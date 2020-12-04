Кого или что защищают бежавшие из Украины бойцы «Беркута» в Беларуси

Бойцы расформированного украинского спецподразделения «Беркут» стояли плечом к плечу с боевиками «Антимайдана». Спасая режим Януковича, многие участники «Беркута» пытались утопить в крови защитников Украины. После победы Революции Достоинства многие из них бежали не только в государство-агрессор Россию и оккупированную им часть Донбасса и Крым, но и в Беларусь, где они сегодня защищают режим Лукашенко.

В новом крупномасштабном расследовании, первую часть которого вы читаете, беларусское издание «Новы Час» предоставляет новую информацию о выявленных бывших бойцах «Беркута» на службе защиты диктатуры в России и Беларуси.

﻿Уточнение идентификационных данных

В результате первого расследования, проведенного автором в 2017 году, на службе в белорусской милиции были выявлены трое беглецов из «Беркута»: Николай Стахарняк, Сергей Гавриляк и Сергей Панасенко. Все они — сотрудники ОМОНа Мингорисполкома.

В ходе нового расследования не только подтвердилось имя фигуранта предыдущего расследования — Сергей Панасенко, но и выяснилось его полное имя, точная дата и место рождения.

Панасенко Сергей Сергеевич

Родился 1 февраля 1988 года в селе Ганновка Березанского района Николаевской области СССР. Он жил в селе Ульяновка Николаевского района того же района. После службы в армии был принят в роту специальной полиции (РМАП) «Беркут» при МВД Украины в Николаевской области. В ноябре 2013 года в составе николаевского подразделения был отправлен в Киев. После победы Революции Достоинства бежал в Беларусь. Получил гражданство и устроился на службу в Минском ОМОН.

После публикации результатов предварительного расследования Панасенко сменил имя своего аккаунта в социальной сети «ВК» на «Сергей Чернобаев» , удалил фотографии и несколько десятков контактов из списка друзей. Он также воспользовался возможностью социальных сетей, чтобы сделать свой аккаунт приватным и закрыть доступ к его контенту. Однако его профиль полностью сохраняется в сервисах веб-архива. Все удаленные им контакты были найдены, что позволило установить личность еще нескольких человек, причастных к этому расследованию.

Сергея Панасенко опознали на совместном фото, на котором также запечатлены участник предварительного следствия Николай Стахарняк, бывший «беркутовец» и боец ​​Минского ОМОНа.

Бойцы николаевского «Беркут» на месте постоянной дислокации. Сергей Панасенко — цифрой 1, Николай Стагарняк — цифрой 2. Фото InformNapalm﻿

На фото погоны мундира Панасенко свидетельствуют о принадлежности к сержантам. Предполагаемое звание — старший сержант.

В результате разведки из открытых источников (OSINT) было установлено, что Сергей Панасенко дал показания на суде против одного из лидеров национально-демократического движения Беларуси Дмитрия Дашкевича . 31 декабря 2016 года Дашкевич был задержан возле своего дома и доставлен в Первомайский РОВД Минска. По его словам, это произошло без объяснения причин со стороны полиции. В этот день Дашкевич и его соратники планировали встретить Новый год в центре Минска под бело-красно-белыми флагами.

Учитывая многолетнюю практику репрессивной машины в Беларуси, в суде дают показания милиционеры, непосредственно задержавшие общественных активистов. Согласно определению об административном правонарушении, Сергей Панасенко дал показания против Дашкевича, который доказал суду, что активист якобы не подчинился законным требованиям сотрудника милиции (ст. 23.4 КоАП), в результате чего Дашкевич был оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей). ).

Ксерокопия постановления №6 / 96-17 от 16 января 2017 г. по делу об административном правонарушении в отношении Дмитрия Дашкевича.

Примечательно, что во время задержания Дашкевич сделал видеозапись, которая полностью опровергает слова Панасенко.

Также было установлено, что Сергей Панасенко принимал непосредственное участие в фантасмагорической истории с задержанием двух братьев, минчан Александра и Виктора Куушиновых . Оба по отдельности прибыли в здание ЦИК 15 июля 2020 года, чтобы подать жалобу на нерегистрацию кандидатов в избирательной кампании. После прекращения подачи жалоб Александр Кувшинов поехал домой на велосипеде, но не смог проехать через забор на проспекте Независимости, который поставил ОМОН. Его задержали и поместили в следственный изолятор на улице Окрестина.

Момент задержания Александра Куушнова сотрудниками ОМОНа, которые посадили его в автозавод «по воздуху».

