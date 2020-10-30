Обзор кремлевской дезинформации: шестерка из «Sandworm» и поддельные обезьяньи вакцины

В прошлый понедельник Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против шестерых сотрудников ГРУ из специального подразделения номер 74455. По сообщениям Министерства юстиции, это подразделение, прозванное в СМИ «Sandworm», ответственно за причинение ущерба в размере, по меньшей мере, миллиарда долларов.

Далее в обвинительном акте значится, что эта группа «использовала разрушительное вредоносное программное обеспечение и предпринимала прочие подрывные действия с целью получения Россией стратегического преимущества» против правительств Украины и Грузии, расследования отравлений «Новичком», выборов 2017 года во Франции и зимних Олимпийских Игр 2018 года в Пхенчхане.

Вакцины: сплошной мартышкин труд

В то время как количество заболевших COVID-19 в Европе стремительно растет, увеличивается и количество дезинформации о пандемии. Возьмем, к примеру, историю, в которой заявлялось, что Украина купит российскую вакцину, и что покупка состоится через государства-члены Европейского Союза. На самом деле, эксперты опасаются, что одобрение российской вакцины было преждевременным. Согласно сведениям «Lancet», одного из наиболее знаменитых медицинских журналов в мире, на тот момент еще даже не началась третья фаза испытаний вакцины. Еще одной проблемой, связанной с этим заявлением, является то, что ни одно из государств-членов ЕС не выразило намерения ее покупать.

Эта история является составляющей более глобального нарратива, декларирующего, что Россия борется с пандемией успешнее, чем западные демократии, поддерживая тем самым доверие к российской вакцине и подрывая доверие к другим (западным) вакцинам.

Как же разрушить доверие к западным вакцинам?

Старый ход: нужно подать ложь, спрятанной в большей правде.

Успешные кампании часто «прячут подделку под броней большей правды», объясняет исследователь дезинформации Томас Рид. В его известной книге «Активные мероприятия» рассмотрен впечатляющий пример времен Второй мировой войны — поддельный Меморандум Танаки. Этот документ (якобы подписанный в 1927 году) помог убедить многие государства, что Япония разрабатывала военную стратегию достижения мирового господства. Но он не был настоящим.

Почему же ложный материал был так эффективен? Потому, что он был обоснован настоящей агрессивной внешней политикой Японии тех времен.

Как применить этот метод использования большей правды к западным вакцинам?

Чтобы подорвать доверие к этим вакцинам, прокремлевские СМИ частично воспользовались правдой (оксфордскую вакцину разрабатывают с использованием вирусного вектора шимпанзе), переименовав ее в «обезьянью вакцину». Таким образом прокремлевские СМИ исхитрились предположить, что британская вакцина превратит людей в обезьян, а также максимально использовать критику борцов за права животных и противников вакцинации.

Есть в этом и немалая доля иронии: принципы создания вакцины Спутник V в значительной мере те же, что и у оксфордской. Обезьянничали?

Обезьянья концепция нацелена на подрыв доверия к западным вакцинам. Несмотря на всю эту обезьянью возню, стоит помнить старую добрую ямайскую пословицу: чем выше взберется обезьяна, тем менее она защищена.

Старое вино, новые бутылки

На этой неделе мы также наблюдали за разливом старого дезинформационного вина из новых бутылок. Вот несколько примеров.

Мы вновь увидели некоторые повторяющиеся кремлевские нарративы о Навальном. Например, отравление лидера российской оппозиции было совершено для того, чтобы помочь Западу напасть на Россию. Или также, что Кремль якобы не мог стоять за нападением на Навального, поскольку маловероятно, что приказ о политическом убийстве исходил из Кремля, ведь тот лишь незначительный блогер.

Касательно MH17 мы вновь увидели заявления, что Объединенная следственная группа (JIT) игнорирует предоставленные Россией доказательства. Якобы сторона обвинения игнорирует исходные необработанные данные радара, предоставленные Россией. На самом деле, «исходные необработанные данные» состоят из видео, объединяющего первичную и вторичную информацию. Эта байка периодически всплывает с 2016 года. Еще одна концепция об MH17 состоит в том, что «немцы» поддержали выход России из консультаций по MH17. Каким исследовательским методом определили эту поддержку «немцев»? Все просто. При помощи трех комментариев под статьей в «Die Welt».

Касательно Беларуси мы вновь отметили сюжеты, в которых заявлялось, что протестов не было бы без иностранного (западного) вмешательства. Это часть повторяющейся кампании по обвинению стран Запада во вмешательстве и по изображению протестов против фальсификации выборов как «цветной революции» под предводительством Запада.

Пережевывание как редакторская политика

Понятие «операция под ложным флагом» широко применяется прокремлевскими дезинформационными СМИ как метод дезинформации. South Front («Южный фронт»), CМИ, которым руководят и которое редактируют в России, неизменно преданное своим московским господам, с большим энтузиазмом относится к этому понятию. 14 октября 2020 года этот сайт восторженно вторил заявлению российских военных:

Представители вооруженных сил России в Сирии предупредили, что исламистские боевики в мухафазе Идлиб доставили «Белым каскам» несколько бочек хлора и, похоже, готовят новую провокационную «операцию под ложным флагом».

