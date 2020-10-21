Польша под прицелом российской пропаганды

На российском портале «Независимое военное обозрение» появилась статья под названием «Новый способ ведения боя», автором которого является Александр Храмчихин, 53-летний «политолог», работающий в Институте политического и военного анализа (ИПВА).

В своем анализе Храмчихин показал, почему Польша является одной из главных целей российской пропагандистской машины: «Реальная информационная война с Москвой для Варшавы опаснее российской военной агрессии – заведомо невозможной. Потому что она разрушает важнейший исторический миф, на котором строится современная Польша, – о стране, павшей невинной жертвой двух тоталитарных режимов».

iSANS описывает несколько примеров информационных войн только с 2020 года:

Изменение исторического представления

Русский исторический ревизионизм, цель которого – изменить (на неблагоприятное для Польши и стран Запада) представление о Второй мировой войне. И здесь Храмчихин указывает на два таких события:

«Подписание Польшей договора с Германией в январе 1934 года», который должен был вывести Гитлера из международной изоляции;

из международной изоляции; Вступление Польши в Заолзье и ее прямое участие совместно с Германией в разделе Чехословакии как фактическое начало Второй мировой войны.

Храмчихин утверждает, что «довоенная Польша на самом деле была полноценным фашистским государством и с точки зрения тоталитаризма была не намного хуже сталинского СССР и нацистской Германии».

Премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал российскую историческую пропаганду «недостойной ложью и лживой попыткой обвинить других в действиях Советского Союза».

Польша хочет вернуть Гродно

Одновременно предпринимались попытки использовать Польшу для кремлевской пропаганды в Беларуси. Как до, так и после президентских выборов новостные каналы, связанные с Россией, распространяли ложную информацию о том, что Польша хочет: присоединить Гродно, финансирует диверсантов и продолжает колониальную политику.

Писатель Евгений Володченко даже сообщил о существовании сети «польских диверсантов», распространяющих фейковые новости, после чего упомянул:

сайт Charter97 (известный белорусский оппозиционный портал, работающий за пределами Беларуси и финансируемый демократическими странами);

и канал Basta!, функционирующий на платформе Telegram.

Аналитик Сергей Иванников в интервью прокремлевскому сайту ukraina.ru предположил, что польская мечта заключалась в том, чтобы ввести в Минск свои войска, конечно, «в шкуре НАТО», а затем создать из Беларуси колонию Польши или Европейского Союза.

Иванников одновременно продвигает идею расширения сотрудничества между Россией и Беларусью и создания так называемого союзного государство, которое должно быть намного привлекательнее, чем «колонизация» Польшей. Среди пророссийских политиков популярен тезис о том, что только Россия способна защитить Беларусь от имперских устремлений Польши.

Рассказ о польском колониализме и империалистических амбициях может показаться забавным, но его последовательное продвижение, безусловно, влияет на отношение белорусов к полякам.

Фальшивое письмо генерала

22 апреля неизвестные злоумышленники взломали сайт Академии военного искусства и опубликовали на нем открытое письмо ректора-коменданта академии генерала Рышарда Парафьяновича. Письмо оказалось подделкой. Текст был подготовлен таким образом, чтобы атаковать войска НАТО, особенно американских солдат в Польше.

Появились тезисы об «американской оккупации», провокациях НАТО и фобиях властей. Было предъявлено обвинение в возрождении фашизма в Польше – идеология фашизма должна «исходить из Министерства национальной обороны».

Хакеры были готовы к тому, что письмо быстро исчезнет (так и случилось) – они позаботились о том, чтобы фейковый скриншот страницы был отправлен в интернет-архив, и затем использовали этот скрином. Затем они опубликовали его на двух порталах правого крыла: prawy.pl и lewy.pl, а также niezalezna.pl и tvrepublika.pl.

Вот один из фрагментов текста: «Обучение ведется на устаревшей технике, при отсутствии основных боевых средств. В такой ситуации, единственное из чего они могут стрелять – это резинки от трусов. У остальной техники еще меньшая дальность и огневая мощь».

Атака на польского президента

Вскоре после президентских выборов в Польше в сети появилась запись, на которой Анджею Дуде якобы позвонил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с поздравлениями после выборов.

На самом деле звонили два российских комика, Владимир «Вован» Кузнецов и Алексей «Lexus» Столяров. Темами разговора были: COVID-19, вопросы ЛГБТ, отношения с Украиной и «возвращение» Львова, отношения с Дональдом Туском, то есть все «базовые» темы, использованные в российской информационной войне. Конечно, комики не признались, что действовали по заданию Кремля.

Анализ Храмчихина и приведенные выше примеры являются серьезным предупреждением для Польши.