Его брат Виктор Куушинов был задержан возле здания Главпочтамта, куда он собирался подать жалобу по почте после закрытия Центральной избирательной комиссии. Оба брата оказались в одном автозаке.

Интересно, что Панасенко, задержавший Кувшиновых, изначально доказал суду неправильное место их фактического задержания. Расстояние между местом (ул. Мясникова, 26), указанным им в протоколах об административном правонарушении, и местом фактического задержания (пр. Незалежности, 11) составляет полтора километра. То есть Сергей Панасенко за шесть лет пребывания в Минске и службы в рядах милиции Минска не изучал даже центр белорусской столицы.

Селфи Александра и Виктора Кувшиновых в автозаке

Дело было возвращено в Московское РОВД Минска на дополнительное расследование, после чего Александр и Виктор Куушины были приговорены к 10 и 11 суткам ареста соответственно. Все дела Панасенко пропали без вести, по словам командира ОМОНа в Минске Дмитрия Балабая, он якобы находился в командировке за пределами Минска, но каким-то образом смог засвидетельствовать ошибку относительно места содержания братьев.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что он применил к Александру Кушинову физическую силу. По делу есть протокол допроса Сергея Панасенко.

В этом документе содержится фактическое подтверждение не только точных инициалов и даты рождения Панасенко, но и документальное свидетельство службы этого экс-бойца «Беркута» в рядах Минского ОМОНа. По некоторым данным, Сергей Панасенко должен служить в 5-й оперативной роте ОМОНа Мингорисполкома.

Дополнительные доказательства службы в Минском ОМОНе были обнаружены и у другого участника предварительного расследования , бывшего члена николаевского Беркута Сергея Гавриляка.

Гавриляк Сергей Николаевич

Родился 6 февраля 1984 года в селе Зеленое Николаевской области СССР. После службы в армии был принят в подразделение «Беркут» Николаевской области. Отправлен в Киев в составе николаевской части в ноябре 2013 года. После победы Революции Достоинства он с семьей бежал в Беларусь.

Было установлено , что 21 сентября 2017 года, Сергей Гавриляк и другой минский омоновец, Денис Шарец , принимали участие в задержании анархиста Романа Халилова. По словам Халилова, ОМОН остановил его на улице, чтобы выяснить его личность, но, несмотря на то, что Роман дал им свой паспорт, его задержали и доставили в ОВД.

Роман Халилов в суде. Автор фото svaboda.org

Гавриляк и Шарец показали в Завадском районном суде Минска, что Халилов якобы схватил их за форму, оказал сопротивление и пытался драться. Эти показания стали основанием для обвинения Халилова в неподчинении милиции (статья 23.4 КоАП) и назначения ему административного штрафа в размере 15 базовых величин.

Интересно, что после раскрытия информации о своей службе в МВД Беларуси Сергей Гавриляк сменил ник своего аккаунта в социальной сети «ВК» на «Алексей Кравченко», удалил информацию об учебе в Николаевском национальном университете, удалил из контактов почти всех друзей и фотографии.

Новые участники

Благодаря зачистке Сергеем Панасенко его аккаунта ВКонтакте и анализу его удаленных контактов из списка друзей были выявлены новые участники расследования — бойцы спецподразделения «Беркут», вылетевшие из своего николаевского «гнезда» не только в Беларусь, но и в Россию и на территорию. оккупированного Крыма.

Примак Анатолий Анатольевич

Родился 23 апреля 1990 года в селе Ивановка Арбузинского района Николаевской области СССР. После службы в армии поступил в ОМОН «Беркут» при МВД Украины в Николаевской области. Он бежал в Беларусь вместе с другими товарищами после победы Революции Достоинства. ОМОН Мингорисполкома.

Анатолий Примак попал в поле зрения как коллега Николая Стахарняка, члена «Беркута». Именно в этом статусе последний отметил его в списке контактов своего аккаунта в «ВК». Вышеупомянутый аккаунт Анатолия Примака на данный момент заморожен, доступа к нему нет.

Под ником аккаунта находится информация из раздела образование, из которого видно, что Анатолий Примак учился в Национальной академии внутренних дел Украины.

В результате глубокого анализа аккаунтов бойцов николаевского Беркута и сравнения с контактами, удаленными Сергеем Панасенко , были обнаружены еще два профиля Анатолия Примака, один из которых подписан псевдонимом Станислав Семенюк и является активным в настоящее время ( 1 , 2 ).

После публикации информации о найденных в Беларуси «Беркутах» в 2017 году этот аккаунт был очищен, из него было удалено личное фото Примака, многочисленные посты, а из списка друзей были удалены почти все аккаунты МВД. Однако предыдущая версия аккаунта была обнаружена в кеше российской поисковой системы «Яндекс».

