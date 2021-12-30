Все про тюрьму в Украине (с точки зрения законодательства): справка для тех, кто в первый раз может попасть на зону

Тюрьма (по одной из версий происходит от немецкого Turm — башня, по другой — от тюркского türme — темница) — это пенитенциарное (исправительное) учреждение. Правда в украинском законодательстве зафиксировано другое название

Юридический ресурс “Протокол” рассказывает о правах осужденных, о способах их защиты, о правилах и условиях содержания, и других нюансах заключения, по крайне мере, установленных законодательством. Именно поэтому, мы подготовили консультацию под кодовым названием

Что такое тюрьма?

Тюрьма (по одной из версий происходит от немецкого Turm — башня, по другой — от тюркского türme — темница) — это пенитенциарное (исправительное) учреждение.

Правда в украинском законодательстве зафиксировано другое название — учреждения исполнения наказаний (далее- УИН). И таких учреждений в Украине предусмотрено несколько видов, а именно:

арестные дома;

уголовно-исполнительные учреждения;

специальные воспитательные учреждения (далее – воспитательные колонии),

СИЗО (в отдельных случаях).

Уголовно-исполнительные учреждения делятся на:

открытого типа (далее – исправительные центры);

закрытого типа (далее – исправительные колонии).

В свою очередь, исправительные колонии делятся в зависимости от уровня безопасности, а именно: минимального, среднего и максимального уровней безопасности.

Исправительные колонии минимального уровня безопасности делятся на колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания и колонии минимального уровня безопасности с общими условиями содержания.

В исправительных колониях среднего уровня безопасности могут создаваться сектора максимального уровня безопасности для отбывания наказания мужчинами, приговоренными к пожизненному лишению свободы.

В исправительных колониях минимального уровня безопасности с общими условиями содержания может создаваться “женский” сектор среднего уровня безопасности для отбывания наказания женщинами, приговоренными к пожизненному лишению свободы.

Камеры одиночки в тюрьме и другие меры взыскания в тюрьмах

Меры взыскания применяются за неисполнение возложенных обязанностей и нарушение установленных запретов к лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы.

Важно! Злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания является употребление спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или других одурманивающих средств; изготовление, хранение, приобретение, распространение других запрещенных предметов, участие в настольных азартных и других играх с целью получения материальной или иной выгоды; совершение мелкого хулиганства; систематическое уклонение от лечения заболеваний, представляющих опасность для здоровья других лиц.

Известный факт, что человек существо социальное. Это объясняет почему, одной из мер пресечения, применяемых к лицам, лишенным свободы это помещение в одиночную камеру. И конечно в одиночную камеры никому не хочется попадать. Срок такой меры может быть установлен до 3 месяцев. Сразу отметим, что такое взыскание не может применяться к осужденным, которые содержатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

Кроме того, Закон предусмотрел и другие меры взыскания к осужденным, а именно:

предупреждение;

выговор;

строгий выговор;

денежный штраф до двух минимальных размеров заработной платы;

отмена улучшенных условий содержания;

помещение осужденных мужчин, которые держатся в исправительных колониях, в дисциплинарный изолятор с выводом или без вывода на работу или учебу на срок до четырнадцати суток, а осужденных женщин — до десяти суток;

помещение осужденных, которые содержатся в помещениях камерного типа исправительных колоний максимального уровня безопасности, в карцер без вывода на работу сроком до четырнадцати суток;

При назначении мер взыскания учитываются причины, обстоятельства и мотивы совершения нарушения, поведение осужденного к совершению проступка, количество и характер ранее наложенных взысканий, а также объяснение осужденного по существу проступка. Налагаемые взыскания должны соответствовать тяжести и характеру проступка осужденного.

Важно! Беременные женщины, женщины, имеющие детей в домах ребенка при исправительных колониях, лица с инвалидностью первой группы в дисциплинарном изоляторе, карцере, помещении камерного типа (одиночную камеру) не помещаются.

И еще несколько важных нюансов:

Взыскание может быть наложено только на лицо, совершившее проступок.

Взыскание налагается только в письменном виде. При этом, помещение осужденного в дисциплинарный изолятор или в карцер, или перевод осужденного в помещение камерного типа (одиночную камеру) производится исключительно по мотивированному постановлению начальника УИН или его ИО с обязательным определением срока содержания.

За несколько проступков, совершенных одновременно, налагается одно взыскание.