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Русский мир атакует

Накануне президентских выборов в Польше возобновил свою деятельность портал Obserwatorpolityczny.pl, который в 2014 году прославился тем, что стал официальным партнером «в большом деле» фонда «Русский мир», созданного в 2007 году указом Владимира Путина. В совет фонда входят, в частности, министр иностранных дел России и министр образования. Портал издается не только на польском языке, но также имеет русскую и английскую версии. На страницу Observer в Facebook подписаны более тысячи человек. На данный момент, как показывает статистика Facebook, большинство читателей профиля «Obserwator» – жители Москвы. Также польская редакция подписана на профиль «Спецназ – спецподразделения Российской армии» и «Владимир Путин – официальный сайт».

Сообщения, характерные для прокремлевской пропаганды, можно найти здесь во многих статьях.

Во вторник, 4 марта, “Obserwator Polityczny” пишет на своем сайте:

«Запад должен наконец выучить кириллицу в достаточной степени, чтобы понять, что Путин – это не Ельцин или Горбачев. Времена мягкой политики России давно позади; если она захочет, она может напасть на Европу уже сегодня, и некому будет её остановить – это факты! Между тем дискредитированные США, НАТО и ЕС могут поцеловать русского медведя в ж…!».

Тезис о том, что НАТО и ЕС не прошли проверку, был подхвачен пропагандистским каналом Russia Today, который представил комментарий «Obserwatora Politycznego» как независимого голоса польских СМИ.

7 сентября была опубликована статья «Запад никогда не оставит Беларусь». Автор, подписывающийся krakauer, пишет: «…Есть еще польский сосед, который страдает полной амнезией и делает вид, что на Западе реальность радужная – там белорусов ждут с распростертыми объятиями. Только забывает упомянуть, что речь идет о сборе клубники, работе по 16 часов в день без страховки и других формах крайней эксплуатации, которые не поддаются пониманию и больше похожи на крепостное право и рабство. Польский сосед призывает людей митинговать, протестовать, петь песни, не делая никаких выводов из своей собственной истории, из своих жертв, из собственных ошибок. Белорусам этого не показывают, об этом не говорят. Очень жаль, потому что фильм о Лодзи, Валбжихе или государственных фермах в Западной Померании может им очень помочь, в том числе показать, как выглядит дорога на Запад, сколько она стоит и каковы её последствия».

«Такой Запад не может ничего больше предложить Беларуси, кроме как быть буферным пространством между Востоком и Западом, которое производит целый ряд полезных вещей и экспортирует на Запад скромную и нетребовательную рабочую силу».

«В век электронных СМИ (здесь нет ошибки) многие позволили манипулировать собой. При этом, если большинство получит объективную информацию о последствиях революции (поскольку мы говорим именно о ней), то наверняка народ задумается и утихомирит нарушителей спокойствия и тех, кто хотел уничтожить его мир».

В понедельник, 28 сентября, была опубликована статья «Почему в Беларуси не произойдет «Майдан»?» Автор, Николай Киселевич, среди прочего, пишет: «То, что в Беларуси есть недовольные властью и президентом люди, особенно молодежь, не означает ничего экстраординарного. Сегодня трудно найти страну, где бы не было недовольных граждан. Я не имею в виду только Францию ​​(желтые жилеты) или Соединенные Штаты (Black Lives Matter), но даже в Швейцарии, Германии, Норвегии и Швеции некоторые граждане недовольны стилем управления государством. В мире проходят демонстрации, будут они и в Беларуси. Просто такое время.

Остается только найти ответ еще на один риторический вопрос, который волнует нас и других соседей Беларуси. Не слишком ли отвлекает нас решение внутренних проблем другой страны от собственных проблем? Не сбудется ли старая поговорка: «Кто к нам с мечом пришел, тот от меча и погибнет»?»

С другой стороны, интересны записи интернет-пользователей, которые свидетельствуют о том, что у «Obserwatora Politycznego» есть адресаты, которые разделяют их мнение. Вот несколько из них:

Niechodzący na wybory: «Полностью согласен с тем, что написал автор. У меня только один комментарий – деструктивная роль нашей страны явно приуменьшена как на Украине [Оранжевая революция, а затем и Майдан], так и теперь в Беларуси.

Можно только задаться вопросом, в какой степени наша «восточная политика» является результатом приказов, отданных определенным посольством, а в какой – нашей собственной глупостью, то есть мессианизмом и гидройтским видением федерального востока.

Желаю, чтобы белорусы не закончились распадающейся постмайданской УПАиной, как украинцы [потеряли работу, а взамен получили культ Бандеры]».

