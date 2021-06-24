Четыре миллиона украинцев лично знают кого-то, кто стал жертвой сексуальных домогательств. В то же время 40% жертв харассмента не обращались за помощью, чтобы наказать обидчика. В Украине растет количество сексуальных преступлений против детей. Даже несмотря на то, что реальной статистики нет — пострадавшие не обращаются в полицию — в 2020-м более 200 детей изнасиловали.

Издание «Заборона» вместе с адвокатом объясняет, как действовать, если вы стали жертвой харассмента, сексуальных домогательств или изнасилования. Надеемся, что вам никогда не понадобится эта инструкция, но советуем внимательно ее прочитать.

Что делать в случае харассмента

Харассмент — это совокупный термин, обозначающий жесты, выражения, шутки и другие действия, которые оскорбляют, унижают или пугают человека. Харассмент не всегда имеет сексуальный подтекст. Например, когда человеку свистят вслед из-за его ориентации или расы — это тоже харассмент. Стать жертвой такого дискриминирующего поведения можно где угодно: на улице, в школе, в университете, на работе или в транспорте.

Доказать, что вы стали жертвой харассмента, непросто, хотя обидчик и нарушает закон «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин». В случаях сексуальных домогательств человеку грозит уголовная ответственность.

Чтобы отстоять свои права, даже если их нарушили только раз, необходимо: Собрать доказательства: свидетельства очевидцев, тех, кто сталкивался с харассментом от того же человека, смс-сообщения, фото и видео, на которых зафиксированы дискриминационные действия. Если их нет, доказать вину обидчика невозможно.

Обратиться к адвокату. По словам адвокатки Анны Василенко, защитник подскажет, как лучше действовать в конкретной ситуации, на что обратить внимание, и проконтролирует дальнейшие действия правоохранительных органов.Если нет возможности оплатить услуги частного адвоката, можно воспользоваться бесплатной правовой помощью, которую оказывает государство. Есть ограниченный перечень граждан, которым доступна эта опция, но среди них указаны «лица, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола».«В любом случае следует позвонить на горячую линию и узнать, подпадает ли ваш случай под сферу действия бесплатной помощи. Также вам предоставят общую консультацию касательного того, как действовать, если опция государственного адвоката недоступна», — объясняет Василенко.

Вызвать полицию по телефону 102 или же подать заявление лично в отделении. По словам адвокатки, полиция не всегда берется рассматривать такие дела, поэтому стоит заручиться поддержкой адвоката, ведь в случае бездействия правоохранителей необходимо обращаться в суд.

Написать жалобу на имя HR-менеджера, руководителя предприятия, компании, учебного заведения, и изложить там все обстоятельства и доказательства.

Обратиться к омбудсмену на горячую линию: 0800 50 17 20.

Позвонить на горячую линию общественной организации «Ла старада». У них есть собственная служба психологической помощи, а также юристы.

Если человек обратился во все инстанции, но положительного результата нет, можно обратитьсяв Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Однако заполнить форму, чтобы подать заявление, сложно: здесь не обойтись без юридической помощи, объясняет Василенко.

Как действовать, если вас сексуально домогаются

Сексуальные домогательства — это не только о принуждении к сексу. К этой категории также относятся угрозы, запугивание, прикосновения, пощипывание и другие действия, совершаемые без согласия человека, которые психологически или физически унижают его. За такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность и штраф или ограничение свободы на срок до трех лет. Алгоритм действий идентичен тому, которому нужно следовать в случаях харассмента.

Если сексуально домогались ребенка, его интересы должны представлять родители или опекун.

Что делать, если вас изнасиловали Позвонить в полицию по номеру 102. Чем быстрее приедут полицейские, осмотрят место происшествия и соберут доказательства, тем выше вероятность того, что насильника поймают. Уже потом можно звонить родственникам, друзьям или знакомым, чтобы они помогли и поддержали. Даже если изнасиловали несовершеннолетнего, лучше всего звонить в полицию, а уже потом — родителям.Если жертва была нетрезва, она все равно имеет право на защиту. В Украине нельзя насиловать людей, в каком бы состоянии они ни были, чем бы ни занимались.

Сохранить место преступления в первоначальном виде. Ни в коем случае не идти в ванну или душ, не пытаться стереть следы нападения с тела. Не стоит даже вытирать руки влажной салфеткой: на них могла сохраниться часть ДНК — кожа, кровь, пот или слюна.«Жертва обычно хочет все смыть с себя, чтобы забыть об инциденте. Это защитная реакция психики. Однако если не будет ДНК, доказать факт изнасилования и найти обидчика будет крайне сложно», — объясняет Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян, руководительница адвокатского бюро «Абдуллаевой-Мартиросян».Предметы вокруг тоже трогать нельзя. Если была драка, они расскажут, как разворачивались события.