Взыскание может быть наложено не позднее десяти суток со дня выявления факта совершения проступка, а если в связи с проступком производилась проверка, то со дня ее окончания, но не позднее шести месяцев со дня совершения проступка.

Наложенное взыскание обращается к исполнению немедленно, а в исключительных случаях – в срок не позднее одного месяца со дня его наложения. Если в течение месяца со дня наложения взыскания оно не было обращено к исполнению, то это взыскание не производится.

Отметим также, что взыскание в виде денежного штрафа может быть применено только за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания. При этом штраф перечисляется в доход государства, а не кому-либо “в карман”.

Если взыскания касалось отмены улучшенных условий содержания, то повторный перевод на улучшенные условия содержания может быть применен не ранее чем через 6 месяцев со дня отбытия взыскания.

И еще несколько слов об “изоляции в изоляции”. Взыскание в виде перевода осужденного в помещение камерного типа (одиночной камеры) налагается в случае безуспешного применения других мер воздействия.

К осужденным, помещенным в дисциплинарный изолятор или карцер, переведенным в помещение камерного типа (одиночную камеру), могут применяться все меры взыскания, за исключением повторного помещения в дисциплинарный изолятор или карцер, повторного перевода в помещение камерного типа (одиночной камеры).

Во время применения такого взыскания осужденным запрещается приобретение продуктов питания и предметов первой потребности, получение посылок (передач) и бандеролей, пользование настольными играми, а также свидания (за некоторыми исключениями).

Важно! Осужденный может обжаловать наложенное на него взыскание, однако подача жалобы не останавливает исполнение взыскания.

Быт в тюрьме и как проходит день заключенных

Тем, кому предстоит отбыть наказание в виде лишения свободы и их родственники интересуются вопросом “как сидят в тюрьме”, но на самом деле в тюрьмах осужденные не то чтобы сидят и ничего не делают. В тюрьмах по понятным причинам устанавливается строго регламентированный график.

Распорядок дня включает: подъем, туалет, зарядку, развод на работу, проверку наличия осужденных, пребывание на производстве и обучение.

Но не работой единой, в утвержденном распорядке дня в обязательном порядке предусматривается свободное время (не менее двух часов) и время для сна (не менее 8 часов), проведение воспитательных, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, и конечно же время для приема пищи.

Распорядок дня утверждается приказом начальника учреждения, а с типовым распорядком дня можно ознакомится прочитав приложение 8 Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 28.08.2018 № 2823/5 (далее — Правила) по следующей ссылке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text.

Работа

Осужденные к лишению свободы имеют право работать на добровольной основе. Администрация обязана создавать условия для труда осужденных. Осужденные к лишению свободы, имеющие задолженность по исполнительным документам, обязаны работать в местах и работах, определяемых администрацией, до погашения такой задолженности.

Необходимо отметить, что осужденные работают официально, а именно на основании договора гражданско-правового характера или трудового договора, заключаемого между осужденным и физическим лицом – предпринимателем или юридическим лицом, для которых осужденные осуществляют выполнение работ или оказание услуг. Такие договоры согласовываются администрацией колонии.

Важно! Труд осужденных должен оплачиваться! Осужденные могут привлекаться без оплаты труда только к работам по благоустройству УИН и прилегающих к ним территорий, а также к улучшению жилищно-бытовых условий осужденных или к вспомогательным работам по обеспечению колоний продовольствием.

Кроме того, к этим работам осужденные привлекаются в порядке очередности, в нерабочее время и не более 2 часов в день!

Досуг

В учреждениях исполнения наказаний проводится бесплатная демонстрация художественных видео- и кинофильмов. К сожалению лиц, содержащихся в дисциплинарном изоляторе (далее — ДИЗО), в помещениях камерного типа (далее — ПКТ), одиночных камерах (далее — ОК) исправительных колоний (секторов) максимального уровня безопасности и в карцерах УИН, а также приговоренным к аресту и пожизненному лишению свободы, — для них кинофильмы не демонстрируются.

Кроме того, помещения в тюрьмах радиофицируются. В жилых помещениях тюрем могут устанавливаться телевизоры. Время радиотрансляции и просмотра телепередач определяется распорядком дня, о котором мы уже упоминали.

В тюрьмах функционирует библиотека. Также не ограничиваются право осужденных иметь личную литературу, разумеется не насильственного/порнографичного характера. Количество журналов и газет не ограничено, количество книг предусмотрено до 10, но эти книги осужденные могут менять, отдавая прочитанное, например родственникам на хранение. При этом, если осужденный обучается, количество учебников также не ограничивается.

