Обзор кремлевской дезинформации: снова картинки из компьютерных игр в качестве «документальных кадров»

Ложь куда веселее, чем нудная правда, а образы полей сражений из компьютерных игр увлекательнее реальных съемок боевых действий. Прокремлевское СМИ снова попалось на представлении картинок из компьютерных игр в качестве документальных кадров из зоны боевых действий.

Ошибки как метод дезинформации

Владимир Соловьев, ведущий ток-шоу «Полный контакт» на телеканале «Россия 1», с энтузиазмом презентовал съемки войны в Нагорном Карабахе

А те, которые нас смотрят, они сейчас увидят [кадры из Нагорного Карабаха]. Это фрагменты ну, не воздушного, а наземно-воздушного боя, когда пытаются сбить, судя по всему, самолеты. И вот когда ты на это смотришь, ты думаешь, что это прям как «Звездные войны» какие-то, красота какая-то, не понимаешь, что за каждым вот таким отправленным — это же человеческие жизни.

В одном он прав: война означает смерть и разрушение, но фотографии, которые он показал, не из Нагорного Карабаха и не недавние. Российские зрители прокомментировали этот материал в соцсетях и указали, что изображение взято из компьютерной игры 2013 года «Arma 3», созданной «Bohemia Interactive»(opens in a new tab).

Зачем извиняться?

Соловьев признал ошибку, но, как видно из цитаты российского СМИ(opens in a new tab), он не собирается извиняться перед зрителями.

Перед кем извиняться? Со своими зрителями я сам разберусь. Я что-то не видел, чтобы мои зрители меня о чем-то попросили. Любой, кто работает в прямом эфире, знает, что может быть все, что угодно.

Ошибки, конечно, случаются, но это мы уже видели: изображения из той же игры «Arma 3» использовалась в феврале 2018 года(opens in a new tab) «Первым каналом» в качестве иллюстрации войны в Сирии. Канал сообщил, что это была ошибка инженера видеомонтажа.

Ну, конечно, ошибки случаются и неоднократно. Еще в 2014 году «Первый канал» «по ошибке(opens in a new tab)» выпустил монтаж, основанный на изображении Google Earth в качестве «доказательства» того, что малайзийский пассажирский самолет MH17 был сбит украинским реактивным истребителем. Кто-то по ошибке отыскал нужную территорию на Google Earth, по ошибке нашел фотографию «Боинга» нужной модели и реактивного истребителя, и абсолютно по ошибке отфотошопил их в одну наводящую на размышления фотографию. По ошибке это все показали национальной аудитории в лучшее эфирное время. Кто может усомниться? Ошибки же случаются!

Как и в 2017 году, когда Министерство обороны РФ попыталось использовать изображения из компьютерной игры как «неоспоримое подтверждение(opens in a new tab)» поддержки ИГИЛ Соединенными Штатами. На сей раз игры другого разработчика — «Byte Conveyor Studio». Еще одна досадная ошибка. Министерство не признало ошибку, но быстро и тихо убрало изображения с сайта.

Ошибки как метод

Тщательнее изучая феномен дезинформации, легко прийти к заключению, что «ошибка» является ключевым компонентом прокремлевской информационной деятельности: опубликовать возмутительное, безосновательное заявление и отказаться от него, когда кто-то его опровергнет. Примером применения этого метода является история о «распятом мальчике(opens in a new tab)», когда «Первый канал» выпустил в эфир заявление, что украинские военные распяли сына беженца. Историю почти сразу же разоблачили как подделку и отозвали. Но она произвела впечатление на аудиторию, создав образ жестокого врага.

Российское СМИ «Republic(opens in a new tab)» недавно опубликовало статью, в которой задало вопрос о том, почему кремлевская пропаганда столь примитивна:

Достаточно подписаться на любой провластный телеграм-канал, чтобы получить возможность в постоянном режиме читать взаимоисключающие версии реальности, излагаемые там без каких-либо попыток хоть как-то увязать их между собой.