Феномен «Русского мира» – понятие гораздо более широкое, чем просто деятельность одноименного фонда. В публичном дискурсе политика президента России Владимира Путина базируется в первую очередь на идеологии Русского мира, что является необходимым условием построения новой Российской империи как блока стран, исторически и культурно связанных с Россией, или стран, не препятствующих построению такой империи. Одним из инструментов реализации такой политики мягкой силы являются СМИ. Эту роль исполняют Sputnik и RT.

Sputnik Polska – это редакция, официально финансируемая московским фондом. В Facebook на Sputnik подписано 5 500 пользователей.

В статье от 9 сентября в статье под названием «Лукашенко: подождите неделю и посмотрите, что происходит в Польше», автор пишет: «Польша, критикующая «несправедливые выборы» в Беларуси, должна разобраться с собственными президентскими выборами в июле. Почему к нам едут литовцы, поляки и украинцы? Потому что они сами находятся в плачевном состоянии, им нужно отвлечь местных жителей, а лучше всего указать на нас пальцем и сказать, что это мы во все виноваты. Так что немного терпения – скоро люди возьмутся за них …»

15 октября 2020 года Sputnik Polska, ссылаясь на московском радио Sputnik, процитировал Сергея Лаврова (министра иностранных дел России), который дал новые поручения по развитию ситуации в Беларуси. Лавров заявил: «Что касается Беларуси. Я убежден, что сейчас наиболее оптимальна наша линия в поддержку конституционной реформы, которая была впервые предложена президентом Лукашенко и которую мы видим хорошей возможностью для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда вошли бы все политические силы страны». Лавров также прокомментировал встречи Светланы Тихановской с западными лидерами: «Никто даже не обращает внимания на то, что это тоже вмешательство во внутренние дела Беларуси».

Причем под текстом появились и критические комментарии, например:

Witold1: «Переговоры между европейскими политиками и настоящим президентом Беларуси Тихановской необходимы для восстановления верховенства закона в Беларуси и лишения режима Лукашенко возможности причинять вред и обманывать своих собственных граждан, в то время как кремлевский ропот никого на Западе не волнует, после того, как Кремль начал расправляться с собственной оппозицией, убив Немцова и попытавшись убить Навального».

Sputnik Polska опирается не только на ресурсы российского Sputnik. Мы часто видим, что два российских глобальных вещателя – Sputnik и RT – публикуют схожую информацию. 8 сентября Александр Лукашенко дал интервью четырем российским СМИ. Sputnik Polska перепечатал интервью и фотографии с этой встречи с RT. Лукашенко заявил, что совершенно не собирается уходить с поста президента и добавил: «Я просто так не уйду. Более того, если я уйду, мои сторонники будут уничтожены!» Белорусский политик также рассказал о том, кто виноват в той ситуации, которая сложилась в стране. Лукашенко утверждает, что за всем стоят американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии.

Обе редакции считаются медиа-инструментами Кремля. Все больше стран блокируют трансляцию RT и Sputnik. RT и Sputnik знают, что мы знаем об их деятельности, но ничего не предпринимают. Более того, они даже шутят по этому поводу. На станциях метро Лондона и Парижа размещены рекламы: Опоздал на поезд? Потерял голос? Во всем виноваты мы! Посмотрите RT и узнайте, кто мы.

Русский мир в Польше

«Русский мир» – это щедрый донор с ежегодным бюджетом в 10 миллионов долларов. На сайте фонда можно найим более десятка польских учреждений и ассоциаций, официально финансируемых «Русским миром». Среди них университеты, ассоциации, языковые школы из разных городах: Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав, Слупск, Жешув…

Русский мир активно поддерживает создание центров русского языка в Польше, например, в 2008 году в Педагогическом университете в Кракове он отремонтировал и обставил помещения Центра русской культуры и языка. А также передал 1000 книг, 700 фильмов, оснастил компьютерный класс техникой, мультимедийной доской и спутниковой антенной.

Московский фонд также учредил центры, аналогичные центру в Кракове, при Университете Марии Кюри-Склодовской в ​​Люблине и в городской библиотеке в Слупске.

За деньги от грантов Россия создает зону благожелательного влияния в Польше. Тексты двух вышеперечисленных вещателей находят своих адресатов, а приведенные ниже обсуждения показывают, что у них также есть сторонники.

В концепцию «русского мира» входит не только общность русского языка и культуры, но и сохранение консервативных ценностей и культурное противостояние якобы безбожному и распутному Западу. Отсюда борьба с ЛГБТ, тесное сотрудничество с церковью по «духовному обновлению нации», отношение к Евросоюзу и даже к мачтам 5G! При таком подходе российская мягкая сила также находит сторонников в Польше.

Автор: Мария Давидович

Перевод с английского Хелены Родиной.

Источник: iSANS