В учреждениях исполнения наказаний могут создаваться самодеятельные организации осужденных, а также различные кружки.

В исправительных колониях (кроме исправительных колоний максимального уровня безопасности) разрешается проводить бесплатные (благотворительные) или за счет средств осужденных (с их согласия) концерты профессиональных творческих коллективов (театров, филармоний и т.п.) при согласовании этих мероприятий администрацией.

Спорт также часть распорядка дня осужденных.

Администрация УИН принимает меры по обеспечению осужденных спортивным оборудованием, инвентарем и настольными играми (шахматы, шашки, нарды, домино), воспользоваться которыми осужденные могут в свободное от работы время.

Для осужденных, содержащихся в ДИЗО, ПКТ (ОК), карцере и ПКТ исправительных колоний (секторов) максимального уровня безопасности, в прогулочных двориках устанавливаются перекладина и брусья, надежно крепящаяся к полу скамья, а также по возможности их размещения — стол для игры в настольный теннис, велотренажер, кардиотренажер, силовой тренажер. Сразу отметим, что мы понимаем, что в большинстве УИН вряд — ли найдешь велотренажер. Но таковая природа юридических консультаций, они сосредотачиваются на том, что задекламировано в законодательстве, а мало похожи не репортаж с места реальных событий.

Для верующих отметим, что администрация УИН должна способствовать обеспечению религиозных потребностей в соответствии с Законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Религиозные обряды проводятся по просьбе осужденных или по инициативе религиозных организаций. При этом, пропаганда любых религиозных учений среди осужденных осуществляется только по их желанию и согласию, а в отношении несовершеннолетних — с согласия их родителей или заменяющих их лиц.

При отсутствии отдельных помещений для верующих нескольких религиозных конфессий, обряды проводятся в одном помещении по графику.

Учеба

Администрация УИН должна также содействовать получению общеобразовательного и профессионально-технического обучения осужденными, оказывать им помощь в получении консультаций, приобретении учебников и пособий.

Время проведения занятий в учебных заведениях предусматривается распорядком дня. Для сдачи экзаменов учащиеся осужденные освобождаются от работы. Во время учебного процесса осужденные могут иметь ограниченный доступ в Интернет для пользования учебными программами (ресурсами).

Прогулка

Обязательная часть распорядка дня — прогулка. Право на ежедневную прогулку имеют все, в том же числе осужденные, которые держатся на участке усиленного контроля и которые не имеют права выхода из жилых помещений, за исключением, как уже понятно прогулки и работы.

Как кормят в тюрьмах?

Кабмин Постановлением от 27.12.2018 № 1150 (далее — Постановление № 1150) утвердил новые нормы питания лиц, содержащихся в частности в тюрьмах. Правительство заявляет о разнообразности нового “меню”, но не объясняет дифференциацию “меню” в зависимости от типа учреждения и по гендерному принципу.

Правда указанное постановление вступает в силу только с 01.01.2022, и то не факт, по сколько срок вступления в силу этого постановления уже “передвигали”.

Таким образом, на сегодня нормы по питанию в указанных учреждениях все еще регулируется Постановлением Кабмина от 16.6.1992 № 336 (далее — Постановление № 336). Ознакомиться с которым более внимательно можно по следующей ссылке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/336-92-%D0%BF#Text.

При этом, стоит отметить, что постановлением № 336 меню разделяется не на “мужское” и “женское”, а на общее и диетическое, что несмотря на “древность” указанного нормативного акта, является более логичным. При этом, нормы питания также разделены в зависимости от типа учреждения, как и Постановлением № 1150. Отдельные нормы питания предусмотрены в частности:

для осужденных, занятых на тяжелых работах или работах с вредными условиями труда;

для больных, находящихся на лечении в лечебных заведениях и медицинских частях учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы;

для беременных женщин и кормящих матерей, которые держатся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах;

для детей, находящихся с матерями у следственных изоляторах и в домах ребенка при исправительных колониях, в которых держатся их матери.

Что касается новых норм, “меню” при ближайшем рассмотрении, не сильно отличается от утвержденного в 92 году. Из новшеств можно выделить кабачки и сухофрукты, все остальные различия выражены в граммах, при этом — не всегда в пользу нового “меню”.

Важно! Осужденным разрешается приобретать по безналичному расчету продукты и предметы первой необходимости без ограничения их объема!

