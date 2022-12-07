Генератори та чадний газ: як обрати оптимальний агрегат та убезпечитися від отруєння

Через масовані атаки російських терористів аварійні відключення електроенергії для українців стали частиною життя. Щоб не залишатися без світла і тепла, дедалі більше українців почали придбавати генератори. Однак рятівні прилади вже стали причиною кількох трагічних випадків — кожний з них пов’язаний з порушеннями правил експлуатації генераторів.

На Київщині чадним газом отруїлося подружжя, яке тримало генератор у приміщенні. У результаті отруєння загинув чоловік, його дружину госпіталізували.

В Одеській області чадний газ позбавив життя 77-річного пенсіонера та його 14-річного онука. Генератор стояв не в будинку, а в гаражі, що також заборонено правилами безпеки. Коли в будинку згасло світло, дідусь пішов перевірити, чи все гаразд у гаражі. Пенсіонер довго не повертався і тому підліток теж вирушив у гараж, щоб з’ясувати, що сталося. Побачивши дідуся, що лежить на підлозі, він викликав швидку допомогу. Сусіди загиблих припускають, що хлопчик не зрозумів, що сталося, і тому лишився чекати допомоги поруч із родичем. У результаті загинули обоє.

Жахливий випадок з отруєнням стався в Гостомелі, там отруїлась ціла родина: 72-річна бабуся, 4-річна онука, 48-річний батько сімейства та його старша 12-річна донька.

Ще один інцидент з генератором зафіксовано у Вінниці — у багатоповерхівці загорівся генератор. Сталося це через порушення правил пожежної безпеки. Внаслідок займання 30-річний чоловік отримав опіки обличчя та рук.

Яке рішення?

Правила безпеки

Не кожен знає правила безпечного користування генератором, а це перше, що потрібно вивчити перед покупкою подібного агрегату.

У ДСНС вкотре нагадали, як правильно користуватися генераторами:

Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі. Під час роботи генератор виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення.

Під час роботи генератор виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення. Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) становила щонайменше 6 метрів . Це важливо, тому що під час роботи генератор сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.

. Це важливо, тому що під час роботи генератор сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути. Тримайте генератор сухим , захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом;

, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом; Заправляйте генератор на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (через ризик пожежі). Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, розлите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути;

й тримайте паливо якомога далі (через ризик пожежі). Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, розлите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути; Крім того, подбайте про детектори чадного газу та обов’язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд на видноті в легкодоступному місці.

Дотримання базових правил під час використання генераторів — це питання безпеки, а подекуди — й життя людини, — наголошують у відомстві.

А найбільша небезпека у використанні генератора ховається в його вихлопних газах — ті містять отруту, яку не можна побачити чи відчути. Як розпізнати отруєння чадним газом та надати першу допомогу постраждалим, “Рубриці” розповіла сімейна лікарка Катерина Мартовицька.

“Тихий вбивця” — чадний газ

Щороку в Україні фіксують десятки випадків отруєння людей чадним газом. Тепер їх може стати значно більше. І не тільки через повсюдне використання генераторів — через збройну агресію росії в села переселилися тисячі міських жителів, незвичних до користування котлами та пічками.

Оксид вуглецю (чадний газ) утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Тобто якщо в приміщенні немає доступу до достатньої кількості свіжого повітря, погано працює вентиляція, забиті димарі, то там може збиратися чадний газ. Крім того, вітряна погода може спричинити зворотну тягу в димових та вентиляційних каналах, а через це небезпечні продукти горіння не виводяться назовні й накопичуються у приміщенні.

Чадний газ виділяється під час роботи бензинових та дизельних генераторів, двигунів авто, дров’яних, газових, вугільних печей, камінів, вугільних грилів, газових водонагрівачів, газових обігрівачів тощо. Отруїтися можна навіть від горіння звичайних свічок чи каганців, якщо за відсутності світла довго палити їх у малому приміщенні із поганою вентиляцією.

Чадний газ — токсичний, він не має кольору, запаху чи смаку. Накопичуючись у приміщенні, чадний газ стає смертельним для людини. У кровоносній системі газ змішується з гемоглобіном, і так до тканин перестає потрапляти кисень. Гіпоксія (сильний дефіцит кисню) внаслідок гострого отруєння чадним газом може призвести до незворотних пошкоджень мозку або серця, а потім — і смерті людини. Розпізнати чадний газ практично неможливо, але є симптоми, які людина обов’язково має зауважити, якщо чадний газ почав збиратися в приміщенні.

Симптоми ураження чадним газом:

головний біль;

нудота;

прискорене дихання;

слабкість, відчуття втоми;

запаморочення;

сплутаність свідомості.

Що робити, якщо ви підозрюєте отруєння чадним газом?

Сімейна лікарка Катерина Мартовицька радить: якщо ви відчуваєте перші симптоми отруєння, необхідно вимкнути всі прилади, які є джерелом чадного газу. Обов’язково — відкрити вікна та провітрити приміщення.

