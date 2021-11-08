Цифровой криминал. Как киберпреступники «угоняют» Instagram-аккаунты

Кроме сервисов, предлагающих блокирование Instagram на основе жалоб, существуют и другие способы создания проблем владельцам популярных Instagram-страниц. Эти способы гораздо дешевле и пусть не такие действенные, тем не менее, в настойчивых руках могут возыметь определенный эффект. В частности, существуют специальные скрипты, которые настроены на автоматические жалобы на один и тот же пост в этой социальной сети. Такие скрипты эмулируют поток жалоб на Instagram-контент.

Инструмент настроен так, чтобы не превысить максимальное число в 40 жалоб, но и этого количества достаточно, чтобы запись в соцсети была временно заблокирована. Более того, жалоб на несколько постов одного и того же аккаунта достаточно, чтобы его перевели в так называемый теневой бан. Таким термином описывают ситуацию, когда контент профайла в соцсети становится буквально невидимым — он не отображается среди его подписчиков, не виден при поиске по тегам или при даже при прямом поиске по имени аккаунта. Результат – падение охватов публикаций и прямые потери для бизнеса.