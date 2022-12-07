5 прийомів кремлівської пропаганди, до яких вдається путінізм, щоб маніпулювати людьми

Путінська Росія, яка часто наслідує СРСР, перейняла від нього безсоромну пропаганду, винайдену більшовицькими агітаторами та вдосконалену комуністичним режимом, який дурив голови як власному населенню, так і наївним обивателям за кордоном.

Участь у розпалюванні конфліктів по всьому світу під час Холодної війни збагатила досвід і прийоми маніпуляції людськими емоціями. І хоча вже без революційного ентузіазму попередників і навіть дещо приречено, але путінська пропаганда продовжує використовувати методи бойової пропаганди проти українського суспільства сьогодні. Не зайвим буде нагадати про ці прийоми.

№1. «Велика брехня»

Така велика, що люди просто не вірять, що можна брехати так нахабно.

Приклад: «Україна сама готувала напад на Росію», «українці – нацисти та язичники-сатаністи», «розіп’яли хлопчика у Слов’янську». Або: «Україна розробляє біологічну зброю та використовує для ураження нею птахів».

«Немає диму без вогню», – думає багато хто з росіян і …помиляється.

№2. «Очевидно, що…»

Брехню подають так, наче це «всі вже знають».

Наприклад: «Відомо ж, що Захід завжди хотів знищити Росію – це все США». «Всі знають, що Росія ніколи ні на кого не нападала…».

№3. «60% на 40%»

Медіа, наприклад, анонімний телеграм-канал видає себе за український, хоча насправді є російським. Довіру маніпулятори завойовують псевдоукраїнським контентом. Або – позиціонуючи себе патріотами рідного міста. 60% правдивої і комплементарної інформації дозволяють потім ефективно просувати 40% ворожої брехні.

Для прикладу, в Україні й досі діє мережа з великих анонімних телеграм каналів, які були викриті СБУ ще у 2021 році як російські. Вони вдають, що володіють інсайдерською інформацією, поширюють плітки про політику в Україні та світі і цим підкуповують аудиторію. Часом люди схильні вірити «зраді» та сумніватися в благих намірах своєї влади. Так ворог прагне деморалізувати українців.

№4. «Гнилий оселедець»

Мета прийому – зруйнувати репутацію. Для цього підійдуть навіть бездоказові звинувачення. Закидам бракує підтверджень, проте підозри та сумніви все одно поселяються у підсвідомості та відіграють деструктивну роль.

Наприклад, «влада в Україні тотально корумпована та неефективна», «волонтерські фонди наживаються на війні». Дискредитація легко «прилипає» до об’єкта інформатаки та змушує вже його виправдовуватися. Так само легко, як сморід гнилого оселедця, лишається на тому, в кого його кинули.

№5. «Поділяй та володарюй»

Не тільки в Україні, але й у світі кремлівська пропаганда шукає між людьми розбіжності, на яких можна зіграти. Щоб потім зробити з мухи слона та поділити суспільство на ворогуючі табори, пересваривши людей. Ліві – проти правих, бідні – проти багатих, україномовні – проти російськомовних. Тем для розколу можна вигадати багато.

Надмірні емоції – одна з ознак того, що вами маніпулюють. Пам’ятаємо – сперечатися треба з повагою до опонента. Деструктивні сварки, коли поширюється ненависть – шкодять Україні і можуть бути наслідками інформаційно-психологічних операцій ворога.

Побачили ознаки цих прийомів пропаганди? Зупиніться і подумайте, чи не маніпулюють вами.

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Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки