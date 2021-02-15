Обзор кремлевской дезинформации: Притворяйся, пока это не покажется правдой

Кремль ответил на приглашение Европейского Союза к диалогу бессовестной попыткой отвлечь внимание от нарушения Россией международных обязательств и собственных законов.
Во время пресс-конференции, последовавшей за встречей Верховного Представителя ЕС Жозепа Борреля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прозвучало несколько ложных заявлений, часто использующихся в прокремлевской дезинформационной экосистеме и отмеченных в базе данных EUvsDisinfo (на английском).
ЕС ввел санкции в соответствии с европейским и международным правом, ограничив продажу России продукции и технологий военного и двойного назначения. ЕС также ввел систему индивидуальных ограничительных мер касательно ряда лиц, виновных в нарушении международного законодательства и ответственных за действия России, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенности и независимости Украины. Сегодня ограничительные меры применяются к 177 гражданам России. Подробная информация о режиме санкций находится по этой ссылке(opens in a new tab).
«ЕС обвиняет Россию в дезинформации бездоказательно»
Российские СМИ, включая подконтрольные государству RT и Спутник, неоднократно распространяли ложные заявления о пандемии. Первый случай дезинформации о COVID-19, задокументированный Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям Европейской Службы Внешних Связей, был распространен сайтом «Спутник Беларусь», заявившим, что вирус был создан в лабораториях НАТО. За 13 месяцев Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям было собрано более 700 случаев дезинформации о COVID-19, которые все приведены в этой базе данных, находящейся в открытом доступе.
«Россия должна быть вовлечена в контакты ЕС со странами Закавказья и Средней Азии»
ЕС продолжит диалог с суверенными правительствами как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных организаций. Близость страны к границам России не препятствует ее суверенности.
«Санкции ЕС являются изобретением США»
Как уже упоминалось ранее, ЕС использует инструментарий санкций в соответствии с европейским и международным законодательством. Никакие силы вне государств-членов ЕС не влияют на принятие решений ЕС.
«Российских журналистов дискриминируют в ЕС»
Безосновательное заявление. Несколько российских СМИ, как частных, так и находящихся в собственности государства, работают в Брюсселе и странах-членах ЕС. Законодательство ЕС и отдельных государств гарантирует их деятельность и права.
Министр иностранных дел России в преддверии визита Верховного Представителя ЕС представил документ, содержащий попытку «доказать» неуклюжее использование силы европейскими правоохранительными органами. Это пример дешевого риторического приема, называемого «критика в ответ на критику» («whataboutism»), попытка отвлечь внимание от истинной проблемы: того факта, что российская полиция применила чрезмерную силу и задержала несколько тысяч протестующих во время уличных протестов за несколько минувших недель.
МИД РФ также объявило троих европейских дипломатов персонами нон-грата, обвинив их в «участии в несанкционированных митингах». Сбор дипломатами информации из первоисточника о текущих событиях в странах, где они работают, является общепринятой мировой практикой. Высылку европейских дипломатов за наблюдение за политическим процессом можно рассматривать только как акт агрессии.
Статья 31 Конституции РФ гарантирует гражданам право собираться и публично выражать свое мнение. Функция полиции — защищать права граждан. Российские СМИ — включая находящиеся подконтрольные государству СМИ — заявили, что западные страны наказывают участников «несанкционированных акций» куда более безжалостно, чем в России. Такие заявления были опубликованы(opens in a new tab) накануне визита Борреля с целью далее увести дискуссию от основной проблемы: отсутствия верховенства права в России и сужения пространства политической свободы и свободы слова.
Народ России противостоит этим попыткам. Алексей Навальный — один из череды голосов инакомыслящих в истории России. Протесты против его задержания и последующего осуждения вывели на улицы десятки тысяч человек, несмотря на грубое подавление и насилие со стороны российских властей. ЕС продолжит поддерживать права человека в отношении народа России, право избирать своих представителей, право выражать свое мнение.
Мало кто так отважно и непоколебимо боролся за свободу и права человека, как россияне. Российские историки Дэвид Даллин и Борис Николаевский пишут в своей книге «Принудительный труд в советской России» (1947 года):
История России, наверное, в большей мере, чем история других народов, полна гуманитарных и освободительных движений, идеализма и самопожертвования за дело свободы человека и верховенства права. Славные страницы мировой истории были написаны в России за века борьбы против унижения и порабощения человека. На протяжении столетия стремлением величайших мыслителей России была свободная нация, в которой людям будут обеспечены права человека.
Борьба народа России за права человека и политические свободы была — и остается — источником вдохновения для всей Европы. ЕС и государства-члены ЕС продолжат диалог с Россией и ее гражданами. Кремль намеренно пытается сделать себя неуместным в этом контексте.