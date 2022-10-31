Пойманный в Норвегии «бразильский профессор» оказался бестолковым гэрэушником «Микой-захватчиком»

На днях суд в Норвегии предъявил обвинение в шпионаже сотруднику Арктического университета Тромсё и опубликовал его полное имя. Шпионом оказался Михаил Валерьевич Микушин, родившийся 19 августа 1978 года. Он выдавал себя за гражданина Бразилии Жосе Ассиса Джиаммариа (José Assis Giammaria), родившегося в 1984 году, и в последние годы успешно работал в норвежском Университете Тромсё.

The Insider и Bellingcat смогли подтвердить принадлежность Микушина к ГРУ, а заодно изучили его биографию, придя к выводу, что «профессор» сделал всё, чтобы провалиться.

Еще до того, как норвежцы опубликовали реальное имя Микушина, The Insider и Bellingcat полагали, что это сотрудник ГРУ по имени Михаил. Псевдопрофессор оставил достаточно цифровых следов для такого вывода.

Так, например, пароль, который он использовал для своего университетского аккаунта, использовало еще несколько человек — и среди этих аккаунтов два точно принадлежали ему же, поскольку содержали в себе его бразильское имя. А вот другие два были интересны тем, что были зарегистрированы на российских адресах. Один — agrandefamilia @ mail. ru — отсылал к бразильскому сериалу и, видимо, тоже принадлежал ему, а другой — mika-invasor @ rambler. ru — дал указание на то, что владельца зовут Михаил. Invasor с португальского переводится как «захватчик» — Микушину для разоблачения не хватало только парашюта, волочащегося за спиной.

А если вдруг кто-то не догадается, что «захватчик Михаил» — это именно он, Микушин, использовал и другой пароль… Содержащий его фамилию:

Судя по всему, email-аккаунт mika-invasor Микушин использовал уже очень давно, так как он был выбран еще для создания ЖЖ (теперь удален и не сохранился) и ICQ.

The Insider и Bellingcat удалось получить фото с водительских прав Микушина, что позволило подтвердить: Микушин и профессор Джиаммариа — один и тот же человек: Как выяснил The Insider, Михаил Микушин родился в Екатеринбурге, жил на улице Малышева, в 1994 году закончил школу. В 26 лет он переехал в Москву, где проживал в офицерском общежитии при Военно-дипломатической академии (ВДА) ГРУ по адресу: ул. Народного Ополчения, дом 52, корп. 4, кв. 45. В этом корпусе общежития зарегистрированы офицеры ГРУ, которые проходят обучение на 1-м факультете ВДА (готовит офицеров ГРУ для работы за рубежом в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием и разведчиков-нелегалов). Отметим, что на этот факультет ВДА берут офицеров не ниже капитана и уже со знанием иностранного языка (в случае Микушина это был португальский). Очень возможно, что его однокурсницей была Ольга Колобова (Адела Кухвельд), потому что они ровесники. В 2006 году Микушин выпустился из академии и смог получить бразильский паспорт на том основании, что якобы имеет мать-бразильянку (классический прием нелегалов из ГРУ, который безуспешно пыталась применить и Ольга Колобова, представлявшаяся Аделой Кухвельд, о которой The Insider уже писал). В том же году он купил себе квартиру в Москве на Новокуркинском шоссе и, видимо, какое-то время оставался в Москве.

Уже будучи опытным ГРУшником, в 2010 году Микушин завел страницу «ВКонтакте» под реальным именем, поставил как юзерпик Остапа Бендера, а взгляды описал как «ультраконсервативные»: Интересно, что брат Михаила — Иван Микушин — не просто не разделяет его «ультраконсервативных» взглядов, но и является убежденным оппозицинером, участвовал в протестах 2011 года, донатил Навальному и участвовал в «Умном голосовании».