Для этого в тюрьмах организуются магазины, работающие ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Обратите внимание, что осужденные могут отказаться от “общего питания”, и питаться продуктами, полученными в посылках (передачах), бандеролях или приобретенными в магазинах. В случае принятия такого решения нужно написать заявление о снятии с котлового обеспечения.

Но употреблять свою еду все равно придется в столовой в определенный распорядком дня час наравне со всеми.

Кстати на счет передач…

Передачи

Для приема передач в тюрьмах оборудуются специальные комнаты, вход в которые свободен для граждан. Такие комнаты обрадуются необходимыми принадлежностями (например контрольными весами) и мебелью. На видном месте вывешиваются выписки из нормативно-правовых актов, определяющих порядок принятия передач, которые должны помочь гражданам сформировать передачку правильно.

Обязанность приема передач, как и ведение их учета, возложена на младших инспекторов очередной смены, их легко будет узнать по белых халатах, в которых они должны быть одеты. Следует отметить, что младшие инспекторы должны вести себя вежливо и относиться с уважением к осужденным и их родственникам.

Лицо, доставившее передачу, составляет и подписывает заявление в двух экземплярах, бланк которого выдается бесплатно. Передача и оба экземпляра заявления сдаются младшему инспектору очередной смены, который должен проверить попунктно передачку в присутствии лица, который ее собрал. После проверки второй экземпляр вместе с подписью осуждённого о принятии хранится еще год в отдельном деле.

Обратите внимание, что Перечень продуктов питания, изделий и веществ, осужденные могут получать в посылках (передачах), покупать в магазинах учреждений исполнения наказаний и хранить при себе утвержден Правилами внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний (пункт 1 раздела V). Ознакомится с ним детально можно по следующей ссылке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text (Приложение 5).

Важно! За исключением исправительных колоний минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания и участков социальной реабилитации, передаваемые продукты не должны быть в стеклянной или металлической таре. Разрешено передавать продукты, которые могут храниться при комнатной температуре: крупы, макаронные изделия, крем-суп, пюре, паста, мюсли, хлопья, сахар и кофе, а также овощи и фрукты. Важно также знать меру — до 1 кг каждого наименования. Чай и табачные изделия должны быть фабричной расфасовки.

Также стоит проверить срок хранения, ведь он не должен быть просрочен. Поступившие в посылке испорченные продукты питания уничтожаются в присутствии адресата.

При приеме передачи, хлебобулочные изделия и другие продукты разрезаются, сыпучие продукты пересыпаются, другие тщательно осматриваются.

Продукты питания и предметы личного пользования осужденные должны хранить в отведенных для этого и специально оборудованных местах и ​​помещениях (чемоданы, сумки, рюкзаки должны содержать сведения о владельце и перечень вещей, который подписывают осужденный и начальник отделения).

Кстати осужденному можно передать и планшетный компьютер без возможности аппаратной поддержки каких-либо видов SIM-карт. Правда планшет выдается осужденному после программной блокировки камер.

И еще несколько слов про быт осужденных, точнее как его улучшить. За свой счет (или родственников) и для общего пользования можно купить телевизор (без возможности выхода в сеть Интернет), цифровые эфирные тюнеры T2, DVD-проигрыватели, холодильники, бытовые электровентиляторы. Помещения для приема/хранения еды можно дополнительно оборудовать электрочайниками, мультиварками и микроволновками.

Свидания

Свидания бывают краткосрочными и длительными. Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками и другими лицами в присутствии представителя администрации УИН.

Свидания возможны как в открытых условиях (без сплошного разграничительного стекла и переговорного устройства), так и в закрытых условиях (через сплошное разграничительное стекло и переговорное устройство). На то в каких условиях будет проходить свидания влияет поведение осужденного во время отбывания наказания, допущенные нарушения правил поведения во время предыдущих свиданий, а также рекомендаций психолога.

Длительные свидания разрешаются только с близкими родственниками, но с правом совместного проживания. При этом близкими родственниками считаются — супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки.

Интересно, что если супруги проживали совместно без зарегистрированного брака (так званным “гражданским браком”) закон разрешает им получить длительное свидание. Но в исправительных колониях такие свидания могут быть предоставлены супругам при условии, что у них есть общие несовершеннолетние дети. И еще — при регистрации брака длительные свидания предоставляются вне очереди.

Кстати осужденные могут просить заменить длительные свидания краткосрочными. При этом, объединение свиданий или разделение одного свидания на несколько периодов не разрешается.

