Специальное расследование: кого или что защищают бывшие бойцы «Беркута» в Беларуси

Третья часть расследования издания Новы Час целиком посвящена информации о выявленных «беркутовцах» в рядах Минского ОМОНа — силового подразделения, которое официально находится в статусе объекта санкций США. Против руководства ОМОНа были применены санкции Евросоюза, Канады и Великобритании.

Существенную помощь в этой части расследования оказало само МВД Беларуси, которое предоставило необходимую фактическую информацию. Эти данные были подтверждены, включая результаты всех предыдущих расследований.

Масштабная утечка информации из МВД Беларуси

В 2018 году произошла чуть ли не самая большая утечка кадровых данных столичного структурного подразделения МВД Беларуси. Главное управление внутренних дел Мингорисполкома опубликовало на своем сайте имена подчиненных, которые стоят в очереди за жильем по месту службы. В списки вошло 2149 (!) человек.

Помимо сотрудников ГУВД, в списки вошли данные о сотрудниках правоохранительных органов всех девяти столичных районных подразделений ВС РФ, а также Минского ГУВД на транспорте. Самое главное для нашего расследования то, что опубликованная информация содержит информацию о 345 (!) бойцах отряда особого назначения Минска. Учитывая низкий уровень оттока личного состава (до 2020 года) и перевод небольшого количества бойцов в другие части, подавляющее большинство из них служили в этом подразделении до недавнего времени.

Скриншот страницы сайта Мингорисполкома с данными ОМОНа

Эта информация была размещена на сайте Мингорисполкома с некоторыми обновлениями до марта 2019 года. Все эти списки были тщательно заархивированы и теперь доступны для всеобщего ознакомления.

Следует отметить, что опубликованная Минским отделением полиции информация об ОМОНе полностью подтверждает достоверность данных, предоставленных инициативой BYPOL в отношении личного состава минского отряда этого подразделения.

В упомянутый список минских омоновцев, стоящих в очереди на получение жилья, вошло значительное количество бойцов украинского спецподразделения «Беркут», обнаруженных в Беларуси — восемь человек.

Восемь бывших боевиков «Беркута» в очереди на прием к ОМОНу Мингорисполкома

﻿Практически в самом конце списка с позицией №333 оказался николаевский «Беркут» Сергей Панасенко . Его немного обогнал коллега Николай Стахарняк , занимавший позицию №329, а от них оторвался их коллега из Одессы Сергей Киминчий , занявший 291-е место. О них мы уже писали во второй части расследования.

Интересно, что остальные пять бывших «беркутовцев» выстроены в ряд и условно объединены в одну группу с должностями соответственно от 255 до 259. Первое место в этой группе заняла сотрудник специальной милицейской роты (РМАП) «Беркут» ГУ МВД Украины в Николаевской области Евгения Лысак.

Имя Евгении Лысак также было обнаружено среди контактов участников предыдущих расследований, которые в настоящее время проходят с ним службу в Минском ОМОНе.

От детского стоматолога в Николаеве до фельдшера Минского ОМОНа

Лысак Евгения Николаевна родилась 8 сентября 1984 года в Риге, Латвийская ССР. Жила в украинском Николаеве. В 2002 году окончила Николаевское медицинское училище (ныне Николаевский базовый медицинский колледж).

До прихода в РМАП «Беркут» ГУ МВД Украины в Николаевской области работала в общеобразовательной школе социальной реабилитации и в городской детской стоматологической поликлинике Николаева.

Обнаружена на совместном фото бойцов николаевского «Беркута», сделанном во время встречи этой части, предположительно в 2011 году.

Евгения Лысак отмечена кружком. Автор фото news.pn

﻿В отличие от большинства своих коллег из николаевского отряда «Беркут» — нынешнего Минского ОМОНа — Лысак не скрывала город, в котором живет с 2014 года. В своем разоблаченном аккаунте в социальной сети «Одноклассники» она отметила столицу Беларуси своим нынешним местом жительства.

По данным BYPOL Евгения Лысак — фельдшер 2-й оперативной роты ОМОНа Мингорисполкома, имеет звание старшего прапорщика милиции.

В ходе расследования было обнаружено групповое фото бойцов этого подразделения, на котором, скорее всего, запечатлена Евгения Лысак.