СМИ рассматривает этот вопрос и приходит к заключению: такой вид дезинформации — дешевый и доступный, и он формирует у внутренней аудитории впечатление, что Россия находится в состоянии войны:

А уж в условиях выдуманной войны любой дурак, халтурщик и бездарность могут с утра до вечера производить ненужный, глупый и в дальней перспективе попросту вредный продукт, ничуть не боясь ответственности за свои слова и призывы, более того — вполне обоснованно рассчитывая на поощрение и продвижение по службе, ибо все — для фронта, все — для победы, при том, что фронта нет и победы никакой не будет.

Мы все совершаем ошибки. Есть знаменитое латинское изречение: Errare humanum est — человеку свойственно ошибаться. Изречение, часто приписываемое римскому философу Сенеке(opens in a new tab), полностью звучит так: Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Человеку свойственно ошибаться, но только глупцу свойственно упорствовать в своей ошибке.

Менее четверти россиян доверяют телевидению как источнику информации — новый рекордно низкий показатель с 2016 года

Доверие россиян к телевидению как источнику информации достигло рекордно низкого значения в 2020 году по данным исследования Deloitte, опубликованного в газете «Коммерсантъ»(opens in a new tab). Всего за год уровень доверия к телевидению упал на 5% и достиг отметки 23%. По мнению «Медузы»(opens in a new tab), это новый рекордно низкий показатель с 2016 года, когда компания начала проводить регулярные исследования медиапотребления.

Согласно этому опросу жители Москвы доверяют телевидению меньше всех — всего 20% респондентов считают его надежным источником новостей. В больших городах ситуация столь же плачевная. В среднем уровень доверия к телевидению в миллионниках всего около 21%. Опрос также показал, что военнослужащие, сотрудники госорганов и люди старше 55 лет выказывают высокий уровень доверия к телевидению.

Изобилие дезинформации

В базе данных EUvsDisinfo немало примеров(opens in a new tab) дезинформационных сообщений, вышедших в эфир подконтрольных государству российских телеканалов, что подтверждает обоснованность недоверия респондентов.

Например, в начале вспышки COVID-19 российские телеканалы заявляли, что коронавирус якобы является американской провокацией(opens in a new tab), которая опасна только для «монголоидной» расы(opens in a new tab), и что это, вероятно, искусственно созданное биологическое оружие(opens in a new tab), тем самым негативно влияя на понимание людьми пандемии.

Федеральные телеканалы продолжают дезинформировать российскую аудиторию касательно отравления их соотечественника Алексея Навального(opens in a new tab), заявляя, что у него в крови были выявлены только следы кофеина и алкоголя(opens in a new tab), что его госпитализировали по причине хронических заболеваний(opens in a new tab), и что все это было заговором с целью остановить трубопровод «Северный поток-2»(opens in a new tab).

Еще один российский политик Илья Яшин недавно указал на лицемерие(opens in a new tab) телевизионной сети «НТВ», недавно показавшей «документальный фильм», содержащий клевету на убитого российского политика Бориса Немцова(opens in a new tab). В документальном фильме заявляется, что Немцова убили украинские спецслужбы (читайте об аналогичных заявлениях по этой ссылке(opens in a new tab)). «Многие мои коллеги считают, что на подобную дрянь вообще не стоит обращать внимание, мол, умные люди и так все понимают, а НТВ давно уже не верят. […] В конце концов, у НТВ по-прежнему огромная аудитория», – сказал Яшин.

И он прав. В ответ на результаты этого опроса, представитель медиагиганта ВГТРК сообщил, что аудитория подконтрольных властям федеральных телеканалов на самом деле выросла, пишет «Коммерсантъ»(opens in a new tab).

Опрос также показал, что россияне больше всего доверяют Интернету. Около 55% считают его основным источником информации. 39% респондентов заявили, что получают доступ к информации на новостных, аналитических и официальных вебсайтах, 16% верят соцсетям.

Канал «RT International», полностью финансируемый властями России, попытался представить результаты опроса в хорошем свете, заявив(opens in a new tab), что «западным СМИ пора покончить со своей одержимостью российским “государственным телевидением”», ведь граждане «массово обращаются к Интернету как источнику различных точек зрения». Как бы там ни было, телеканал RT, оштрафованный в прошлом году в Британии за нарушение правил беспристрастной подачи материалов(opens in a new tab), весьма серьезно представлен онлайн.

Источник: EUvsDisinfo