Позвонить адвокату. Это сложно, поскольку нападение может случиться ночью, человек не может трезво оценивать ситуацию или планировать дальнейшие шаги, — но важно. Адвокат, объясняет Абдуллаева-Мартиросян, может проконтролировать действия следователей, проследить за тем, чтобы все доказательства были собраны и это было сделано правильно. Ведь, например, плохо упакованное или некорректно оформленное доказательство суд во внимание не примет — а это может поставить дело под угрозу.«Когда дело дойдет до допроса, адвокат проконтролирует, чтобы он происходил деликатно, ведь понятно, что изнасилование — это стресс для жертвы и ей сложно все рассказывать. Иногда правоохранители не церемонятся, потому что для них это обычный рабочий процесс. За свою практику я слышала недопустимые фразы типа «А, это та, которую изнасиловали? Заводи сюда», — объясняет адвокатка.Если нет хорошего знакомого адвоката, а первый, кого нашли, назвал слишком высокую цену — стоит подыскать другого. Цены на рынке разные, и если один адвокат назвал слишком высокую, это не значит, что у другого будет такой же прайс. Еще вариант — обратиться за бесплатной правовой помощью, которую гарантирует государство. Но такой адвокат не прибудет в тот же день: его назначают в течение трех-пяти суток. И для того, чтобы воспользоваться бесплатной правовой помощью, нужно собрать документы, которые подтвердят, что человек является льготником или неплатежеспособным.

Вспомните, как выглядел нападавший. Любые особые приметы — черты лица или походки — помогут следствию сузить круг подозреваемых. Хотя, говорит Абдуллаева-Мартиросян, жертвы часто не видят насильников, поскольку те нападают со спины.

Что будет происходить после того, как приедет полиция

Прежде всего правоохранители осматривают место преступления и собирают доказательства, а медэксперты осматривают жертву: берут смывы с рук и тела, забирают белье, проводят гинекологический осмотр. Далее, если жертва в сознании, происходят следственные действия, в рамках которых правоохранители устанавливают, как разворачивались события и как человеку нанесли телесные повреждения. Затем слова потерпевшего должны подтвердить специалисты. Они изучают, мог ли, например, человек ростом 2 метра с крепким телосложением тем или иным образом травмировать жертву. Если находят подозреваемых, проводится опознание.

«Иногда жертвы отказываются, потому что им тяжело смотреть на насильника. Но это очень важный этап. Его можно обойти, только если ДНК полностью совпадает», — говорит адвокатка. Если изнасиловали ребенка, на всех этапах его сопровождают родители или опекун, а также психолог. В Украине работают так называемые «зеленые комнаты» — там психолог говорит с ребенком, психологически готовит его к допросу. В целом все экспертизы и допросы длятся от двух до четырех месяцев. Больше всего времени уходит на медицинские экспертизы: образцы исследуют долго.

За изнасилование в Украине дают от восьми до пятнадцати лет — в зависимости от того, было ли оно спланированным, насколько пострадала жертва и еще ряда факторов.

Рассказывать ли об изнасиловании публично

Абдуллаева-Мартиросян говорит, что чаще всего о деталях дела рассказывают публично, если правоохранители бездействуют из-за коррупции или непрофессионализма. В таком случае их можно привлечь к ответственности.

«Бывают случаи, когда человек рассказывает обо всем, чтобы предупредить остальных: предостеречь об опасном месте для прогулок, рассказать, как нужно действовать. Часто люди просят изменить их имена или внешность, ведь в Украине человека могут заклеймить, если узнают об изнасиловании. А бывают случаи, когда люди просто пиарятся, пытаются таким образом получить выгоду с того, кого обвиняют», — говорит адвокатка.

Только жертва решает, придавать ли детали дела огласке. Адвокат не может принять такое решение за клиента — так он нарушит украинское законодательство.

Что делать, если полиция не расследует дело

Бездействие правоохранительных органов — это нарушение украинского законодательства, за которое сотрудников могут уволить или даже посадить.

Если полиция не вносит дело в Единый реестр досудебных расследований, игнорирует доказательства и свидетельства, не допрашивает причастных к делу — можно подать жалобу руководителю Национальной полиции, обратиться в прокуратуру или к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Жалобу, где будут изложены все обстоятельства дела от вашего имени, должны рассмотреть в течение 15 дней, и начать служебное расследование. Как составить ее текст, можно узнать здесь.

Что делать, если жертва не хочет подавать заявление

Заявить о харассменте, сексуальных домогательствах или изнасиловании может только жертва. Поэтому, даже если она рассказала об инциденте кому-то из родственников или близких, они не могут подать заявление в полицию за нее.

В таком случае можно поговорить с человеком и объяснить, почему важно наказать обидчика. Ведь неизвестно, сколько еще людей могут стать его жертвами.

Пострадавшему или пострадавшей может понадобиться психологическая помощь. Можно записаться к частному специалисту или же обратиться на одну из горячих линий общественных организаций.

Помочь можно и с юридической консультацией — например, подсказать человеку номер адвоката или правозащитников из общественных организаций.

Автор: АННА БЕЛОВОЛЬЧЕНКО; ЗАБОРОНА