То же самое заявление было сделано в феврале 2020 года:

«Группа спасателей» «Белые каски» совместно с боевиками, сотрудничающими с Аль-Каидой, готовят постановочные химические атаки в сирийской провинции Идлиб, заявил российский Центр по примирению враждующих сторон, ссылаясь на информацию, полученную от местных жителей.

И в январе 2019 года:

Террористы, контролирующие большую часть зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб, не оставляют попыток подстроить атаки с использованием химического оружия против гражданского населения в ходе «операции под ложным флагом».

Расхожий метод

Международные наблюдатели задокументировали частые химические атаки войск поддерживаемого Кремлем сирийского режима. Немецкая НПО «Институт глобальной общественной политики» собрала данные о 349 подтвержденных инцидентах с использованием различных видов химического оружия. Почти во всех этих случаях войска сирийского режима можно связать с атаками.

Лучше всего работает ложь на упреждение, ведь она прокладывает путь новым теориям заговора и безнаказанности, если потом действительно имеет место такая атака.

Понятие «операции под ложным флагом» — расхожий метод подпитки необоснованных конспирологических заявлений. Поиск по ключевым словам «операция под ложным флагом» выдает сотни результатов на сайте South Front: украинцы, израильтяне, американцы, сирийские оппозиционные группы, визири-злодеи в кабинете министров Трампа и правительство Великобритании. South Front описывал нападение России на рейс MH17 как «операцию под ложным флагом», так же как и совершенное ГРУ отравление Скрипалей, и атаку на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 2001 году.

Когда в апреле 2018 года в Думе (Сирия) была проведена химическая атака, South Front понадобилось лишь несколько дней, чтобы определить, что это была тщательно спланированная «операция под ложным флагом».

7 апреля, когда была совершена атака, South Front выразил сомнения в достоверности источника информации — Агентства новостей Кувейта (KUNA):

Поддерживающее боевиков СМИ (KUNA — ред.) заявило, что 15 гражданских лиц пострадали от какого-то токсичного газа в окрестностях Думы. Но ему не удалось предоставить никаких серьезных доказательств, подтверждающих, что мнимую химическую атаку совершила Сирийская арабская армия (САА). Этот репортаж является очередной попыткой оправдать дополнительное давление на правительство Асада со стороны мирового сообщества, особенно коалиции под предводительством США.

Спустя два дня South Front сообщил, что не было найдено следов химических веществ. Однако, несмотря на отсутствие каких-либо следов, по состоянию на 12 апреля South Front установил, что атака была совершена добровольческой организацией спасателей «Белые каски».

В итоге 16 апреля South Front триумфально объявил, что ответственность за атаку лежит на британских разведслужбах. К моменту опубликования South Front материалов, содержащих все эти обвинения, международная следственная группа только начала расследование на месте происшествия. Вследствие этого СМИ сконцентрировалось на том, чтобы бить в набат касательно возможных «операций под ложным флагом», одновременно дискредитируя независимые расследования.

От «не было атаки» до «была атака»

В течении более чем недели South Front метался от «мнимой атаки», «не было атаки» до «да, была атака, но это была “операция под ложным флагом”».

Попыткам исказить факты и представить атаку «операцией под ложным флагом» была посвящена значительная часть материалов сайта, когда следственная группа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела подробный анализ, установив факты касательно атаки сирийских вооруженных сил на Думу. Эти факты указывали на то, что имела место воздушная химическая атака.

С тех пор South Front винит разные стороны в проведении «операции под ложным флагом» и пытается дискредитировать расследование ОЗХО. Так или иначе, по мнению South Front, причастны все: боевики, СМИ, ОЗХО, британцы, Соединенные Штаты. В течение почти двух лет сообщения об «операциях под ложным флагом» повторялись, повторялись вновь, тиражировались, пересказывались, твердились снова и снова — пережевывались. Эти заявления публиковались на других платформах, о праве интеллектуальной собственности никто не заявлял.

Пережевывание — это процесс, который присущ некоторым травоядным млекопитающим, например, коровам, овцам, козам, жирафам, когда пищу жуют, глотают, отрыгивают и вновь пережевывают. Такова и редакторская политика прокремлевских СМИ. Повторять ложь удобно, но от этого она не становится правдой.

С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ, А ПОТОМ — НА ЧЕШСКИЙ: ПОВТОРНЫЙ ПЕРЕВОД КАК ИНСТРУМЕНТ МАНИПУЛЯЦИИ