В случае тяжелой болезни осужденного, угрожающего его жизни, близким родственникам, жене (супругу) осужденного(и) предоставляется разрешение на его посещение. Такое посещение в счет свиданий не засчитывается.

Первые свидания, кроме свиданий с адвокатом, осужденному предоставляются после перевода его с участка карантина, диагностики и распределения на участок ресоциализации или участка усиленного контроля.

Разрешение на свидание предоставляется начальником учреждения исполнения наказаний, его первым заместителем или лицами, исполняющими их обязанности, по заявлению осужденного или прибывшего на свидание лица.

К вниманию родственников осужденных! Когда собираетесь на свидания не забудьте подготовить документы подтверждающие личность и родство с осужденным (например, свидетельство о браке).

Неиспользованные в текущем периоде свидания на следующий период не переносятся за исключением случаев временной отмены свиданий в связи с карантином, стихийным бедствием или переводом УИН в режим особых условий.

И добавим еще несколько слов про COVID-19, поскольку нынешняя реальность такова, что с ним приходиться считаться все, в том же числе УИН.

Как проходят свидания во время пандемии?

В соответствии с подпунктом 20 пункта 3 постановления Кабмина от 9 декабря 2020 No 1236 (с изменениями), на сегодня разрешены:

свидания с защитниками/адвокатами или иными специалистами в области права;

проведение мероприятий пастырской опеки, при условии их проведения не более 2 раз в неделю, с общей численностью участников не более 10 человек, включая священнослужителя (капеллана);

краткосрочные свидания с родственниками или другими лицами, исключительно в закрытых условиях (через сплошное разграничительной стекло и переговорное устройство) и с соблюдением противоэпидемических правил.

длительные свидания с близкими родственниками.

Важно! Обязательным условием проведения свидания является использование средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов (без клапана выдоха) или защитных масок, закрывающих нос и рот, и отсутствие у лиц на момент свидания признаков инфицирования СОVID -19.

Так что готовясь к свиданию, как адвокату, так и родственнику, следует иметь при себе маску.

Что касается длительных свиданий с близкими родственниками. Они разрешены при соблюдении таких условий:

отсутствие у осужденных и их родственников на момент свидания признаков инфицирования СОVID -19.

наличие в УИН свободных помещений для последующей изоляции осужденных. Т.к. после длительного свидания осужденные в течение 14 суток должны находиться в помещениях для изоляции. На 12-й день изоляции (или при наличии признаков инфицирования СОVID-19) осужденным обязательно проводится тест на СОVID-19 в присутствии медицинского работника медицинской части филиала государственного учреждения «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины».

наличие у лиц, прибывших на свидание, лабораторно подтвержденного отрицательного результата тестирования на СОVID -19, проведенного не более чем за 72 часа до дня предоставления длительного свидания, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, и оригинала документа, подтверждающего оплату услуги выезда работника медицинской лаборатории к осужденному с целью забора биоматериалов для проведения теста на СОVID -19.

Кроме того, есть и некоторые современные новшества. Так, во время карантина разрешены краткосрочные свидания осужденных с родственниками и иными лицами с использованием средств IP-телефонии и видеосвязи через глобальную сеть Интернет (Skype) в специально оборудованных помещениях в соответствии с Порядком организации предоставления осужденным доступа к Глобальной сети Интернет, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 19.10.2017 № 3233/5. Такое свидание предоставляется администрацией, по письменному заявлению осужденного. Общаясь с родственниками или другими близкими, с помощью новых технологий, следует помнить, что администрацией проводиться видео- и аудио запись свидания. Правда, об этом осужденный обязан быть предупрежден под подпись.

Как известно время в ожидании тянется особенно долго, но ожидание свидания с близкими его можно занять перепиской.

Переписка

Помните, что отправка осужденными писем производится без ограничения их количества и только через администрацию УИН. С этой целью в тюрьмах устанавливаются почтовые ящики (на территории или перед прогулочными двориками). При этом, не родственникам можно отправлять письма только с разрешения администрации тюрьмы. Но даже если администрация разрешила, у получателя все равно остается право отказаться от получения.

Важно! Корреспонденция осужденных может пересматриваться администрацией тюрьмы. Это объясняет правило, что письма в почтовые ящики должны опускаться исключительно в не запечатанном виде.

А вот входящая корреспонденция подлежит пересмотру (за некоторыми исключениями) безоговорочно. Кстати письма, исполненные тайнописью, шифром, а также письма, содержащие сведения, не подлежащие разглашению, адресату не посылаются, осужденным не вручаются, а изымаются.

