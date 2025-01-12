Кому, коли і скільки потрібно заплатити податок на нерухомість за зайві квадратні метри

Розпочався 2025 рік і невдовзі податківці почнуть розсилати платіжки з нарахованим податком на нерухомість. Цей податок стосується власників квартир і будинків, але не всіх. Видання ZAXID.NET розповіло, кому, коли і скільки податку на нерухомість потрібно буде заплатити цього року.

Що таке податок на нерухомість

У Податковому кодексі України зазначено, що власники нерухомості, відмінної від земельної ділянки, мають сплачувати податок на нерухомість. Ідеться про квартири, будинки, нежитлові приміщення. Якщо у власності людини перебуває лише частка такої нерухомості, вона все одно може потрапити в число тих, кому потрібно платити цей податок. За яких умов – читайте далі.

База для нарахування податку

Податок на нерухомість в Україні не сплачують ті, хто володіє нерухомістю, чия площа не перевищує:

60 м 2 для квартири;

для квартири; 120 м 2 для будинку;

для будинку; 180 м2, якщо у власності є і квартира, і будинок.

Важливо, що для сплати податку на нерухомість враховується вся площа об’єкту, а не лише житлова.

Не є об’єктом оподаткування індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові або дачні будинки, які введено в експлуатацію, але право власності на які не оформлено (не зареєстровано) у встановленому законом порядку, зазначає юристка Анна Кирпач, пише Фокус.

Також важливо і те, що податок розраховується з кількості квадратних метрів нерухомості. Проте не з усіх, а лише із так званих зайвих. Тобто якщо у власності людини є квартира площею 80 м2, то податок їй нарахують лише на 20 метрів.

Інший приклад: якщо будинком площею 250 м2 володіють порівну двоє людей, то кожному з них доведеться заплатити податок із зайвих 5 м2, адже по 120 м2 для кожного будуть пільговими.

Ставка податку на нерухомість

Ставка податку на нерухомість встановлюється рішенням органу місцевого самоврядування. Законодавством визначено, що така ставка за квадратний метр не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої в рік, за який нараховується податок.

У Львівській громаді, наприклад, населені пункти поділені на чотири зони, де встановлені різні ставки податку на нерухомість. Найбільше – 1% від мінімальної зарплати за кожен додатковий метр – сплачують мешканці Львова, Винників та Брюховичів.

Важливо, що орган місцевого самоврядування встановлює ставку податку на нерухомість для фізичних осіб. Юридичні особи платять за максимальної ставкою – 1,5% від мінімальної зарплати за кожен додатковий метр.

Отже, максимальна ставка податку за метр за 2024 рік для фізосіб становитиме 106,5 грн – така цифра розраховується з мінімальної зарплати у 7100 грн, що була встановлена на 1 січня 2024 року.

Якщо ж людина отримає платіжку за 2023 рік, там ставка за зайвий метр буде 100,5 грн, адже мінімальна зарплата на 1 січня 2023 року становила 6700 грн.

Коли сплачувати податок на нерухомість

Звітним періодом зі сплати податку на нерухомість є рік. Тобто цьогоріч українці патитимуть за 2024 рік і за 2023, якщо раніше не отримали відповідні квитанції.

Суму податку розраховує податкова служба за даними з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Самостійно нічого рахувати не треба.

Повідомлення про необхідність сплатити податок на нерухомість власники квартир і будинків мають отримати до 1 липня 2025 року.

Що варто дізнатися в місцевій раді

Окрім ставки податку, місцеві ради – міські, сільські, селищні – можуть встановлювати також пільги зі сплати податку на нерухомість або навіть збільшувати пільгову площу, за яку не потрібно платити.

Щоб дізнатися інформацію про ставку та пільги зі сплати податку на нерухомість у вашому населеному пункті, потрібно звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування. Зазвичай, знайти таку інформацію можна на сайті міської, селищної чи сільської ради.

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Автор: Олександра Бодняк

Джерело: ZAXID.NET