Коли загрожує ув’язнення за ухилення від мобілізації

За ухилення від мобілізації передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, проте є нюанси. У виданні Фокус зібрали важливі поради адвокатів.

Під час війни і активної мобілізації чоловіків призовного віку в Україні, згідно із законом “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, кожний військовозобов’язаний має у встановлений повісткою чи мобілізаційним розпорядженням термін з’являтися до ТЦК та СП. Якщо цього не зробити, ба більше, вкотре, послідує покарання. Тож, коли настає кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації і що саме загрожує людині? Деталі розповіли юристи.

Ухилення від призову та порушення правил військового обліку: що загрожує?

За одну неявку до військкомату передбачена адміністративна відповідальність. Згідно із законом (ст. 210 КУпАП), порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн).

Якщо повторно протягом року вчинено порушення, це тягне за собою накладення іншого вже штрафу — у сумі від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100-8500 грн).

Як зазначила у коментарі Фокусу адвокатка АО Evrikalaw Мирослава Мостова, за порушення правил військового обліку під час воєнного стану (ст. 210 КУпАП) передбачена адмінвідповідальність, а саме штраф від 17 000 до 25 500 грн.

“Аналогічна санкція встановлена і за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП)”, — додала юристка.

Ухилення від мобілізації у військовий час – яка відповідальність очікує Фото: “24 Канал”

Як в Україні стягують штрафи за порушення військового обліку

“Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення. Ці штрафи зможуть призначати і заочно, без складання протоколу. Будь-яка заборгованість, яка була у особи, визначена рішенням суду і не виконана в установленому порядку, буде стягнута. Тому краще одразу сплатити штраф”, — попереджає Анна Даніель, адвокатка, керуюча Адвокатського бюро “Анни Даніель”.

Державна виконавча служба має автоматизовану систему виконавчих проваджень (АСВП). Тому після відкриття виконавчого провадження та внесення відомостей про особу до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить її рахунки в банках, і тоді на них накладається арешт.

Якщо проігнорувати штраф від ТЦК та СП, інформацію про порушника передадуть до виконавчої служби, а дані про нього внесуть до Єдиного реєстру боржників. Постанову надсилають для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання, роботи або за місцезнаходженням майна боржника.

Виконавча служба спершу перевіряє наявність майна та банківських рахунків. Рахунки арештовуються автоматично, тим часом, на майно обмежень не накладають. Проте збільшення штрафів може стати підставою для обмеження користування майном, та за законом, за умови накопичення великої суми боргів, виконавці мають повне право арештовувати і майно.

В Україні стягують штрафи за порушення військового обліку Фото: УНІАН

У якому разі загрожує кримінальна відповідальність та як її уникнути

Деякі порушення мобілізаційного законодавства тягнуть за собою покарання у вигляді позбавлення волі. “Якщо військовозобов’язаний чи резервіст пройшов військову лікарську комісію та проігнорував мобілізаційне розпорядження, такі дії вважаються ухиленням від мобілізації. У цьому разі законодавством України передбачена кримінальна відповідальність”, — пояснює Мирослава Мостова.

Відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Однак реальне покарання можуть замінити іспитовим строком, що зараз трапляється дуже часто. Якщо суд врахує нетяжке правопорушення, а військовозобов’язаний визнає свою провину, співпрацюватиме зі слідством, нічого не заперечуватиме, у багатьох випадках призначають випробувальний термін за ст 75 Кримінального кодексу. Наприклад, іспитовий чи так званий “умовний” термін може тривати від 6 місяців до 3 років, але найпоширеніший — від року до двох.

Тюремний термін за ухилення від мобілізації — не рідкість, суди останнім часом доволі часто ухвалюють такі рішення. Наприклад, у ЗМІ повідомляли про рішення Хмельницького міськрайонного суду щодо позбавлення волі на три роки громадянина за ухилення від мобілізації. За даними слідства, 18 березня цього року підсудний прийшов у ТЦК, щоб стати на військовий облік, після чого пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби.

Досі в окремих випадках мобілізаційні заходи щодо чоловіків здійснюються з грубими порушеннями чинного законодавства Фото: Depositphotos.com

Чоловіку видали “бойову” повістку, і він мав з’явитися для служби 20 березня. Проте громадянин проігнорував повістку, і було відкрите кримінальне провадження. На суді він визнав провину і пояснив, що боїться йти на військову службу. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу) та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Мирослава Мостова зауважила: досі в Україні в окремих випадках мобілізаційні заходи щодо чоловіків здійснюються з грубими порушеннями чинного законодавства України та прав громадян.

“Тому, якщо ви стикнулися з незаконною мобілізацією, ви маєте право повідомити про такі обставини правоохоронні органи. Також варто звернути увагу, чи належним чином оформлена повістка про виклик до ТЦК та СП. Перед відвідуванням ТЦК та СП необхідно уточнити, чи ви маєте право на відстрочку”, — додала вона.

Проте, якщо права на відстрочку немає і військовозобов’язаного направили на ВЛК, то необхідно завчасно підготувати всю наявну медичну документацію щодо стану здоров’я.

Адвокатка звернула увагу, що в більшості ТЦК та СП вимагають, щоб інформація про стан здоров’я військовозобов’язаного чи резервіста була внесена до системи Helsi.

“Також слід наголосити, якщо під час проходження ВЛК складом комісії не взято до уваги наявні захворювання особи, то це є підставою для оскарження відповідного висновку ВЛК”, — додала Мирослава Мостова.

Автор: Дар’я Денисова

Джерело: ФОКУС