Потенційні вбивці їздять по дорогах Києва. Розшук водія легковика який збив людину на переході та втік з місця ДТП

В Україні за 10 місяців 2023 року сталося 19 743 ДТП, в яких травмувалися 24 774, а загинули майже 2500 українців. І динаміка більша, ніж у 2022-му: 14 925 пригод, у яких травмувалися 18 632 людей, а загиблих — 2248.

Лише в Києві протягом 9 місяців 2023 року сталося 20 866 ДТП. Всього у них постраждало 1728 людей, загинула — 81 людина, розповіли в Національній поліції України. Правоохоронці зазначають, що кількість ДТП у порівнянні з попереднім 2022 роком збільшилась: торік внаслідок аварій постраждала 1731 людина, а 83 — загинули. Такі показники здебільшого зумовлені нехтуванням правилами дорожнього руху (ПДР).

Закон України «Про дорожній рух» зобовʼязує всіх водіїв володіти практичними навичками надання домедичної допомоги та надавати її потерпілим внаслідок ДТП. Але іноді порушники тікають з міста ДТП, залишаючи людину напризволяще, що надалі може перетворити їх на вбивць. Такий випадок трапився нещодавно з мешканцем столиці, якого на нерегульованому пішохідному переході збив водій легковика та втік з місця пригоди і лікарям чудом вдалося врятувати йому життя. Нижче ми наводимо текст листа, який написала в редакцію “УК” мама постраждалого:

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16 грудня о сьомій ранку мені зателефонував син: “Мамо, мене збила машина, я дійшов до Auchan (Позняки), більше йти не можу”. О 7:40 я прибігла до нього, викликала швидку допомогу (сам він не міг уже пояснити адресу). О 7:50 приїхала швидка, а за нею і поліція. Син уже був у такому шоковому стані, що в той момент не міг точно вказати, у якому місці його збила машина.

Після огляду нас доправили в лікарню швидкої медичної допомоги на Братиславській 3, де в нього виявили: ЗТГК, переломи тазу, розрив селезінки, внутрішню кровотечу, переломи ребер, пневмоторакс.

Після складної операції син зміг тільки на четвертий день пригадати деталі наїзду. 21 грудня я надала поліції детальну інформацію: час і місце події.

Близько 6:00 ранку 16 грудня мій син йшов східним боком вул. Григоренка. Пройшов стоянку машин з цілодобовим спостереженням. Близько 6:20 пройшов повз автобусну зупинку та невдовзі дійшов до першого пішохідного переходу. Став переходити його. У першій (правій) смузі автівка зупинилася, він почав йти по переходу, але на наступній смузі виїхала на великій швидкості інша машина, збила мого сина та, не зупиняючись, поїхала далі. Позаду неї було ще дві-три автівки, які зупинилися й стояли на переході, поки він підводився й намагався перейти залишок дороги. Далі він вже в шоковому стані перейшов на західну частину вул. Григоренка, повернувся до перехрестя, перейшов двома переходами зі світлофором. Спочатку йому здалося, що він зможе самостійно повернутися додому, і він пройшов декількасот метрів, але далі вже йти не зміг і зателефонував мені о сьомій ранку. У 7:40 я прибігла до нього, викликала швидку допомогу (сам він від больового шоку не міг вже пояснити навіть адресу). О 7:50 приїхала швидка, а за нею і поліція.

Але до цього часу мені невідомо, чи взагалі розпочали пошуки “людини”, яка на пішохідному переході ледь не насмерть збила мого сина й поїхала собі далі.

Я знаю, що на перехресті було ще кілька автівок, коли збили мого сина, тож є свідки. Тому я прошу тих, хто володіє будь-якою інформацією яка може допомогти поліції у розслідуванні, а також водіїв що були в 16 грудня між шостою та сьомою годиною ранку в цьому районі, повідомити її за номером 102.

Читачка УК, пані Тетяна

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УК