Уровень доверия к материалам российских федеральных СМИ крайне низок, и они прекрасно об этом знают. Согласно опросу, проведенному в 2019 году независимым социологическим агентством «Левада-Центр», около 50 процентов россиян считают, что информация, предоставляемая контролируемыми государством телеканалами, — основным источником новостей для большинства россиян — не заслуживает доверия. И это число растет с каждым годом вместе с растущей верой в независимые интернет-издания и социальные сети как альтернативные и более надежные источники. Подобные тенденции представляют серьезную проблему для прокремлевских источников дезинформации, но они придумали хитрый трюк для ее решения. От семян до урожая Престижные иностранные СМИ не имеют привычки зацикливаться на прокремлевских дезинформационных сюжетах и поддерживать их. Поэтому дезинформационные СМИ просто заявляют о том, что иностранные СМИ на самом деле поддерживают их взгляды. Так вы можете обнаружить, что главный редактор журнала The Economist якобы утверждает, что ООН проводит сомнительную политику; The Guardian «сообщает» о том, что 80 процентов человечества может умереть от Covid-19 в следующем десятилетии; Die Welt якобы называет «Белые каски» «псевдозащитниками прав человека» и обвиняет их в хищении денежных средств; Foreign Policy предлагает различные сценарии свержения Лукашенко; Newsweek «подтверждает» существование планов США по силовому захвату власти в Иране; Die Welt (опять!) «объясняет», как ЕС организовал протесты по всей Восточной и Южной Европе; а ведущий польский эксперт по безопасности говорит своим согражданам, что им следует опасаться российских ракет (все это реальные примеры дезинформации, опровергнутой EUvsDisinfo). Алгоритм действий для подобных манипуляций Как так получается, что такие известные журналы и газеты в итоге продвигают прокремлевские идеи? Что ж, алгоритм этой хитрой хореографии включает в себя несколько действий. Сначала прокремлевские дезинформационные СМИ находят статью в уважаемом зарубежном СМИ, в которую можно, не вызывая подозрений, внедрить заимствованный сюжет. Затем то или иное дезинформационное издание пишет свой собственный материал на русском языке, делая вид, что цитирует оригинальный материал, но на самом деле включая в него факты и заявления, которые либо являются явно неправильным переводом исходного текста, либо даже полной его фальсификацией. Еще один часто используемый прием — введение нескольких несвязанных с исходным текстом предложений, которых в оригинале никогда не было, под видом косвенных цитат из исходной статьи. Та-дам! Вуаля! Так и создается видимость того, что престижные зарубежные СМИ поддерживают вашу точку зрения. Затем статья переводится с русского на языки экосистемы прокремлевской дезинформации, и публикуется зачастую в относительно маргинальных изданиях или блогах, таких как News Front. Для статьи выбирается новый заголовок (о, какое совпадение!), и чаще всего это именно то заявление, которое необходимо выделить. Благодаря подобному «текстовому» инжинирингу The Telegraph утверждает, что людей намеренно заражают через зараженные тесты на Covid-19 (материал на чешском языке). Таким же образом опубликованная в NPR статья, написанная тремя бывшими послами США в Украине с призывом к выводу российских войск из Крыма, превращается в рассказ о трех действующих американских дипломатах, угрожающих России (материал на венгерском языке), а полученная из третьих уст цитата высказывания российского военного из статьи в The National Interest трансформируется в публикацию, подтверждающую, что российская ракета «Авангард» может разрушить любую систему обороны США (материал на испанском языке). Сложности в выявлении подобных действий К сожалению, этот алгоритм действий обнаружить довольно трудно. Это требует как осведомленности, так и воли к проверке фактов, включая достаточный уровень владения несколькими языками, чтобы обнаружить подделку (английским, русским и третьим языком, на который история была повторно переведена). Выявление подобных сфабрикованных материалов также требует значительных затрат времени и сил, именно поэтому прокремлевские дезинформационные СМИ так часто прибегают к подобным методам работы. Есть ли издания, которые можно уличить в постоянном использовании подобных методов? Интернет-медиа-проект «ИноСМИ» (принадлежит медиагруппе «Россия сегодня», матричной компании RT), который переводит статьи из зарубежных СМИ на русский язык, довольно искусен в использовании подобных приемов искажения информации. По данным исследователей из Гентского университета, во время Крымского кризиса в 2014 году «ИноСМИ» регулярно искажал статьи из The Guardian, The Wall Street Journal, Le Monde и Le Figaro посредством «выборочного присвоения, смещения акцентов в переводах и визуальных стратегиях», чтобы создать «дискурс, в большей степени соответствующий официальной точке зрения Кремля, чем исходный набор данных». Как отмечают исследователи, «в процессе перевода Россия предстает в качестве мощного и достойного игрока на мировой арене, в то время как морально неоднозначная позиция Запада в конфликте и разногласия в его рядах выдвигаются на первый план». С тех самых пор «ИноСМИ» продолжает свой крестовый поход по переводу и манипулированию, публикуя на французском или шведском языке некачественные статьи об Украине, которые, в свою очередь, воспроизводятся другими российскими СМИ только для того, чтобы их снова можно было повторно перевести и перефразировать в News Front или Спутнике. По шкале изощренности этот прием, безусловно, более умеренный, чем изобретение несуществующих британских депутатов, поддерживающих нужную версию событий в Крыму, или подделка чатов Bellingcat. На самом деле, зачем напрягать себя публичной дипломатией и связями со СМИ? Зачем брать на себя труд объяснить иностранным журналистам свою версию событий в надежде, что они ее затем воспроизведут? Можно же просто все подделать. И тут можно действовать как угодно, без каких-либо ограничений.

Источник: EUvsDisinfo