Бойцы 2-й оперативной роты ОМОН Минского горисполкома. Фото BGAV OUS и UV

Сразу после Евгении Лысак в списке минских омоновцев в очереди за жильем с позицией №256 оказался ее коллега, николаевский «Беркут» Николай Черепин.

Черепин Николай Николаевич

Черепин Николай Николаевич родился 11 августа 1988 года в Николаеве, СССР. Учился в Николаевском политехническом колледже. После службы в армии стал бойцом ГУП «Беркут» МВД Украины в Николаевской области. В составе своего подразделения предположительно в конце ноября 2013 года был отправлен в Киев для подкрепления. После победы Революции Достоинства вместе с другими коллегами сбежал в Беларусь. Он получил гражданство Беларуси, и также работал в рядах Минского ОМОНа.

Он осторожен в социальных сетях, на данный момент идентифицирован только один его аккаунт в российских социальных сетях «Мой мир@Mail.ru».

Николай Черепин был опознан на видеозаписи государственного телеканала СТВ, на которой уже был записан участник предварительного следствия капитан милиции Дмитрий Анцупов . Сюжет, опубликованный на видеохостинге YouTube, рассказывает о сдаче Минского ОМОНа экзамена на право ношения черного берета. Квалификационные испытания прошли 20 ноября 2019 года под Минском, а также по месту нахождения столичного ОМОНа на улице Героев 120-й дивизии, 42.

На видео видно, как на последнем этапе экзаменов оператор снимает динамичную сцену спарринга бойцов ОМОНа и ведет телекамеру синхронно с их движениями в импровизированном ринге. Объектив камеры также фиксирует других милиционеров, наблюдающих за дракой. Николай Черепин попадает в кадр буквально на несколько секунд (хронометраж 1: 27–1: 31), чего, впрочем, хватило, чтобы его опознать.

Кадр из клипа Николая Черепина на телеканале СТВ отмечен кружком.

﻿Ниже приводится сравнительный анализ извлечения видео «СТВ» с фотографиями Николая Черепина из аккаунтов его родственников в социальных сетях, в результате которого его установили.

По данным BYPOL Николай Черепин является командиром 9 взвода 3-й оперативной роты ОМОН Мингорисполкома, имеет звание прапорщика милиции.

Интересно, что на момент записи Черепина на телеканале СТВ по состоянию на 20 ноября 2019 года он имел звание начальника полиции.

В ходе расследования было установлено, что летом 2014 года семья Николая Черепина воспользовалась услугами транспортно-экспедиторских компаний для доставки мебели из Николаева в Минск. Согласно информации, представленной на сайте перевозчика, погрузка до 2 тонн производилась в грузовой автобус 17 августа 2014 г. ( 1 , 2 ).

Это дополнительное свидетельство пребывания семьи Черепина в Минске летом 2014 года.

Было установлено, что через полгода, в феврале 2015 года, его семья разыскивала тех, кто мог дать им постоянную регистрацию в Минском районе или области, а также подавала уведомления о поиске съемной квартиры в Минском районе Уручье, где находится база столичного ОМОНа.

Воспоминание о культе власти

С августа 2020 года режим самоотверженно пытается возродить культ власти и восстановить роль лидера, определявшего советское тоталитарное прошлое. Однако диктатура в Беларуси не имеет ни внутренних сил и средств, ни ключевого ресурса — согласия молчаливого большинства — но как продукт советской репрессивной системы стремится хотя бы к внешнему сходству с ней. В то же время Российская Федерация является гарантом правления режима Лукашенко, оказывая ему жизненно важную системную поддержку.

В этих реалиях ставка на силовой блок и демонстрация этого приобретают стратегическое значение. Поэтому Лукашенко в окружении силовиков лично идет на центральный проспект Минска с оружием. Именно поэтому накануне Нового года, 30 декабря 2020 года, он посещает базу Минского ОМОНа, где раздает государственные награды.

Поэтому 27 января 2021 года омоновцев и членов их семей пригласили во Дворец Независимости. Были приглашены не все, а только избранные. Всего на опубликованных фотографиях из Дворца Независимости запечатлены лица более 30 минских омоновцев, а также членов их семей.

Среди этих сотрудников ОМОНа был обнаружен Николай Черепин. Его опознали на одной из фотографий с этого визита, опубликованной пресс-службой Мингорисполкома.

