Странный российский НИИ: подряды ФСБ и «конкурс стукачей»

Одна из российских организаций в обнародованном на прошлой неделе новом санкционном списке США – малоизвестный НИИ «Спецвузавтоматика» из Ростова-на-Дону. Полное наименование института звучит как «Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматики», и игра слов в названии не случайна: с одной стороны НИИ в основном работает с образовательными организациями, с другой – специализируется на криптографии и информационной безопасности, сотрудничая с военными, ФСБ и СВР.

Радио Свобода рассказывает о том, как созданное плодовитым изобретателем в начале 1990-х маленькое ростовское КБ стало подрядчиком “управления прослушки ФСБ” и центром борьбы с экстремизмом в интернете.

В очередной санкционный список Минфина США попали шесть российских организаций, работающих в сфере информационных технологий. Американские власти считают, что они сотрудничали с российскими спецслужбами. Это три частные компании: «Позитив Технолоджис» (Positive Technologies), «Необит», Advanced System Technologies (AST), «Пасит», а также две государственные структуры, «Военный инновационный технополис «ЭРА» и НИИ «Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматики».

Positive Technologies, AST и «Необит» – крупные игроки на российском рынке кибербезопасности, про компанию «Пасит» практически нет информации в открытых источниках, но, как обратило внимание издание The Bell, среди заказчиков этой фирмы по госконтрактам есть НПЦ «Дельта», подведомственное СВР.

«ЭРА» (аббревиатура расшифровывается как «Элита российской армии») – научный центр, который Минобороны РФ возводит на территории двух ведомственных санаториев в Анапе. Две из восьми «научных рот» технополиса «ЭРА» занимаются исследованиями в области информационной безопасности, обе были созданы в 2017 году на базе воронежской Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

В отличие от остальных участников нового санкционного списка НИИ «Спецвузавтоматика» – относительно небольшая региональная организация. Этот институт входит в структуру Министерства образования и науки, появился он в начале 1990-х на базе вычислительного центра Ростовского государственного университета (с 2006 года носит название Южного федерального университета).

От джойстика, в который надо дуть, до криптографии и распознавания кавказской речи

Насколько можно судить по открытым источником, своим существованием “Спецвузавтоматика” обязана инициативному изобретателю Алексею Аграновскому. Аграновский, выпускник физического факультета Ростовского государственного университета, с 1975 года работал в университетском вычислительном центре, начав с техника и закончив в должности начальника отдела автоматизации научных исследований. В 1992 году он основал на университетской базе конструкторское бюро «Спецвузавтоматика», которое в 2002 году превратилось во ФГАУ НИИ «Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика» при Минобрнауки РФ. Аграновский оставался директором института до своей смерти в 2010 году.

Из патентов и научных публикаций следует, что Аграновский был человеком широких технических интересов. Он – соавтор патента на «Устройство для психологических исследований» (1979 год), «Устройство для контроля подвижности насекомых в почве», (1985). Среди его изобретений – «Устройство для вызывания сна» (1988), электронные часы, воздействующие на обладателя импульсами тока (1996) и даже «Джойстик», которому может позавидовать играющая на компьютере силой ума макака Илона Маска по имени Пейджер: это графический манипулятор, в котором для перемещения курсора нужно дуть с разных сторон в подвешенный на уровне лица конус.

Впрочем, Аграновский работал и в сфере обороны и безопасности – этой тематикой он заинтересовался примерно начиная с 2000 года. У него есть патент на «Устройства для обнаружения вторжения в охраняемую морскую акваторию» на основе гидроакустики (2000 год), а также ряд изобретений и научных работ, связанных с криптографией и информационной безопасностью. В 2002 году совместно с Романом Хади Аграновский опубликовал книгу «Практическая криптография. Алгоритмы и их программирование».

