуманитарных и освободительных движений, идеализма и самопожертвования за дело свободы человека и верховенства права. Славные страницы мировой истории были написаны в России за века борьбы против унижения и порабощения человека. На протяжении столетия стремлением величайших мыслителей России была свободная нация, в которой людям будут обеспечены права человека. Борьба народа России за права человека и политические свободы была — и остается — источником вдохновения для всей Европы. ЕС и государства-члены ЕС продолжат диалог с Россией и ее гражданами. Кремль намеренно пытается сделать себя неуместным в этом контексте.

Источник: EUvsDisinfo