На фото пресс-службы также присутствуют предыдущие участники расследований — Сергей Киминчыжий и, с большой долей вероятности, Сергей Панасенко.

На одной из совместных фотографий из резиденции Лукашенко с большой долей вероятности запечатлен еще один бывший участник «Беркута» — Сергей Панасенко. Качество фото и оптические аберрации на нем не позволяют на сто процентов сказать, что это Сергей Панасенко, но есть определенные признаки, позволяющие предположить, что фото, скорее всего, Панасенко.

Посредством приглашения в его основную резиденцию режим Лукашенко выразил своеобразное признание и уважение к минским бойцам ОМОНа, в том числе к бывшим участникам противостояния «Беркута» на Майдане. В то же время заслуживает внимания демонстрационная публикация пресс-службой столичного ГУВД фотографий с открытыми лицами как сотрудников ОМОНа, так и членов их семей.

Следующие позиции в списке Минского ОМОНа в очереди на жилье занимают участники наших предыдущих расследований — Сергей Гавриляк и Анатолий Примак — позиции №№ 257 и 258 соответственно. Замыкает отряд из пяти бойцов николаевского «Беркут» с позицией №259 их коллега Игорь Запалух.

Запалух Игорь Юрьевич

Запалух Игорь Юрьевич родился 17 апреля 1984 года в селе Куцуруб Очаковского района Николаевской области СССР. После службы в армии был принят в ГУП «Беркут» МВД Украины в Николаевской области. В составе своего подразделения предположительно в конце ноября 2013 года был переведен в подкрепление в Киеве. Вместе с другими коллегами он бежал из Украины в Беларусь после победы Революции Достоинства. Сотрудник ОМОН Минского горисполкома.

Игоря Запалуха опознали на совместном фото бойцов николаевского «Беркута», сделанном в июле 2009 года. На этом фото также запечатлен участник предварительного следствия Дмитрий Анцупов.

На переднем плане перед БТР в центре — Дмитрий Анцупов (второй слева) и Игорь Запалух (третий слева).

Игорь Запалух, как и Николай Черепин, соблюдает информационную гигиену и не публикует собственные фотографии в социальных сетях. Однако благодаря родственникам о нем была собрана вся необходимая информация.

У родственников Игоря Запалуха много совместных фото, сделанных в белорусской столице. Это характерно для большинства гостей Минска, любящих его архитектурные достопримечательности и живописные пейзажи. А в одном из аккаунтов соцсетей была обнаружена фотография, сделанная его родственниками рядом с главным символом и атрибутом репрессивного силового блока, в котором служит Запалух.

Фотография родственников Игоря Запалуха у автозака возле ВВЦ БелЭкспо.

﻿В ходе расследования выяснилось, что Игорь Запалух также является охотником. В аккаунтах его друзей и родственников были обнаружены совместные фотографии с ним и другими охотниками, на которых запечатлены трофеи, добытые во время охоты. Фотографии были сделаны перед его побегом в Беларусь, предположительно в Николаевской области.

Игорь Запалух в центре

Игорь Запалух — второй слева

В результате информации из открытых источников было установлено, что Игорь Запалух был участником соревнований и чемпионатов МВД Украины по прикладной стрельбе и многоборью среди снайперов. Так, в составе команды Главного управления николаевской милиции с 26 по 29 апреля 2010 г. он участвовал в чемпионате МВД Украины по профессиональному и прикладному спорту, который проходил на базе Запорожского. Юридический институт и полигон УЦ 3033. из пистолета Макарова (ПМ) и автомата АК.

Бригада по прикладной стрельбе николаевской милиции, Игорь Запалух — крайний правый

С 14 по 17 августа 2012 г. Запалух участвовал в чемпионате МВД Украины по многоборью среди снайперов , который проходил в Донецке и на полигоне 3037 в Ясиноватой (как и Донецк, находится под оккупацией российских гибридных войск). В соревнованиях приняли участие команды районных подразделений украинской милиции.

Игорь Запалух (справа) с бойцами Николаевской милиции, Донецк, август 2012 года.﻿

В программе чемпионата — упражнения по стрельбе из пистолета ПМ, снайперской винтовки 5,6 мм и 7,62 мм, а также дуэльная стрельба.