Аккаунт Анатолия Примака сохраняется в кеше поисковой системы Яндекс.

В качестве аватара для этого аккаунта Примак использовал собственное фото, сделанное рядом со смешной скульптурой «Лозенник» (народное название «Веселый Вася») возле бани №7 на улице Московской в ​​Минске.

Одно из уже удаленных сообщений в этой учетной записи Анатолий Примак сделал 19 января 2017 года. В нем он разместил совместное фото участников спортивных соревнований.

Анатолий Примак — крайний правый

В результате исследования открытых источников информации было установлено, что 17 и 18 января 2017 года на базе Центра подготовки кадров Мингорисполкома проходило первенство по рукопашному бою среди сотрудников милиции Минска. По данным государственного издания «ЦБ. Беларусь Сегодня» и сайта БФСТ «Динамо», второе место в самой тяжелой весовой категории (более 90 кг) занял боец ​​Минского ОМОНа Анатолий Примак ( 1 , 2 ).

На этих информационных ресурсах также были представлены фотографии с указанного чемпионата. Одна из них практически идентична фотографии, размещенной Примаком в его аккаунте, только с другого ракурса.

Анатолий Примак — крайний справа. Фото sb.by.

На другом фото Примака запечатлели во время судейства результатов его спарринга, предположительно, с сотрудником CFPAS.

Анатолий Примак на этот раз не выиграл. Фото: Dynamo.by

Установлено, что Анатолий Примак является членом общества «Политика | ПМОП «Беркут» — оплот мира в стране ». В мае 2016 года администрация этого паблика, чтобы выяснить, кто из ее участников был борцом с «Беркутом», разместила специальный опрос. Игнорируя все меры безопасности, об этом заявил Анатолий Примак, который обозначил, что обслуживает специальный взвод ОМОНа.

По их собственным источникам, в структуре Минского ОМОНа есть как минимум два отдельных взвода.

Вот дополнительные фотографии Анатолия Примака, сделанные перед его побегом из Украины после победы Революции Достоинства в Беларуси. Они могут помочь выявить сотрудников милиции, которые могут быть причастны к совершению незаконных действий.

Интересно, что имя этого николаевского беркутовцаа фигурирует 6 марта 2020 года в деле Центрального районного суда Минска, рассматривавшего административное производство известного белорусского общественного активиста и анархиста Николая Дзядка за участие в акции «Свобода политзаключенным» 26 февраля в Минске. Примак был вызван в суд в качестве свидетеля вместе с другим сотрудником ОМОНа, но на заседание не явился — якобы по болезни.

В ходе расследования в поле зрения попал еще один коллега, бывший боец ​​спецназа «Беркута» Дмитрий Анцупов. Он был обнаружен среди контактов боевиков николаевского «Беркут», а также действующих сотрудников милиции Украины, которые обозначили его как своего сослуживца.

Анцупов Дмитрий Игоревич

Родился 13 октября 1975 года в городе Вольске Саратовской области РСФСР. Жил в Николаеве. Один из ветеранов РМАП «Беркут» в Николаевской области, на службу в это подразделение был принят в 1990-е годы. После победы Революции Достоинства он стал офицером нового спецподразделения милиции, сформированного из бывших участников «Беркута». Предположительно, он сбежал в Беларусь весной или летом 2014 года. Он служит в ОМОН Минского облисполкома.

Дмитрий Анцупов во время практической стрельбы на полигоне, Украина

При изучении аккаунтов в социальных сетях бойцов николаевского «Беркута» выявлено и опознано на совместных фотографиях его коллег.

На локации Николаевский «Беркут». Дмитрий Анцупов — первый слева. Фотография сделана не ранее ноября 2008 г.

На этом фото также запечатлен последний командир николаевского «Беркут» подполковник милиции Дмитрий Куликов (крайний справа), рядом с ним — его заместитель, капитан милиции Анатолий Гарбунов, который также может скрываться в Беларуси (подробнее о нем в последующих частях расследования).

Впервые в источниках открытого доступа, поскольку белорусский милиционер Дмитрий Анцупов был обнаружен в материале государственного агитационного издания «СБ. Беларусь сегодня ». Публикация посвящена собранию в УВД Минского облисполкома, которое состоялось в июле 2018 года и было приурочено к подведению итогов работы регионального ОМОН за первом полугодии. В нем приняли участие заместитель начальника УВД полковник милиции Виталий Козлов и командир ОМОНа Минской области майор милиции Сергей Белькевич. Бывший участник «Беркута» Дмитрий Анцупов опознан на опубликованной фотографии с митинга.