Роман Хади, нынешний директор НИИ «Спецвузавтоматика», – ученик Аграновского, в 2003 году он защитил при институте кандидатскую диссертацию по криптографии под его научным руководством и начал работать в должности начальника лаборатории информационной безопасности. С 2006 по 2010 год Роман Хади был заместителем Аграновского по научной работе, а с 2010-го, после смерти руководителя, сам возглавил НИИ «Спецвузавтоматика».

Разработки Аграновского привлекли внимание российских военных и спецслужб: согласно краткой биографии изобретателя, он был награждён орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «300 лет Российскому флоту», «За укрепление государственной системы защиты информации», «За взаимодействие с ФСБ России», являлся действительным членом Академии военных наук. О том, как именно было устроено сотрудничество ростовского НИИ с силовиками при жизни Аграновского, судить по открытым данным сложно, информация об участии «Спецвузавтоматики» в государственных закупках доступна только начиная с 2013 года.

Согласно данным о госконтрактах, НИИ «Спецвузавтоматика» в основном выступал подрядчиком у региональных образовательных, медицинских и административных органов, выполняя работы в области обеспечения информационной безопасности. В ряде случаев НИИ работал для федерального Минобрнауки. В 2015 году институт выиграл конкурс на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту аппаратно-программного комплекса для УФСБ Ростовской области.

Особняком стоит единственный конкурс, выигранный «Спецвузавтоматикой» по тендеру федеральных силовиков: в 2017 году НИИ стал поставщиком по ОКР «Разработка программного обеспечения для регистратора угловых перемещений» (шифр «Неровность-КА») для войсковой части 68240. Под этим номером, по данным СМИ, скрывается оперативно-техническое управление ФСБ, ответственное в числе прочего за прослушку и создание систем слежения.

Согласно данным закупки, ростовский НИИ создавал для ОТУ ФСБ программное обеспечение для работы инерциального измерительного модуля – такие используют, например, для навигации автономных систем. Выполнение подобной не совсем профильной работы небольшим региональным институтом для федеральной структуры ФСБ намекает на то, что в действительности сотрудничество могло быть шире, но не оставило следов в открытых документах.

В СМИ можно обнаружить, что в 2010 году НИИ «Спецвузавтоматика» участвовал в конкурсе для той же войсковой части ФСБ (данные на сайте госзакупок не сохранились). Тогда спецслужбы интересовало программное обеспечение, которое позволило бы автоматически определить кавказские языки в телефонных переговорах. Заявки на участие в конкурсе помимо «Спецвузавтоматики» подали Московский государственный лингвистический университет и ООО «Центр речевых технологий» из Санкт-Петербурга.

Кто именно стал победителем этого конкурса, Радио Свобода установить не удалось, но НИИ «Спецвузавтоматика» действительно занимался близкой тематикой. В 2000 году Александр Аграновский с соавторами подали заявку на патент «Способ выделения основного тона из речевого сигнала», а в 2005-м – на «Способ распознавания слов в слитной речи». В 2004 году Аграновский выступил соавтором монографии «Теоретические аспекты алгоритмов обработки и классификации речевых сигналов».

Конкурс доносчиков и семинары со Службой внешней разведки

Как удалось выяснить Радио Свобода, одной из сфер деятельности «Спецвузавтоматики» является борьба с экстремизмом в интернете – причем и в этой сфере организация, как следует из открытых источников, сотрудничала с российскими спецслужбами.

Речь идет о «Национальном центре информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет» (НЦПТИ). О том, что учредителем НЦПТИ является «Спецвузавтоматика», говорится на официальном сайте Центра.

«Основная часть успеха деятельности Центра заключается в системности подхода, целенаправленности и поступательности действий, направленных на противодействие проявлениям экстремизма и терроризма в сети Интернет. Наша цель – не только мониторинг, но и активное формирование общественного мнения с использованием тех же технологий, которыми пользуются на сегодняшний день экстремисты, с целью минимизации их поддержки населением», – так описывается на сайте НЦПТИ его деятельность.