На стрельбище в / ч 3037, Игорь Запалух на переднем плане в центре, Донецк, август 2012 г.

﻿Игорь Запалух уже был опознан в Беларуси на совместном фото бойцов силовиков, сделанном после ведомственного конкурса.

Игорь Запалух отмечен кружком. Фото: BGAV OUS и UV

По данным BYPOL Игорь Запалух является заместителем командира оперативно-боевого взвода (22-й взвод, АБП) ОМОН Мингорисполкома, имеет звание старшего лейтенанта милиции. По заявлению штаба, он должен совмещать должность заместителя командира части с обязанностями снайпера.

Взвод АБП — самое молодое подразделение, появившееся в составе Минского ОМОН только в апреле 2018 года. Взвод отдельный и не входит ни в одну из оперативных рот. Одна из его основных функций — при необходимости оказывать поддержку государственным органам во время операций по обеспечению безопасности.

Отбор в этот взвод производится из наиболее подготовленных и проверенных бойцов отряда. По организационно-штатной структуре он состоит из 4 частей по 7 бойцов в каждой. Каждое из этих тактических подразделений состоит из командира подразделения, его заместителя снайпера, как упоминалось выше, а также пулеметчика, специалиста по минам и взрывчатым веществам, двух высотных специалистов с альпинистской подготовкой и полицейского водителя.

Игорь Запалух на Октябрьской площади в Минске. С учетом специфики задач бойцам взвода ОМОН разрешается иметь неуставную форму.

По данным пророссийского пропагандистского ресурса strana.ua, Игорь Запалух не только принял участие в противостоянии с защитниками Майдана, но даже получил легкие травмы. Согласно опубликованной информации, он был ранен 18 февраля 2014 года, в день штурма Майдана, решающего и наиболее трагического этапа Революции Достоинства.

Согласно указанным времени и месту, Игорь Запалух был ранен в тот день в 14:00 на улице Грушевского возле Мариинского парка. Затем произошли ожесточенные столкновения между милицией, вооруженной «титушками» с одной стороны, и защитниками Майдана — с другой.

Одна из самых известных фотографий того драматического дня. Киевские ученые отец и сын Николай и Игорь Кузнецовы были избиты боевиками «Беркута». Фото Reuters﻿

В результате преступных действий режима Януковича за день погибли не менее 20 протестующих и более 500 получили ранения различной степени тяжести.

Следственные органы Украины имеют исключительное право и полную компетенцию проводить расследование по факту раскрытия деятельности Игоря Запалуха как снайпера и профессионального стрелка в отрядах «Беркут» во время Революции Достоинства. Не исключено, что следствие может провести это расследование в контексте изучения действий так называемой «черной роты», бойцы которой подозреваются в массовых расстрелах в Киеве в феврале 2014 года.

Стоит отметить, что обнаруженный аккаунт Игоря Запалуха в соцсетях «Одноклассники» представляет собой просто перенасыщенные сообщениями сообщества «Антимайдана», воспевающие милитаристское величие России и сепаратистского паблика, созданные в русле проведения гибридной военной агрессии против Украины.

Некоторые сообщества, в которые подписан аккаунт Игоря Запалуха в социальной сети Одноклассники

Интересная особенность: дед Игоря, Зиновий Запалух, осенью 1990 года провел патриотическую акцию в Очакове. Он демонстративно направился к центру города с национальным сине-желтым флагом Украины. За это он и его соратник были жестоко избиты представителями Коммунистической партии, которые разорвали и сожгли украинский флаг.

Однако ни патриотизм деда, ни присяга на верность украинскому народу под этим флагом не помешали Игорю Запалухе служить режиму, который является ближайшим сателлитом государства-агрессора, топчущего этот флаг на оккупированной территории Украины.

Дальнейшее развертывание так называемого «Союзного государства» грозит в долгосрочной перспективе и прямым использованием военного потенциала Беларуси в гибридной войне между Россией и Украиной. Вчерашний «Беркут» может пойти с оружием в руках против бывших соотечественников, жизнь и права которых они ранее поклялись храбро защищать, не жалея собственных сил.

Таким образом, в Беларуси уже обнаружены десять бывших бойцов «Беркута». Имеются документальные свидетельства службы девяти из них в ОМОН МВД Беларуси, но эти цифры не окончательные.

Автор: Дзяніс Івашын; Новы Час