Домедична допомога у разі отруєння:

Винесіть або допоможіть постраждалому вийти на вулицю або туди, де є свіже повітря.

Покладіть постраждалого на поверхню, а під головою розмістіть подушку.

Розстебніть комір і пояс.

Терміново викличте швидку допомогу за номером 103.

Як убезпечитися від отруєння чадним газом?

Ніколи не користуйтеся генераторами у приміщеннях!

Не використовуйте генератори та бензинові двигуни на відстані менше ніж 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляції.

Не залишайте прилади увімкненими без нагляду, регулярно перевіряйте обладнання, вентиляцію та димоходи.

Конфорки й духовки призначені тільки для приготування чи підігріву їжі. Не можна вмикати конфорки чи духовку для обігріву приміщення.

Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні. У жодному разі не можна залишати колонку без нагляду.

Якщо у помешканні є піч, перед опалювальним сезоном треба ретельно перевірити тягу в димоходах. У разі проблем треба звернутися до служб, які займаються прочищенням димохідних та вентиляційних каналів. Завжди відкривайте заслінку, не спалюйте в печі, якщо не під’єднана вентиляція. Обов’язково проконсультуйтеся щодо всіх нюансів із фахівцями, якщо до цього ви не мали справи з пічним опаленням.

Важливо! Чадний газ є особливо небезпечним у нічний час, коли людина засинає і не може відстежити зміни у самопочутті. Саме тому там, де є навіть найменша ймовірність появи чадного газу, необхідно встановлювати детектори (прилади для вимірювання концентрації чадного газу), які різким звуком сповістять про небезпеку.

Як вибрати генератор для приватного будинку?

Визначитися з його потужністю. Щоб зрозуміти, яка потужність потрібна саме вам, підсумуйте потужність електроприладів, що ви їх плануєте вмикати від генератора (можна довідатися в характеристиках окремих приладів).

Голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин радить не живити від генератора весь будинок, а натомість визначитися з переліком критичних електроприладів:

“Це може бути освітлення, холодильник, циркуляційний насос для опалення будинку, насос для подачі води зі свердловини. Запас потужності генератора має бути трохи вищий від номінальної потреби, щоб не експлуатувати генератор на повну потужність і швидко не виснажити його ресурс. Оптимальний режим роботи генератора — на потужності від половини до 75% від максимального значення”, — говорить Литвин. Чим більша потужність генератора, тим вища його ціна та споживання пального.

Визначитися з видом генератора. Які є види?

– бензинові,

– дизельніі,

– двопаливні (газобензинові).

“Бензинові генератори, як правило, найбільш прості і дешеві, з ними менше мороки в процесі експлуатації. Дизельні зазвичай більшої потужності, важчі, дорожчі. Газобензинові дозволяють обирати пальне залежно від доступності й ціни, але до такого генератора потрібно придбати газовий балон”, — пояснює Вадим Литвин.

Бензинові генератори обійдуться вам дешевше, а дизельні аналоги аналогічної потужності вже коштуватимуть на 30-50% дорожче. Серед переваг бензинових генераторів: вони легко заводяться за мінусових температур, мають меншу вагу та продукують менше шуму. А проте, порівняно з дизельними генераторами, вони споживають більше пального, швидше потребують ремонту та не можуть працювати цілодобово.

Що робити мешканцям багатоквартирних будинків?

За словами Вадима Литвина, у багатоквартирному будинку один генератор можна встановити для користування мешканцями одного під’їзду. Встановлювати такий генератор обов’язково треба лише у дворі — на відкритому повітрі та за дотримання техніки безпеки. Живити від нього варто лише критичні прилади: помпи системи опалення, телефони, ноутбуки тощо.

У деяких містах України влада готова компенсувати покупку генератора співвласникам багатоквартирних будинків.

Так, у столиці Київрада прийняла окрему міську цільову програму для ОСББ та ЖБК, яка дозволяє компенсувати з міського бюджету 75% вартості генератора для багатоквартирного будинку. Для отримання часткової компенсації необхідно заповнити відповідну заяву та подати пакет документів до районних державних адміністрацій у місті Києві.

На засіданні Сумської міської ради 23 листопада депутати підтримали рішення про компенсацію 50% вартості електрогенераторів, які купуватимуть мешканці багатоквартирних будинків. Про це повідомив очільник міста Олександр Лисенко.

На початку листопада Львівська міська рада також прийняла програму компенсації вартості генераторів для власників багатоквартирних будинків. Сума відшкодування становить 50% ціни, однак якою б не була вартість генератора, сума відшкодування не перевищуватиме позначку в 30 тис. грн.

Подібні програми також запрацювали в Борисполі (Київщина), Полтаві, Кременчуці, Рівному, Луцьку, Смілі та Умані (Черкаської області), Береговому (Закарпаття).