Писать можно не только близким, и не только письма, а также предложения, заявления, жалобы.

Предложения, заявления, жалобы

Люди в тюрьме такие же люди. Назначения наказания в виде лишения свободы, еще не значит, что осужденные лишены прав. А если права есть, значит их должны защищать, а значит нужно знать куда жаловаться, если их нарушают.

В первую очередь для решения своих вопросов логично обращаться к начальству УИН. Но это не отменяет право осужденных на обращение в государственные и общественные организации. Адресатом обращений также может быть суд, органы прокуратуры, и что более чем логично, учитывая задание адвокатуры — защитник в уголовном производстве.

Обращения, адресованные этим организациям и на имя должностных лиц, администрация учреждений в обязательном порядке сопровождает сопроводительными письмами. К обращениям по вопросам помилования, а также перевода в другие УИН прилагаются справки-характеристики на лиц, подавших их.

И устные и письменные обращения регистрируются в канцелярии учреждения. Письменные обращения направляются адресату не позднее трехмесячного срока. Конечно указанная норма кажется лишенной смысла, ведь за 3 месяца, вопрос, поднятый в обращение, может утратить свою актуальность.

Зато ответы о последствиях рассмотрения обращений объявляются осужденным под роспись не позднее трехдневного срока.

Важно! Обращения, в которых есть нецензурные высказывания адресатам, угрозы в их адрес или в адрес их близких родственников, не отправляются. Такие письма приобщаются к личному делу осужденного, а направившее их лицо привлекается к ответственности в порядке, предусмотренном статьей 134 Уголовно-исполнительного кодекса Украины.

Обращения по вопросам получения посылок (передач) и бандеролей, предоставления свиданий, телефонных разговоров, медицинской помощи, обеспечения вещевым имуществом, а также обращения по другим вопросам, которые могут быть решены по существу администрацией учреждения исполнения наказаний, рассматриваются на месте, не дожидаясь результатов их рассмотрения организациями или должностными лицами, которым они адресованы.

В отношении предложений, заявлений и жалоб, адресованных государственным органам, общественным организациям и должностным лицам, по вопросам, не входящим в их полномочия, лицу, которое их подало, рекомендуется их переадресовывать. Если осужденный настаивает на отправке обращения в определенный орган, они направляются адресату.

Возмещение расходов по пересылке обращений производится из средств, имеющихся на лицевом счете осужденного. В случае отсутствия таких средств, письма все равно должны быть отправлены — за счет УИН.

Право на обращение, в соответствии с Законом Украины “Об обращении граждан” включает личный прием. Для должностных лиц УИН Закон Украины “Об обращении граждан” также писан. Личный прием осужденных осуществляется как руководством УИН, так и начальниками подразделений по установленным графикам.

Обращения можно отправлять на только в национальные институции, но в международные органы — Европейскому суду по правам человека, международных организаций, членом или участником которых является Украина, уполномоченным лицам таких международных организаций,

Не стоит забывать про институт защиты прав человека созданный в Украине — Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, он Ombudsman. Жалобы адресованные к Уполномоченному не подлежат пересмотру. Срок отправки жалобы к адресату, не более чем сутки. Контакты, конечно, доступны в интернете, но на всякий случай, оставим их здесь:

Обратите внимание!

Предложения, заявления и жалобы осужденных по поводу решений и действий администрации органов и учреждений исполнения наказаний не приостанавливают исполнение этих решений или действий.

Несколько слов о запросах…

Осужденные имеют право на получение информации. В случае необходимости, связанной с реализацией прав и законных интересов осужденного, копии документов по его личному делу, а также информация, которая не касается его лично, но есть в распоряжении администрации УИН, предоставляются бесплатно и не позднее 5 рабочих дней.

При удовлетворении запроса осужденного на информацию, которая не касается его лично, но есть в распоряжении администрации УИН и предусматривает изготовление копий документов объемом более 10 страниц, такая информация предоставляется в порядке, установленном Законом Украины «О доступе к публичной информации», то есть платно. Компенсировать затраты придется за каждый листок бумаги после 10. Размеры такой компенсации устанавливается отдельным актом УИН. А если УИН такой акт не выдал, информация предоставляется бесплатно.

Важно! Администрация УИН по заявлению осужденного обязана содействовать ему в получении от судов, других государственных органов и учреждений документов, касающихся его лично.

Автор консультации: Мария Дунай

Источник: юридической ресурс Протокол