Дмитрий Анцупов отмечен красным кружком / sb.by.﻿

﻿Кроме того, Дмитрий Анцупов был записан в сюжете государственного телеканала «СТВ» о сдаче ОМОНом экзамена на право ношения черного берета, который прошел 20 ноября 2019 года. Сюжет опубликован на видеохостинге YouTube. На временной шкале, начиная с 2:25 в эпизоде ​​с комментарием ОМОНа Ивана Кудина о сдаче экзамена, на заднем плане слева можно увидеть мужчину в штатском, наблюдающего за спаррингом ОМОНа и оглядывающегося назад, как бы анализирующего ситуацию.

Кадры из видеоролика телеканала «СТВ». Дмитрий Анцупов отмечен красным кружком

Этого момента хватило, чтобы объектив камеры четко запечатлел лицо Дмитрия Анцупова.

Идентификация Дмитрия Анцупова посредством сравнительного анализа извлечения видеозаписи СТВ с фотографиями из его аккаунтов в социальных сетях

Добавим, что видеозапись Анцупова велась непосредственно по месту нахождения Минского ОМОНа (ул. Героев 120-й дивизии).

Из данных, опубликованных 26 октября 2020 года в телеграм-канале «Киберпартизаны», следует, что Дмитрий Анцупов является инспектором отдела специальной подготовки ОМОН милиции общественной безопасности Минского облисполкома. Эта информация достоверна, так как указанная в ней дата рождения подсудимого полностью совпадает с датой, определенной в результате расследования.

Представленная активистами должность Анцупова в Минском областном ОМОНе соответствует той, которую он занимал в Николаевском спецподразделении.

Установлено, что по состоянию на апрель 2014 года Дмитрий Анцупов являлся заместителем командира вновь сформированного спецподразделения и старшим инспектором боевой подготовки ОМОН г. Николаева, имел звание капитана милиции.

24 апреля 2014 года он принял участие в специальных тактических учениях на блокпосту по отработке необходимых действий личного состава своей части по обеспечению общественного порядка и недопущению вооруженных конфликтов в Николаеве, а также по фильтрации техники и принятию необходимых мер в случае прорыва.

Дмитрий Анцупов во время учений на блокпосту, апрель 2014 года, Николаев. Автор фото news.pn

На вопрос журналиста о настроениях в отряде Анцупов заверил, что боевики имеют патриотические взгляды и готовы защищать Родину и страну. Следует отметить, что на момент этого интервью Крым уже был оккупирован, а на Донбассе в течение полутора недель в рамках полномасштабной антитеррористической операции велись бои с российскими частями.

Пока выясним причины, по которым Анцупов был вынужден бежать в Беларусь, предать присягу на верность Украине и поступить на службу в правоохранительные органы Беларуси. Свет на это, однако, могут пролить собственные сообщения в социальной сети «ОК» .

Через несколько месяцев после своих слов о патриотизме и защите Родины он, очевидно, уже в Беларуси, решил открыто заявить о своем отношении к военной агрессии России против Украины:﻿

Установлено, что аккаунт Анцупова является публичным, посвященным «Антимайдану», террористической группировке «Л / ДНР», а также восхвалению величия и мощи России. Помимо расширения постов из этих пабликов, Анцупов распространяет тексты пророссийской сепаратистской общественности «За Одессу-мать».

Лента аккаунта просто перенасыщена клише и нарративами российской пропаганды о «карателях», «геноциде народа Донбасса», «киевской хунте», «героях ополчения».

Был ли Анцупов завербован российскими спецслужбами и мог ли он, как представитель командования одного из ключевых подразделений безопасности, выполнить задачи, поставленные перед ним во время гибридной военной агрессии России в рамках проекта Новороссия, должно определить украинское следствие.

Дело Анцупова — яркое свидетельство того, что, несмотря на переаттестацию бывших сотрудников «Беркут» и других подразделений, в МВД Украины может и дальше служить искренние сторонники «Русского мира».

Так, уже опубликована фактическая информация о 5 бойцах расформированного украинского спецподразделения «Беркут», которым диктаторский режим в Беларуси не только предоставил убежище и гражданство, но и нанял их для собственной защиты.

По сути, режим Лукашенко стоит в одном ряду с государством-агрессором Российской Федерацией, для которого демократические преобразования в Украине и в Беларуси являются реальной угрозой. Именно для того, чтобы смягчить эту угрозу, Россия привлекла к своему репрессивному аппарату большую часть сбежавших членов «Беркута».

Количество боевиков «Беркута» в Беларуси не окончательное, в следующих частях расследования оно будет только увеличиваться.

Автор: Дзяніс Івашын; Новы Час