НЦПТИ осуществляет сразу несколько проектов в этой сфере: например, в 2017 году им было создано общественное движение «Интернет без угроз», в координационный совет которого вошли представители МВД, ФСБ, Следственного комитета и Роскомнадзора. Одной из целей движения должна была стать «помощь правоохранительным органам в вопросах, связанных с поиском противоправного контента в интернете».

Одна из попыток оказать такую «помощь» вылилась в скандал: осенью 2018 года российским СМИ стало известно о «конкурсе стукачей», который придумали в Минкомсвязи Дагестана. Участникам конкурса надо было выискивать в интернете экстремистский контент и отправлять ссылки на него на сайт министерства. Тот, кто отправит больше всего ссылок, мог рассчитывать на приз в виде нового Айфона, за второе и третье место давали телефоны попроще – китайской фирмы Xiaomi.

Экспертизу постов, ссылки на которые присылали пользователи, должны были проводить в НЦПТИ, после чего правоохранительные органы, как предполагалось, возбуждали бы против их авторов уголовные дела, а сам «экстремистский контент» должен был блокироваться РКН. Радио Свобода не нашло сообщений о подведении итогов конкурса.

НЦПТИ проводит не только конкурсы, но и онлайн-семинары – например, обучая родителей, как распознавать склонность к экстремизму в интернете у своих детей, а в журнале Центра публикуются статьи о том, как искать экстремизм в Тик-Токе, о его распространении «через молодежные субкультурные объединения» и о противостоянии координации протестов через интернет.

В декабре 2020 года «Спецвузавтоматика» и НЦПТИ организовали семинар «Безопасность в науке и образовании». В нем участвовал представитель Службы внешней разведки, а основной темой был поиск наиболее эффективных способов контроля за студентами ВУЗов, чтобы не допустить их вовлечения в «экстремистскую деятельность».

В частности, как следует из слайдов опубликованной в интернете презентации, для решения этой задачи руководителям высших учебных заведений следует отказаться от «конкурсов абстрактного творческого характера» и «встреч с иностранными студентами без указания тематики» и даже от «мероприятий, посвященных памяти о Великой отечественной войне» – в пользу «кураторского часа правового просвещения по антитеррористическому законодательству» и «встреч с представителями национальных общественных объединений со студентами по вопросам укрепления толерантности».

Как именно сотрудники НЦПТИ борются с экстремизмом в интернете, можно понять из описания вакансии «лаборанта», которого Центр ищет для работы с зарплатой в 20000 рублей в месяц. Она больше напоминает не научную деятельность, а работу на «фабрике троллей»: в обязанности сотрудника будет входить «сбор и обработка информации», «работа с открытыми базами данных и поисковыми системами», а также «публикация статей в соцсетях»

Еще один проект «Спецвузавтоматики» – созданный в 2014 году Южный региональный аттестационный центр Минобрнауки России. Согласно официальному сайту института, ЮРАЦ «ведёт работы по обеспечению безопасности информации ограниченного распространения», главным образом в образовательных организациях юга России и аннексированного Крыма. В действительности это курсы повышения квалификации по таким темам, как «защита государственной тайны» (за него придется отдать 37 тысяч рублей) и «ведение секретного делопроизводства» (20 тысяч рублей). На сайте института подчеркивается, что его сотрудники имеют большой опыт обеспечения информационной безопасности как по нормативам ФСТЭК России (входит в структуру Минобороны РФ), так и ФСБ.

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Радио Свобода направило вопросы директору НИИ «Спецвузавтоматика» Роману Хади. На момент публикации этого материала комментарии получены не были. В минувшую пятницу Хади заявил изданию Коммерсант, что несмотря на включение в санкционный список «Спецвузавтоматика» «продолжит работу по обеспечению госсектора технологиями для защиты и развития нашего отечества».

Авторы: Сергей Добрынин, Марк Крутов; Радио Свобода